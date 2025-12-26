经济日历部分

巴西居民消费价格指数(CPI)年率y/y (Brazil Consumer Price Index (CPI) y/y)

国家：
巴西
BRL, 巴西雷亚尔
源：
巴西地理和统计研究所(IBGE) (Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE))
部门：
价格
中级别 4.46% 4.47%
4.68%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
4.08%
4.46%
下次发布 实际值 预测值
以前
全国广义居民消费价格指数(IPCA)衡量的是与家庭消费相关的零售产品和服务价格的通货膨胀，其收入在1至40最低工资之间变化，而与收入来源无关。该指数旨在覆盖全国消费者指数体系(SNIPC)中90％的城市家庭。

SNIPC收集11个城市地区的数据，分别是贝伦(Belém)、福塔莱萨(Fortaleza)、累西腓(Recife)、萨尔瓦多(Salvador)、贝洛奥里藏特(Belo Horizonte)、里约热内卢(Rio de Janeiro)、圣保罗(São Paulo)、库里蒂巴(Curitiba)、阿雷格里港(Porto Alegre)、联邦区和戈亚尼亚(Goiânia)。

通常，IPCA方法包括以下领域：一般价格结构的构成；产品和场所登记基础的界定；定价和计算方法。

根据具体的调查方法，从信息提供者和产品登记册获得这些价格。若要注册为信息提供者，需要根据所搜索的不同商品的性质，采用两套程序：

主要程序是通过采购地点搜索 — PLC，对信息提供者进行调查。

第二套程序针对特殊子项目，对此无法使用PLC方法（例如：房屋、家政服务人员、公寓、公用设施、税费等租金价值）。

计算方法主要是通过对当月调研的每种产品在不同商业场所获得价格进行算术平均，并将平均价格与上一月份的结果进行比较。随后，子项指数通过应用简单的几何平均值来计算，以汇总属于子项的产品结果。最后，对于所有更高级别的聚合集，使用Laspeyres公式。

年度IPCA每月由IBGE自动恢复系统(SIDRA)正式发布。该指数的增长可被认为对巴西货币(real)有利。

最后值:

真实值

预测值

"巴西居民消费价格指数(CPI)年率y/y (Brazil Consumer Price Index (CPI) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
4.46%
4.47%
4.68%
10月 2025
4.68%
5.51%
5.17%
9月 2025
5.17%
4.91%
5.13%
8月 2025
5.13%
5.00%
5.23%
7月 2025
5.23%
5.65%
5.35%
6月 2025
5.35%
5.22%
5.32%
5月 2025
5.32%
5.27%
5.53%
4月 2025
5.53%
5.96%
5.48%
3月 2025
5.48%
5.60%
5.06%
2月 2025
5.06%
4.44%
4.56%
1月 2025
4.56%
4.46%
4.83%
12月 2024
4.83%
4.82%
4.87%
11月 2024
4.87%
4.50%
4.76%
10月 2024
4.76%
4.21%
4.42%
9月 2024
4.42%
4.25%
4.24%
8月 2024
4.24%
4.30%
4.50%
7月 2024
4.50%
4.08%
4.23%
6月 2024
4.23%
5.52%
3.93%
5月 2024
3.93%
3.49%
3.69%
4月 2024
3.69%
3.62%
3.93%
3月 2024
3.93%
4.96%
4.50%
2月 2024
4.50%
4.42%
4.51%
1月 2024
4.51%
4.64%
4.62%
12月 2023
4.62%
3.72%
4.68%
11月 2023
4.68%
4.69%
4.82%
10月 2023
4.82%
6.17%
5.19%
9月 2023
5.19%
5.73%
4.61%
8月 2023
4.61%
5.12%
3.99%
7月 2023
3.99%
2.76%
3.16%
6月 2023
3.16%
3.70%
3.94%
5月 2023
3.94%
3.09%
4.18%
4月 2023
4.18%
3.56%
4.65%
3月 2023
4.65%
4.91%
5.60%
2月 2023
5.60%
5.40%
5.77%
1月 2023
5.77%
5.73%
5.79%
12月 2022
5.79%
5.93%
5.90%
11月 2022
5.90%
6.12%
6.47%
10月 2022
6.47%
6.05%
7.17%
9月 2022
7.17%
7.60%
8.73%
8月 2022
8.73%
9.03%
10.07%
7月 2022
10.07%
11.84%
11.89%
6月 2022
11.89%
11.28%
11.73%
5月 2022
11.73%
13.01%
12.13%
4月 2022
12.13%
11.44%
11.30%
3月 2022
11.30%
10.25%
10.54%
2月 2022
10.54%
9.99%
10.38%
1月 2022
10.38%
10.13%
10.06%
12月 2021
10.06%
11.62%
10.74%
11月 2021
10.74%
11.23%
10.67%
10月 2021
10.67%
10.23%
10.25%
1234
