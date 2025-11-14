时间演化旅行算法（TETA）
内容
概述
我们研究过许多基于物理定律的算法，例如 CSS、EM、GSA、AEFA、AOSm，然而，宇宙持续以新的现象取悦我们，并令我们充满各种假想和思路。宇宙的基本组成部分之一，譬如时间，给了我创建一种新优化算法的思路。时间不仅激发新的发现，而且仍然是一个难以理解的神秘实体。它像河流一样流淌，带走我们生命中的瞬间，只留下回忆。时间旅行一直是人类着迷和幻想的话题。为了更好地理解算法思路，我们想象一位科学家的故事。
从前，生活着一位物理学家，他痴迷于走向光明的未来，远离他所犯的错误。在深入研究时间流后，他面临着一个痛苦的发现：穿越到未来是不可能的。他没有被吓倒，转而研究返回过去旅行的能力，希望能够改正自己的错误，但就此他也很失望。
然而，他对于时间流假设的研究令他得出了一个惊人的发现：平行宇宙的存在。为了在世界之间移动，开发了一个理论机器模型之后，他发现了一些惊人的事情：虽然直接时间旅行是不可能的，但有可能选择一系列事件，来导致一个或另一个平行宇宙。
任何人的每一个行为都会催生一个新的平行现实，但这位科学家只对那些直接影响他生活的宇宙感兴趣。为了在它们之间导航，他在方程组中建立了特殊的锚点（在世界之间加以区分）— 他的命运关键点：家庭、事业、科学发现、友谊和重大事件。在他的机器中这些锚点成为变量，令他能够在概率世界之间选择最优路径。
推出了他的发明之后，他开始了周游平行世界的旅程，但不再寻求获得现成的光明未来。他意识到了更重要的事情：他亲手创造这个未来的能力，在当下制定决策。每一个新的选择都铺平了通往现实版本的道路，即他自己向往的生活。因此，他不再是理想未来梦想的囚徒，而是成为建筑师。他的机器不再成为逃避现实的手段，而是在每时每刻遍历选择最优解，有意识地创造自己命运的工具。
在本文中，我们将研讨时间演化旅行算法（TETA），它实现了时间旅行的概念，其特点是它没有参数、或可更改的变量。该算法在寻找最佳解并细化解之间维持自然平衡。典型情况下，没有外部参数的算法仍会拥有影响其性能的常量形式的内部参数。然而，TETA 也没有这样的常数，这令其在同类产品中独一无二。
算法的实现
在所讲述的故事中，一位科学家在生活中通过改变关键变量，发现了一种在平行宇宙之间旅行的途径。这个比喻构成了所提出的优化算法的基础。为了令这一点更清清晰，参考下面的图例，其概括了每次做出决策时，都会出现的平行宇宙的算法思路。每个拥有完整空间的宇宙都是按锚点形式的特征表述来定义的：家庭、事业、成就、等等。
通过组合这些锚点的属性，就能创建一个代表优化问题之解的新宇宙，其中锚点是被优化的参数。
图例 1. 具有自己独特锚点（特征）的平行宇宙
TETA 算法基于多个平行宇宙的概念，每个平行宇宙都代表优化问题的潜在解。在其技术具现中，每个这样的宇宙都由坐标向量（a[i].c）描述，其中每个坐标都是一个锚点 — 判定所给现实配置的一个关键变量。这些锚点可被认为是最重要的参数，其设置会影响整体的解品质。
为了评估每个宇宙的品质，用到了适应度函数（a[i].f），它判定所给现实中的“存在舒适度”。该函数的数值越高，认为宇宙就越有利。每个宇宙不仅存储有关其当前状态的信息，还存储有关最知名配置（a[i].cB）的信息，这可与最成功场景的“记忆”进行比较。此外，该算法还维护全局最佳状态（cB），其代表所有发现的选项中最有利的配置。
N 个个体组成的种群形成一组平行宇宙，每个平行宇宙都由自己的一组锚点值来描述。这些宇宙不断根据适应度函数的值进行排位，这就创造了一种从最不利状态到最有利状态的层次结构。现实的每个锚点都是一个可优化的变量，这些变量的任何变化都会产生新的宇宙配置。完整的锚点集合形成一个变量 x = (x₁, x₂, ..., xₙ) 的向量，它完整描述了一个特定的现实。甚至，对于每个变量，定义了可接受数值的边界，这可解释为每个宇宙的物理定律，限制可能的变化。
每个宇宙的有利度评估是通过适应度函数 f(x) 进行的，该函数将宇宙的配置映射为实数。该值越高，认为给定现实越可取。以这种方式，创建了一个数学上严格的机制，用于评估和比较多个平行宇宙中各种可能的发展。
该算法的关键特征是单一概率比（rnd *= rnd），它既决定了选择宇宙进行交互的概率，也决定了锚点变化的强度。这为系统创造了一种自然的自我平衡机制：最好的宇宙被选中的机会更高，但它们的锚点变化较小（与 rnd 成正比），而最差的宇宙虽然选择频率较低，但变化更强烈（与 1.0 - rnd 成正比）。
这种方法反映出深邃的哲学思想，即不可能同时在所有事情上都达成完美。改进是经由各层面的不断平衡而发生的：有时最好的锚点或许会为了整体平衡而略有恶化，而最差的锚点则努力改进。变化的强度与宇宙的“良好”程度成正比，反映了现实生活，当有些事情走岔时，更有可能发生戏剧性的变化。
如是结果，该算法不是简单地优化数值，而是模拟在复杂的多维生活环境系统中寻找平衡的过程，经由对其各层面的微妙平衡，努力寻找并非理想，而是最和谐的现实版本。
图例 2. 红线是根据品质选择宇宙的概率函数，绿线是相应宇宙的锚点变化程度
算法伪码：
1. 创建 N 个平行宇宙的种群
2. 对于每个宇宙：
- 在可接受范围内随机初始化锚点（坐标）值
- 设置初始最佳值等于当前值
主循环：
1. 按品质（适应度函数）对宇宙进行排序
- 最好的宇宙获得较低的索引
- 最差的宇宙获得较高的索引
2. 对于 N 个宇宙的第 i 个：
对于每个锚点（坐标）：
a) 选择一个用于交互的宇宙：
- 生成一个从 0 到 1 的随机数 rnd
- 平方 rnd，提升最佳宇宙的优先级
- 选择与 rnd 成正比的 'pair' 索引
b) 如果当前宇宙与所选不匹配（i ≠ pair）：
如果当前宇宙优于所选（i < pair）： - 锚点的轻微变化与 rnd 成正比
- 新数值 = 当前值 + rnd * (所选数值 - 当前值)
否则（当前宇宙比所选要差）：
如果（随机数字 > rnd）：
- 锚点的强烈变化与（1 - rnd）成正比
- 新数值 = 当前值 + (1-rnd) * (所选数值 - 当前值)
否则：
- 从最佳宇宙完整复制锚点数值
- 新数值 = 所选数值
c) 否则（与自己互动）：
- 按高斯分布局部搜索
- x新数值 = 高斯分布(当前值)
d) 在可接受的限定内调整新锚点数值
3. 更新最佳值：
对于每个宇宙：
- 如果当前解优于个体最佳，则更新个体最佳
- 如果当前解优于全局最佳，则更新全局最佳
4. 重复主循环，直到满足停止准则
现在我们已准备好在代码中实现平行宇宙旅行机器的一切。我们来编写 C_AO_TETA 类，它将派生自 C_AO 类。以下是简要说明：
- 构造函数 — 初始化名称、描述、以及链接到算法，并设置种群规模
- SetParams 参数 — 取来自 “params” 数组中的值设置参数。
- Init、Moving 和 Revision 方法均已声明，但将在另一段代码中实现。
class C_AO_TETA : public C_AO { public: //-------------------------------------------------------------------- ~C_AO_TETA () { } C_AO_TETA () { ao_name = "TETA"; ao_desc = "Time Evolution Travel Algorithm"; ao_link = "https://www.mql5.com/en/articles/16963"; popSize = 50; // number of parallel universes in the population ArrayResize (params, 1); params [0].name = "popSize"; params [0].val = popSize; } void SetParams () { popSize = (int)params [0].val; } bool Init (const double &rangeMinP [], // minimum values for anchors const double &rangeMaxP [], // maximum values for anchors const double &rangeStepP [], // anchor change step const int epochsP = 0); // number of search epochs void Moving (); void Revision (); private: //------------------------------------------------------------------- }; //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
C_AO_TETA 类的 Init 初始化方法执行算法的初始设置。方法参数：
- rangeMinP — 锚点的最小值数组。
- rangeMaxP — 锚点的最大值数组。
- rangeStepP — 锚点变化步骤数组。
- epochsP — 搜索局次数量（默认为 0）。
- 该方法调用 StandardInit，执行锚点的检查、并设置范围。如果初始化失败，则返回 'false'。
- 如果所有检查和设置都成功，则该方法返回 “true”，示意算法初始化成功。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— // TETA - Time Evolution Travel Algorithm // An optimization algorithm based on the concept of moving between parallel universes // through changing the key anchors (events) of life //—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— bool C_AO_TETA::Init (const double &rangeMinP [], // minimum values for anchors const double &rangeMaxP [], // maximum values for anchors const double &rangeStepP [], // anchor change step const int epochsP = 0) // number of search epochs { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false; //---------------------------------------------------------------------------- return true; } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
C_AO_TETA 类的 Moving 方法负责更改平行宇宙中的锚点，以便在算法中创建新锚点。检查修订状态：
- 如果 “revision” 为 'false'，则该方法取来自给定范围内的随机值，初始化所有平行宇宙的初始锚点值，并应用函数将它们设置为有效值（基于步骤）。
- 如果已经运作了修订，则发生一个跨所有平行宇宙的迭代。对于每个锚点，都会生成一个概率，并计算其新值：
- 如果当前的宇宙更有利，那么锚点就朝着积极方向稍微调整一下，从而找到更好的平衡点。
- 如果当前宇宙不太有利，概率测试或许会导致锚点发生重大变化、或彻底采用更有利宇宙的锚点。
- 如果宇宙冲突，则使用高斯分布进行局部锚点调整。
- 计算新数值之后，锚点会带至可接受的范围。
该方法在实践中负责适配和改进解值（平行宇宙），这是优化算法的关键部分。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_TETA::Moving () { //---------------------------------------------------------------------------- if (!revision) { // Initialize the initial values of anchors in all parallel universes for (int i = 0; i < popSize; i++) { for (int c = 0; c < coords; c++) { a [i].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } revision = true; return; } //---------------------------------------------------------------------------- double rnd = 0.0; double val = 0.0; int pair = 0.0; for (int i = 0; i < popSize; i++) { for (int c = 0; c < coords; c++) { // Generate a probability that determines the chance of choosing a universe, // as well as the anchor change force rnd = u.RNDprobab (); rnd *= rnd; // Selecting a universe for sharing experience pair = (int)u.Scale (rnd, 0.0, 1.0, 0, popSize - 1); if (i != pair) { if (i < pair) { // If the current universe is more favorable: // Slightly change the anchor (proportional to rnd) to find a better balance val = a [i].c [c] + (rnd)*(a [pair].cB [c] - a [i].cB [c]); } else { if (u.RNDprobab () > rnd) { // If the current universe is less favorable: // Significant change of anchor (proportional to 1.0 - rnd) val = a [i].cB [c] + (1.0 - rnd) * (a [pair].cB [c] - a [i].cB [c]); } else { // Full acceptance of the anchor configuration from a more successful universe val = a [pair].cB [c]; } } } else { // Local anchor adjustment via Gaussian distribution val = u.GaussDistribution (cB [c], rangeMin [c], rangeMax [c], 1); } a [i].c [c] = u.SeInDiSp (val, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
C_AO_TETA 类的 Revision 方法负责更新平行宇宙中的锚点配置，并按品质对这些宇宙进行排序。更多详情：
- 该方法遍历所有平行宇宙（从 0 到 popSize）。
- 如果当前宇宙的 f 函数（a[i].f）的值大于 fB 全局最佳值，则：
- fB 按（a[i].f）的数值更新。
- 当前宇宙锚点配置将复制到 cB 局配置。
- 如果当前宇宙的 f 函数值大于其已知最佳值（a[i].fB），则：
- （a[i].fB）的值更新为（a[i].f）。
- 当前宇宙的锚点配置被复制到其最知名的配置（a[i].cB）。
- aT 静态数组被声明为存储个体。
- 数组大小更改为 popSize。
- 使用 u.Sorting_fB 函数按其最知名独体属性对宇宙进行排序。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_TETA::Revision () { for (int i = 0; i < popSize; i++) { // Update globally best anchor configuration if (a [i].f > fB) { fB = a [i].f; ArrayCopy (cB, a [i].c); } // Update the best known anchor configuration for each universe if (a [i].f > a [i].fB) { a [i].fB = a [i].f; ArrayCopy (a [i].cB, a [i].c); } } // Sort universes by their degree of favorability static S_AO_Agent aT []; ArrayResize (aT, popSize); u.Sorting_fB (a, aT, popSize); } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
测试结果
TETA results:
TETA|Time Evolution Travel Algorithm|50.0|
=============================
5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.9136198796338938
25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.8234856192574587
500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.3199003852163246
=============================
5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.970957820488216
25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.8953189778250419
500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.29324457646900925
=============================
5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.7346153846153844
25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.6856923076923078
500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.16020769230769372
=============================
All score: 5.79704 (64.41%)
最终结果：5.79704（64.41%）。考虑到测试函数的复杂性，这是一个优异的结果。该算法极快速地检测到最具前景最优解的表面重要区域，并立即开始细化它们，这能够在算法每次运算的可视化中看到。
Hilly 测试函数上的 TETA
Forest 测试函数上的 TETA
Megacity 测试函数上的 TETA
值得注意的是，该算法在所有优化算法中达成了最佳结果，取代了种群算法组的领导者，在优化算法测试函数样本集中包含的 GoldsteinPrice 函数上，经受测试。
在 Goldstein 测试函数（可从测试函数列表中选择）上的 TETA
GoldsteinPrice 的结果：
5 GoldsteinPrice's; Func runs: 10000; result: 0.9999786723616957
25 GoldsteinPrice's; Func runs: 10000; result: 0.9999750431600845
500 GoldsteinPrice's; Func runs: 10000; result: 0.9992343490683104
测试完成后，TETA 算法跻身十大最佳优化算法之列，并获得了可敬的第 6 名。
|#
|AO
|描述
|Hilly
|Hilly 最终
|Forest
|Forest 最终
|Megacity (离散)
|Megacity 最终
|最终结果
|% 最大
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|1
|ANS
|跨邻里搜索
|0.94948
|0.84776
|0.43857
|2.23581
|1.00000
|0.92334
|0.39988
|2.32323
|0.70923
|0.63477
|0.23091
|1.57491
|6.134
|68.15
|2
|CLA
|代码锁定算法（JOO）
|0.95345
|0.87107
|0.37590
|2.20042
|0.98942
|0.91709
|0.31642
|2.22294
|0.79692
|0.69385
|0.19303
|1.68380
|6.107
|67.86
|3
|AMOm
|动物迁徙优化 M
|0.90358
|0.84317
|0.46284
|2.20959
|0.99001
|0.92436
|0.46598
|2.38034
|0.56769
|0.59132
|0.23773
|1.39675
|5.987
|66.52
|4
|(P+O)ES
|（P+O）进化策略
|0.92256
|0.88101
|0.40021
|2.20379
|0.97750
|0.87490
|0.31945
|2.17185
|0.67385
|0.62985
|0.18634
|1.49003
|5.866
|65.17
|5
|CTA
|彗尾算法（JOO）
|0.95346
|0.86319
|0.27770
|2.09435
|0.99794
|0.85740
|0.33949
|2.19484
|0.88769
|0.56431
|0.10512
|1.55712
|5.846
|64.96
|6
|TETA
|时间演化旅行算法（JOO）
|0.91362
|0.82349
|0.31990
|2.05701
|0.97096
|0.89532
|0.29324
|2.15952
|0.73462
|0.68569
|0.16021
|1.58052
|5.797
|64.41
|7
|SDSm
|随机扩散搜索 M
|0.93066
|0.85445
|0.39476
|2.17988
|0.99983
|0.89244
|0.19619
|2.08846
|0.72333
|0.61100
|0.10670
|1.44103
|5.709
|63.44
|8
|AAm
|射箭算法 M
|0.91744
|0.70876
|0.42160
|2.04780
|0.92527
|0.75802
|0.35328
|2.03657
|0.67385
|0.55200
|0.23738
|1.46323
|5.548
|61.64
|9
|ESG
|社会群体进化（JOO）
|0.99906
|0.79654
|0.35056
|2.14616
|1.00000
|0.82863
|0.13102
|1.95965
|0.82333
|0.55300
|0.04725
|1.42358
|5.529
|61.44
|10
|SIA
|模拟各向同性退火（JOO）
|0.95784
|0.84264
|0.41465
|2.21513
|0.98239
|0.79586
|0.20507
|1.98332
|0.68667
|0.49300
|0.09053
|1.27020
|5.469
|60.76
|11
|ACS
|人工协同搜索
|0.75547
|0.74744
|0.30407
|1.80698
|1.00000
|0.88861
|0.22413
|2.11274
|0.69077
|0.48185
|0.13322
|1.30583
|5.226
|58.06
|12
|BHAm
|黑洞算法 M
|0.75236
|0.76675
|0.34583
|1.86493
|0.93593
|0.80152
|0.27177
|2.00923
|0.65077
|0.51646
|0.15472
|1.32195
|5.196
|57.73
|13
|ASO
|无政府状态社会优化
|0.84872
|0.74646
|0.31465
|1.90983
|0.96148
|0.79150
|0.23803
|1.99101
|0.57077
|0.54062
|0.16614
|1.27752
|5.178
|57.54
|14
|AOSm
|原子轨道搜索 M
|0.80232
|0.70449
|0.31021
|1.81702
|0.85660
|0.69451
|0.21996
|1.77107
|0.74615
|0.52862
|0.14358
|1.41835
|5.006
|55.63
|15
|TSEA
|龟壳进化算法（JOO）
|0.96798
|0.64480
|0.29672
|1.90949
|0.99449
|0.61981
|0.22708
|1.84139
|0.69077
|0.42646
|0.13598
|1.25322
|5.004
|55.60
|16
|DE
|差异进化
|0.95044
|0.61674
|0.30308
|1.87026
|0.95317
|0.78896
|0.16652
|1.90865
|0.78667
|0.36033
|0.02953
|1.17653
|4.955
|55.06
|17
|CRO
|化学反应优化
|0.94629
|0.66112
|0.29853
|1.90593
|0.87906
|0.58422
|0.21146
|1.67473
|0.75846
|0.42646
|0.12686
|1.31178
|4.892
|54.36
|18
|BSA
|鸟群算法
|0.89306
|0.64900
|0.26250
|1.80455
|0.92420
|0.71121
|0.24939
|1.88479
|0.69385
|0.32615
|0.10012
|1.12012
|4.809
|53.44
|19
|HS
|谐波搜索
|0.86509
|0.68782
|0.32527
|1.87818
|0.99999
|0.68002
|0.09590
|1.77592
|0.62000
|0.42267
|0.05458
|1.09725
|4.751
|52.79
|20
|SSG
|苗木播种和生长
|0.77839
|0.64925
|0.39543
|1.82308
|0.85973
|0.62467
|0.17429
|1.65869
|0.64667
|0.44133
|0.10598
|1.19398
|4.676
|51.95
|21
|BCOm
|细菌趋化性优化 M
|0.75953
|0.62268
|0.31483
|1.69704
|0.89378
|0.61339
|0.22542
|1.73259
|0.65385
|0.42092
|0.14435
|1.21912
|4.649
|51.65
|22
|ABO
|非洲水牛优化
|0.83337
|0.62247
|0.29964
|1.75548
|0.92170
|0.58618
|0.19723
|1.70511
|0.61000
|0.43154
|0.13225
|1.17378
|4.634
|51.49
|23
|(PO)ES
|（PO）进化策略
|0.79025
|0.62647
|0.42935
|1.84606
|0.87616
|0.60943
|0.19591
|1.68151
|0.59000
|0.37933
|0.11322
|1.08255
|4.610
|51.22
|24
|TSm
|禁忌搜索 M
|0.87795
|0.61431
|0.29104
|1.78330
|0.92885
|0.51844
|0.19054
|1.63783
|0.61077
|0.38215
|0.12157
|1.11449
|4.536
|50.40
|25
|BSO
|头脑风暴优化
|0.93736
|0.57616
|0.29688
|1.81041
|0.93131
|0.55866
|0.23537
|1.72534
|0.55231
|0.29077
|0.11914
|0.96222
|4.498
|49.98
|26
|WOAm
|韦尔优化算法 M
|0.84521
|0.56298
|0.26263
|1.67081
|0.93100
|0.52278
|0.16365
|1.61743
|0.66308
|0.41138
|0.11357
|1.18803
|4.476
|49.74
|27
|AEFA
|人工电场算法
|0.87700
|0.61753
|0.25235
|1.74688
|0.92729
|0.72698
|0.18064
|1.83490
|0.66615
|0.11631
|0.09508
|0.87754
|4.459
|49.55
|28
|AEO
|基于人工生态系统的优化算法
|0.91380
|0.46713
|0.26470
|1.64563
|0.90223
|0.43705
|0.21400
|1.55327
|0.66154
|0.30800
|0.28563
|1.25517
|4.454
|49.49
|29
|ACOm
|蚁群优化 M
|0.88190
|0.66127
|0.30377
|1.84693
|0.85873
|0.58680
|0.15051
|1.59604
|0.59667
|0.37333
|0.02472
|0.99472
|4.438
|49.31
|30
|BFO-GA
|细菌觅食优化 - GA
|0.89150
|0.55111
|0.31529
|1.75790
|0.96982
|0.39612
|0.06305
|1.42899
|0.72667
|0.27500
|0.03525
|1.03692
|4.224
|46.93
|31
|SOA
|简单优化算法
|0.91520
|0.46976
|0.27089
|1.65585
|0.89675
|0.37401
|0.16984
|1.44060
|0.69538
|0.28031
|0.10852
|1.08422
|4.181
|46.45
|32
|ABHA
|人工蜂巢算法
|0.84131
|0.54227
|0.26304
|1.64663
|0.87858
|0.47779
|0.17181
|1.52818
|0.50923
|0.33877
|0.10397
|0.95197
|4.127
|45.85
|33
|ACMO
|大气云层模型优化
|0.90321
|0.48546
|0.30403
|1.69270
|0.80268
|0.37857
|0.19178
|1.37303
|0.62308
|0.24400
|0.10795
|0.97503
|4.041
|44.90
|34
|ADAMm
|自适应动量评估 M
|0.88635
|0.44766
|0.26613
|1.60014
|0.84497
|0.38493
|0.16889
|1.39880
|0.66154
|0.27046
|0.10594
|1.03794
|4.037
|44.85
|35
|ATAm
|人工部落算法 M
|0.71771
|0.55304
|0.25235
|1.52310
|0.82491
|0.55904
|0.20473
|1.58867
|0.44000
|0.18615
|0.09411
|0.72026
|3.832
|42.58
|36
|ASHA
|人工降雨算法
|0.89686
|0.40433
|0.25617
|1.55737
|0.80360
|0.35526
|0.19160
|1.35046
|0.47692
|0.18123
|0.09774
|0.75589
|3.664
|40.71
|37
|ASBO
|自适应社会行为优化
|0.76331
|0.49253
|0.32619
|1.58202
|0.79546
|0.40035
|0.26097
|1.45677
|0.26462
|0.17169
|0.18200
|0.61831
|3.657
|40.63
|38
|MEC
|心智进化计算
|0.69533
|0.53376
|0.32661
|1.55569
|0.72464
|0.33036
|0.07198
|1.12698
|0.52500
|0.22000
|0.04198
|0.78698
|3.470
|38.55
|39
|IWO
|入侵杂草优化
|0.72679
|0.52256
|0.33123
|1.58058
|0.70756
|0.33955
|0.07484
|1.12196
|0.42333
|0.23067
|0.04617
|0.70017
|3.403
|37.81
|40
|Micro-AIS
|微型人工免疫系统
|0.79547
|0.51922
|0.30861
|1.62330
|0.72956
|0.36879
|0.09398
|1.19233
|0.37667
|0.15867
|0.02802
|0.56335
|3.379
|37.54
|41
|COAm
|布谷鸟优化算法 M
|0.75820
|0.48652
|0.31369
|1.55841
|0.74054
|0.28051
|0.05599
|1.07704
|0.50500
|0.17467
|0.03380
|0.71347
|3.349
|37.21
|42
|SDOm
|螺旋动力学优化 M
|0.74601
|0.44623
|0.29687
|1.48912
|0.70204
|0.34678
|0.10944
|1.15826
|0.42833
|0.16767
|0.03663
|0.63263
|3.280
|36.44
|43
|NMm
|Nelder-Mead 方法 M
|0.73807
|0.50598
|0.31342
|1.55747
|0.63674
|0.28302
|0.08221
|1.00197
|0.44667
|0.18667
|0.04028
|0.67362
|3.233
|35.92
|44
|BBBC
|大爆炸-大紧缩算法
|0.60531
|0.45250
|0.31255
|1.37036
|0.52323
|0.35426
|0.20417
|1.08166
|0.39769
|0.19431
|0.11286
|0.70486
|3.157
|35.08
|45
|CPA
|循环孤雌生殖算法
|0.71664
|0.40014
|0.25502
|1.37180
|0.62178
|0.33651
|0.19264
|1.15093
|0.34308
|0.16769
|0.09455
|0.60532
|3.128
|34.76
|RW
|随机游走
|0.48754
|0.32159
|0.25781
|1.06694
|0.37554
|0.21944
|0.15877
|0.75375
|0.27969
|0.14917
|0.09847
|0.52734
|2.348
|26.09
汇总
在研究 TETA 算法时，我始终在努力创造简单而高效的东西。平行宇宙和时间旅行的隐喻最初似乎是一个简单、巧妙的想法，但在开发过程中，它有机地演变成一种有效的优化机制。
该算法的关键特点是不可能在所有事情上都一次性达到完美 — 您需要找到一个平衡点。在生活中，我们不断地在家庭、事业和个人成就之间取得平衡，而我经由锚点系统的这个概念，奠定了算法的基础。每个锚点都代表一个需要优化的重要层面，但不能以牺牲其它为代价。
最有趣的技术解决方案，是在选择宇宙的概率、及其影响其它宇宙强度之间的连结。这创造了一种自然机制，其中最佳解被选中的机会更高，并且它们的影响取决于它们的品质。该方式在探索新的可能性、与利用已找到的优良解之间提供了平衡。
测试该算法亦有出乎意料的优异结果。这令该算法对于计算资源有限的实际问题特别宝贵。甚至，该算法在不同类型的函数上始终表现出优异的结果，展示其全能型。特别令人愉快的是实现的紧凑性。只有大约 50 行关键代码，没有可自定义的参数，但却如此有效。这是一个真正成功的解决方案，将实现结合了简单性与高性能。
终极，TETA 超出了我最初的预期。时间旅行的比喻催生了一种实用而有效的优化工具，可以应用于广泛的领域。这表明有时基于清晰的自然类比的简单解决方案也能非常有效。该算法是一口气创建的 — 从概念到实现 — 我非常满意在该算法上所做的工作，它可成为研究人员和从业者快速找到最优解决方案的好助手。
图例 3. 算法颜色渐变是根据相应测试
图例 4. 算法测试结果直方图（从 0 到100，越高越好，其中 100 是最大可能的理论结果，存档中有一个用于计算评级表的脚本）
TETA 的优点和缺点：
优点：
- 唯一的外部参数是种群规模。
- 实现简单。
- 非常快速的 EA。
- 小维度和大维度问题两者均为平衡量级。
缺点：
- 低维离散问题的结果散射。
本文附有一个存档，其中包含当前版本的算法代码。文章作者不对规范算法描述的绝对准确性负责。其中许多都进行了修改，以提高搜索能力。文章中提出的结论和判断是基于实验结果。
文章中用到的程序
|#
|名字
|类型
|描述
|1
|#C_AO.mqh
|包含
|种群优化算法的父类
|2
|#C_AO_enum.mqh
|包含
|种群优化算法的枚举
|3
|TestFunctions.mqh
|包含
|测试函数库
|4
|TestStandFunctions.mqh
|包含
|测试台函数库
|5
|Utilities.mqh
|包含
|辅助函数库
|6
|CalculationTestResults.mqh
|包含
|计算比较表中结果的脚本
|7
|Testing AOs.mq5
|脚本
|所有种群优化算法的统一测试台
|8
|Simple use of population optimization algorithms.mq5
|脚本
|无可视化的种群优化算法的简单示例
|9
|Test_AO_TETA.mq5
|脚本
|TETA 测试台
本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/16963
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