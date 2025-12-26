年度贸易调查(PAC)与月度贸易调查(PMC)每月在同一报告中公布。年度贸易调查(PAC)是IBGE公司年度结构调查计划的一部分，收集来自巴西批发和零售部门的有关收入、支出、员工、薪资、提款及其他报酬、采购、库存和商业利润等数据。

对于PAC，公司根据技术标准可以使用两种电子访谈模式：完整模式和简化模式。

完整模式提供给在调研期间拥有20名或20名以上员工的公司，包括公司所有者和合作伙伴。但是，收入与大公司相当的少于20人的公司，也构成完整模式。

简化模式提供给在调研期间拥有少于20名员工的公司，包括公司所有者和合作伙伴。

巴西年度贸易调查(PAC)是与月度贸易调查(PMC)联合进行的，因为季节和环境变化的特殊性是零售业的典型特征，也是为了遵循巴西的消费情况。

IBGE自动恢复系统(SIDRA)公布了月度贸易调查(PMC)以及年度贸易调查(PAC)的统计信息。

