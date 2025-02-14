Алгоритм поиска по кругу — Circle Search Algorithm (CSA)

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Введение

Алгоритм оптимизации кругового поиска (Circle Search Algorithm, CSA) представляет собой новый метод оптимизации, вдохновленный геометрическими свойствами окружности. Его уникальность заключается в использовании тригонометрических отношений и геометрических принципов для исследования пространства поиска.

В основе CSA лежит интересная идея, где каждая точка поиска движется по траектории, определяемой касательной к окружности, что создает баланс между глобальным исследованием и локальным уточнением решения. Этот подход оригинален благодаря тому, что окружность обладает уникальными математическими свойствами — постоянным радиусом и непрерывной производной, что обеспечивает плавное перемещение агентов в пространстве поиска.

Алгоритм сочетает две фазы: эксплуатацию и исследование. В фазе эксплуатации агенты концентрируются на перспективных областях, двигаясь более направленно, в то время как в фазе исследования они совершают более смелые прыжки в неизведанные области пространства решений. Переход между фазами регулируется механизмом, основанным на текущей итерации и специальном параметре "c".

Что делает CSA особенно привлекательным, так это его способность эффективно работать в многомерных пространствах, сохраняя при этом интуитивно понятную геометрическую интерпретацию. Каждый агент в популяции следует своей уникальной траектории, определяемой углом θ, который динамически корректируется в процессе поиска.

Алгоритм Circle Search Algorithm (CSA) был разработан учеными Mohammad H. Kaiys, Hany M. Hasanien и другими и был опубликован в 2022 году.





Реализация алгоритма

Алгоритм CSA (Circle Search Algorithm) нацелен на поиск оптимального решения в случайных кругах с целью расширения зоны поиска. Он использует центр круга как целевую точку. Процесс начинается с того, что угол между касательной и кругом постепенно уменьшается, что позволяет касательной приближаться к центру (рисунок 1).

Для обеспечения разнообразия в поиске и избежания зависания в локальных оптимумах, угол касательного контакта также меняется случайным образом. В контексте алгоритма, точка касания "Xt" выступает в роли поискового агента, тогда как центральная точка "Xc" обозначает наилучшее найденное решение.

Рисунок 1. Геометрические свойства окружности и ее касательной

Алгоритм CSA адаптирует положение поискового агента в ответ на движение точки касания к центру. Это позволяет улучшать качество решения, при этом случайное обновление угла касательного контакта служит важным механизмом для предотвращения попадания в локальные минимумы. Основные этапы работы оптимизатора CSA представлены ниже на схеме.





Рисунок 2. Схема работы алгоритма CSA

Далее для каждого агента определяется угол. Если текущая итерация больше, чем произведение порога и максимального количества итераций, агент находится на фазе исследования, иначе — применяется фаза эксплуатации (см. рисунок 2). Позиции агентов обновляются, и осуществляется оценка пригодности каждого из них. Результаты сравниваются с текущим наилучшим решением, и, если находится лучшее, позиция обновляется. Итерация завершается увеличением счетчика итераций. Когда алгоритм завершает выполнение, он возвращает наилучшую найденную позицию и ее значение пригодности.

Алгоритм использует концепцию движения точек по касательной к окружности, где каждый агент поиска движется под определенным углом θ относительно текущего лучшего решения. Это движение регулируется несколькими параметрами (w, a, p), которые меняются со временем. Как отмечено выше, работа алгоритма делится на две фазы: исследование — когда агенты совершают более широкие перемещения для поиска перспективных областей и эксплуатация — когда агенты концентрируются на уточнении найденных решений.

В окончательной версии, предложенной мной, есть несколько отличий, которые заметно улучшают поисковые способности алгоритма. Изменена формула обновления "w":

В оригинале: w = w × rand - w

В финальном коде: w = π × (1 - epochNow/epochs) Это сделало изменение параметра "w" более предсказуемым и линейным, что улучшает сходимость алгоритма.

В оригинале: Xi = Xc + (Xc - Xi) × tan(θ)

В финальной версии: Xi = Xc + rand × (Xc - Xi) × tan(θ) Добавление случайного множителя "rand [0.0; 1.0]" придает дополнительную стохастичность поиску и улучшает его по сравнению с оригинальной версией.

Добавлено обновление локального лучшего решения для каждого агента

Улучшена стратегия балансировки между глобальным и локальным поиском

Модифицирована формула обновления позиции:Оптимизирована фаза обновления:

Основное концептуальное отличие заключается в том, что финальная версия сделала алгоритм более "плавным" и предсказуемым в своем поведении, сохранив при этом способность к поиску. Оригинальный алгоритм был более "хаотичным" в своем поведении, тогда как финальная версия обеспечивает более контролируемый процесс оптимизации, особенно в части перехода между фазами исследования и эксплуатации.

Теперь можно приступить к написанию псевдокода алгоритма.

Псевдокод алгоритма Circle Search Algorithm (CSA): Инициализация: Установить размер популяции (popSize = 50)

Задать константу фазы исследования (constC = 0.8)

Инициализировать начальные параметры: w = π (параметр угла) a = π

p = 1.0

θ = 0 (начальный угол)

Если первая итерация (revision = false): Для каждого агента "i" в популяции: Случайно инициализировать координаты в заданных границах Скорректировать координаты в соответствии с шагом изменения

Установить revision = true

Вернуться в начало Иначе (основной цикл оптимизации): Увеличить счетчик итераций (epochNow++)

Обновить параметры: w = π × (1 - epochNow/epochs) // линейное уменьшение a = π - π × (epochNow/epochs)² p = 1 - 0.9 × √(epochNow/epochs)

Для каждого агента в популяции: Определить текущую фазу: Если epochNow ≤ constC × epochs: → Фаза исследования: θ = w × random [0.0; 1.0] Иначе: → Фаза эксплуатации: θ = w × p

Обновить позицию агента: Для каждой координаты j: → new_pos = best_pos + random [0.0; 1.0] × (best_pos - current_pos) × tan (θ) → Скорректировать new_pos в заданных границах

Ревизия результатов: Для каждого агента: Если fitness агента > лучший глобальный fitness: → Обновить глобальное лучшее решение Если fitness агента > лучший локальный fitness: → Обновить локальное лучшее решение агента

Повторять шаги 3-5 до достижения критерия останова



Переходим к реализации. Класс"C_AO_CSA" представляет собой реализацию алгоритма CSA и наследуется от базового класса "C_AO". Давайте рассмотрим основные его элементы и структуру:

popSize — размер популяции, равный 50.

constC — константа, равная 0.8, используемая в фазе исследования.

w, aParam, p, theta — начальные значения параметров, которые будут использованы в алгоритме.

SetParams () — метод для установки значений параметров на основе массива данных "params".

Init () — этот метод реализован для инициализации параметров, связанных с диапазонами значений и количеством эпох, по которым будет выполняться алгоритм.

Moving () — используется для движения частиц и выполнения итераций алгоритма.

Revision () — для анализа и корректировки состояния популяции.

инициализирует параметры алгоритма. Он задает имя и описание алгоритма, а также устанавливает значения для параметров:

Приватные методы:

CalculateW (), CalculateA (), CalculateP (), CalculateTheta () — методы для вычисления соответствующих параметров.

IsExplorationPhase () — метод определяет, находится ли алгоритм в фазе исследования.

class C_AO_CSA : public C_AO { public : C_AO_CSA () { ao_name = "CSA" ; ao_desc = "Circle Search Algorithm" ; ao_link = "https://www.mql5.com/ru/articles/17143" ; popSize = 50 ; constC = 0.8 ; w = M_PI ; aParam = M_PI ; p = 1.0 ; theta = 0 ; ArrayResize (params, 2 ); params [ 0 ].name = "popSize" ; params [ 0 ].val = popSize; params [ 1 ].name = "constC" ; params [ 1 ].val = constC; } void SetParams () { popSize = ( int )params [ 0 ].val; constC = params [ 1 ].val; } bool Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ); void Moving (); void Revision (); double constC; private : int epochs; int epochNow; double w; double aParam; double p; double theta; double CalculateW (); double CalculateA (); double CalculateP (); double CalculateTheta ( double currentW, double currentP); bool IsExplorationPhase (); };

Метод "Init" предназначен для инициализации параметров алгоритма CSA. Его параметры включают массив минимальных значений пространства поиска "rangeMinP []", массив максимальных значений "rangeMaxP []", массив шагов изменения значений "rangeStepP []", а также количество эпох, заданное параметром "epochsP", которое по умолчанию равно 0.

В процессе выполнения метода вызывается "StandardInit", целью которого является попытка инициализировать стандартные параметры. В случае успешной инициализации устанавливаются значения для переменных "epochs" и "epochNow". Переменная "epochs" получает значение из "epochsP", в то время как "epochNow" обнуляется. Метод завершает выполнение, возвращая "true", что указывает на успешную инициализацию параметров алгоритма.

bool C_AO_CSA::Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ) { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false ; epochs = epochsP; epochNow = 0 ; return true ; }

Метод "Moving" в классе "C_AO_CSA" реализует логику обновления позиций агентов в рамках алгоритма CSA. В начале метода происходит инкремент счетчика текущей эпохи, что позволяет отслеживать, сколько итераций было выполнено (используется в расчетных формулах). Затем выполняется проверка на необходимость инициализации координат агентов. Если это первое выполнение метода, происходит генерация случайных координат для всех агентов в заданных диапазонах. Эти координаты затем адаптируются с учетом заданных шагов. После этого, флаг о необходимости пересмотра устанавливается в истинное значение.

Если же метод вызывается не в первый раз, то обновляются ключевые параметры алгоритма, такие как "w", "aParam" и "p". Затем для каждого агента вычисляется угол "theta", который используется для обновления его координат. Каждая координата обновляется с учетом координат лучшего агента, влияния случайного фактора и угла "theta". После этого, результаты также корректируются, чтобы оставаться в заданных диапазонах.

void C_AO_CSA::Moving () { epochNow++; if (!revision) { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int j = 0 ; j < coords; j++) { a [i].c [j] = u.RNDfromCI (rangeMin [j], rangeMax [j]); a [i].c [j] = u.SeInDiSp (a [i].c [j], rangeMin [j], rangeMax [j], rangeStep [j]); } } revision = true ; return ; } w = CalculateW (); aParam = CalculateA (); p = CalculateP (); for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { theta = CalculateTheta (w, p); for ( int j = 0 ; j < coords; j++) { a [i].c [j] = cB [j] + u.RNDprobab () * (cB [j] - a [i].c [j]) * tan (theta); a [i].c [j] = u.SeInDiSp (a [i].c [j], rangeMin [j], rangeMax [j], rangeStep [j]); } } }

Метод "Revision" отвечает за обновление лучших решений по всей популяции. Он выполняет проверку текущих значений функций целевых значений агентов и обновляет соответствующие параметры, если находят лучшие решения.

void C_AO_CSA::Revision () { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { if (a [i].f > fB) { fB = a [i].f; ArrayCopy (cB, a [i].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); } } }

Метод "CalculateW" предназначен для вычисления значения параметра "w", который линейно уменьшается от начального значения (M_PI) до "0" с увеличением количества текущих эпох (epochNow) относительно общего числа эпох (epochs) и возвращает рассчитанное значение "w". Этот рассчитываемый параметр участвует в формуле расчета угла "Theta".

double C_AO_CSA::CalculateW () { return M_PI * ( 1.0 - ( double )epochNow / epochs); }

double C_AO_CSA::CalculateA () { return M_PI - M_PI * MathPow (( double )epochNow / epochs, 2 ); }

Метод "CalculateA" вычисляет значение "aParam", которое уменьшается от "M_PI" до "0" с увеличением "epochNow" через квадратичную зависимость от общего числа эпох "epochs".

Метод "CalculateP" вычисляет значение "p", которое уменьшается от "1.0" до "0.1" по мере увеличения "epochNow", то есть зависит от текущей эпохи.

double C_AO_CSA::CalculateP () { return 1.0 - 0.9 * MathPow (( double )epochNow / epochs, 0.5 ); }

Метод "CalculateTheta" вычисляет значение "Theta", используя текущие параметры "currentW" и "currentP".

Если текущая фаза — исследование, возвращает произведение "currentW" на случайное число.

В противном случае, возвращает произведение "currentW" на "currentP".

double C_AO_CSA::CalculateTheta ( double currentW, double currentP) { if (IsExplorationPhase ()) return currentW * u.RNDprobab (); else return currentW * currentP; }

Метод "IsExplorationPhase" проверяет, находится ли текущая итерация в фазе исследования.

bool C_AO_CSA::IsExplorationPhase () { return (epochNow <= constC * epochs); }





Результаты тестов

CSA|Circle Search Algorithm|50.0|0.8|

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5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.6656012653478078

25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.4531682514562617

500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.2912586479936386

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5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.6879687203647712

25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.41397289345600924

500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.2052507546137296

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5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.3753846153846153

25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.2363076923076922

500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.10646153846153927

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All score: 3.43537 (38.17%)

Авторы алгоритма позиционируют его, как высоко результативный метод оптимизации, однако, после реализации и некоторых улучшений и итогового тестирования, результаты работы не очень впечатляют. Алгоритм смог войти в рейтинговую таблицу, но его показатели значительно уступают лучшим алгоритмическим решениям на данный момент.

На визуализации работы алгоритма заметны проблемы со сходимостью и застреванием в локальных экстремумах. Тем не менее, алгоритм старается работать по максимуму своих возможностей. Несмотря на проблемы с застреванием в ловушках (это хорошо заметно по продолжительным горизонтальным участкам на графике сходимости), можно выделить его способность работать достаточно результативно на задачах высоких размерностей.

CSA на тестовой функции Hilly

CSA на тестовой функции Forest

CSA на тестовой функции Megacity

По результатам тестирования алгоритма CSA занимает 41 место в рейтинговой таблице.





Выводы



По результатам тестирования и анализа работы алгоритма Circle Search Algorithm (CSA) можно сделать следующие выводы: несмотря на элегантность геометрической концепции и интуитивно понятный механизм поиска, основанный на движении по касательным к окружности, алгоритм демонстрирует относительно слабые результаты в сравнительном анализе, занимая 41 место из 45 в рейтинговой таблице алгоритмов оптимизации. Такое положение указывает на существенные ограничения в его текущей реализации.

Основные проблемы алгоритма связаны с его тенденцией застревать в локальных экстремумах, что особенно заметно при работе на простых задачах малой размерности. Это может быть обусловлено несколькими факторами: во-первых, механизм поиска по углам, хотя и кажется перспективным, на практике оказывается недостаточно эффективным для преодоления локальных оптимумов. Во-вторых, баланс между фазами исследования и эксплуатации, регулируемый параметром "constC", не обеспечивает достаточной диверсификации поиска. Вся популяция схлопывается к псевдо хорошим решениям, то есть в одну точку, при этом не помогли даже попытки "встряхивать" популяцию случайной компонентой в основной формуле обновления положении агентов в пространстве решений.

Попытка улучшить алгоритм, путем добавления случайного множителя в формулу обновления позиций агентов, хотя и привела к более предсказуемому поведению алгоритма, но не смогла существенно повысить его эффективность. Это может свидетельствовать о том, что базовая идея алгоритма, основанная на геометрических свойствах окружности, либо не полностью раскрыта авторами в текущей реализации, либо имеет фундаментальные ограничения в контексте глобальной оптимизации.

Тем не менее, алгоритм демонстрирует определенные поисковые способности и может быть эффективен для некоторых специфических задач, особенно тех, где ландшафт целевой функции относительно прост. Для повышения эффективности алгоритма, могу порекомендовать пользователям дальнейшие исследования в направлении улучшения механизма выхода из локальных оптимумов, возможно, путем введения дополнительных механизмов диверсификации поиска или гибридизации с другими методами оптимизации (как приоритетное направление —использование данной стратегии поиска в других алгоритмах оптимизации в качестве компонента).

Рисунок 3. Цветовая градация алгоритмов по соответствующим тестам

Рисунок 4. Гистограмма результатов тестирования алгоритмов (по шкале от 0 до 100, чем больше, тем лучше, где 100 — максимально возможный теоретический результат, в архиве скрипт для расчета рейтинговой таблицы)





Плюсы и минусы алгоритма CSA:

Плюсы:

Очень мало внешних параметров

Простая реализация Интересная идея использования геометрических свойств окружности



Минусы:

Низкая точность сходимости

Застревает в локальных экстремумах

К статье прикреплён архив с актуальными версиями кодов алгоритмов. Автор статьи не несёт ответственности за абсолютную точность в описании канонических алгоритмов, во многие из них были внесены изменения для улучшения поисковых возможностей. Выводы и суждения, представленные в статьях, основываются на результатах проведённых экспериментов.

Программы, используемые в статье