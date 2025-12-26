巴西FGV IGP-M通货膨胀指数月率m/m (FGV Brazil IGP-M Inflation Index m/m)
|低级别
|0.27%
|0.24%
|
-0.36%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|0.62%
|
0.27%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
市场综合物价指数(IGP-M)由巴西瓦加斯基金会(FGV)每月发布。与IGP-DI相似，以三个相同比例的价格指数的加权平均值来计算：广义生产者价格指数(IPA-M) — 60%、居民消费价格指数(CPI-M) — 30%和全国建设成本指数(INCC-M) — 10%。
IGP-M的目标是监测人口消费的变化，以核实巴西经济各个部门之间的价格变动：工业、建筑业、农业、零售贸易和提供给家庭的服务。与上一月份相比，这些部门的项目价格越高，通货膨胀率越高。
总之，IGP-M提供了巴西经济平衡的数据，因为它几乎汇集了负责收入增长的所有部门，反映了巴西的金融状况。IGP-M指数是巴西最常用的合同价值调整指数，例如学校学费、租金、电费率调整等。它还被用作巴西财政部发行的政府证券指数，例如财政部IGP-M。该指数为负值表示在调查参考期内巴西出现通货紧缩。
最后值:
真实值
预测值
"巴西FGV IGP-M通货膨胀指数月率m/m (FGV Brazil IGP-M Inflation Index m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件