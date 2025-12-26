消费者信心指数由巴西瓦加斯基金会(FGV)的巴西经济研究所(IBRE)发布。它描绘了消费者对以下方面的情绪和期望：个人支出、储蓄账户决策、每月支出、当地经济状况、家庭财务状况、就业前景、购买耐用品的意愿等数据。

当消费者对未来感到满意和乐观时，他们倾向于消费更多。当他们不满意并有悲观情绪时，消费者的消费就会减少。

消费者信心调研关注受访者情绪，以绘制他们未来的消费和储蓄决定，为预测短期经济走向提供有用的信息。

收集的数据来自一个2000人小组，而调查在巴西七个主要首府进行：贝洛奥里藏特(Belo Horizonte)、巴西利亚(Brasilia)、阿雷格里港(Porto Alegre)、累西腓(Recife)、萨尔瓦多(Salvador)、里约热内卢(Rio de Janeiro)和圣保罗(Sao Paulo)。

消费者信心指数对经济增长具有重大影响，因为它可以根据收集的数据对经济进行预测。指标高于预期的数值被认为是巴西货币(real)报价的积极信号。

