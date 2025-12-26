巴西居民消费价格指数(CPI) s.a. 月率m/m (Brazil Consumer Price Index (CPI) s.a. m/m)
国家：
巴西
BRL, 巴西雷亚尔
部门：
价格
|低级别
|0.12%
|
0.07%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
0.12%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
居民消费价格指数(CPI), s.a.月率m/m显示了与上月相比，在报告月份商品和服务的价格变化。指标值根据季节进行调整。这一指标对一篮子商品和服务进行了评估，这些商品和服务占家庭支出的比重较大。CPI是衡量消费者信心和地区通货膨胀的重要指标之一。CPI增长意味着对巴西货币(real)报价有利。
最后值:
真实值
"巴西居民消费价格指数(CPI) s.a. 月率m/m (Brazil Consumer Price Index (CPI) s.a. m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
0.12%
0.07%
10月 2025
0.07%
0.52%
9月 2025
0.52%
-0.04%
8月 2025
-0.04%
0.35%
7月 2025
0.35%
0.31%
6月 2025
0.31%
0.32%
5月 2025
0.32%
0.41%
4月 2025
0.41%
0.51%
3月 2025
0.51%
1.32%
2月 2025
1.32%
0.06%
1月 2025
0.06%
0.44%
12月 2024
0.44%
0.33%
11月 2024
0.33%
0.54%
10月 2024
0.54%
0.50%
9月 2024
0.50%
0.08%
8月 2024
0.08%
0.50%
7月 2024
0.50%
0.28%
6月 2024
0.28%
0.49%
5月 2024
0.49%
0.33%
4月 2024
0.33%
0.10%
3月 2024
0.10%
0.82%
2月 2024
0.82%
0.32%
1月 2024
0.32%
0.49%
12月 2023
0.49%
0.23%
11月 2023
0.23%
0.23%
10月 2023
0.23%
0.31%
9月 2023
0.31%
0.30%
8月 2023
0.30%
0.19%
7月 2023
0.19%
-0.02%
6月 2023
-0.02%
0.28%
5月 2023
0.28%
0.58%
4月 2023
0.58%
0.64%
3月 2023
0.64%
0.85%
2月 2023
0.85%
0.44%
1月 2023
0.44%
0.53%
12月 2022
0.53%
0.36%
11月 2022
0.36%
0.59%
10月 2022
0.59%
-0.23%
9月 2022
-0.23%
-0.30%
8月 2022
-0.30%
-0.61%
7月 2022
-0.61%
0.73%
6月 2022
0.73%
0.52%
5月 2022
0.52%
1.03%
4月 2022
1.03%
1.54%
3月 2022
1.54%
1.02%
2月 2022
1.02%
0.47%
1月 2022
0.47%
0.64%
12月 2021
0.64%
0.87%
11月 2021
0.87%
1.22%
10月 2021
1.22%
1.18%
