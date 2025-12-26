巴西央行经济活动指数(IBC-Br)是作为该国国内生产总值(GDP)初步目标而开发的指标。在这个意义上，它是经济的温度计，巴西央行使用这个指数作为工具来定义巴西经济的基本利率(Selic rate)。

该指数包括对农业、工业和服务业的增长评估，考虑到总生产供给、进口产品以及政府和国民议会批准的税收的演变。

IBC-Br和国内生产总值(GDP)是衡量经济活动的重要指标，其中IBC-Br反映了GDP的斜率，但不一定是预测，因为它们在计算方法上存在很大差异。两项指标之间的差异反映在最终结果中。

IBC-Br反映经济活动的行为，指导货币政策委员会(COPOM)控制通货膨胀的政策。GDP由巴西地理与统计研究所(IBGE)根据巴西生产的商品和服务的总和计算得出。 IBC-Br指数越高，巴西经济越好，巴西货币(real)增值。

