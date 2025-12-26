市场综合物价指数(IGP-M)由巴西瓦加斯基金会(FGV)每月发布。与IGP-DI相似，以三个相同比例的价格指数的加权平均值来计算：广义生产者价格指数(IPA-M) — 60%、居民消费价格指数(CPI-M) — 30%和全国建设成本指数(INCC-M) — 10%。

IGP-M的目标是监测人口消费的变化，以核实巴西经济各个部门之间的价格变动：工业、建筑业、农业、零售贸易和提供给家庭的服务。与上一月份相比，这些部门的项目价格越高，通货膨胀率越高。

总之，IGP-M提供了巴西经济平衡的数据，因为它几乎汇集了负责收入增长的所有部门，反映了巴西的金融状况。IGP-M指数是巴西最常用的合同价值调整指数，例如学校学费、租金、电费率调整等。它还被用作巴西财政部发行的政府证券指数，例如财政部IGP-M。该指数为负值表示在调查参考期内巴西出现通货紧缩。

最后值: