巴西央行(BCB)计算公共部门的综合财政统计数据，包括反映在巴西名义预算平衡和基本预算平衡中的净债务和融资需求。每个月公布一份反映基本盈余的财政统计报告。

政府收入和支出之间的差额就是财政结果，使用名义、操作和基本结果执行此计算。

名义结果是指收入总额（包括金融投资）与支出总额（包括利息支出）的总变动之间的差额，这与公共部门融资需求(NFSP)相对应。

经营结果对应于名义结果减去净债务货币重述（用于排除通货膨胀的影响）。

基本结果对应于名义结果，但不包括涉及征收净债务的名义利息（实际利息加货币重述）部分，以核实是否实现预算准则法(LDO)所确立的目标。

基本盈余表示政府在一段时间（一个月、半年、一年）内为支付债务利息所节省的资金。

基本预算平衡为正值表明存在基本预算盈余，这可能对巴西货币(real)产生积极的影响。

