人工部落算法（ATA）
内容
概述
随着技术的快速发展，以及优化任务变得更加复杂，科学家和研究人员持续在大自然中寻找灵感。这种方式的一个显著例子是由科学家 T. Chen、Y. Wang 和 J. Li 创建，并于 2012 年发表的人工部落算法（ATA）。受部落行为的启发，ATA 使用两种主要机制 — 分散和迁徙 — 来适应不断变化的条件，并找到各种问题的最优解。想象一片广阔的土地，一群人，就像他们远祖一样，团结起来寻找最佳资源。他们迁徙、交流知识和经验，制定独特的策略，来解决复杂的问题。正是这种行为成为创建 ATA 的基础 — 该算法和谐地结合了两种关键机制：分布和迁徙。
人工部落算法是一种基于仿生智能算法原理的全新优化方法。它模拟自然部落的行为，采用他们的繁殖和迁徙能力，来实现最优解。在该算法中，部落由彼此互动的个体组成，以找到全局最优。
算法的实现
ATA 算法过程从设置参数、随机初始化部落开始，之后计算适应度值。接下来，迭代计数器递增，并评估部落的当前状况。如果状况有利（代际之间最优适应度值的差异大于给定准则），则执行繁衍行为，其中个体交换信息。否则，用到迁徙行为，其中个体基于个人和整个部落两者的经验进行移动。迁徙不能连续执行，来避免过度分散。然后重新计算适应度值，并与部落和每位个体记录的最佳值进行比较。如果找到更好的解，则将其存储在内存中。检查终止条件，如果它们所有都满足，则终止迭代。否则，该过程将返回到状况评估步骤。
将全局信息纳入 ATA 可以增加部落历史经验的权重，有助于找到更好的解，并提高搜索能力。增加部落经验的权重有助于提高算法的效率，加速收敛。为达成这一点，ATA 引入了全局惯性权重，其可强化搜索能力，并加快过程。
ATA 的主要创新在于存在一个根据情况进行调整的双重行为系统：当进展良好时，用繁衍来深度探索，当陷入局部最优时，则激活迁徙，从而促进更深入的探索。个体和社会学习的结合也很重要。迁徙期间使用个体记忆（Xs），且全局记忆（Xg）由 AT_w 惯性因子加权。在繁衍期间，伙伴是随机选取的，这有助于提升多样性，并加快搜索速度。
ATA 中的参数系统简单但有效。它控制种群规模（tribe_size）、行为切换准则（AT_criterion）、以及在搜索上的全局影响（AT_w），令算法灵活而强大，据作者称，这令它能够轻松地与更复杂的算法竞争，尤其是在与小规模种群打交道时。
该算法的主要组成部分包括当进展良好、以及适应度差异大于设定准则时应用的繁衍行为。在这种情况下，个体交换部分信息。迁徙行为被应用在适应度差异较小的不良情况，涉及基于个体和全局经验的运动，同时考虑惯性权重，以此强化全局搜索。存在准则于迭代之间评估最佳适应度的变化：如果变化可观，则使用繁衍，如果变化不可观，则发生迁徙。
该算法还包括一个记忆更新系统，可持续跟踪个体和整个部落的最佳位置。当找到更好的新解时，这些位置就会被更新。
ATA 的设计特点包括参数的简单化、个性和社会学习的融合、以及繁衍和迁徙之间的自适应切换。全局惯性权重提升了搜索性能，加快了搜索最优解的速度。
所以，个体行为的规则可以描述如下：
1. 扩散。一名个体利用种群中的信息来形成子孙后代的遗传物质。如果现有环境状况有利，个体会从部落中随机选择另一名个体，经由遗传信息交换进行杂交，产生下一代。
2. 迁徙。如果现有情况不良（表明最优适应度值的代际差异小于现有准则），则个体根据自己和部落的历史经验，实现部落的迁徙。
视觉上，在算法种群中发生的关键阶段，示意性表述如下。
图例 1. ATA 算法种群中个体运动阶段
我们来实现 ATA 算法伪代码：
// Main parameters:
// tribe_size - tribe population size
// ATA_criterion - threshold value of the existence criterion
// ATA_w - global inertia weight
// X - vector of the individual's position
// Xs - best historical position of the individual
// Xg - global best historical position of the tribe
ATA 算法：
Initialization:
Create a tribe of tribe_size individuals with X random positions
Calculate the initial fitness values for all individuals
Initialize Xs and Xg with the best positions found
iteration = 0
While (iteration < max_iterations):
iteration = iteration + 1
// Check if the situation is favorable
difference = |current_best_fitness - previous_best_fitness|
If (difference > ATA_criterion):
// Good situation - perform reproduction behavior
For each i individual:
// Select a random partner j from the tribe
j = random (1, tribe_size) where j ≠ i
// Reproduction equations:
r1 = random (0,1)
Yi+1 = r1 * Yj + (1 - r1) * Xi // New partner position
Xi+1 = r1 * Xi + (1- r1) * Yi // New position of the individual
Otherwise:
// Bad situation - execute migration behavior
For each i individual:
// Migration equation:
r1 = random (0,1)
r2 = random (0,1)
Xi+1 = Xi + r1 * (Xs - Xi) + ATA_w * r2 * (Xg - Xi)
// Update fitness values and best positions
For each i individual:
Calculate new_fitness for Xi
If new_fitness is better than best_fitness_of_individual:
Update Xs for i individual
If new_fitness is better than global_best_fitness:
Update Xg
Save current_best_fitness for next iteration
Return Xg as the best solution found
图例 2. ATA 算法操作的逻辑图
我们定义实现 ATA 算法的 C_AO_ATA 类。我们简述一下它的内容：继承及主要成员：
- 该类继承自 C_AO 基类
- 包含析构函数和构造函数
- popSize = 50（部落规模）
- AT_criterion = 0.3（有利状况准则）
- AT_w = 1.46（惯性权重）
- SetParams () — 从 “params” 数组中设置参数
- Init () — 按搜索范围进行初始化
- Moving () — 实现个体运动
- Revision () — 评估和更新解
- prevBestFitness — 存储以前的最佳值以供比较
这是算法的基本框架，其中定义其操作所需的所有参数和方法。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— class C_AO_ATA : public C_AO { public: //-------------------------------------------------------------------- ~C_AO_ATA () { } C_AO_ATA () { ao_name = "ATA"; ao_desc = "Artificial Tribe Algorithm"; ao_link = "https://www.mql5.com/en/articles/16588"; popSize = 50; // Population size AT_criterion = 0.3; // Criteria for assessing the current situation AT_w = 1.46; // Global inertial weight ArrayResize (params, 3); // Initialize parameters params [0].name = "popSize"; params [0].val = popSize; params [1].name = "AT_criterion"; params [1].val = AT_criterion; params [2].name = "AT_w"; params [2].val = AT_w; } void SetParams () // Method for setting parameters { popSize = (int)params [0].val; AT_criterion = params [1].val; AT_w = params [2].val; } bool Init (const double &rangeMinP [], // Minimum search range const double &rangeMaxP [], // Maximum search range const double &rangeStepP [], // Search step const int epochsP = 0); // Number of epochs void Moving (); // Moving method void Revision (); // Revision method //---------------------------------------------------------------------------- double AT_criterion; // Criteria for assessing the current situation double AT_w; // Global inertial weight private: //------------------------------------------------------------------- double prevBestFitness; // Previous best solution }; //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
C_AO_ATA 类的 Init 方法负责初始化算法。我们把它分解成几个部分：方法参数：
- rangeMinP [] — 每次搜索维度的最小值数组
- rangeMaxP [] — 最大值数组
- rangeStepP [] — 离散化步骤数组
- epochsP — 局次数（默认为 0）
- 从基类调用 StandardInit，来初始化标准参数
- 如果 StandardInit 返回 false，则方法中断
- 将 prevBestFitness 设置为 -DBL_MAX（对于最大化任务）
- true初始化成功
- false，如果标准初始化失败
这是初始化的最小实现，为算法的工作做好准备。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— bool C_AO_ATA::Init (const double &rangeMinP [], // Minimum search range const double &rangeMaxP [], // Maximum search range const double &rangeStepP [], // Search step const int epochsP = 0) // Number of epochs { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false; // Initialization of standard parameters //---------------------------------------------------------------------------- prevBestFitness = -DBL_MAX; return true; } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Moving() 方法负责部落个体的运动，由两个主要部分组成：如果这是第一次运行（revision = false）：
- 在搜索空间中随机安置所有个体
- 把它们的位置带至可接受的离散值
- 标记初始放置已完成（revision = true）
- 每名个体都随机选择一个合作伙伴
- 他们交换有关其位置的信息
- 基于交换信息形成新位置
- 您的最佳位置
- 全球最佳位置
- AT_w 惯性权重
每当有任何变动时，检查所有新位置，并达到指定范围内的可接受值。此外，能注意以下细微差别：由于评估状况的准则是外部参数，并且具有无量纲值，因此有必要按最佳和最差历史适应度，归一化当前最佳适应度和前一个适应度之间的差异：diff = (fB - prevBestFitness) / (fB - fW)。正是出于这些目的，该算法不仅跟踪全局最佳解，也跟踪全局最差解。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_ATA::Moving () { // Initial random positioning if (!revision) // If there has not been a revision yet { for (int i = 0; i < popSize; i++) // For each particle { for (int c = 0; c < coords; c++) // For each coordinate { a [i].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); // Generate random position a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); // Convert to discrete values } } revision = true; // Set revision flag return; // Exit the method } //---------------------------------------------------------------------------- // Check the existence criterion double diff = (fB - prevBestFitness) / (fB - fW); double Xi = 0.0; double Xi_1 = 0.0; double Yi = 0.0; double Yi_1 = 0.0; double Xs = 0.0; double Xg = 0.0; int p = 0; double r1 = 0.0; double r2 = 0.0; if (diff > AT_criterion) { // Spread behavior (good situation) for (int i = 0; i < popSize; i++) { for (int c = 0; c < coords; c++) { p = u.RNDminusOne (popSize); r1 = u.RNDprobab (); Xi = a [i].cP [c]; Yi = a [p].cP [c]; Xi_1 = r1 * Xi + (1.0 - r1) * Yi; Yi_1 = r1 * Yi + (1.0 - r1) * Xi; a [i].c [c] = u.SeInDiSp (Xi_1, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); a [p].c [c] = u.SeInDiSp (Yi_1, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } } else { // Migration behavior (bad situation) for (int i = 0; i < popSize; i++) { for (int c = 0; c < coords; c++) { r1 = u.RNDprobab (); r2 = u.RNDprobab (); Xi = a [i].cP [c]; Xs = a [i].cB [c]; Xg = cB [c]; Xi_1 = Xi + r1 * (Xs - Xi) + AT_w * r2 * (Xg - Xi); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (Xi_1, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Revision () 负责评估和更新个体移动后的最佳解。这是它的所作作为：对于部落中的所有个体：
- 检查全局最佳解（fB）是否得到改进
- 更新找到的最差解（fW）
- 检查并更新每名个体的最佳解（a [i].fB）
- 将当前位置保存为前一个位置（在 cP 当中）
- 保存以前的最佳值（prevBestFitness = tempB）
- 将最佳个体的坐标复制到全局最佳解（cB）当中
本质上，这是一种“审计”部落当前状态的方法，其中所有重要指标都被更新：全局最佳/最差值、每名个体的最佳值、以及位置历史记录都被保存。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_ATA::Revision () { //---------------------------------------------------------------------------- int indB = -1; // Best particle index double tempB = fB; for (int i = 0; i < popSize; i++) // For each particle { if (a [i].f > fB) // If the function value is better than the current best one { fB = a [i].f; // Update the best value of the function indB = i; // Save the index of the best particle } if (a [i].f < fW) // If the function value is worse than the current worst one { fW = a [i].f; // Update the worst value of the function } if (a [i].f > a [i].fB) { a [i].fB = a [i].f; ArrayCopy (a [i].cB, a [i].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY); } ArrayCopy (a [i].cP, a [i].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY); } if (indB != -1) { prevBestFitness = tempB; ArrayCopy (cB, a [indB].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY); // Copy the coordinates of the best particle } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
我们转去测试台上测试 ATA 算法的结果。
ATA|Artificial Tribe Algorithm|50.0|0.3|0.5|
=============================
5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.540711768815426
25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.31409437631469717
500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.2512638813618161
=============================
5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.40309649266442193
25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.2572536671383149
500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.18349902023635473
=============================
5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.24
25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.13600000000000004
500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.09518461538461616
=============================
All score: 2.42110 (26.90%)
从打印输出的算法结果、和可视化可以看出，该算法无法遵照当前参数进入我们的评级表。下面的可视化展示出该算法逃离局部陷阱的能力较弱。该算法的解种群显然缺乏多样性，这导致了其退化。
在 Hilly 测试函数上的 ATAm
我们尝试专注于种群中缺乏解多样性来改进 ATA 算法。这是一个重要层面，因为多样性是有效搜索解空间的关键。在我们的修改中，我们将引入动态概率，其将取决于种群适应度的状态。
当种群被压缩至解空间的狭窄范围内时，它就会导致算法陷入局部最优。就像在算法的原始版本中一样，我们将跟踪当前和以前的最佳全局解之间的差异，但如果这种差异证实太小，这将是种群多样化不足的一个信号，或许正在接近解崩溃。
为了防止这种状况，我们会在一定概率下驱逐那些与当前全局解相去甚远的个体。这将在任务的可接受范围内发生，其会确保满足任务的条件，并防止其超界。我们将使用正态分布来判定被舍弃个体距当前全局解的远近。
有趣的是，当前和以前的最佳解（表示为 “diff”）之间的差异越大，这样的异常值概率就越高。这将令我们能够适应种群的状态：当它开始陷入困境时，我们将更积极地运用迁徙阶段，这反过来又会增加脱离局部最优、并找到更优解的机会。
因此，我们修改的 ATA 算法不仅有助于保持解的多样性，而且还能提升搜索解空间的整体效率。这能够导致更可持续的结果，以及更高品质的解。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_ATAm::Moving () { // Initial random positioning if (!revision) // If there has not been a revision yet { for (int i = 0; i < popSize; i++) // For each particle { for (int c = 0; c < coords; c++) // For each coordinate { a [i].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); // Generate random position a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); // Convert to discrete values } } revision = true; // Set revision flag return; // Exit the method } //---------------------------------------------------------------------------- // Check the existence criterion double diff = (fB - prevBestFitness) / (fB - fW); double Xi = 0.0; double Xi_1 = 0.0; double Yi = 0.0; double Yi_1 = 0.0; double Xs = 0.0; double Xg = 0.0; int p = 0; double r1 = 0.0; double r2 = 0.0; if (diff > AT_criterion) { // Spread behavior (good situation) for (int i = 0; i < popSize; i++) { for (int c = 0; c < coords; c++) { p = u.RNDminusOne (popSize); r1 = u.RNDprobab (); Xi = a [i].cP [c]; Yi = a [p].cP [c]; Xi_1 = r1 * Xi + (1.0 - r1) * Yi; Yi_1 = r1 * Yi + (1.0 - r1) * Xi; a [i].c [c] = u.SeInDiSp (Xi_1, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); a [p].c [c] = u.SeInDiSp (Yi_1, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } } else { // Migration behavior (bad situation) for (int i = 0; i < popSize; i++) { for (int c = 0; c < coords; c++) { if (u.RNDprobab () < diff) { Xi_1 = u.GaussDistribution (cB [c], rangeMin [c], rangeMax [c], 1); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (Xi_1, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } else { r1 = u.RNDprobab (); r2 = u.RNDprobab (); Xi = a [i].cP [c]; Xs = a [i].cB [c]; Xg = cB [c]; Xi_1 = Xi + r1 * (Xs - Xi) + AT_w * r2 * (Xg - Xi); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (Xi_1, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } } } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
测试结果
ATAm 算法修改版的结果：
ATAm|Artificial Tribe Algorithm M|50.0|0.9|0.8|
=============================
5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.7177133636761123
25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.553035897955171
500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.25234636879284034
=============================
5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.8249072382287125
25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.5590392181296365
500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.2047284499286112
=============================
5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.43999999999999995
25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.18615384615384617
500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.09410769230769304
=============================
All score: 3.83203 (42.58%)
这一次的结果被证实更有前景，已经值得列入评级表，这令我们能够取代另一个局外人。可视化展示出种群中个体跨解空间更加活跃的移动。然而，一个新问题出现了：结果存在明显的扩散，并且不可能完全摆脱陷入局部最优状态的困扰。
在 Hilly 测试函数上的 ATAm
在 Forest 测试函数上的 ATAm
在 Megacity 测试函数上的 ATAm
人工部落算法在排名表中位居第 33 位。
|#
|算法
|说明
|Hilly
|Hilly 最终
|Forest
|Forest 最终
|Megacity (离散)
|Megacity 最终
|最终结果
|最大 %
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|1
|ANS
|跨邻域搜索
|0.94948
|0.84776
|0.43857
|2.23581
|1.00000
|0.92334
|0.39988
|2.32323
|0.70923
|0.63477
|0.23091
|1.57491
|6.134
|68.15
|2
|CLA
|代码锁定算法（JOO）
|0.95345
|0.87107
|0.37590
|2.20042
|0.98942
|0.91709
|0.31642
|2.22294
|0.79692
|0.69385
|0.19303
|1.68380
|6.107
|67.86
|3
|AMOm
|动物迁徙优化 M
|0.90358
|0.84317
|0.46284
|2.20959
|0.99001
|0.92436
|0.46598
|2.38034
|0.56769
|0.59132
|0.23773
|1.39675
|5.987
|66.52
|4
|(P+O)ES
|（P+O）进化策略
|0.92256
|0.88101
|0.40021
|2.20379
|0.97750
|0.87490
|0.31945
|2.17185
|0.67385
|0.62985
|0.18634
|1.49003
|5.866
|65.17
|5
|CTA
|彗尾算法（JOO）
|0.95346
|0.86319
|0.27770
|2.09435
|0.99794
|0.85740
|0.33949
|2.19484
|0.88769
|0.56431
|0.10512
|1.55712
|5.846
|64.96
|6
|SDSm
|随机扩散搜索 M
|0.93066
|0.85445
|0.39476
|2.17988
|0.99983
|0.89244
|0.19619
|2.08846
|0.72333
|0.61100
|0.10670
|1.44103
|5.709
|63.44
|7
|AAm
|射箭算法 M
|0.91744
|0.70876
|0.42160
|2.04780
|0.92527
|0.75802
|0.35328
|2.03657
|0.67385
|0.55200
|0.23738
|1.46323
|5.548
|61.64
|8
|ESG
|社会群体的进化（JOO）
|0.99906
|0.79654
|0.35056
|2.14616
|1.00000
|0.82863
|0.13102
|1.95965
|0.82333
|0.55300
|0.04725
|1.42358
|5.529
|61.44
|9
|SIA
|模拟各向同性退火（JOO）
|0.95784
|0.84264
|0.41465
|2.21513
|0.98239
|0.79586
|0.20507
|1.98332
|0.68667
|0.49300
|0.09053
|1.27020
|5.469
|60.76
|10
|ACS
|人工协作搜索
|0.75547
|0.74744
|0.30407
|1.80698
|1.00000
|0.88861
|0.22413
|2.11274
|0.69077
|0.48185
|0.13322
|1.30583
|5.226
|58.06
|11
|ASO
|无政府状态社会优化
|0.84872
|0.74646
|0.31465
|1.90983
|0.96148
|0.79150
|0.23803
|1.99101
|0.57077
|0.54062
|0.16614
|1.27752
|5.178
|57.54
|12
|AOSm
|原子环路搜索 M
|0.80232
|0.70449
|0.31021
|1.81702
|0.85660
|0.69451
|0.21996
|1.77107
|0.74615
|0.52862
|0.14358
|1.41835
|5.006
|55.63
|13
|TSEA
|龟壳进化算法（JOO）
|0.96798
|0.64480
|0.29672
|1.90949
|0.99449
|0.61981
|0.22708
|1.84139
|0.69077
|0.42646
|0.13598
|1.25322
|5.004
|55.60
|14
|DE
|差异进化
|0.95044
|0.61674
|0.30308
|1.87026
|0.95317
|0.78896
|0.16652
|1.90865
|0.78667
|0.36033
|0.02953
|1.17653
|4.955
|55.06
|15
|CRO
|化学反应优化
|0.94629
|0.66112
|0.29853
|1.90593
|0.87906
|0.58422
|0.21146
|1.67473
|0.75846
|0.42646
|0.12686
|1.31178
|4.892
|54.36
|16
|BSA
|鸟群算法
|0.89306
|0.64900
|0.26250
|1.80455
|0.92420
|0.71121
|0.24939
|1.88479
|0.69385
|0.32615
|0.10012
|1.12012
|4.809
|53.44
|17
|HS
|和谐搜索
|0.86509
|0.68782
|0.32527
|1.87818
|0.99999
|0.68002
|0.09590
|1.77592
|0.62000
|0.42267
|0.05458
|1.09725
|4.751
|52.79
|18
|SSG
|苗木播种和生长
|0.77839
|0.64925
|0.39543
|1.82308
|0.85973
|0.62467
|0.17429
|1.65869
|0.64667
|0.44133
|0.10598
|1.19398
|4.676
|51.95
|19
|BCOm
|细菌趋化性优化 M
|0.75953
|0.62268
|0.31483
|1.69704
|0.89378
|0.61339
|0.22542
|1.73259
|0.65385
|0.42092
|0.14435
|1.21912
|4.649
|51.65
|20
|ABO
|非洲水牛优化
|0.83337
|0.62247
|0.29964
|1.75548
|0.92170
|0.58618
|0.19723
|1.70511
|0.61000
|0.43154
|0.13225
|1.17378
|4.634
|51.49
|21
|(PO)ES
|（PO）进化策略
|0.79025
|0.62647
|0.42935
|1.84606
|0.87616
|0.60943
|0.19591
|1.68151
|0.59000
|0.37933
|0.11322
|1.08255
|4.610
|51.22
|22
|TSm
|禁忌搜索 M
|0.87795
|0.61431
|0.29104
|1.78330
|0.92885
|0.51844
|0.19054
|1.63783
|0.61077
|0.38215
|0.12157
|1.11449
|4.536
|50.40
|23
|BSO
|头脑风暴优化
|0.93736
|0.57616
|0.29688
|1.81041
|0.93131
|0.55866
|0.23537
|1.72534
|0.55231
|0.29077
|0.11914
|0.96222
|4.498
|49.98
|24
|WOAm
|韦尔优化算法 M
|0.84521
|0.56298
|0.26263
|1.67081
|0.93100
|0.52278
|0.16365
|1.61743
|0.66308
|0.41138
|0.11357
|1.18803
|4.476
|49.74
|25
|AEFA
|人工电场算法
|0.87700
|0.61753
|0.25235
|1.74688
|0.92729
|0.72698
|0.18064
|1.83490
|0.66615
|0.11631
|0.09508
|0.87754
|4.459
|49.55
|26
|AEO
|基于人工生态系统的优化算法
|0.91380
|0.46713
|0.26470
|1.64563
|0.90223
|0.43705
|0.21400
|1.55327
|0.66154
|0.30800
|0.28563
|1.25517
|4.454
|49.49
|27
|ACOm
|蚁群优化 M
|0.88190
|0.66127
|0.30377
|1.84693
|0.85873
|0.58680
|0.15051
|1.59604
|0.59667
|0.37333
|0.02472
|0.99472
|4.438
|49.31
|28
|BFO-GA
|细菌觅食优化 - GA
|0.89150
|0.55111
|0.31529
|1.75790
|0.96982
|0.39612
|0.06305
|1.42899
|0.72667
|0.27500
|0.03525
|1.03692
|4.224
|46.93
|29
|SOA
|简单优化算法
|0.91520
|0.46976
|0.27089
|1.65585
|0.89675
|0.37401
|0.16984
|1.44060
|0.69538
|0.28031
|0.10852
|1.08422
|4.181
|46.45
|30
|ABHA
|人工蜂巢算法
|0.84131
|0.54227
|0.26304
|1.64663
|0.87858
|0.47779
|0.17181
|1.52818
|0.50923
|0.33877
|0.10397
|0.95197
|4.127
|45.85
|31
|ACMO
|大气云层模型优化
|0.90321
|0.48546
|0.30403
|1.69270
|0.80268
|0.37857
|0.19178
|1.37303
|0.62308
|0.24400
|0.10795
|0.97503
|4.041
|44.90
|32
|ADAMm
|自适应动量评估 M
|0.88635
|0.44766
|0.26613
|1.60014
|0.84497
|0.38493
|0.16889
|1.39880
|0.66154
|0.27046
|0.10594
|1.03794
|4.037
|44.85
|33
|ATAm
|人工部落算法 M
|0.71771
|0.55304
|0.25235
|1.52310
|0.82491
|0.55904
|0.20473
|1.58867
|0.44000
|0.18615
|0.09411
|0.72026
|3.832
|42.58
|34
|ASHA
|人工淋浴算法
|0.89686
|0.40433
|0.25617
|1.55737
|0.80360
|0.35526
|0.19160
|1.35046
|0.47692
|0.18123
|0.09774
|0.75589
|3.664
|40.71
|35
|ASBO
|自适应社会行为优化
|0.76331
|0.49253
|0.32619
|1.58202
|0.79546
|0.40035
|0.26097
|1.45677
|0.26462
|0.17169
|0.18200
|0.61831
|3.657
|40.63
|36
|MEC
|心智进化计算
|0.69533
|0.53376
|0.32661
|1.55569
|0.72464
|0.33036
|0.07198
|1.12698
|0.52500
|0.22000
|0.04198
|0.78698
|3.470
|38.55
|37
|IWO
|入侵杂草优化
|0.72679
|0.52256
|0.33123
|1.58058
|0.70756
|0.33955
|0.07484
|1.12196
|0.42333
|0.23067
|0.04617
|0.70017
|3.403
|37.81
|38
|Micro-AIS
|微型人工免疫系统
|0.79547
|0.51922
|0.30861
|1.62330
|0.72956
|0.36879
|0.09398
|1.19233
|0.37667
|0.15867
|0.02802
|0.56335
|3.379
|37.54
|39
|COAm
|布谷鸟优化算法M
|0.75820
|0.48652
|0.31369
|1.55841
|0.74054
|0.28051
|0.05599
|1.07704
|0.50500
|0.17467
|0.03380
|0.71347
|3.349
|37.21
|40
|SDOm
|螺旋动力学优化 M
|0.74601
|0.44623
|0.29687
|1.48912
|0.70204
|0.34678
|0.10944
|1.15826
|0.42833
|0.16767
|0.03663
|0.63263
|3.280
|36.44
|41
|NMm
|Nelder-Mead 方法 M
|0.73807
|0.50598
|0.31342
|1.55747
|0.63674
|0.28302
|0.08221
|1.00197
|0.44667
|0.18667
|0.04028
|0.67362
|3.233
|35.92
|42
|FAm
|萤火虫算法 M
|0.58634
|0.47228
|0.32276
|1.38138
|0.68467
|0.37439
|0.10908
|1.16814
|0.28667
|0.16467
|0.04722
|0.49855
|3.048
|33.87
|43
|GSA
|引力搜索算法
|0.64757
|0.49197
|0.30062
|1.44016
|0.53962
|0.36353
|0.09945
|1.00260
|0.32667
|0.12200
|0.01917
|0.46783
|2.911
|32.34
|44
|BFO
|细菌觅食优化
|0.61171
|0.43270
|0.31318
|1.35759
|0.54410
|0.21511
|0.05676
|0.81597
|0.42167
|0.13800
|0.03195
|0.59162
|2.765
|30.72
|45
|ABC
|人工蜂群
|0.63377
|0.42402
|0.30892
|1.36671
|0.55103
|0.21874
|0.05623
|0.82600
|0.34000
|0.14200
|0.03102
|0.51302
|2.706
|30.06
总结
在本文中，我们详研了一种最现代的优化算法 — ATA 算法。尽管与其它方法相比，其性能并不出色，但它为我们理解动态种群状态管理、以及分析与局部最优相关问题的方法做出了宝贵的贡献。
对 ATA 算法的兴趣不仅限于其两个主要阶段，其本身作为求解方法价值甚微。更重要的是动态选择个体运动阶段、及控制种群状态的方式。正是这一层面，令我们能够更有效地把算法适配到正变化的问题条件，并提升所获解的品质。因此，ATA 的研究为算法优化领域的进一步研究开辟了新的视野，可作为开发更先进方法的基础。
我还确信可将各种算子应用于正在讨论的算法，这将显著提高其效率。例如，使用基于排序或交叉的选择算子可显著改善结果。
不过，值得注意的是，当前版本的算法对解的品质没有任何依赖性，也缺乏组合属性，这限制其能力。所有这些层面都代表了进一步研究和改进的有趣方向，尽管它们超出了本文的范畴。如果任何读者决定尝试提议的变化，并在评论中分享他们的算法版本，我将非常高兴。
图例 3. 算法的颜色渐变根据相关测试，大于或等于 0.99 的结果以白色高亮显示
图例 4. 算法测试结果直方图（比例从 0 到 100，越高越好， 其中 100 是最大可能的理论结果，存档中有一个用于计算评级表的脚本）
ATAm 的优缺点：
优点：
- 外部参数数量少。
- 实现简单。
- 动态切换搜索策略的思路很有趣。
缺点：
- 结果离散度高。
- 收敛精度低。
- 容易卡住。
本文附有一个存档，其中包含当前版本的算法代码。文章作者对于规范算法描述的绝对准确性不予负责。其中许多都进行了修改，以便提高搜索能力。文章呈现的结论和判断是基于实验结果。
文章中用到的程序
|#
|名字
|类型
|说明
|1
|#C_AO.mqh
|包含
|群落优化算法的父类
|2
|#C_AO_enum.mqh
|包含
|群落优化算法的枚举
|3
|TestFunctions.mqh
|包含
|测试函数函数库
|4
|TestStandFunctions.mqh
|包含
|测试台函数库
|5
|Utilities.mqh
|包含
|辅助函数库
|6
|CalculationTestResults.mqh
|包含
|计算比较结果表格的脚本
|7
|Testing AOs.mq5
|脚本
|所有种群优化算法的统一测试台
|8
|Simple use of population optimization algorithms.mq5
|脚本
|无可视化的种群优化算法的简单示例
|9
|Test_AO_ATAm.mq5
|脚本
|ATAm 测试台
本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
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