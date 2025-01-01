CChartObjectGannGrid

Klasse CChartObjectGannGrid ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des grafischen Objekts "Gann-Gitter".

Beschreibung

Klasse CChartObjectGannGrid bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Gann-Gitter".

Deklaration

class CChartObjectGannGrid : public CChartObjectTrend

Kopf

#include <ChartObjects\ChartObjectsGann.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CChartObject CChartObjectTrend CChartObjectGannGrid

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung Create Erstellt ein grafisches Objekt "Gann-Gitter" Eigenschaften PipsPerBar Erhält/setzt die Eigenschaft "Maßstab" Downtrend Erhält/setzt ein Eigenschaft "Trend unten" Eingabe/Ausgabe virtual Save Virtuelle Methode zum Schreiben in eine Datei virtual Load Virtuelle Methode zum Lesen aus einer Datei virtual Type Virtuelle Identifizierungsmethode

Methoden geerbt von der Klasse CObject Prev, Prev, Next, Next, Compare Methoden geerbt von der Klasse CChartObject ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint Methoden geerbt von der Klasse CChartObjectTrend RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create

