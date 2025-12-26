巴西央行银行贷款月率m/m (Central Bank of Brazil Bank Lending m/m)
|低级别
|N/D
|0.5%
|
1.1%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
贷款业务是指金融机构的资本贷款或客户购买的融资。信贷业务根据信贷类型使用不同的利率和费用。金融机构会根据自己的规则向客户提供此类信贷。主要的信贷业务即个人贷款、公司贷款、透支、工资贷款、杂项贷款、循环信用卡和其他信贷。
国家金融体系(SFN)是执行金融中介（即资金贷方和借方之间的中介）的一组实体和机构。正是通过这些实体和机构，民间团体、私营企业和政府才得以流通其大部分资产，偿还债务并实现投资。
国家金融体系(SFN)的构成：
- 规范性机构：CMN — 国家货币委员会；CNSP — 国家私人保险委员会；CNPC — 国家补充养老金委员会。
- 监管机构：BCB — 巴西央行；CVM — 证券交易委员会；Susep — 私人保险监管；Previc — 国家补充养老金监管。
- 执行机构：银行；财团管理人；证券交易所；信用合作社；交易商和分销商；大宗商品和期货交易所；支付机构；保险公司和再保险公司；养老基金；私人养老实体和资本公司。
SFN由国家货币委员会(CMN)管理，负责巴西经济政策，即负责本国宏观经济协调。
巴西央行(BCB)有权通过监控和监督金融体系、执行货币、外汇和信贷政策，确保遵守CMN规则。随着国家市场和信贷业务的发展，BCB每月发布关于货币和信贷统计的报告。
贷款和支出与消费者信心密切相关。该指数高于预期的数值可被认为对巴西货币(real)有利。
最后值:
真实值
预测值
"巴西央行银行贷款月率m/m (Central Bank of Brazil Bank Lending m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
