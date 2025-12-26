巴西外商直接投资 (Brazil Foreign Direct Investment)
|低级别
|N/D
|$6.196 B
|
$10.671 B
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
外商直接投资(FDI)是指外国企业或个人在巴西进行投资和经营活动的国际资源。外商直接投资包括通过新跨国企业的进入以及通过与本国企业的“合并和收购”、对新设施和技术的投资、将贷款和其他信贷转化为投资和再投资而流入和流出的外币。
利润和股息的汇出、直接投资资本收益的汇出和公司间贷款（在同一经济集团的企业之间）不包括在外商直接投资中。
外商直接投资(FDI)的增长是为经常账户赤字融资的一种健康方式。FDI增长为巴西带来了有利的结果，创造了就业机会和收入，伴随着国内贸易和对外贸易而增加了工业生产，同时外商投资也伴随着新技术和技能，这直接反映了国内生产总值(GDP)和本国基础设施的发展。
巴西央行(BCB)发布对外统计数据的月度报告，其中包括反映外商直接投资的国际收支平衡。
更多的外商投资进入国内市场，可以增强经济，增加国内生产总值(GDP)，创造就业机会，并对巴西货币(real)有利。外商公司退出该国经济或减少外商投资会使国内生产总值减速，增加失业率，削弱经济，并对巴西货币(real)产生不利影响。
最后值:
真实值
预测值
"巴西外商直接投资 (Brazil Foreign Direct Investment)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件