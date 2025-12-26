经济日历部分

巴西3个月失业率 (Brazil Unemployment Rate 3-months)

国家：
巴西
BRL, 巴西雷亚尔
源：
巴西地理和统计研究所(IBGE) (Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE))
部门：
劳动力
中级别 5.4% 5.7%
5.6%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
5.3%
5.4%
下次发布 实际值 预测值
以前
失业率由巴西地理与统计研究所(IBGE)发布，并通过全国家庭抽样调查(PNAD)实现。

全国家庭抽样调查(PNAD)是根据对经济活动人口的观察，以家庭单位为样本，每月进行一次。然而，不能以绝对的方式对全体人口实现这个调查。PNAD主要遵循季度波动，其目的是绘制短期，中期和长期的劳动力状况以及其他有用的数据，用于研究巴西的社会经济发展。为了实现其目标，信息收集通过季度指标来实现和公布，季度指标描述了劳动力状况，以及关于其他持续事实的年度指标（例如工作和其他形式的工作、对人员的照顾和任务通讯技术等）。

这项研究于2011年10月以实验形式启动，从2012年1月开始，在巴西全境正式开展。失业率是持续PNAD所考虑的其他几个方面之一。

失业率与GDP增长成反比，对经济周期的反应往往有一定程度的延迟。例如，如果经济开始有一段GDP增长期，失业率(unemployment)不会立即对这种增长做出反应，则需要一段时间来降低。这是因为市场最初会对产量增加做出反应，从而增加员工的工作时间；当这种解决方案无法满足时，为增加产量开始雇用新员工，最终失业率开始下降。

IBGE自动恢复系统(SIDRA)公布了持续全国家庭抽样调查（持续PNAD）。 失业率下降反映了经济的增长，并对巴西雷亚尔（BRL）产生积极的影响。

最后值:

真实值

预测值

"巴西3个月失业率 (Brazil Unemployment Rate 3-months)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
5.4%
5.7%
5.6%
9月 2025
5.6%
5.6%
5.6%
8月 2025
5.6%
5.5%
5.6%
7月 2025
5.6%
5.7%
5.8%
6月 2025
5.8%
6.0%
6.2%
5月 2025
6.2%
6.4%
6.6%
4月 2025
6.6%
6.7%
7.0%
3月 2025
7.0%
7.0%
6.8%
2月 2025
6.8%
6.7%
6.5%
1月 2025
6.5%
6.4%
6.2%
12月 2024
6.2%
6.0%
6.1%
11月 2024
6.1%
6.2%
6.2%
10月 2024
6.2%
6.2%
6.4%
9月 2024
6.4%
6.4%
6.6%
8月 2024
6.6%
6.8%
6.8%
7月 2024
6.8%
7.0%
6.9%
6月 2024
6.9%
6.8%
7.1%
5月 2024
7.1%
7.3%
7.5%
4月 2024
7.5%
7.9%
7.9%
3月 2024
7.9%
7.8%
7.8%
2月 2024
7.8%
7.7%
7.6%
1月 2024
7.6%
7.6%
7.4%
12月 2023
7.4%
7.6%
7.5%
11月 2023
7.5%
7.7%
7.6%
10月 2023
7.6%
7.5%
7.7%
9月 2023
7.7%
8.0%
7.8%
8月 2023
7.8%
7.6%
7.9%
7月 2023
7.9%
8.0%
8.0%
6月 2023
8.0%
8.2%
8.3%
5月 2023
8.3%
8.2%
8.5%
4月 2023
8.5%
8.4%
8.8%
3月 2023
8.8%
8.8%
8.6%
2月 2023
8.6%
8.8%
8.4%
1月 2023
8.4%
7.9%
7.9%
12月 2022
7.9%
8.1%
8.1%
11月 2022
8.1%
8.1%
8.3%
10月 2022
8.3%
8.4%
8.7%
9月 2022
8.7%
8.8%
8.9%
8月 2022
8.9%
8.7%
9.1%
7月 2022
9.1%
9.3%
9.3%
6月 2022
9.3%
9.4%
9.8%
5月 2022
9.8%
10.1%
10.5%
4月 2022
10.5%
11.5%
11.1%
3月 2022
11.1%
11.5%
11.2%
2月 2022
11.2%
11.5%
11.2%
1月 2022
11.2%
11.0%
11.1%
12月 2021
11.1%
11.2%
11.6%
11月 2021
11.6%
11.9%
12.1%
10月 2021
12.1%
12.2%
12.6%
9月 2021
12.6%
13.1%
13.2%
