失业率由巴西地理与统计研究所(IBGE)发布，并通过全国家庭抽样调查(PNAD)实现。

全国家庭抽样调查(PNAD)是根据对经济活动人口的观察，以家庭单位为样本，每月进行一次。然而，不能以绝对的方式对全体人口实现这个调查。PNAD主要遵循季度波动，其目的是绘制短期，中期和长期的劳动力状况以及其他有用的数据，用于研究巴西的社会经济发展。为了实现其目标，信息收集通过季度指标来实现和公布，季度指标描述了劳动力状况，以及关于其他持续事实的年度指标（例如工作和其他形式的工作、对人员的照顾和任务通讯技术等）。

这项研究于2011年10月以实验形式启动，从2012年1月开始，在巴西全境正式开展。失业率是持续PNAD所考虑的其他几个方面之一。

失业率与GDP增长成反比，对经济周期的反应往往有一定程度的延迟。例如，如果经济开始有一段GDP增长期，失业率(unemployment)不会立即对这种增长做出反应，则需要一段时间来降低。这是因为市场最初会对产量增加做出反应，从而增加员工的工作时间；当这种解决方案无法满足时，为增加产量开始雇用新员工，最终失业率开始下降。

IBGE自动恢复系统(SIDRA)公布了持续全国家庭抽样调查（持续PNAD）。 失业率下降反映了经济的增长，并对巴西雷亚尔（BRL）产生积极的影响。

