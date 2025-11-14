时间演化旅行算法（TETA）

内容





概述

我们研究过许多基于物理定律的算法，例如 CSS、EM、GSA、AEFA、AOSm，然而，宇宙持续以新的现象取悦我们，并令我们充满各种假想和思路。宇宙的基本组成部分之一，譬如时间，给了我创建一种新优化算法的思路。时间不仅激发新的发现，而且仍然是一个难以理解的神秘实体。它像河流一样流淌，带走我们生命中的瞬间，只留下回忆。时间旅行一直是人类着迷和幻想的话题。为了更好地理解算法思路，我们想象一位科学家的故事。

从前，生活着一位物理学家，他痴迷于走向光明的未来，远离他所犯的错误。在深入研究时间流后，他面临着一个痛苦的发现：穿越到未来是不可能的。他没有被吓倒，转而研究返回过去旅行的能力，希望能够改正自己的错误，但就此他也很失望。

然而，他对于时间流假设的研究令他得出了一个惊人的发现：平行宇宙的存在。为了在世界之间移动，开发了一个理论机器模型之后，他发现了一些惊人的事情：虽然直接时间旅行是不可能的，但有可能选择一系列事件，来导致一个或另一个平行宇宙。

任何人的每一个行为都会催生一个新的平行现实，但这位科学家只对那些直接影响他生活的宇宙感兴趣。为了在它们之间导航，他在方程组中建立了特殊的锚点（在世界之间加以区分）— 他的命运关键点：家庭、事业、科学发现、友谊和重大事件。在他的机器中这些锚点成为变量，令他能够在概率世界之间选择最优路径。

推出了他的发明之后，他开始了周游平行世界的旅程，但不再寻求获得现成的光明未来。他意识到了更重要的事情：他亲手创造这个未来的能力，在当下制定决策。每一个新的选择都铺平了通往现实版本的道路，即他自己向往的生活。因此，他不再是理想未来梦想的囚徒，而是成为建筑师。他的机器不再成为逃避现实的手段，而是在每时每刻遍历选择最优解，有意识地创造自己命运的工具。

在本文中，我们将研讨时间演化旅行算法（TETA），它实现了时间旅行的概念，其特点是它没有参数、或可更改的变量。该算法在寻找最佳解并细化解之间维持自然平衡。典型情况下，没有外部参数的算法仍会拥有影响其性能的常量形式的内部参数。然而，TETA 也没有这样的常数，这令其在同类产品中独一无二。





算法的实现

在所讲述的故事中，一位科学家在生活中通过改变关键变量，发现了一种在平行宇宙之间旅行的途径。这个比喻构成了所提出的优化算法的基础。为了令这一点更清清晰，参考下面的图例，其概括了每次做出决策时，都会出现的平行宇宙的算法思路。每个拥有完整空间的宇宙都是按锚点形式的特征表述来定义的：家庭、事业、成就、等等。

通过组合这些锚点的属性，就能创建一个代表优化问题之解的新宇宙，其中锚点是被优化的参数。

图例 1. 具有自己独特锚点（特征）的平行宇宙

TETA 算法基于多个平行宇宙的概念，每个平行宇宙都代表优化问题的潜在解。在其技术具现中，每个这样的宇宙都由坐标向量（a[i].c）描述，其中每个坐标都是一个锚点 — 判定所给现实配置的一个关键变量。这些锚点可被认为是最重要的参数，其设置会影响整体的解品质。

为了评估每个宇宙的品质，用到了适应度函数（a[i].f），它判定所给现实中的“存在舒适度”。该函数的数值越高，认为宇宙就越有利。每个宇宙不仅存储有关其当前状态的信息，还存储有关最知名配置（a[i].cB）的信息，这可与最成功场景的“记忆”进行比较。此外，该算法还维护全局最佳状态（cB），其代表所有发现的选项中最有利的配置。

N 个个体组成的种群形成一组平行宇宙，每个平行宇宙都由自己的一组锚点值来描述。这些宇宙不断根据适应度函数的值进行排位，这就创造了一种从最不利状态到最有利状态的层次结构。现实的每个锚点都是一个可优化的变量，这些变量的任何变化都会产生新的宇宙配置。完整的锚点集合形成一个变量 x = (x₁, x₂, ..., xₙ) 的向量，它完整描述了一个特定的现实。甚至，对于每个变量，定义了可接受数值的边界，这可解释为每个宇宙的物理定律，限制可能的变化。

每个宇宙的有利度评估是通过适应度函数 f(x) 进行的，该函数将宇宙的配置映射为实数。该值越高，认为给定现实越可取。以这种方式，创建了一个数学上严格的机制，用于评估和比较多个平行宇宙中各种可能的发展。

该算法的关键特征是单一概率比（rnd *= rnd），它既决定了选择宇宙进行交互的概率，也决定了锚点变化的强度。这为系统创造了一种自然的自我平衡机制：最好的宇宙被选中的机会更高，但它们的锚点变化较小（与 rnd 成正比），而最差的宇宙虽然选择频率较低，但变化更强烈（与 1.0 - rnd 成正比）。

这种方法反映出深邃的哲学思想，即不可能同时在所有事情上都达成完美。改进是经由各层面的不断平衡而发生的：有时最好的锚点或许会为了整体平衡而略有恶化，而最差的锚点则努力改进。变化的强度与宇宙的“良好”程度成正比，反映了现实生活，当有些事情走岔时，更有可能发生戏剧性的变化。

如是结果，该算法不是简单地优化数值，而是模拟在复杂的多维生活环境系统中寻找平衡的过程，经由对其各层面的微妙平衡，努力寻找并非理想，而是最和谐的现实版本。

图例 2. 红线是根据品质选择宇宙的概率函数，绿线是相应宇宙的锚点变化程度



算法伪码：

初始化：

1. 创建 N 个平行宇宙的种群

2. 对于每个宇宙：

- 在可接受范围内随机初始化锚点（坐标）值

- 设置初始最佳值等于当前值



主循环：

1. 按品质（适应度函数）对宇宙进行排序

- 最好的宇宙获得较低的索引

- 最差的宇宙获得较高的索引



2. 对于 N 个宇宙的第 i 个：

对于每个锚点（坐标）：



a) 选择一个用于交互的宇宙：

- 生成一个从 0 到 1 的随机数 rnd

- 平方 rnd，提升最佳宇宙的优先级

- 选择与 rnd 成正比的 'pair' 索引



b) 如果当前宇宙与所选不匹配（i ≠ pair）：



如果当前宇宙优于所选（i < pair）： - 锚点的轻微变化与 rnd 成正比

- 新数值 = 当前值 + rnd * (所选数值 - 当前值)



否则（当前宇宙比所选要差）：

如果（随机数字 > rnd）：

- 锚点的强烈变化与（1 - rnd）成正比

- 新数值 = 当前值 + (1-rnd) * (所选数值 - 当前值)

否则：

- 从最佳宇宙完整复制锚点数值

- 新数值 = 所选数值



c) 否则（与自己互动）：

- 按高斯分布局部搜索

- x新数值 = 高斯分布(当前值)



d) 在可接受的限定内调整新锚点数值



3. 更新最佳值：

对于每个宇宙：

- 如果当前解优于个体最佳，则更新个体最佳

- 如果当前解优于全局最佳，则更新全局最佳



4. 重复主循环，直到满足停止准则

现在我们已准备好在代码中实现平行宇宙旅行机器的一切。我们来编写 C_AO_TETA 类，它将派生自 C_AO 类。以下是简要说明：

构造函数 — 初始化名称、描述、以及链接到算法，并设置种群规模

— 初始化名称、描述、以及链接到算法，并设置种群规模 SetParams 参数 — 取来自 “params” 数组中的值设置参数。

参数 — 取来自 “params” 数组中的值设置参数。 Init、Moving 和 Revision 方法均已声明，但将在另一段代码中实现。

class C_AO_TETA : public C_AO { public : ~C_AO_TETA () { } C_AO_TETA () { ao_name = "TETA" ; ao_desc = "Time Evolution Travel Algorithm" ; ao_link = "https://www.mql5.com/en/articles/16963" ; popSize = 50 ; ArrayResize ( params , 1 ); params [ 0 ].name = "popSize" ; params [ 0 ].val = popSize; } void SetParams () { popSize = ( int ) params [ 0 ].val; } bool Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ); void Moving (); void Revision (); private : };

C_AO_TETA 类的 Init 初始化方法执行算法的初始设置。

rangeMinP — 锚点的最小值数组。

rangeMaxP — 锚点的最大值数组。

rangeStepP — 锚点变化步骤数组。

epochsP — 搜索局次数量（默认为 0）。

该方法调用 StandardInit，执行锚点的检查、并设置范围。如果初始化失败，则返回 'false'。

如果所有检查和设置都成功，则该方法返回 “true”，示意算法初始化成功。

bool C_AO_TETA::Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ) { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false ; return true ; }

C_AO_TETA 类的 Moving 方法负责更改平行宇宙中的锚点，以便在算法中创建新锚点。

如果 “revision” 为 'false'，则该方法取来自给定范围内的随机值，初始化所有平行宇宙的初始锚点值，并应用函数将它们设置为有效值（基于步骤）。

如果已经运作了修订，则发生一个跨所有平行宇宙的迭代。对于每个锚点，都会生成一个概率，并计算其新值： 如果当前的宇宙更有利，那么锚点就朝着积极方向稍微调整一下，从而找到更好的平衡点。 如果当前宇宙不太有利，概率测试或许会导致锚点发生重大变化、或彻底采用更有利宇宙的锚点。 如果宇宙冲突，则使用高斯分布进行局部锚点调整。

计算新数值之后，锚点会带至可接受的范围。

该方法在实践中负责适配和改进解值（平行宇宙），这是优化算法的关键部分。

void C_AO_TETA::Moving () { if (!revision) { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [i].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } revision = true ; return ; } double rnd = 0.0 ; double val = 0.0 ; int pair = 0.0 ; for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { rnd = u.RNDprobab (); rnd *= rnd; pair = ( int )u.Scale (rnd, 0.0 , 1.0 , 0 , popSize - 1 ); if (i != pair) { if (i < pair) { val = a [i].c [c] + (rnd)*(a [pair].cB [c] - a [i].cB [c]); } else { if (u.RNDprobab () > rnd) { val = a [i].cB [c] + ( 1.0 - rnd) * (a [pair].cB [c] - a [i].cB [c]); } else { val = a [pair].cB [c]; } } } else { val = u.GaussDistribution (cB [c], rangeMin [c], rangeMax [c], 1 ); } a [i].c [c] = u.SeInDiSp (val, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } }

C_AO_TETA 类的 Revision 方法负责更新平行宇宙中的锚点配置，并按品质对这些宇宙进行排序。更多详情：

该方法遍历所有平行宇宙（从 0 到 popSize）。

如果当前宇宙的 f 函数（a[i].f）的值大于 fB 全局最佳值，则： fB 按（a[i].f）的数值更新。 当前宇宙锚点配置将复制到 cB 局配置。



如果当前宇宙的 f 函数值大于其已知最佳值（a[i].fB），则： （a[i].fB）的值更新为（a[i].f）。 当前宇宙的锚点配置被复制到其最知名的配置（a[i].cB）。



aT 静态数组被声明为存储个体。

数组大小更改为 popSize。

使用 u.Sorting_fB 函数按其最知名独体属性对宇宙进行排序。

void C_AO_TETA::Revision () { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { if (a [i].f > fB) { fB = a [i].f; ArrayCopy (cB, a [i].c); } if (a [i].f > a [i].fB) { a [i].fB = a [i].f; ArrayCopy (a [i].cB, a [i].c); } } static S_AO_Agent aT []; ArrayResize (aT, popSize); u.Sorting_fB (a, aT, popSize); }





测试结果

TETA results:

TETA|Time Evolution Travel Algorithm|50.0|

=============================

5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.9136198796338938

25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.8234856192574587

500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.3199003852163246

=============================

5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.970957820488216

25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.8953189778250419

500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.29324457646900925

=============================

5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.7346153846153844

25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.6856923076923078

500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.16020769230769372

=============================

All score: 5.79704 (64.41%)

最终结果：5.79704（64.41%）。考虑到测试函数的复杂性，这是一个优异的结果。该算法极快速地检测到最具前景最优解的表面重要区域，并立即开始细化它们，这能够在算法每次运算的可视化中看到。

Hilly 测试函数上的 TETA

Forest 测试函数上的 TETA

Megacity 测试函数上的 TETA

值得注意的是，该算法在所有优化算法中达成了最佳结果，取代了种群算法组的领导者，在优化算法测试函数样本集中包含的 GoldsteinPrice 函数上，经受测试。

在 Goldstein 测试函数（可从测试函数列表中选择）上的 TETA

GoldsteinPrice 的结果：

5 GoldsteinPrice's; Func runs: 10000; result: 0.9999786723616957

25 GoldsteinPrice's; Func runs: 10000; result: 0.9999750431600845

500 GoldsteinPrice's; Func runs: 10000; result: 0.9992343490683104

测试完成后，TETA 算法跻身十大最佳优化算法之列，并获得了可敬的第 6 名。





汇总

在研究 TETA 算法时，我始终在努力创造简单而高效的东西。平行宇宙和时间旅行的隐喻最初似乎是一个简单、巧妙的想法，但在开发过程中，它有机地演变成一种有效的优化机制。

该算法的关键特点是不可能在所有事情上都一次性达到完美 — 您需要找到一个平衡点。在生活中，我们不断地在家庭、事业和个人成就之间取得平衡，而我经由锚点系统的这个概念，奠定了算法的基础。每个锚点都代表一个需要优化的重要层面，但不能以牺牲其它为代价。

最有趣的技术解决方案，是在选择宇宙的概率、及其影响其它宇宙强度之间的连结。这创造了一种自然机制，其中最佳解被选中的机会更高，并且它们的影响取决于它们的品质。该方式在探索新的可能性、与利用已找到的优良解之间提供了平衡。

测试该算法亦有出乎意料的优异结果。这令该算法对于计算资源有限的实际问题特别宝贵。甚至，该算法在不同类型的函数上始终表现出优异的结果，展示其全能型。特别令人愉快的是实现的紧凑性。只有大约 50 行关键代码，没有可自定义的参数，但却如此有效。这是一个真正成功的解决方案，将实现结合了简单性与高性能。

终极，TETA 超出了我最初的预期。时间旅行的比喻催生了一种实用而有效的优化工具，可以应用于广泛的领域。这表明有时基于清晰的自然类比的简单解决方案也能非常有效。该算法是一口气创建的 — 从概念到实现 — 我非常满意在该算法上所做的工作，它可成为研究人员和从业者快速找到最优解决方案的好助手。

图例 3. 算法颜色渐变是根据相应测试

图例 4. 算法测试结果直方图（从 0 到100，越高越好，其中 100 是最大可能的理论结果，存档中有一个用于计算评级表的脚本）

TETA 的优点和缺点：

优点：

唯一的外部参数是种群规模。

实现简单。 非常快速的 EA。 小维度和大维度问题两者均为平衡量级。



缺点：

低维离散问题的结果散射。



本文附有一个存档，其中包含当前版本的算法代码。文章作者不对规范算法描述的绝对准确性负责。其中许多都进行了修改，以提高搜索能力。文章中提出的结论和判断是基于实验结果。

文章中用到的程序