人工部落算法（ATA）

内容





概述

随着技术的快速发展，以及优化任务变得更加复杂，科学家和研究人员持续在大自然中寻找灵感。这种方式的一个显著例子是由科学家 T. Chen、Y. Wang 和 J. Li 创建，并于 2012 年发表的人工部落算法（ATA）。受部落行为的启发，ATA 使用两种主要机制 — 分散和迁徙 — 来适应不断变化的条件，并找到各种问题的最优解。想象一片广阔的土地，一群人，就像他们远祖一样，团结起来寻找最佳资源。他们迁徙、交流知识和经验，制定独特的策略，来解决复杂的问题。正是这种行为成为创建 ATA 的基础 — 该算法和谐地结合了两种关键机制：分布和迁徙。

人工部落算法是一种基于仿生智能算法原理的全新优化方法。它模拟自然部落的行为，采用他们的繁殖和迁徙能力，来实现最优解。在该算法中，部落由彼此互动的个体组成，以找到全局最优。





算法的实现

ATA 算法过程从设置参数、随机初始化部落开始，之后计算适应度值。接下来，迭代计数器递增，并评估部落的当前状况。如果状况有利（代际之间最优适应度值的差异大于给定准则），则执行繁衍行为，其中个体交换信息。否则，用到迁徙行为，其中个体基于个人和整个部落两者的经验进行移动。迁徙不能连续执行，来避免过度分散。然后重新计算适应度值，并与部落和每位个体记录的最佳值进行比较。如果找到更好的解，则将其存储在内存中。检查终止条件，如果它们所有都满足，则终止迭代。否则，该过程将返回到状况评估步骤。

将全局信息纳入 ATA 可以增加部落历史经验的权重，有助于找到更好的解，并提高搜索能力。增加部落经验的权重有助于提高算法的效率，加速收敛。为达成这一点，ATA 引入了全局惯性权重，其可强化搜索能力，并加快过程。

ATA 的主要创新在于存在一个根据情况进行调整的双重行为系统：当进展良好时，用繁衍来深度探索，当陷入局部最优时，则激活迁徙，从而促进更深入的探索。个体和社会学习的结合也很重要。迁徙期间使用个体记忆（Xs），且全局记忆（Xg）由 AT_w 惯性因子加权。在繁衍期间，伙伴是随机选取的，这有助于提升多样性，并加快搜索速度。

ATA 中的参数系统简单但有效。它控制种群规模（tribe_size）、行为切换准则（AT_criterion）、以及在搜索上的全局影响（AT_w），令算法灵活而强大，据作者称，这令它能够轻松地与更复杂的算法竞争，尤其是在与小规模种群打交道时。

该算法的主要组成部分包括当进展良好、以及适应度差异大于设定准则时应用的繁衍行为。在这种情况下，个体交换部分信息。迁徙行为被应用在适应度差异较小的不良情况，涉及基于个体和全局经验的运动，同时考虑惯性权重，以此强化全局搜索。存在准则于迭代之间评估最佳适应度的变化：如果变化可观，则使用繁衍，如果变化不可观，则发生迁徙。

该算法还包括一个记忆更新系统，可持续跟踪个体和整个部落的最佳位置。当找到更好的新解时，这些位置就会被更新。

ATA 的设计特点包括参数的简单化、个性和社会学习的融合、以及繁衍和迁徙之间的自适应切换。全局惯性权重提升了搜索性能，加快了搜索最优解的速度。

所以，个体行为的规则可以描述如下：

1. 扩散。一名个体利用种群中的信息来形成子孙后代的遗传物质。如果现有环境状况有利，个体会从部落中随机选择另一名个体，经由遗传信息交换进行杂交，产生下一代。

2. 迁徙。如果现有情况不良（表明最优适应度值的代际差异小于现有准则），则个体根据自己和部落的历史经验，实现部落的迁徙。

视觉上，在算法种群中发生的关键阶段，示意性表述如下。

图例 1. ATA 算法种群中个体运动阶段

我们来实现 ATA 算法伪代码：

// Artificial tribe algorithm

// Main parameters:

// tribe_size - tribe population size

// ATA_criterion - threshold value of the existence criterion

// ATA_w - global inertia weight

// X - vector of the individual's position

// Xs - best historical position of the individual

// Xg - global best historical position of the tribe



ATA 算法：

Initialization:

Create a tribe of tribe_size individuals with X random positions

Calculate the initial fitness values for all individuals

Initialize Xs and Xg with the best positions found

iteration = 0



While (iteration < max_iterations):

iteration = iteration + 1



// Check if the situation is favorable

difference = |current_best_fitness - previous_best_fitness|



If (difference > ATA_criterion):

// Good situation - perform reproduction behavior

For each i individual:

// Select a random partner j from the tribe

j = random (1, tribe_size) where j ≠ i



// Reproduction equations:

r1 = random (0,1)

Yi+1 = r1 * Yj + (1 - r1) * Xi // New partner position

Xi+1 = r1 * Xi + (1- r1) * Yi // New position of the individual



Otherwise:

// Bad situation - execute migration behavior

For each i individual:

// Migration equation:

r1 = random (0,1)

r2 = random (0,1)

Xi+1 = Xi + r1 * (Xs - Xi) + ATA_w * r2 * (Xg - Xi)



// Update fitness values and best positions

For each i individual:

Calculate new_fitness for Xi



If new_fitness is better than best_fitness_of_individual:

Update Xs for i individual



If new_fitness is better than global_best_fitness:

Update Xg



Save current_best_fitness for next iteration



Return Xg as the best solution found

图例 2. ATA 算法操作的逻辑图

我们定义实现 ATA 算法的 C_AO_ATA 类。我们简述一下它的内容：

该类继承自 C_AO 基类

包含析构函数和构造函数

popSize = 50（部落规模）

= 50（部落规模） AT_criterion = 0.3（有利状况准则）

= 0.3（有利状况准则） AT_w = 1.46（惯性权重）

SetParams () — 从 “params” 数组中设置参数

— 从 “params” 数组中设置参数 Init () — 按搜索范围进行初始化

— 按搜索范围进行初始化 Moving () — 实现个体运动

— 实现个体运动 Revision () — 评估和更新解

prevBestFitness — 存储以前的最佳值以供比较

继承及主要成员：构造函数初始化基本参数：方法：私密成员：

这是算法的基本框架，其中定义其操作所需的所有参数和方法。

class C_AO_ATA : public C_AO { public : ~C_AO_ATA () { } C_AO_ATA () { ao_name = "ATA" ; ao_desc = "Artificial Tribe Algorithm" ; ao_link = "https://www.mql5.com/en/articles/16588" ; popSize = 50 ; AT_criterion = 0.3 ; AT_w = 1.46 ; ArrayResize ( params , 3 ); params [ 0 ].name = "popSize" ; params [ 0 ].val = popSize; params [ 1 ].name = "AT_criterion" ; params [ 1 ].val = AT_criterion; params [ 2 ].name = "AT_w" ; params [ 2 ].val = AT_w; } void SetParams () { popSize = ( int ) params [ 0 ].val; AT_criterion = params [ 1 ].val; AT_w = params [ 2 ].val; } bool Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ); void Moving (); void Revision (); double AT_criterion; double AT_w; private : double prevBestFitness; };

C_AO_ATA 类的 Init 方法负责初始化算法。我们把它分解成几个部分：

rangeMinP [] — 每次搜索维度的最小值数组

— 每次搜索维度的最小值数组 rangeMaxP [] — 最大值数组

— 最大值数组 rangeStepP [] — 离散化步骤数组

— 离散化步骤数组 epochsP — 局次数（默认为 0）

从基类调用 StandardInit ，来初始化标准参数

，来初始化标准参数 如果 StandardInit 返回 false ，则方法中断

返回 ，则方法中断 将 prevBestFitness 设置为 -DBL_MAX（对于最大化任务）

true 初始化成功

初始化成功 false，如果标准初始化失败

方法参数：主要动作：返回：

这是初始化的最小实现，为算法的工作做好准备。

bool C_AO_ATA::Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ) { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false ; prevBestFitness = -DBL_MAX; return true ; }

Moving() 方法负责部落个体的运动，由两个主要部分组成：

在搜索空间中随机安置所有个体

把它们的位置带至可接受的离散值

标记初始放置已完成（revision = true）

每名个体都随机选择一个合作伙伴

他们交换有关其位置的信息

基于交换信息形成新位置

您的最佳位置

全球最佳位置

AT_w 惯性权重

如果这是第一次运行（revision = false）：如果这并非第一次运行，则计算当前状况准则，如果状况良好（diff > AT_criterion）：如果状况很糟糕（diff ≤ AT_criterion），每名个体都会考虑：

每当有任何变动时，检查所有新位置，并达到指定范围内的可接受值。此外，能注意以下细微差别：由于评估状况的准则是外部参数，并且具有无量纲值，因此有必要按最佳和最差历史适应度，归一化当前最佳适应度和前一个适应度之间的差异：diff = (fB - prevBestFitness) / (fB - fW)。正是出于这些目的，该算法不仅跟踪全局最佳解，也跟踪全局最差解。

void C_AO_ATA::Moving () { if (!revision) { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [i].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } revision = true ; return ; } double diff = (fB - prevBestFitness) / (fB - fW); double Xi = 0.0 ; double Xi_1 = 0.0 ; double Yi = 0.0 ; double Yi_1 = 0.0 ; double Xs = 0.0 ; double Xg = 0.0 ; int p = 0 ; double r1 = 0.0 ; double r2 = 0.0 ; if (diff > AT_criterion) { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { p = u.RNDminusOne (popSize); r1 = u.RNDprobab (); Xi = a [i].cP [c]; Yi = a [p].cP [c]; Xi_1 = r1 * Xi + ( 1.0 - r1) * Yi; Yi_1 = r1 * Yi + ( 1.0 - r1) * Xi; a [i].c [c] = u.SeInDiSp (Xi_1, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); a [p].c [c] = u.SeInDiSp (Yi_1, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } } else { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { r1 = u.RNDprobab (); r2 = u.RNDprobab (); Xi = a [i].cP [c]; Xs = a [i].cB [c]; Xg = cB [c]; Xi_1 = Xi + r1 * (Xs - Xi) + AT_w * r2 * (Xg - Xi); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (Xi_1, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } } }

Revision () 负责评估和更新个体移动后的最佳解。这是它的所作作为：

检查全局最佳解（fB）是否得到改进

更新找到的最差解（fW）

检查并更新每名个体的最佳解（a [i].fB）

将当前位置保存为前一个位置（在 cP 当中）

保存以前的最佳值（prevBestFitness = tempB）

将最佳个体的坐标复制到全局最佳解（cB）当中

对于部落中的所有个体：如果找到新的最佳解（indB 不是 -1）：

本质上，这是一种“审计”部落当前状态的方法，其中所有重要指标都被更新：全局最佳/最差值、每名个体的最佳值、以及位置历史记录都被保存。

void C_AO_ATA::Revision () { int indB = - 1 ; double tempB = fB; for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { if (a [i].f > fB) { fB = a [i].f; indB = i; } if (a [i].f < fW) { fW = a [i].f; } if (a [i].f > a [i].fB) { a [i].fB = a [i].f; ArrayCopy (a [i].cB, a [i].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY); } ArrayCopy (a [i].cP, a [i].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY); } if (indB != - 1 ) { prevBestFitness = tempB; ArrayCopy (cB, a [indB].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY); } }

我们转去测试台上测试 ATA 算法的结果。

ATA|Artificial Tribe Algorithm|50.0|0.3|0.5|

=============================

5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.540711768815426

25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.31409437631469717

500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.2512638813618161

=============================

5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.40309649266442193

25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.2572536671383149

500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.18349902023635473

=============================

5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.24

25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.13600000000000004

500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.09518461538461616

=============================

All score: 2.42110 (26.90%)

从打印输出的算法结果、和可视化可以看出，该算法无法遵照当前参数进入我们的评级表。下面的可视化展示出该算法逃离局部陷阱的能力较弱。该算法的解种群显然缺乏多样性，这导致了其退化。

在 Hilly 测试函数上的 ATAm

我们尝试专注于种群中缺乏解多样性来改进 ATA 算法。这是一个重要层面，因为多样性是有效搜索解空间的关键。在我们的修改中，我们将引入动态概率，其将取决于种群适应度的状态。

当种群被压缩至解空间的狭窄范围内时，它就会导致算法陷入局部最优。就像在算法的原始版本中一样，我们将跟踪当前和以前的最佳全局解之间的差异，但如果这种差异证实太小，这将是种群多样化不足的一个信号，或许正在接近解崩溃。

为了防止这种状况，我们会在一定概率下驱逐那些与当前全局解相去甚远的个体。这将在任务的可接受范围内发生，其会确保满足任务的条件，并防止其超界。我们将使用正态分布来判定被舍弃个体距当前全局解的远近。

有趣的是，当前和以前的最佳解（表示为 “diff”）之间的差异越大，这样的异常值概率就越高。这将令我们能够适应种群的状态：当它开始陷入困境时，我们将更积极地运用迁徙阶段，这反过来又会增加脱离局部最优、并找到更优解的机会。

因此，我们修改的 ATA 算法不仅有助于保持解的多样性，而且还能提升搜索解空间的整体效率。这能够导致更可持续的结果，以及更高品质的解。

void C_AO_ATAm::Moving () { if (!revision) { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [i].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } revision = true ; return ; } double diff = (fB - prevBestFitness) / (fB - fW); double Xi = 0.0 ; double Xi_1 = 0.0 ; double Yi = 0.0 ; double Yi_1 = 0.0 ; double Xs = 0.0 ; double Xg = 0.0 ; int p = 0 ; double r1 = 0.0 ; double r2 = 0.0 ; if (diff > AT_criterion) { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { p = u.RNDminusOne (popSize); r1 = u.RNDprobab (); Xi = a [i].cP [c]; Yi = a [p].cP [c]; Xi_1 = r1 * Xi + ( 1.0 - r1) * Yi; Yi_1 = r1 * Yi + ( 1.0 - r1) * Xi; a [i].c [c] = u.SeInDiSp (Xi_1, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); a [p].c [c] = u.SeInDiSp (Yi_1, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } } else { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { if (u.RNDprobab () < diff) { Xi_1 = u.GaussDistribution (cB [c], rangeMin [c], rangeMax [c], 1 ); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (Xi_1, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } else { r1 = u.RNDprobab (); r2 = u.RNDprobab (); Xi = a [i].cP [c]; Xs = a [i].cB [c]; Xg = cB [c]; Xi_1 = Xi + r1 * (Xs - Xi) + AT_w * r2 * (Xg - Xi); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (Xi_1, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } } } }





测试结果

ATAm 算法修改版的结果：

ATAm|Artificial Tribe Algorithm M|50.0|0.9|0.8|

=============================

5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.7177133636761123

25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.553035897955171

500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.25234636879284034

=============================

5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.8249072382287125

25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.5590392181296365

500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.2047284499286112

=============================

5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.43999999999999995

25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.18615384615384617

500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.09410769230769304

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All score: 3.83203 (42.58%)

这一次的结果被证实更有前景，已经值得列入评级表，这令我们能够取代另一个局外人。可视化展示出种群中个体跨解空间更加活跃的移动。然而，一个新问题出现了：结果存在明显的扩散，并且不可能完全摆脱陷入局部最优状态的困扰。

在 Hilly 测试函数上的 ATAm

在 Forest 测试函数上的 ATAm

在 Megacity 测试函数上的 ATAm

人工部落算法在排名表中位居第 33 位。









总结

在本文中，我们详研了一种最现代的优化算法 — ATA 算法。尽管与其它方法相比，其性能并不出色，但它为我们理解动态种群状态管理、以及分析与局部最优相关问题的方法做出了宝贵的贡献。

对 ATA 算法的兴趣不仅限于其两个主要阶段，其本身作为求解方法价值甚微。更重要的是动态选择个体运动阶段、及控制种群状态的方式。正是这一层面，令我们能够更有效地把算法适配到正变化的问题条件，并提升所获解的品质。因此，ATA 的研究为算法优化领域的进一步研究开辟了新的视野，可作为开发更先进方法的基础。

我还确信可将各种算子应用于正在讨论的算法，这将显著提高其效率。例如，使用基于排序或交叉的选择算子可显著改善结果。

不过，值得注意的是，当前版本的算法对解的品质没有任何依赖性，也缺乏组合属性，这限制其能力。所有这些层面都代表了进一步研究和改进的有趣方向，尽管它们超出了本文的范畴。如果任何读者决定尝试提议的变化，并在评论中分享他们的算法版本，我将非常高兴。

图例 3. 算法的颜色渐变根据相关测试，大于或等于 0.99 的结果以白色高亮显示

图例 4. 算法测试结果直方图（比例从 0 到 100，越高越好， 其中 100 是最大可能的理论结果，存档中有一个用于计算评级表的脚本）

ATAm 的优缺点：

优点：

外部参数数量少。

实现简单。 动态切换搜索策略的思路很有趣。



缺点：

结果离散度高。

收敛精度低。 容易卡住。



本文附有一个存档，其中包含当前版本的算法代码。文章作者对于规范算法描述的绝对准确性不予负责。其中许多都进行了修改，以便提高搜索能力。文章呈现的结论和判断是基于实验结果。

文章中用到的程序