巴西ANFAVEA汽车销售月率m/m (ANFAVEA Brazil Auto Sales m/m)

国家：
巴西
BRL, 巴西雷亚尔
源：
巴西全国汽车制造协会(ANFAVEA) (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA))
部门：
业务
各个经济部门经常会产生其他新部门，从而扩大经济规模，使所有部门实际上变得相互依存，这样，市场就会变得越来越复杂，进而产生新的需求。

机动车行业就是证实这个观点真实性的一个例子，它涵盖交通工具（汽车、轻型商用车、卡车和公共汽车），自行式农业和道路机械（轮式和履带式拖拉机、收割机和挖土机）等行业 。反过来，它们还需要其他几个部门，创造新的产业，例如：对零部件和汽车零部件的需求，这会产生一个巨大的工业和服务市场，涵盖巴西汽车的生产、销售到维护保养。

机动车行业发展的增长在个人和货物运输的机动性，在巴西基础设施的建设以及在提高农业产量的农业机械化方面产生了强烈的反响。

因此，遵循该部门推动巴西经济增长、创造新就业机会、以及增加居民收入的经济指数至关重要。

每月汽车产量的统计数据在全国汽车制造商协会(ANFAVEA)的官方网站上公布并提供给公众，该协会汇集了巴西最大的汽车、自行式农业和道路机械（具有工业和生产设施）制造商。

高于该指数预期的数值可被认为对巴西经济和巴西货币BRL有利。

"巴西ANFAVEA汽车销售月率m/m (ANFAVEA Brazil Auto Sales m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
N/D
10月 2025
N/D
0.4%
7.9%
9月 2025
7.9%
-7.3%
8月 2025
-7.3%
-11.9%
14.2%
7月 2025
14.2%
17.7%
-5.7%
6月 2025
-5.7%
9.0%
8.1%
5月 2025
8.1%
-7.3%
6.7%
4月 2025
6.7%
0.5%
5.7%
3月 2025
5.7%
2.7%
8.0%
2月 2025
8.0%
-14.1%
-33.5%
1月 2025
-33.5%
-1.7%
1.6%
12月 2024
1.6%
4.5%
-4.3%
11月 2024
-4.3%
4.4%
12.1%
10月 2024
12.1%
-1.4%
-0.4%
9月 2024
-0.4%
-7.7%
-1.6%
8月 2024
-1.6%
-3.8%
12.6%
7月 2024
12.6%
14.1%
10.3%
6月 2024
10.3%
7.3%
-12.0%
5月 2024
-12.0%
-12.2%
17.6%
4月 2024
17.6%
-4.5%
13.6%
3月 2024
13.6%
12.9%
2.2%
2月 2024
2.2%
-19.8%
-35.0%
1月 2024
-35.0%
-15.3%
16.9%
12月 2023
16.9%
-9.7%
-2.4%
11月 2023
-2.4%
-4.1%
10.2%
10月 2023
10.2%
1.2%
-4.8%
9月 2023
-4.8%
-3.7%
-7.9%
8月 2023
-7.9%
0.1%
19.0%
7月 2023
19.0%
-1.8%
7.4%
6月 2023
7.4%
-0.7%
9.8%
5月 2023
9.8%
1.2%
-19.2%
4月 2023
-19.2%
-1.3%
53.1%
3月 2023
53.1%
0.6%
-9.0%
2月 2023
-9.0%
1.3%
-34.1%
1月 2023
-34.1%
-1.6%
6.3%
12月 2022
6.3%
-0.1%
12.8%
11月 2022
12.8%
1.5%
-6.7%
10月 2022
-6.7%
0.2%
-7.0%
9月 2022
-7.0%
-1.9%
14.6%
8月 2022
14.6%
-1.3%
2.2%
7月 2022
2.2%
3.2%
-4.8%
6月 2022
-4.8%
1.6%
27.0%
5月 2022
27.0%
-2.8%
0.3%
4月 2022
0.3%
-3.7%
10.9%
3月 2022
10.9%
3.7%
2.2%
2月 2022
2.2%
5.0%
-38.9%
1月 2022
-38.9%
-2.1%
19.7%
12月 2021
19.7%
-6.4%
6.5%
11月 2021
6.5%
1.3%
4.7%
10月 2021
4.7%
8.1%
-10.2%
123
