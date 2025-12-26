经济日历部分

巴西净债务与GDP比率 (Brazil Net Debt - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)

国家：
巴西
BRL, 巴西雷亚尔
源：
巴西央行 (Central Bank of Brazil)
部门：
政府
低级别 N/D 65.1%
64.8%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
公共部门的净债务(DLSP)与非金融公共部门以及巴西央行的债务相对应。非金融公共部门包括联邦政府、州和自治市/区的直接行政管理部门。它还包括间接行政管理部门，即：公共社会保障制度和联邦、州和自治市/区的非金融国有企业。巴西国家石油集团和巴西国家电力集团的公司不包括在用于计算公共净债务的非金融国有企业名单中。央行包括在公共部门净债务的计算中，因为它的结果与国家财政直接相关。

政府负债总额(DBGG)包括联邦政府、州政府和市政府在私营部门、公共金融部门的所有承诺债务以及对世界其他地区的债务。其中还包括央行使用公共证券进行的操作。DBGG是全球分类机构评估巴西偿付能力的主要参考指标之一。

债务/GDP比率是计算公共债务，特别是DLSP，与国内生产总值(GDP)的关系。经济体的债务/GDP比率越低，其商品和服务的产出就越大，其利润就有足够的可能性偿还债务。

实际上，经济体的公共债务越大，该国的违约风险就越大，因此该指标高于预期数值可能会对巴西货币产生负面影响。

最后值:

真实值

预测值

"巴西净债务与GDP比率 (Brazil Net Debt - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
N/D
65.1%
64.8%
9月 2025
64.8%
64.8%
64.2%
8月 2025
64.2%
63.8%
63.7%
7月 2025
63.7%
63.2%
62.9%
6月 2025
62.9%
62.6%
62.0%
5月 2025
62.0%
62.2%
61.7%
4月 2025
61.7%
61.7%
61.6%
3月 2025
61.6%
61.0%
61.4%
2月 2025
61.4%
62.2%
60.8%
1月 2025
60.8%
62.0%
61.1%
12月 2024
61.1%
61.6%
61.2%
11月 2024
61.2%
62.8%
62.1%
10月 2024
62.1%
62.8%
62.4%
9月 2024
62.4%
62.3%
62.0%
8月 2024
62.0%
62.1%
61.9%
7月 2024
61.9%
63.0%
62.2%
6月 2024
62.2%
62.6%
62.2%
5月 2024
62.2%
61.9%
61.2%
4月 2024
61.2%
61.4%
61.1%
3月 2024
61.1%
60.8%
60.9%
2月 2024
60.9%
60.4%
60.0%
1月 2024
60.0%
60.2%
60.8%
12月 2023
60.8%
60.2%
59.5%
11月 2023
59.5%
60.7%
60.0%
10月 2023
60.0%
60.0%
9月 2023
60.0%
59.9%
59.9%
8月 2023
59.9%
60.4%
59.6%
7月 2023
59.6%
59.7%
59.1%
6月 2023
59.1%
57.8%
57.8%
5月 2023
57.8%
57.5%
57.2%
4月 2023
57.2%
57.6%
57.2%
3月 2023
57.2%
56.8%
56.6%
2月 2023
56.6%
56.6%
56.6%
1月 2023
56.6%
57.2%
57.5%
12月 2022
57.5%
57.4%
57.0%
11月 2022
57.0%
58.9%
58.3%
10月 2022
58.3%
58.1%
58.3%
9月 2022
58.3%
57.6%
58.2%
8月 2022
58.2%
58.3%
57.8%
6月 2022
57.8%
59.9%
58.8%
5月 2022
58.8%
59.2%
57.9%
4月 2022
57.9%
58.9%
58.2%
3月 2022
58.2%
56.7%
57.1%
2月 2022
57.1%
56.5%
56.6%
1月 2022
56.6%
57.8%
57.3%
12月 2021
57.3%
57.3%
57.0%
11月 2021
57.0%
57.3%
57.6%
10月 2021
57.6%
57.3%
58.5%
9月 2021
58.5%
58.2%
59.3%
8月 2021
59.3%
62.5%
60.3%
1234
