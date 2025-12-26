巴西经常账户 (Brazil Current Account)
|低级别
|N/D
|$-7.667 B
|
$-9.774 B
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
经常账和资本流动同是影响巴西国际收支平衡表的主要因素。国际收支平衡表由巴西央行管理，巴西央行通过汇率贬值、降低经济活动水平、关税限制和出口补贴、提高内部利率、控制海外资本外流、控制国外收入等方式进行必要的调整。
经常账是巴西与其他国家所有业务的总和，包括贸易差额收支账户（如进出口），包括支付利息、国家支付的国际旅行、交通运输、保险、利润、收到的股息和其他服务在内的服务账户。还包括总统相关典礼和单方面调动的费用。
资本流动是指金融资产通过自主流动进行流入和流出的过程，它受到投资可能性的吸引，例如银行和外国提供商为当前交易、出口、进口以及短期和长期贷款发放的贷款。
当前交易平衡表明该国是出口还是进口资本。平衡为正值（顺差）表明资本输出增加，国家储备增多。平衡为负值（逆差）表明本国资本进口增加，储备减少。当前交易处于均衡状态时，这意味着从本国流出的外汇数量与流入本国的外汇数量基本相同，从而维持外汇储备水平的稳定。
巴西央行(BCB)监督和监管金融体系，执行货币、外汇和信贷政策。每个月发布一份对外统计数据的报告，其中包括反映当前交易的国际收支平衡。
该指标在巴西货币(real)值高于预测时对其有利。
最后值:
真实值
预测值
"巴西经常账户 (Brazil Current Account)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件