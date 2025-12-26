经济日历部分

经济日历

国家

巴西基本预算平衡 (Brazil Primary Budget Balance)

国家：
巴西
BRL, 巴西雷亚尔
源：
巴西央行 (Central Bank of Brazil)
部门：
政府
低级别 N/D R$​19.687 B
R$​-17.452 B
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

巴西央行(BCB)计算公共部门的综合财政统计数据，包括反映在巴西名义预算平衡和基本预算平衡中的净债务和融资需求。每个月公布一份反映基本盈余的财政统计报告。

政府收入和支出之间的差额就是财政结果，使用名义、操作和基本结果执行此计算。

名义结果是指收入总额（包括金融投资）与支出总额（包括利息支出）的总变动之间的差额，这与公共部门融资需求(NFSP)相对应。

经营结果对应于名义结果减去净债务货币重述（用于排除通货膨胀的影响）。

基本结果对应于名义结果，但不包括涉及征收净债务的名义利息（实际利息加货币重述）部分，以核实是否实现预算准则法(LDO)所确立的目标。

基本盈余表示政府在一段时间（一个月、半年、一年）内为支付债务利息所节省的资金。

基本预算平衡为正值表明存在基本预算盈余，这可能对巴西货币(real)产生积极的影响。

最后值:

真实值

预测值

"巴西基本预算平衡 (Brazil Primary Budget Balance)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
N/D
R$​19.687 B
R$​-17.452 B
9月 2025
R$​-17.452 B
R$​-27.717 B
R$​-17.255 B
8月 2025
R$​-17.255 B
R$​-80.170 B
R$​-66.566 B
7月 2025
R$​-66.566 B
R$​24.496 B
R$​-47.091 B
6月 2025
R$​-47.091 B
R$​-10.334 B
R$​-33.740 B
5月 2025
R$​-33.740 B
R$​-26.971 B
R$​14.150 B
4月 2025
R$​14.150 B
R$​82.155 B
R$​3.588 B
3月 2025
R$​3.588 B
R$​6.215 B
R$​-18.973 B
2月 2025
R$​-18.973 B
R$​58.822 B
R$​104.096 B
1月 2025
R$​104.096 B
R$​76.851 B
R$​15.745 B
12月 2024
R$​15.745 B
R$​7.236 B
R$​-6.620 B
11月 2024
R$​-6.620 B
R$​-35.220 B
R$​36.883 B
10月 2024
R$​36.883 B
R$​35.412 B
R$​-7.340 B
9月 2024
R$​-7.340 B
R$​-35.237 B
R$​-21.425 B
8月 2024
R$​-21.425 B
R$​-66.679 B
R$​-21.348 B
7月 2024
R$​-21.348 B
R$​50.846 B
R$​-40.873 B
6月 2024
R$​-40.873 B
R$​-21.997 B
R$​-63.895 B
5月 2024
R$​-63.895 B
R$​-43.559 B
R$​6.688 B
4月 2024
R$​6.688 B
R$​28.005 B
R$​1.177 B
3月 2024
R$​1.177 B
R$​-6.117 B
R$​-48.692 B
2月 2024
R$​-48.692 B
R$​0.841 B
R$​102.146 B
1月 2024
R$​102.146 B
R$​-32.402 B
R$​-129.573 B
12月 2023
R$​-129.573 B
R$​-4.551 B
R$​-37.270 B
11月 2023
R$​-37.270 B
R$​-2.574 B
R$​14.798 B
10月 2023
R$​14.798 B
R$​-18.071 B
9月 2023
R$​-18.071 B
R$​-41.346 B
R$​-22.830 B
8月 2023
R$​-22.830 B
R$​-34.453 B
R$​-35.809 B
7月 2023
R$​-35.809 B
R$​-1.961 B
R$​-48.899 B
6月 2023
R$​-48.899 B
R$​-18.785 B
R$​-50.172 B
5月 2023
R$​-50.172 B
R$​14.156 B
R$​20.324 B
4月 2023
R$​20.324 B
R$​17.699 B
R$​-14.182 B
3月 2023
R$​-14.182 B
R$​3.272 B
R$​-26.453 B
2月 2023
R$​-26.453 B
R$​39.289 B
R$​99.013 B
1月 2023
R$​99.013 B
R$​0.098 B
R$​-11.813 B
12月 2022
R$​-11.813 B
R$​-0.909 B
R$​-20.089 B
11月 2022
R$​-20.089 B
R$​13.765 B
R$​27.095 B
10月 2022
R$​27.095 B
R$​-19.045 B
R$​10.746 B
9月 2022
R$​10.746 B
R$​-12.872 B
R$​-30.279 B
8月 2022
R$​-30.279 B
R$​8.223 B
R$​14.395 B
6月 2022
R$​14.395 B
R$​-20.801 B
R$​-32.993 B
5月 2022
R$​-32.993 B
R$​14.108 B
R$​38.876 B
4月 2022
R$​38.876 B
R$​22.478 B
R$​4.312 B
3月 2022
R$​4.312 B
R$​16.050 B
R$​3.471 B
2月 2022
R$​3.471 B
R$​42.226 B
R$​101.833 B
1月 2022
R$​101.833 B
R$​31.102 B
R$​0.123 B
12月 2021
R$​0.123 B
R$​14.831 B
R$​15.034 B
11月 2021
R$​15.034 B
R$​18.797 B
R$​35.399 B
10月 2021
R$​35.399 B
R$​0.887 B
R$​12.933 B
9月 2021
R$​12.933 B
R$​-85.051 B
R$​16.729 B
8月 2021
R$​16.729 B
R$​-112.063 B
R$​-10.283 B
1234
导出报告

您网站的经济日历小工具

创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。

日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。

使用适用于WordPress网站的官方插件

使用适用于WordPress网站的官方插件

下载
MQL5 Algo Trading Community
小工具类型
语言
主题色
日期格式
大小
×
展示信息
默认日历周期
您的嵌入代码