长期利率(TLP)，原名长期利率(TJLP)，于2018年1月1日起生效。它是巴西国家发展银行(BNDES)的主要融资利率。目前TLP是每三个月根据当年通货膨胀目标而确定。

政府可能会提供更低的利率以刺激某些企业和行业。但为此，就有必要通过公共预算，意思是，旧TJLP需要经过国会批准。鉴于这个政治问题以及为了不受政府干预，BNDES重新制定了利率，即直到2023年新利率逐步等同于市场利率。这样，它将是一个符合市场标准的利率。

虽然TLP是一种利率，但是对于投资者和获得BNDES融资的投资者都有一定的优势。实际利率从融资的开始到结束都是固定的，从而减少债权人的融资成本和安全感的不稳定性，并确定未来的实际利率。由于TLP的固定，因此降低了对TLP的不信任程度，从而为目标系统提供支持。即使TLP受到IPCA（全国居民消费价格指数）变化的影响，并且这可能会影响到融资价值，但产品和服务的销售价格的任何调整都将降到最低，以适应市场的实际情况。

因为这是巴西国家发展银行(BNDES)的融资利率，TLP利率增加对经济不利，可能会削弱巴西货币(real)。

