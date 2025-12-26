巴西央行IBC-Br经济活动 (Central Bank of Brazil IBC-Br Economic Activity)
巴西央行经济活动指数(IBC-Br)是作为该国国内生产总值(GDP)初步目标而开发的指标。在这个意义上，它是经济的温度计，巴西央行使用这个指数作为工具来定义巴西经济的基本利率(Selic rate)。
该指数包括对农业、工业和服务业的增长评估，考虑到总生产供给、进口产品以及政府和国民议会批准的税收的演变。
IBC-Br和国内生产总值(GDP)是衡量经济活动的重要指标，其中IBC-Br反映了GDP的斜率，但不一定是预测，因为它们在计算方法上存在很大差异。两项指标之间的差异反映在最终结果中。
IBC-Br反映经济活动的行为，指导货币政策委员会(COPOM)控制通货膨胀的政策。GDP由巴西地理与统计研究所(IBGE)根据巴西生产的商品和服务的总和计算得出。 IBC-Br指数越高，巴西经济越好，巴西货币(real)增值。
"巴西央行IBC-Br经济活动 (Central Bank of Brazil IBC-Br Economic Activity)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
