经济日历部分

经济日历

国家

巴西零售销售月率m/m (Brazil Retail Sales m/m)

国家：
巴西
BRL, 巴西雷亚尔
源：
巴西地理和统计研究所(IBGE) (Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE))
部门：
消费者
中级别 0.5% -0.1%
-0.3%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
0.2%
0.5%
下次发布 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

月度贸易调查(PMC)是IBGE公司年度结构调查计划的一部分，收集来自巴西批发和零售部门的有关收入、支出、员工、薪资、提款及其他报酬、采购、库存和商业利润等数据。

对于PMC，公司根据技术标准可以使用两种电子访谈模式：完整模式和简化模式。

完整模式提供给在调研期间拥有20名或20名以上员工的公司，包括公司所有者和合作伙伴。但是，收入与大公司相当的少于20人的公司，也构成完整模式。

简化模式提供给在调研期间拥有少于20名员工的公司，包括公司所有者和合作伙伴。

巴西月度贸易调查(PMC)是与年度贸易调查(PAC)联合进行的，因为季节和环境变化的特殊性是零售业的典型特征，也是为了遵循巴西的消费情况。

IBGE自动恢复系统(SIDRA)公布了月度贸易调查(PMC)以及年度贸易调查(PAC)的统计信息。

该指标高于平均值的数值可被认为对巴西货币(real)有利。

最后值:

真实值

预测值

"巴西零售销售月率m/m (Brazil Retail Sales m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
0.5%
-0.1%
-0.3%
9月 2025
-0.3%
0.0%
0.2%
8月 2025
0.2%
0.1%
-0.2%
7月 2025
-0.3%
-0.1%
-0.1%
6月 2025
-0.1%
0.1%
-0.2%
5月 2025
-0.2%
0.0%
-0.4%
4月 2025
-0.4%
0.3%
0.8%
3月 2025
0.8%
0.0%
0.5%
2月 2025
0.5%
0.0%
0.2%
1月 2025
-0.1%
0.0%
-0.3%
12月 2024
-0.1%
-0.1%
-0.2%
11月 2024
-0.4%
0.3%
0.4%
10月 2024
0.4%
-0.1%
0.5%
9月 2024
0.5%
-0.3%
-0.2%
8月 2024
-0.3%
0.4%
0.6%
7月 2024
0.6%
-0.1%
-0.9%
6月 2024
-1.0%
0.0%
1.2%
5月 2024
1.2%
-0.1%
0.9%
4月 2024
0.9%
0.1%
0.0%
3月 2024
0.0%
0.2%
1.0%
2月 2024
1.0%
-0.2%
2.8%
1月 2024
2.5%
1.9%
-1.4%
12月 2023
-1.3%
-1.4%
0.1%
11月 2023
0.1%
-2.0%
-0.3%
10月 2023
-0.3%
-0.2%
0.5%
9月 2023
0.6%
0.4%
-0.1%
8月 2023
-0.2%
-0.2%
0.7%
7月 2023
0.7%
0.0%
0.0%
6月 2023
0.0%
0.2%
-0.7%
5月 2023
-1.0%
-0.1%
-0.1%
4月 2023
0.1%
-0.1%
0.8%
3月 2023
0.8%
0.1%
0.0%
2月 2023
-0.1%
0.0%
3.8%
1月 2023
3.8%
-0.2%
-2.6%
12月 2022
-2.6%
0.2%
-0.9%
11月 2022
-0.6%
0.1%
0.3%
10月 2022
0.4%
-0.4%
1.2%
9月 2022
1.1%
0.4%
0.1%
8月 2022
-0.1%
-0.1%
-0.5%
7月 2022
-0.8%
0.8%
-1.4%
6月 2022
-1.4%
0.8%
-0.4%
5月 2022
0.1%
-0.5%
0.8%
4月 2022
0.9%
-0.3%
1.4%
3月 2022
1.0%
0.9%
1.3%
2月 2022
1.1%
-1.3%
2.1%
1月 2022
0.8%
0.2%
-1.9%
12月 2021
-0.1%
0.9%
0.4%
11月 2021
0.6%
-1.9%
0.2%
10月 2021
-0.1%
2.1%
-1.1%
9月 2021
-1.3%
0.4%
-4.3%
1234
导出报告

您网站的经济日历小工具

创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。

日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。

使用适用于WordPress网站的官方插件

使用适用于WordPress网站的官方插件

下载
MQL5 Algo Trading Community
小工具类型
语言
主题色
日期格式
大小
×
展示信息
默认日历周期
您的嵌入代码