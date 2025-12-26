贷款业务是指金融机构的资本贷款或客户购买的融资。信贷业务根据信贷类型使用不同的利率和费用。金融机构会根据自己的规则向客户提供此类信贷。主要的信贷业务即个人贷款、公司贷款、透支、工资贷款、杂项贷款、循环信用卡和其他信贷。

国家金融体系(SFN)是执行金融中介（即资金贷方和借方之间的中介）的一组实体和机构。正是通过这些实体和机构，民间团体、私营企业和政府才得以流通其大部分资产，偿还债务并实现投资。

国家金融体系(SFN)的构成：

规范性机构：CMN — 国家货币委员会；CNSP — 国家私人保险委员会；CNPC — 国家补充养老金委员会。

监管机构：BCB — 巴西央行；CVM — 证券交易委员会；Susep — 私人保险监管；Previc — 国家补充养老金监管。

执行机构：银行；财团管理人；证券交易所；信用合作社；交易商和分销商；大宗商品和期货交易所；支付机构；保险公司和再保险公司；养老基金；私人养老实体和资本公司。

SFN由国家货币委员会(CMN)管理，负责巴西经济政策，即负责本国宏观经济协调。

巴西央行(BCB)有权通过监控和监督金融体系、执行货币、外汇和信贷政策，确保遵守CMN规则。随着国家市场和信贷业务的发展，BCB每月发布关于货币和信贷统计的报告。

贷款和支出与消费者信心密切相关。该指数高于预期的数值可被认为对巴西货币(real)有利。

最后值: