经常账和资本流动同是影响巴西国际收支平衡表的主要因素。国际收支平衡表由巴西央行管理，巴西央行通过汇率贬值、降低经济活动水平、关税限制和出口补贴、提高内部利率、控制海外资本外流、控制国外收入等方式进行必要的调整。

经常账是巴西与其他国家所有业务的总和，包括贸易差额收支账户（如进出口），包括支付利息、国家支付的国际旅行、交通运输、保险、利润、收到的股息和其他服务在内的服务账户。还包括总统相关典礼和单方面调动的费用。

资本流动是指金融资产通过自主流动进行流入和流出的过程，它受到投资可能性的吸引，例如银行和外国提供商为当前交易、出口、进口以及短期和长期贷款发放的贷款。

当前交易平衡表明该国是出口还是进口资本。平衡为正值（顺差）表明资本输出增加，国家储备增多。平衡为负值（逆差）表明本国资本进口增加，储备减少。当前交易处于均衡状态时，这意味着从本国流出的外汇数量与流入本国的外汇数量基本相同，从而维持外汇储备水平的稳定。

巴西央行(BCB)监督和监管金融体系，执行货币、外汇和信贷政策。每个月发布一份对外统计数据的报告，其中包括反映当前交易的国际收支平衡。

该指标在巴西货币(real)值高于预测时对其有利。

最后值: