巴西FGV消费者信心指数 (FGV Brazil Consumer Confidence)
|低级别
|N/D
|8.2
|
1.3
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
消费者信心指数由巴西瓦加斯基金会(FGV)的巴西经济研究所(IBRE)发布。它描绘了消费者对以下方面的情绪和期望：个人支出、储蓄账户决策、每月支出、当地经济状况、家庭财务状况、就业前景、购买耐用品的意愿等数据。
当消费者对未来感到满意和乐观时，他们倾向于消费更多。当他们不满意并有悲观情绪时，消费者的消费就会减少。
消费者信心调研关注受访者情绪，以绘制他们未来的消费和储蓄决定，为预测短期经济走向提供有用的信息。
收集的数据来自一个2000人小组，而调查在巴西七个主要首府进行：贝洛奥里藏特(Belo Horizonte)、巴西利亚(Brasilia)、阿雷格里港(Porto Alegre)、累西腓(Recife)、萨尔瓦多(Salvador)、里约热内卢(Rio de Janeiro)和圣保罗(Sao Paulo)。
消费者信心指数对经济增长具有重大影响，因为它可以根据收集的数据对经济进行预测。指标高于预期的数值被认为是巴西货币(real)报价的积极信号。
最后值:
真实值
预测值
"巴西FGV消费者信心指数 (FGV Brazil Consumer Confidence)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件