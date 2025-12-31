经济日历部分

经济日历

国家

巴西发展银行长期利率TJLP (Brazilian Development Bank Long Term Interest Rate TJLP)

国家：
巴西
BRL, 巴西雷亚尔
源：
巴西发展银行 (Brazilian development bank)
部门：
货币
低级别 9.07%
8.96%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
9.07%
下次发布 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

长期利率(TLP)，原名长期利率(TJLP)，于2018年1月1日起生效。它是巴西国家发展银行(BNDES)的主要融资利率。目前TLP是每三个月根据当年通货膨胀目标而确定。

政府可能会提供更低的利率以刺激某些企业和行业。但为此，就有必要通过公共预算，意思是，旧TJLP需要经过国会批准。鉴于这个政治问题以及为了不受政府干预，BNDES重新制定了利率，即直到2023年新利率逐步等同于市场利率。这样，它将是一个符合市场标准的利率。

虽然TLP是一种利率，但是对于投资者和获得BNDES融资的投资者都有一定的优势。实际利率从融资的开始到结束都是固定的，从而减少债权人的融资成本和安全感的不稳定性，并确定未来的实际利率。由于TLP的固定，因此降低了对TLP的不信任程度，从而为目标系统提供支持。即使TLP受到IPCA（全国居民消费价格指数）变化的影响，并且这可能会影响到融资价值，但产品和服务的销售价格的任何调整都将降到最低，以适应市场的实际情况。

因为这是巴西国家发展银行(BNDES)的融资利率，TLP利率增加对经济不利，可能会削弱巴西货币(real)。

最后值:

真实值

"巴西发展银行长期利率TJLP (Brazilian Development Bank Long Term Interest Rate TJLP)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
4 Q 2025
9.07%
8.96%
3 Q 2025
8.96%
8.65%
2 Q 2025
8.65%
7.97%
1 Q 2025
7.97%
7.43%
4 Q 2024
7.43%
6.91%
3 Q 2024
6.91%
6.67%
2 Q 2024
6.67%
6.53%
1 Q 2024
6.53%
6.55%
4 Q 2023
6.55%
7.00%
3 Q 2023
7.00%
7.28%
2 Q 2023
7.28%
7.37%
1 Q 2023
7.37%
7.20%
4 Q 2022
7.20%
7.01%
3 Q 2022
7.01%
6.82%
2 Q 2022
6.82%
6.08%
1 Q 2022
6.08%
5.32%
4 Q 2021
5.32%
4.88%
3 Q 2021
4.88%
4.61%
2 Q 2021
4.61%
4.39%
1 Q 2021
4.39%
4.55%
4 Q 2020
4.55%
4.91%
3 Q 2020
4.91%
4.94%
2 Q 2020
4.94%
5.09%
1 Q 2020
5.09%
5.57%
4 Q 2019
5.57%
5.95%
3 Q 2019
5.95%
6.26%
2 Q 2019
6.26%
6.98%
1 Q 2019
6.98%
6.98%
4 Q 2018
6.98%
6.56%
3 Q 2018
6.56%
6.60%
2 Q 2018
6.60%
6.75%
1 Q 2018
6.75%
7.00%
4 Q 2017
7.00%
7.00%
3 Q 2017
7.00%
7.00%
2 Q 2017
7.00%
7.50%
1 Q 2017
7.50%
7.50%
4 Q 2016
7.50%
7.50%
3 Q 2016
7.50%
7.50%
2 Q 2016
7.50%
7.50%
1 Q 2016
7.50%
7.00%
4 Q 2015
7.00%
6.50%
3 Q 2015
6.50%
6.00%
2 Q 2015
6.00%
5.50%
1 Q 2015
5.50%
5.00%
4 Q 2014
5.00%
导出报告

您网站的经济日历小工具

创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。

日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。

使用适用于WordPress网站的官方插件

使用适用于WordPress网站的官方插件

下载
MQL5 Algo Trading Community
小工具类型
语言
主题色
日期格式
大小
×
展示信息
默认日历周期
您的嵌入代码