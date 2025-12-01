圆搜索算法（CSA）
CSA是一种受圆几何特性启发的新型优化算法。其独特之处在于利用三角关系和几何原理来探索搜索空间。
CSA基于一个有趣的理念：每个搜索点沿圆的切线轨迹移动，实现全局探索与局部精修平衡。该方法的原创性在于圆具有恒定半径与连续导数等独特数学性质，确保智能体在搜索空间中平滑移动。
算法分“利用”与“探索”两个阶段。在利用阶段，智能体聚焦潜力区域，移动时方向性更强；在探索阶段，智能体则大胆跃入解空间未探索区域。阶段的切换由当前迭代与特殊参数“c”共同调节。
CSA最引人注目的优势在于：它能够在高维空间中保持高效搜索性能的同时，通过直观的几何模型实现算法逻辑的可解释性。种群中每个智能体沿自身独特轨迹行进，轨迹由搜索过程中动态调整的θ角决定。
CSA由Mohammad H. Kaiys、Hany M. Hasanien等研究者开发，于2022年发表。
算法实现
CSA旨在通过随机圆寻找最优解，以扩大搜索区域。它以圆心为目标点。其过程始于切线与圆夹角逐渐减小，使切线逼近圆心（图例1）。
为增加搜索多样性、避免陷入局部最优，切线接触角亦随机变化。在该算法中，Xt切点充当搜索智能体，Xc圆心代表迄今找到的最优解。
图例1. 圆的几何特性及其切线
CSA通过切点向圆心移动的几何特性，动态调整搜索智能体的位置。这一机制使算法在优化过程中能够提升解的质量，同时通过随机更新切线接触角的机制避免局部最优。CSA优化器的核心流程如下图示：
图例2. CSA运行图
接下来，为每个智能体确定一个角度。如果当前迭代次数大于阈值与最大迭代次数的乘积，则该智能体处于探索阶段；否则进入利用阶段（参见图例 2）。更新智能体位置并评估其适应度。将结果与当前最优解比较，如果发现更优解，则更新位置。通过递增迭代计数器来结束一次迭代。算法执行完毕后，返回所找到的最优位置及其适应度值。
算法采用“沿圆切线移动点”的概念，每个搜索智能体以相对于当前最优解的某一θ角移动。此运动由多个随时间变化的参数（w, a, p）控制。如前面所述，算法操作分为两个阶段：探索阶段——智能体进行更大幅度移动以寻找有潜力区域；利用阶段——智能体专注于完善已找到的解。
我所提出的最终版本包含若干差异，显著提升了算法的搜索能力。w更新方程的变化如下：
- 原版：w = w × rand - w
- 最终代码：w = π × (1 - epochNow/epochs)，这样使得w参数变化更具可预测性且线性，改善了算法的收敛度。
- 原版：Xi = Xc + (Xc - Xi) × tan(θ)
- 最终版：Xi = Xc + rand × (Xc - Xi) × tan(θ)，添加随机因子 “rand [0.0; 1.0]” 为搜索增添了附加的随机性，性能优于原版。
- 为每个智能体添加局部最优解更新
- 改进全局与局部搜索间的平衡策略
主要概念差异在于，最终版本使算法行为更“平滑”且更具可预测性，同时保持搜索能力。相比之下，原版行为更为“混沌”，而最终版则提供更加受控的优化，尤其在探索与利用阶段过渡方面。
现在我们可以开始编写算法的伪代码。
CSA伪代码：
- 初始化：
- 设置种群大小（popSize = 50）
- 设置研究阶段常数（constC = 0.8）
- 初始化原始参数：
- w = π（角度参数）
- a = π
- p = 1.0
- θ = 0（原始角度）
- 当处于首次迭代（revision = false）时：
- 对于群体中的每个智能体i：
- 在给定边界内随机初始化坐标
- 根据变动步长调整坐标
- 将revision设置为true
- 返回起始点
- 对于群体中的每个智能体i：
- 否则（进入主优化循环）：
- 递增迭代计数器（epochNow++）
- 参数更新：
- w = π × (1 - epochNow/epochs) // 线性下降
- a = π - π × (epochNow/epochs)²
- p = 1 - 0.9 × √(epochNow/epochs)
- 对于种群中的每个个体：
- 确定当前阶段：
- 如果epochNow ≤ constC × epochs → 探索阶段：θ = w × random [0.0; 1.0]
- 否则 → 利用阶段：θ = w × p
- 更新智能体位置：
- 对每个坐标j：→ new_pos = best_pos + random [0.0; 1.0] × (best_pos - current_pos) × tan (θ) → 将new_pos限制在给定边界内
- 确定当前阶段：
- 结果修正：
- 对于每个智能体：
- 如果智能体适应度 > 全局最优适应度 → 更新全局最优解
- 若智能体适应度 > 局部最优适应度 → 更新智能体局部最优解
- 对于每个智能体：
- 重复步骤3-5直至满足停止准则
让我们进入实现阶段。C_AO_CSA类继承自C_AO基类，是CSA算法的具体实现。下面看一下其主要元素与结构：构造函数初始化算法参数。指定算法名称与描述，并设置以下参数值：
- popSize = 50 // 种群规模
- constC = 0.8 // 探索阶段阈值常数
- w, aParam, p, theta // 算法使用参数的原始值
- SetParams() —— 根据"params"数据数组设置参数值。
- Init() —— 初始化取值范围与算法执行迭代数，后续将基于这些参数执行算法。
- Moving() —— 移动粒子并执行算法迭代。
- Revision() —— 分析并调整种群状态。
私有方法：
- CalculateW(), CalculateA(), CalculateP(), CalculateTheta() —— 计算对应参数。
- IsExplorationPhase() —— 判断算法是否处于探索阶段。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— class C_AO_CSA : public C_AO { public: //-------------------------------------------------------------------- C_AO_CSA () { ao_name = "CSA"; ao_desc = "Circle Search Algorithm"; ao_link = "https://www.mql5.com/en/articles/17143"; popSize = 50; // population size constC = 0.8; // optimal value for the exploration phase w = M_PI; // initial value w aParam = M_PI; // initial value a p = 1.0; // initial value p theta = 0; // initial value of the angle ArrayResize (params, 2); params [0].name = "popSize"; params [0].val = popSize; params [1].name = "constC"; params [1].val = constC; } void SetParams () { popSize = (int)params [0].val; constC = params [1].val; } bool Init (const double &rangeMinP [], // minimum values const double &rangeMaxP [], // maximum values const double &rangeStepP [], // step change const int epochsP = 0); // number of epochs void Moving (); void Revision (); //---------------------------------------------------------------------------- double constC; // constant for determining the search phase [0,1] private: //------------------------------------------------------------------- int epochs; // maximum number of iterations int epochNow; // current iteration // Parameters for CSA double w; // parameter for calculating the angle double aParam; // parameter a from the equation (8) double p; // parameter p from the equation (9) double theta; // search angle double CalculateW (); double CalculateA (); double CalculateP (); double CalculateTheta (double currentW, double currentP); bool IsExplorationPhase (); }; //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Init方法用于初始化CSA算法的参数。其参数包括：rangeMinP[]表示搜索空间各维度的最小值数组；rangeMaxP[]表示搜索空间各维度的最大值数组；rangeStepP[]表示各维度参数变化的步长增量数组；epochsP表示指定的迭代周期数（默认值为0）。
执行StandardInit方法，尝试对算法标准参数进行初始化。如果初始化成功，则设置epochs和epochNow变量。epochs变量：从输入参数epochsP获取迭代周期总数；epochNow变量：将当前迭代计数器清零。方法执行完毕时返回true，表示算法参数已成功初始化。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— bool C_AO_CSA::Init (const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0) { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false; //---------------------------------------------------------------------------- epochs = epochsP; epochNow = 0; return true; } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
C_AO_CSA类中Moving方法实现了CSA算法中智能体位置更新的核心逻辑。方法开始时，先将当前迭代计数器加1，用于跟踪已执行的迭代次数（后续计算方程时会用到）。接下来，检查是否需要初始化智能体坐标。如果是首次调用，则在给定范围内为所有智能体生成随机坐标。将坐标按步长进行调整。随后，将“需要修正”标识设置为true。
如果此方法并非首次调用，则更新算法的关键参数w、aParam和p。随后对每个智能体计算θ角，并更新坐标。每个坐标的更新综合考虑最优智能体坐标、随机因子影响以及θ角。更新后，再次把结果限定在指定范围内。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_CSA::Moving () { epochNow++; //---------------------------------------------------------------------------- if (!revision) { for (int i = 0; i < popSize; i++) { for (int j = 0; j < coords; j++) { a [i].c [j] = u.RNDfromCI (rangeMin [j], rangeMax [j]); a [i].c [j] = u.SeInDiSp (a [i].c [j], rangeMin [j], rangeMax [j], rangeStep [j]); } } revision = true; return; } //---------------------------------------------------------------------------- w = CalculateW (); // Update w linearly aParam = CalculateA (); // Update a p = CalculateP (); // Update p for (int i = 0; i < popSize; i++) { theta = CalculateTheta (w, p); for (int j = 0; j < coords; j++) { a [i].c [j] = cB [j] + u.RNDprobab () * (cB [j] - a [i].c [j]) * tan (theta); a [i].c [j] = u.SeInDiSp (a [i].c [j], rangeMin [j], rangeMax [j], rangeStep [j]); } } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Revision方法负责更新整个种群的最优解。其检查当前各智能体的目标函数值，如果发现更优解，则更新对应参数。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_CSA::Revision () { for (int i = 0; i < popSize; i++) { // Update the best global solution if (a [i].f > fB) { fB = a [i].f; ArrayCopy (cB, a [i].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY); } } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
CalculateW方法用于计算参数w的值，从初始值M_PI线性递减至0，递减幅度取决于当前迭代次数（epochNow）相对于总迭代次数的比例，并返回计算得到的w值。该参数参与后续θ角的计算。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— double C_AO_CSA::CalculateW () { // Linear decrease of w from the initial value (M_PI) to 0 return M_PI * (1.0 - (double)epochNow / epochs); //return w * u.RNDprobab () - w; } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————CalculateA方法用于计算aParam的值，随着epochNow的增加，aParam从M_PI二次递减至0，递减曲线取决于总迭代次数。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— double C_AO_CSA::CalculateA () { return M_PI - M_PI * MathPow ((double)epochNow / epochs, 2); } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
CalculateP方法用于计算参数p的值，随着epochNow的增加，p从"1.0"递减至"0.1"，其变化仅取决于当前迭代次数。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— double C_AO_CSA::CalculateP () { return 1.0 - 0.9 * MathPow ((double)epochNow / epochs, 0.5); } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
CalculateTheta方法利用当前的currentW与currentP参数计算θ值。
- 若当前处于探索阶段，返回currentW乘以一个随机数。
- 否则，返回currentW与currentP的乘积。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— double C_AO_CSA::CalculateTheta (double currentW, double currentP) { // Use the aParam parameter to adjust the angle if (IsExplorationPhase ()) return currentW * u.RNDprobab (); else return currentW * currentP; } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
IsExplorationPhase方法用于检查当前迭代是否处于探索阶段。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— bool C_AO_CSA::IsExplorationPhase () { // Research in the first part of the iterations (constC is usually 0.8) return (epochNow <= constC * epochs); } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
测试结果算法作者将其定位为一种高效的优化方法。然而，经过实现、改进和最终测试后，结果并不尽如人意。该算法虽能进入排名表，但其表现明显逊于当前最优算法解决方案。
CSA|Circle Search Algorithm|50.0|0.8|
=============================
5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.6656012653478078
25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.4531682514562617
500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.2912586479936386
=============================
5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.6879687203647712
25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.41397289345600924
500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.2052507546137296
=============================
5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.3753846153846153
25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.2363076923076922
500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.10646153846153927
=============================
总分：3.43537 (38.17%)
可视化算法运行显示出其在收敛性上存在问题，并容易陷入局部极值。尽管如此，该算法仍然尽其所能地运行。尽管存在陷入“陷阱”的问题（从收敛图上的长水平段可清晰看出），但它在高维问题上仍展现出相当有效的运行能力。
CSA在Hilly测试函数上
CSA在Forest测试函数上
CSA在Megacity测试函数上
根据算法测试的结果，CSA在排名表中位列第41位。
|#
|AO
|描述
|Hilly值
|Hilly最终值
|Forest值
|Forest最终值
|Megacity (离散)
|Megacity最终值
|最终结果
|最大百分比
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|1
|ANS
|跨邻域搜索
|0.94948
|0.84776
|0.43857
|2.23581
|1.00000
|0.92334
|0.39988
|2.32323
|0.70923
|0.63477
|0.23091
|1.57491
|6.134
|68.15
|2
|CLA
|密码锁算法（joo）
|0.95345
|0.87107
|0.37590
|2.20042
|0.98942
|0.91709
|0.31642
|2.22294
|0.79692
|0.69385
|0.19303
|1.68380
|6.107
|67.86
|3
|AMOm
|动物迁徙优化M
|0.90358
|0.84317
|0.46284
|2.20959
|0.99001
|0.92436
|0.46598
|2.38034
|0.56769
|0.59132
|0.23773
|1.39675
|5.987
|66.52
|4
|(P+O)ES
|(P+O) 进化策略
|0.92256
|0.88101
|0.40021
|2.20379
|0.97750
|0.87490
|0.31945
|2.17185
|0.67385
|0.62985
|0.18634
|1.49003
|5.866
|65.17
|5
|CTA
|彗星尾算法（joo）
|0.95346
|0.86319
|0.27770
|2.09435
|0.99794
|0.85740
|0.33949
|2.19484
|0.88769
|0.56431
|0.10512
|1.55712
|5.846
|64.96
|6
|TETA
|时间演化旅行算法（joo）
|0.91362
|0.82349
|0.31990
|2.05701
|0.97096
|0.89532
|0.29324
|2.15952
|0.73462
|0.68569
|0.16021
|1.58052
|5.797
|64.41
|7
|SDSm
|随机扩散搜索 M
|0.93066
|0.85445
|0.39476
|2.17988
|0.99983
|0.89244
|0.19619
|2.08846
|0.72333
|0.61100
|0.10670
|1.44103
|5.709
|63.44
|8
|AAm
|射箭算法M
|0.91744
|0.70876
|0.42160
|2.04780
|0.92527
|0.75802
|0.35328
|2.03657
|0.67385
|0.55200
|0.23738
|1.46323
|5.548
|61.64
|9
|ESG
|社会群体的进化（joo）
|0.99906
|0.79654
|0.35056
|2.14616
|1.00000
|0.82863
|0.13102
|1.95965
|0.82333
|0.55300
|0.04725
|1.42358
|5.529
|61.44
|10
|SIA
|模拟各向同性退火（joo）
|0.95784
|0.84264
|0.41465
|2.21513
|0.98239
|0.79586
|0.20507
|1.98332
|0.68667
|0.49300
|0.09053
|1.27020
|5.469
|60.76
|11
|ACS
|人工协同搜索
|0.75547
|0.74744
|0.30407
|1.80698
|1.00000
|0.88861
|0.22413
|2.11274
|0.69077
|0.48185
|0.13322
|1.30583
|5.226
|58.06
|12
|DA
|辩证算法
|0.86183
|0.70033
|0.33724
|1.89940
|0.98163
|0.72772
|0.28718
|1.99653
|0.70308
|0.45292
|0.16367
|1.31967
|5.216
|57.95
|13
|BHAm
|黑洞算法M
|0.75236
|0.76675
|0.34583
|1.86493
|0.93593
|0.80152
|0.27177
|2.00923
|0.65077
|0.51646
|0.15472
|1.32195
|5.196
|57.73
|14
|ASO
|无序社会优化
|0.84872
|0.74646
|0.31465
|1.90983
|0.96148
|0.79150
|0.23803
|1.99101
|0.57077
|0.54062
|0.16614
|1.27752
|5.178
|57.54
|15
|RFO
|皇家同花顺优化（joo）
|0.83361
|0.73742
|0.34629
|1.91733
|0.89424
|0.73824
|0.24098
|1.87346
|0.63154
|0.50292
|0.16421
|1.29867
|5.089
|56.55
|16
|AOSm
|原子轨道搜索M
|0.80232
|0.70449
|0.31021
|1.81702
|0.85660
|0.69451
|0.21996
|1.77107
|0.74615
|0.52862
|0.14358
|1.41835
|5.006
|55.63
|17
|TSEA
|龟壳演化算法（joo）
|0.96798
|0.64480
|0.29672
|1.90949
|0.99449
|0.61981
|0.22708
|1.84139
|0.69077
|0.42646
|0.13598
|1.25322
|5.004
|55.60
|18
|DE
|差分进化
|0.95044
|0.61674
|0.30308
|1.87026
|0.95317
|0.78896
|0.16652
|1.90865
|0.78667
|0.36033
|0.02953
|1.17653
|4.955
|55.06
|19
|CRO
|化学反应优化
|0.94629
|0.66112
|0.29853
|1.90593
|0.87906
|0.58422
|0.21146
|1.67473
|0.75846
|0.42646
|0.12686
|1.31178
|4.892
|54.36
|20
|BSA
|鸟群算法
|0.89306
|0.64900
|0.26250
|1.80455
|0.92420
|0.71121
|0.24939
|1.88479
|0.69385
|0.32615
|0.10012
|1.12012
|4.809
|53.44
|21
|HS
|和声搜索
|0.86509
|0.68782
|0.32527
|1.87818
|0.99999
|0.68002
|0.09590
|1.77592
|0.62000
|0.42267
|0.05458
|1.09725
|4.751
|52.79
|22
|SSG
|树苗播种和生长
|0.77839
|0.64925
|0.39543
|1.82308
|0.85973
|0.62467
|0.17429
|1.65869
|0.64667
|0.44133
|0.10598
|1.19398
|4.676
|51.95
|23
|BCOm
|细菌趋化性优化算法M
|0.75953
|0.62268
|0.31483
|1.69704
|0.89378
|0.61339
|0.22542
|1.73259
|0.65385
|0.42092
|0.14435
|1.21912
|4.649
|51.65
|24
|ABO
|非洲水牛优化
|0.83337
|0.62247
|0.29964
|1.75548
|0.92170
|0.58618
|0.19723
|1.70511
|0.61000
|0.43154
|0.13225
|1.17378
|4.634
|51.49
|25
|(PO)ES
|(PO) 进化策略
|0.79025
|0.62647
|0.42935
|1.84606
|0.87616
|0.60943
|0.19591
|1.68151
|0.59000
|0.37933
|0.11322
|1.08255
|4.610
|51.22
|26
|TSm
|禁忌搜索M
|0.87795
|0.61431
|0.29104
|1.78330
|0.92885
|0.51844
|0.19054
|1.63783
|0.61077
|0.38215
|0.12157
|1.11449
|4.536
|50.40
|27
|BSO
|头脑风暴优化
|0.93736
|0.57616
|0.29688
|1.81041
|0.93131
|0.55866
|0.23537
|1.72534
|0.55231
|0.29077
|0.11914
|0.96222
|4.498
|49.98
|28
|WOAm
|鲸鱼优化算法M
|0.84521
|0.56298
|0.26263
|1.67081
|0.93100
|0.52278
|0.16365
|1.61743
|0.66308
|0.41138
|0.11357
|1.18803
|4.476
|49.74
|29
|AEFA
|人工电场算法
|0.87700
|0.61753
|0.25235
|1.74688
|0.92729
|0.72698
|0.18064
|1.83490
|0.66615
|0.11631
|0.09508
|0.87754
|4.459
|49.55
|30
|AEO
|基于人工生态系统的优化算法
|0.91380
|0.46713
|0.26470
|1.64563
|0.90223
|0.43705
|0.21400
|1.55327
|0.66154
|0.30800
|0.28563
|1.25517
|4.454
|49.49
|31
|ACOm
|蚁群优化 M
|0.88190
|0.66127
|0.30377
|1.84693
|0.85873
|0.58680
|0.15051
|1.59604
|0.59667
|0.37333
|0.02472
|0.99472
|4.438
|49.31
|32
|BFO-GA
|细菌觅食优化 - ga
|0.89150
|0.55111
|0.31529
|1.75790
|0.96982
|0.39612
|0.06305
|1.42899
|0.72667
|0.27500
|0.03525
|1.03692
|4.224
|46.93
|33
|SOA
|简单优化算法
|0.91520
|0.46976
|0.27089
|1.65585
|0.89675
|0.37401
|0.16984
|1.44060
|0.69538
|0.28031
|0.10852
|1.08422
|4.181
|46.45
|34
|ABHA
|人工蜂巢算法
|0.84131
|0.54227
|0.26304
|1.64663
|0.87858
|0.47779
|0.17181
|1.52818
|0.50923
|0.33877
|0.10397
|0.95197
|4.127
|45.85
|35
|ACMO
|大气云模型优化
|0.90321
|0.48546
|0.30403
|1.69270
|0.80268
|0.37857
|0.19178
|1.37303
|0.62308
|0.24400
|0.10795
|0.97503
|4.041
|44.90
|36
|ADAMm
|群体自适应矩估计M
|0.88635
|0.44766
|0.26613
|1.60014
|0.84497
|0.38493
|0.16889
|1.39880
|0.66154
|0.27046
|0.10594
|1.03794
|4.037
|44.85
|37
|ATAm
|人工部落算法M
|0.71771
|0.55304
|0.25235
|1.52310
|0.82491
|0.55904
|0.20473
|1.58867
|0.44000
|0.18615
|0.09411
|0.72026
|3.832
|42.58
|38
|ASHA
|人工淋浴算法
|0.89686
|0.40433
|0.25617
|1.55737
|0.80360
|0.35526
|0.19160
|1.35046
|0.47692
|0.18123
|0.09774
|0.75589
|3.664
|40.71
|39
|ASBO
|适应性社会行为优化
|0.76331
|0.49253
|0.32619
|1.58202
|0.79546
|0.40035
|0.26097
|1.45677
|0.26462
|0.17169
|0.18200
|0.61831
|3.657
|40.63
|40
|MEC
|思维进化计算
|0.69533
|0.53376
|0.32661
|1.55569
|0.72464
|0.33036
|0.07198
|1.12698
|0.52500
|0.22000
|0.04198
|0.78698
|3.470
|38.55
|41
|CSA
|圆搜索算法
|0.66560
|0.45317
|0.29126
|1.41003
|0.68797
|0.41397
|0.20525
|1.30719
|0.37538
|0.23631
|0.10646
|0.71815
|3.435
|38.17
|42
|IWO
|入侵杂草优化
|0.72679
|0.52256
|0.33123
|1.58058
|0.70756
|0.33955
|0.07484
|1.12196
|0.42333
|0.23067
|0.04617
|0.70017
|3.403
|37.81
|43
|Micro-AIS
|微型人工免疫系统
|0.79547
|0.51922
|0.30861
|1.62330
|0.72956
|0.36879
|0.09398
|1.19233
|0.37667
|0.15867
|0.02802
|0.56335
|3.379
|37.54
|44
|COAm
|布谷鸟优化算法 M
|0.75820
|0.48652
|0.31369
|1.55841
|0.74054
|0.28051
|0.05599
|1.07704
|0.50500
|0.17467
|0.03380
|0.71347
|3.349
|37.21
|45
|SDOm
|螺旋动力学优化 M
|0.74601
|0.44623
|0.29687
|1.48912
|0.70204
|0.34678
|0.10944
|1.15826
|0.42833
|0.16767
|0.03663
|0.63263
|3.280
|36.44
|RW
|随机游走
|0.48754
|0.32159
|0.25781
|1.06694
|0.37554
|0.21944
|0.15877
|0.75375
|0.27969
|0.14917
|0.09847
|0.52734
|2.348
|26.09
总结
基于对CSA的测试与性能分析，可得出以下结论：尽管其几何概念清晰，且沿圆切线移动的搜索机制直观，但在对比测试中表现相对疲弱，在45种优化算法排行榜中仅位列第41。表明当前实现存在明显的局限性。
算法的主要问题在于易陷入局部极值，尤其在低维简单问题上尤为突出。可能的原因包括：首先，切角搜索机制看似前景良好，但在实践中却不足以跳出局部最优。其次，由constC参数调控的探索与利用阶段平衡，未能提供足够的搜索多样性。这样导致整个种群坍缩至“伪优”解（即单点），即便在更新智能体位置的主方程中引入随机分量尝试“扰动”种群，也未见成效。
尽管尝试在智能体位置更新方程中加入随机乘数，使算法行为更具可预测性，但未能显著提升其效率。这可能表明，基于圆几何特性的算法基本思想，要么作者在当前实现中未能充分挖掘，要么在全局优化语境下存在根本局限。
然而，该算法仍展现出一定搜索能力，在特定问题场景中可能表现有效，尤其是针对目标函数相对简单的优化问题。为了提升其效率，建议进一步研究跳出局部极值的机制，例如引入额外的搜索多样性机制，或与其他优化方法结合（优先将该搜索策略作为组件嵌入其他优化算法）。
图例3. 算法在相应测试中的颜色渐变表示
图例4. 算法测试结果的直方图（评分范围为0到100，越高越好，其中100为理论上的最高可能得分，档案中附有计算排名表的脚本）
CSA的优缺点：
优点：
- 少量外部参数
- 实现简单
- 利用圆的几何特性的一个有趣的理念
缺点：
- 收敛精度较低
- 局部极端卡陷
文章附有一个包含当前版本算法代码的归档文件。本文作者对标准算法描述的绝对准确性不承担责任。为提升搜索能力，已经对其中的许多算法进行了修改。文章中表述的结论和论断都是基于实验的结果。
文中所用的程序
|#
|名称
|类型
|描述
|1
|#C_AO.mqh
|库
|种群优化算法的基类
|2
|#C_AO_enum.mqh
|库
|种群优化算法的枚举说明
|3
|TestFunctions.mqh
|库
|测试函数库
|4
|TestStandFunctions.mqh
|库
|测试台函数库
|5
|Utilities.mqh
|库
|辅助函数库
|6
|CalculationTestResults.mqh
|库
|用于计算比较表结果的脚本
|7
|Testing AOs.mq5
|脚本
|面向所有种群优化算法的统一测试平台
|8
|Simple use of population optimization algorithms.mq5
|脚本
|种群优化算法非可视化简易使用案例
|9
|Test_AO_CSA.mq5
|脚本
|CSA测试台
