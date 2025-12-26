Selic利率是巴西经济的基本利率。货币政策委员会(COPOM)有责任设定此利率。为此，COPOM每年会举行八次会议。实际上，市场使用的所有利率计算都是基于Selic利率，Selic利率是巴西联邦政府货币政策的主要参考。巴西央行(BCB)的任务是将Selic利率维持在COPOM设定的百分比之内。它的主要目标是控制通货膨胀，经常不得不干预银行间市场以达到既定的目标。

在COPOM会议期间，将讨论巴西经济的前景，例如：过去和预期的通货膨胀、本国的经济增长、外汇汇率、外国利率、信贷活动水平等议题。根据这些讨论，他们决定本国利率的理想水平 — 提高、降低还是保持不变。

在实践中，在银行间市场的日常运作中，Selic利率分为两种：Selic Meta和Selic Over。

Selic Over利率代表银行间市场的现实。该指数以日基础进行计算，是巴西银行间市场所有融资操作的加权平均值，这些融资操作由联邦政府证券支持，并在特殊结算和托管系统(SELIC)中以回购操作的形式进行。当天结束时，将计算所有银行间贷款的交易量的加权平均利率。

为了履行其维持利率均衡的义务，根据COPOM制定的Selic利率目标，巴西央行在一级市场和二级市场上进行运作。一级市场包括银行购买政府债券；二级市场涉及央行本身。

当央行核实Selic Over与Selic Meta之间的距离时，BCB根据需要在公开市场上买卖公共债券，从而使银行间市场的利息下降到Selic利率目标之内，根据货币政策调控经济的流动性。

Selic Meta利率是银行间交易的基础，而Selic Over利率来自于银行间的融资需求。通过增加融资的投资者数量，Selic Over利率有所下降。当有更多的借款人持有债券投资组合时，Selic Over就会增长。Selic Over利率几乎每天都在变化，通过央行对银行间市场的干预，保持接近Selic Meta利率，从而维持市场的平衡。

Selic利率可能会影响：

可变收入。

从理论上讲，Selic利率的下降有利于资本市场，因为它增加了获得信贷的机会。

低利率表明经济状况良好。

当市场放缓时，Selic利率趋于增加，而消费量却趋于减少。结果，失业率上升，还有其他不良后果。

从中期来看，可变收入通常超过与Selic利率相关的固定收入。

从消费者的角度来看，Selic利率在贷款、融资和金融投资方面具有很大的权重。

