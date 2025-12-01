圆搜索算法（CSA）

内容





概述

CSA是一种受圆几何特性启发的新型优化算法。其独特之处在于利用三角关系和几何原理来探索搜索空间。

CSA基于一个有趣的理念：每个搜索点沿圆的切线轨迹移动，实现全局探索与局部精修平衡。该方法的原创性在于圆具有恒定半径与连续导数等独特数学性质，确保智能体在搜索空间中平滑移动。

算法分“利用”与“探索”两个阶段。在利用阶段，智能体聚焦潜力区域，移动时方向性更强；在探索阶段，智能体则大胆跃入解空间未探索区域。阶段的切换由当前迭代与特殊参数“c”共同调节。

CSA最引人注目的优势在于：它能够在高维空间中保持高效搜索性能的同时，通过直观的几何模型实现算法逻辑的可解释性。种群中每个智能体沿自身独特轨迹行进，轨迹由搜索过程中动态调整的θ角决定。

CSA由Mohammad H. Kaiys、Hany M. Hasanien等研究者开发，于2022年发表。





算法实现

CSA旨在通过随机圆寻找最优解，以扩大搜索区域。它以圆心为目标点。其过程始于切线与圆夹角逐渐减小，使切线逼近圆心（图例1）。

为增加搜索多样性、避免陷入局部最优，切线接触角亦随机变化。在该算法中，Xt切点充当搜索智能体，Xc圆心代表迄今找到的最优解。

图例1. 圆的几何特性及其切线

CSA通过切点向圆心移动的几何特性，动态调整搜索智能体的位置。这一机制使算法在优化过程中能够提升解的质量，同时通过随机更新切线接触角的机制避免局部最优。CSA优化器的核心流程如下图示：





图例2. CSA运行图

接下来，为每个智能体确定一个角度。如果当前迭代次数大于阈值与最大迭代次数的乘积，则该智能体处于探索阶段；否则进入利用阶段（参见图例 2）。更新智能体位置并评估其适应度。将结果与当前最优解比较，如果发现更优解，则更新位置。通过递增迭代计数器来结束一次迭代。算法执行完毕后，返回所找到的最优位置及其适应度值。

算法采用“沿圆切线移动点”的概念，每个搜索智能体以相对于当前最优解的某一θ角移动。此运动由多个随时间变化的参数（w, a, p）控制。如前面所述，算法操作分为两个阶段：探索阶段——智能体进行更大幅度移动以寻找有潜力区域；利用阶段——智能体专注于完善已找到的解。

我所提出的最终版本包含若干差异，显著提升了算法的搜索能力。w更新方程的变化如下：

原版：w = w × rand - w

最终代码：w = π × (1 - epochNow/epochs)，这样使得w参数变化更具可预测性且线性，改善了算法的收敛度。

原版：Xi = Xc + (Xc - Xi) × tan(θ)

最终版：Xi = Xc + rand × (Xc - Xi) × tan(θ)，添加随机因子 “rand [0.0; 1.0]” 为搜索增添了附加的随机性，性能优于原版。

为每个智能体添加局部最优解更新

改进全局与局部搜索间的平衡策略

位置更新方程的修改：优化更新阶段：

主要概念差异在于，最终版本使算法行为更“平滑”且更具可预测性，同时保持搜索能力。相比之下，原版行为更为“混沌”，而最终版则提供更加受控的优化，尤其在探索与利用阶段过渡方面。

现在我们可以开始编写算法的伪代码。

CSA伪代码： 初始化： 设置种群大小（popSize = 50）

设置研究阶段常数（constC = 0.8）

初始化原始参数： w = π（角度参数） a = π

p = 1.0

θ = 0（原始角度）

当处于首次迭代（revision = false）时： 对于群体中的每个智能体i： 在给定边界内随机初始化坐标 根据变动步长调整坐标

将revision设置为true

返回起始点 否则（进入主优化循环）： 递增迭代计数器（epochNow++）

参数更新： w = π × (1 - epochNow/epochs) // 线性下降 a = π - π × (epochNow/epochs)² p = 1 - 0.9 × √(epochNow/epochs)

对于种群中的每个个体： 确定当前阶段： 如果epochNow ≤ constC × epochs → 探索阶段：θ = w × random [0.0; 1.0] 否则 → 利用阶段：θ = w × p

更新智能体位置： 对每个坐标j：→ new_pos = best_pos + random [0.0; 1.0] × (best_pos - current_pos) × tan (θ) → 将new_pos限制在给定边界内

结果修正： 对于每个智能体： 如果智能体适应度 > 全局最优适应度 → 更新全局最优解 若智能体适应度 > 局部最优适应度 → 更新智能体局部最优解

重复步骤3-5直至满足停止准则



让我们进入实现阶段。C_AO_CSA类继承自C_AO基类，是CSA算法的具体实现。下面看一下其主要元素与结构：

popSize = 50 // 种群规模

constC = 0.8 // 探索阶段阈值常数

w, aParam, p, theta // 算法使用参数的原始值

SetParams() —— 根据"params"数据数组设置参数值。

Init() —— 初始化取值范围与算法执行迭代数，后续将基于这些参数执行算法。

Moving() —— 移动粒子并执行算法迭代。

Revision() —— 分析并调整种群状态。

初始化算法参数。指定算法名称与描述，并设置以下参数值：

私有方法：

CalculateW(), CalculateA(), CalculateP(), CalculateTheta() —— 计算对应参数。

IsExplorationPhase() —— 判断算法是否处于探索阶段。

class C_AO_CSA : public C_AO { public : C_AO_CSA () { ao_name = "CSA" ; ao_desc = "Circle Search Algorithm" ; ao_link = "https://www.mql5.com/en/articles/17143" ; popSize = 50 ; constC = 0.8 ; w = M_PI ; aParam = M_PI ; p = 1.0 ; theta = 0 ; ArrayResize (params, 2 ); params [ 0 ].name = "popSize" ; params [ 0 ].val = popSize; params [ 1 ].name = "constC" ; params [ 1 ].val = constC; } void SetParams () { popSize = ( int )params [ 0 ].val; constC = params [ 1 ].val; } bool Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ); void Moving (); void Revision (); double constC; private : int epochs; int epochNow; double w; double aParam; double p; double theta; double CalculateW (); double CalculateA (); double CalculateP (); double CalculateTheta ( double currentW, double currentP); bool IsExplorationPhase (); };

Init方法用于初始化CSA算法的参数。其参数包括：rangeMinP[]表示搜索空间各维度的最小值数组；rangeMaxP[]表示搜索空间各维度的最大值数组；rangeStepP[]表示各维度参数变化的步长增量数组；epochsP表示指定的迭代周期数（默认值为0）。

执行StandardInit方法，尝试对算法标准参数进行初始化。如果初始化成功，则设置epochs和epochNow变量。epochs变量：从输入参数epochsP获取迭代周期总数；epochNow变量：将当前迭代计数器清零。方法执行完毕时返回true，表示算法参数已成功初始化。

bool C_AO_CSA::Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ) { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false ; epochs = epochsP; epochNow = 0 ; return true ; }

C_AO_CSA类中Moving方法实现了CSA算法中智能体位置更新的核心逻辑。方法开始时，先将当前迭代计数器加1，用于跟踪已执行的迭代次数（后续计算方程时会用到）。接下来，检查是否需要初始化智能体坐标。如果是首次调用，则在给定范围内为所有智能体生成随机坐标。将坐标按步长进行调整。随后，将“需要修正”标识设置为true。

如果此方法并非首次调用，则更新算法的关键参数w、aParam和p。随后对每个智能体计算θ角，并更新坐标。每个坐标的更新综合考虑最优智能体坐标、随机因子影响以及θ角。更新后，再次把结果限定在指定范围内。

void C_AO_CSA::Moving () { epochNow++; if (!revision) { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int j = 0 ; j < coords; j++) { a [i].c [j] = u.RNDfromCI (rangeMin [j], rangeMax [j]); a [i].c [j] = u.SeInDiSp (a [i].c [j], rangeMin [j], rangeMax [j], rangeStep [j]); } } revision = true ; return ; } w = CalculateW (); aParam = CalculateA (); p = CalculateP (); for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { theta = CalculateTheta (w, p); for ( int j = 0 ; j < coords; j++) { a [i].c [j] = cB [j] + u.RNDprobab () * (cB [j] - a [i].c [j]) * tan (theta); a [i].c [j] = u.SeInDiSp (a [i].c [j], rangeMin [j], rangeMax [j], rangeStep [j]); } } }

Revision方法负责更新整个种群的最优解。其检查当前各智能体的目标函数值，如果发现更优解，则更新对应参数。

void C_AO_CSA::Revision () { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { if (a [i].f > fB) { fB = a [i].f; ArrayCopy (cB, a [i].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); } } }

CalculateW方法用于计算参数w的值，从初始值M_PI线性递减至0，递减幅度取决于当前迭代次数（epochNow）相对于总迭代次数的比例，并返回计算得到的w值。该参数参与后续θ角的计算。

double C_AO_CSA::CalculateW () { return M_PI * ( 1.0 - ( double )epochNow / epochs); }

double C_AO_CSA::CalculateA () { return M_PI - M_PI * MathPow (( double )epochNow / epochs, 2 ); }

CalculateA方法用于计算aParam的值，随着epochNow的增加，aParam从M_PI二次递减至0，递减曲线取决于总迭代次数。

CalculateP方法用于计算参数p的值，随着epochNow的增加，p从"1.0"递减至"0.1"，其变化仅取决于当前迭代次数。

double C_AO_CSA::CalculateP () { return 1.0 - 0.9 * MathPow (( double )epochNow / epochs, 0.5 ); }

CalculateTheta方法利用当前的currentW与currentP参数计算θ值。

若当前处于探索阶段，返回currentW乘以一个随机数。

否则，返回currentW与currentP的乘积。

double C_AO_CSA::CalculateTheta ( double currentW, double currentP) { if (IsExplorationPhase ()) return currentW * u.RNDprobab (); else return currentW * currentP; }

IsExplorationPhase方法用于检查当前迭代是否处于探索阶段。

bool C_AO_CSA::IsExplorationPhase () { return (epochNow <= constC * epochs); }





测试结果

CSA|Circle Search Algorithm|50.0|0.8|

=============================

5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.6656012653478078

25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.4531682514562617

500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.2912586479936386

=============================

5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.6879687203647712

25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.41397289345600924

500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.2052507546137296

=============================

5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.3753846153846153

25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.2363076923076922

500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.10646153846153927

=============================

总分：3.43537 (38.17%)

算法作者将其定位为一种高效的优化方法。然而，经过实现、改进和最终测试后，结果并不尽如人意。该算法虽能进入排名表，但其表现明显逊于当前最优算法解决方案。

可视化算法运行显示出其在收敛性上存在问题，并容易陷入局部极值。尽管如此，该算法仍然尽其所能地运行。尽管存在陷入“陷阱”的问题（从收敛图上的长水平段可清晰看出），但它在高维问题上仍展现出相当有效的运行能力。

CSA在Hilly测试函数上

CSA在Forest测试函数上

CSA在Megacity测试函数上

根据算法测试的结果，CSA在排名表中位列第41位。





总结



基于对CSA的测试与性能分析，可得出以下结论：尽管其几何概念清晰，且沿圆切线移动的搜索机制直观，但在对比测试中表现相对疲弱，在45种优化算法排行榜中仅位列第41。表明当前实现存在明显的局限性。

算法的主要问题在于易陷入局部极值，尤其在低维简单问题上尤为突出。可能的原因包括：首先，切角搜索机制看似前景良好，但在实践中却不足以跳出局部最优。其次，由constC参数调控的探索与利用阶段平衡，未能提供足够的搜索多样性。这样导致整个种群坍缩至“伪优”解（即单点），即便在更新智能体位置的主方程中引入随机分量尝试“扰动”种群，也未见成效。

尽管尝试在智能体位置更新方程中加入随机乘数，使算法行为更具可预测性，但未能显著提升其效率。这可能表明，基于圆几何特性的算法基本思想，要么作者在当前实现中未能充分挖掘，要么在全局优化语境下存在根本局限。

然而，该算法仍展现出一定搜索能力，在特定问题场景中可能表现有效，尤其是针对目标函数相对简单的优化问题。为了提升其效率，建议进一步研究跳出局部极值的机制，例如引入额外的搜索多样性机制，或与其他优化方法结合（优先将该搜索策略作为组件嵌入其他优化算法）。

图例3. 算法在相应测试中的颜色渐变表示

图例4. 算法测试结果的直方图（评分范围为0到100，越高越好，其中100为理论上的最高可能得分，档案中附有计算排名表的脚本）





CSA的优缺点：

优点：

少量外部参数

实现简单 利用圆的几何特性的一个有趣的理念



缺点：

收敛精度较低

局部极端卡陷

文章附有一个包含当前版本算法代码的归档文件。本文作者对标准算法描述的绝对准确性不承担责任。为提升搜索能力，已经对其中的许多算法进行了修改。文章中表述的结论和论断都是基于实验的结果。

文中所用的程序