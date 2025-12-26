外商直接投资(FDI)是指外国企业或个人在巴西进行投资和经营活动的国际资源。外商直接投资包括通过新跨国企业的进入以及通过与本国企业的“合并和收购”、对新设施和技术的投资、将贷款和其他信贷转化为投资和再投资而流入和流出的外币。

利润和股息的汇出、直接投资资本收益的汇出和公司间贷款（在同一经济集团的企业之间）不包括在外商直接投资中。

外商直接投资(FDI)的增长是为经常账户赤字融资的一种健康方式。FDI增长为巴西带来了有利的结果，创造了就业机会和收入，伴随着国内贸易和对外贸易而增加了工业生产，同时外商投资也伴随着新技术和技能，这直接反映了国内生产总值(GDP)和本国基础设施的发展。

巴西央行(BCB)发布对外统计数据的月度报告，其中包括反映外商直接投资的国际收支平衡。

更多的外商投资进入国内市场，可以增强经济，增加国内生产总值(GDP)，创造就业机会，并对巴西货币(real)有利。外商公司退出该国经济或减少外商投资会使国内生产总值减速，增加失业率，削弱经济，并对巴西货币(real)产生不利影响。

最后值: