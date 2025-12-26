公共部门的净债务(DLSP)与非金融公共部门以及巴西央行的债务相对应。非金融公共部门包括联邦政府、州和自治市/区的直接行政管理部门。它还包括间接行政管理部门，即：公共社会保障制度和联邦、州和自治市/区的非金融国有企业。巴西国家石油集团和巴西国家电力集团的公司不包括在用于计算公共净债务的非金融国有企业名单中。央行包括在公共部门净债务的计算中，因为它的结果与国家财政直接相关。

政府负债总额(DBGG)包括联邦政府、州政府和市政府在私营部门、公共金融部门的所有承诺债务以及对世界其他地区的债务。其中还包括央行使用公共证券进行的操作。DBGG是全球分类机构评估巴西偿付能力的主要参考指标之一。

债务/GDP比率是计算公共债务，特别是DLSP，与国内生产总值(GDP)的关系。经济体的债务/GDP比率越低，其商品和服务的产出就越大，其利润就有足够的可能性偿还债务。

实际上，经济体的公共债务越大，该国的违约风险就越大，因此该指标高于预期数值可能会对巴西货币产生负面影响。

