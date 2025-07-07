原子轨道搜索（AOS）算法：改进与拓展

内容





概述

在本文的第一部分，我们研究了受原子轨道模型启发的 AOS（原子轨道搜索）算法及其基本原理和运行机制。我们探讨了该算法如何利用概率分布和相互作用动态来寻找复杂优化问题的最优解。

在本文的第二部分，我们将专注于改进AOS算法，因为面对这样一个先进的理念，我们不得不尝试对其进行改进。我们将分析改进该算法的概念，特别关注该方法所特有的特定算子，这些算子可以提高其效率和适应性。

对AOS算法的研究让我对其搜索解空间的方法产生了许多有趣的思考。在研究过程中，我也想出了许多关于如何改进这个有趣算法的理念。特别是，我专注于改进现有的方法，这些方法可以通过提高其探索复杂解空间的能力来提升算法的性能。我们将探讨如何将这些改进整合到AOS算法的现有结构中，使其成为解决优化问题的更强大的工具。因此，我们的目标不仅是分析现有机制，还要提出其他能够显著扩展AOS算法能力的方法。





算法实现

在上一篇文章中，我们详细研究了AOS算法的关键组成部分。您可能还记得，在该算法中，种群被视为一个分子，而坐标的有效区域（即搜索最优解的区域）被表示为一个原子。每个原子由不同的层组成，这些层有助于安排和指导搜索。

在优化过程中我们获得的具体坐标值可以被解释为电子。这些电子在原子内，代表了我们正进行优化问题的一个参数的可能解。因此，每个分子（种群）都在努力在给定的区域（原子）内找到最优值（电子）。

在AOS算法的原始版本中，BEk层的能量被定义为该层中电子能量的算术平均值，而BSk键被定义为它们坐标的算术平均值。BEk能量用于与电子的能量进行比较，以确定它们后续运动的模式。BSk键用于计算电子位置的增量，即层中电子的最佳位置LEk与BSk键之间的差值，根据以下公式计算：Xki[t+1] = Xki[t] + αi × (βi × LEk − γi × BSk)。

我建议放弃BSk（电子平均位置），转而使用电子的个体最佳位置。这样一来，电子将根据其个体成就，而不是基于整个层的平均解，向其所在层的最佳解移动。此外，βi和γi这两个随机因子似乎多余，因为已经有一个外部的αi随机因子。这一改进将使该方程中随机数的生成时间缩短至原来的三分之一，同时也不会丧失其物理意义。

红色

现在让我们看看描述原子中一层的结构。代码中删除的元素以突出显示：

struct S_Layer { int pc; double BSk; double BEk; double LEk; void Init () { pc = 0 ; BSk = 0.0 ; BEk = 0.0 ; LEk = 0.0 ; } };

让我们看一下CalcLayerParams方法的代码，它计算层的特性，如能量和连通性。以红色突出显示的字符串将被删除，因为它们不再需要。您可能还记得，该方法在AOS搜索策略中起着关键作用，其目标是防止算法陷入局部陷阱。由于层的能量水平并不依赖于它们的位置（能量从原子中心向外层递减），而是由显著的局部极值决定（外层的能量可能超过内层），因此层的作用是纠正电子在搜索空间中的运动。

在每一轮迭代（epoch）中层数随机变化，有助于防止算法陷入局部最优陷阱，避免电子长期停滞在单一层中。此外，改进后的版本无需再计算整个原子的平均能量，因此我们将移除相关的代码行。

图例1. 原子中层数不同时，e电子的位移方向和大小都会随之变化

图1展示了在AOS算法中，不同层数的原子中电子行为的差异。上图呈现了一个三层原子，其中电子位于L1层，目标函数值为B1，并向局部最优值LEk1移动。下图展示了一个两层原子，其中电子也位于L1层，并向局部最优值LEk1移动，目标函数值为B1（如果是三层原子，这将是点LEk2）。



图中的关键元素：

B0, B1, B2 — 相应层目标函数的局部值，

LEk0, LEk1, LEk2 — 相应层中的最优解，

L0, L1, L2 — 原子层，

e — 电子，

MIN, MAX — 原子外层的边界（问题优化参数的边界条件）。

void C_AO_AOS::CalcLayerParams () { double energy; for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { atoms [c].Init (maxLayers); for ( int L = 0 ; L < currentLayers [c]; L++) { energy = - DBL_MAX ; for ( int e = 0 ; e < popSize; e++) { if (electrons [e].layerID [c] == L) { atoms [c].layers [L].pc++; atoms [c].layers [L].BEk += a [e].f; atoms [c].layers [L].BSk += a [e].c [c]; if (a [e].f > energy) { energy = a [e].f; atoms [c].layers [L].LEk = a [e].c [c]; } } } if (atoms [c].layers [L].pc != 0 ) { atoms [c].layers [L].BEk /= atoms [c].layers [L].pc; atoms [c].layers [L].BSk /= atoms [c].layers [L].pc; } } } ArrayInitialize (BS, 0 ); for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { for ( int e = 0 ; e < popSize; e++) { BS [c] += a [e].c [c]; } BS [c] /= popSize; } }

若需更新最优个体解，请将相关代码添加至改进版C_AO_AOSm的 Revision 方法中。

void C_AO_AOSm::Revision () { int bestIndex = - 1 ; for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { if (a [i].f > fB) { fB = a [i].f; bestIndex = i; } if (a [i].f > a [i].fB) { a [i].fB = a [i].f; ArrayCopy (a [i].cB, a [i].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); } } if (bestIndex != - 1 ) ArrayCopy (cB, a [bestIndex].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); }

在UpdateElectrons方法中，移除β和γ变量，因为生成对应随机数时无需使用这两个参数。此外，当电子向全局解移动时，取消根据层数对电子增量进行的删除操作。直白地讲，作者提出的解决方案存在争议，且该方法的物理意义尚未完全明确。或许作者希望使电子向全局解移动的幅度可变，并根据层数调整这一幅度：层数越少，移动应越剧烈（尽管我的实验表明实际情况并非如此）。

void C_AO_AOS::UpdateElectrons () { double α; double β; double γ; double φ; double newPos; double LE; double BSk; int lID; for ( int p = 0 ; p < popSize; p++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { φ = u.RNDprobab (); if (φ < PR) { newPos = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); } else { lID = electrons [p].layerID [c]; α = u.RNDfromCI (- 1.0 , 1.0 ); β = u.RNDprobab (); γ = u.RNDprobab (); if (a [p].f < atoms [c].layers [lID].BEk) { LE = cB [c]; newPos = a [p].c [c]+ α * (β * LE - γ * BS [c]) / currentLayers [c] ; } else { LE = atoms [c].layers [lID].LEk; BSk = atoms [c].layers [lID].BSk; newPos = a [p].c [c] + α * (β * LE - γ * BSk) ; } } a [p].c [c] = u.SeInDiSp (newPos, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } }

此外，在C_AO_AOSm类的UpdateElectrons方法中，我们不再让电子在搜索空间中随机分散，而是以一定概率将其移动至核心中心。本质上，这意味着用全局解的值替换部分坐标值，从而提升算法的组合优化性能。随机分散原本旨在保持解群体的多样性，但这一特性导致电子分布服从对数正态分布——即电子在移动过程中，仍有非零概率命中空间中的任意一点。

电子运动方程的改进部分以绿色标出。现在，增量计算方式改为：当前层局部最优解与电子个体最优解的差值。

void C_AO_AOSm::UpdateElectrons () { double α; double φ; double newPos; double LE; double BSk; int lID; for ( int p = 0 ; p < popSize; p++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { φ = u.RNDprobab (); if (φ < PR) { newPos = cB [c]; } else { lID = electrons [p].layerID [c]; α = u.RNDfromCI (- 1.0 , 1.0 ); if (a [p].f < atoms [c].layers [lID].BEk) { LE = cB [c]; newPos = a [p].cB [c]+ α * (LE - a [p].cB [c]); } else { LE = atoms [c].layers [lID].LEk; newPos = a [p].cB [c]+ α * (LE - a [p].cB [c]); } } a [p].c [c] = u.SeInDiSp (newPos, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } }

DistributeParticles方法采用对数正态分布，在搜索空间中为每个坐标分配电子。针对每个粒子及其各坐标，算法首先调用函数根据给定参数（均值、最小/最大值、峰值）生成初始位置，随后通过附加函数将该位置调整至指定范围内。

void C_AO_AOS::DistributeParticles () { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [i].c [c] = u.LognormalDistribution (cB [c], rangeMin [c], rangeMax [c], peakPosition) ; a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } }

将电子分布改为正态分布。该分布采用标准差为8的参数设置。尽管此参数本可设为算法外部可调项，但我选择保持其内部固定。标准差较小时，算法会加强对搜索空间的广泛探索；标准差较大时，则能在优化全局解时提升收敛精度。

void C_AO_AOSm::DistributeParticles () { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [i].c [c] = u.GaussDistribution (cB [c], rangeMin [c], rangeMax [c], 8 ) ; a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } }

为了提升效率，我们对AOS算法原始版本的所有改进都进行了系统性分析。鉴于搜索策略逻辑已发生重大变更，因此可以用字母“m”来标识算法的改进版本。从现在起，只将改进后的版本展示在排名表中——AOSm。





C_AO类的使用示例



由于前文所探讨的所有群体优化算法均继承自通用C_AO基类，因此可通过统一接口轻松解决各类最优参数选择问题。以下脚本示例展示了如何进行目标函数优化：

1. 在脚本起始处，您可以选择要使用的优化算法。如果没做任何选择，脚本将报告错误并停止运行。

2. 配置参数：脚本定义了函数将运行的次数、需要优化的参数数量、解决方案群体的大小以及将执行的迭代次数。

3. 限制参数值：为每个参数设置最小和最大值（本例中范围为-10至10）。

4. 开始优化脚本：

生成解决方案（参数集合），并使用一个特殊函数（目标函数）评估其质量。

在每次迭代中，算法根据解的表现动态更新最优解。

5. 输出结果：优化完成后，脚本将显示所用算法、找到的最优值及函数的调用次数。

6. 目标函数是一个抽象的优化问题（在本示例中，采用倒置抛物线求解全局最大值问题），该函数接收参数并返回其质量评分。

#property script_show_inputs #include <Math\AOs\PopulationAO\ #C_AO_enum.mqh> input E_AO AOexactly = NONE_AO; void OnStart () { int numbTestFuncRuns = 10000 ; int params = 1000 ; int popSize = 50 ; int epochCount = numbTestFuncRuns / popSize; double rangeMin [], rangeMax [], rangeStep []; ArrayResize (rangeMin, params); ArrayResize (rangeMax, params); ArrayResize (rangeStep, params); for ( int i = 0 ; i < params; i++) { rangeMin [i] = - 10 ; rangeMax [i] = 10 ; rangeStep [i] = DBL_EPSILON ; } C_AO *ao = SelectAO (AOexactly); if (ao == NULL ) { Print ( "AO not selected..." ); return ; } ao.params [ 0 ].val = popSize; ao.SetParams (); ao.Init (rangeMin, rangeMax, rangeStep, epochCount); for ( int epochCNT = 1 ; epochCNT <= epochCount; epochCNT++) { ao.Moving (); for ( int set = 0 ; set < ArraySize (ao.a); set++) { ao.a [set].f = ObjectiveFunction (ao.a [set].c); } ao.Revision (); } Print (ao.GetName (), ", best result: " , ao.fB, ", number of function launches: " , numbTestFuncRuns); delete ao; } double ObjectiveFunction ( double &x []) { double sum = 0.0 ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (x); i++) { if (x [i] < - 10.0 || x [i] > 10.0 ) return 0.0 ; sum += (-x [i] * x [i] + 100.0 ) * 0.01 ; } return sum /= ArraySize (x); }





测试结果

让我们继续测试算法的改进版本。

AOS|Atomic Orbital Search|50.0|10.0|20.0|0.1|

=============================

5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.8023218355650774

25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.7044908398821188

500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.3102116882841442

=============================

5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.8565993699987462

25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.6945107796904211

500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.21996085558228406

=============================

5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.7461538461538461

25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.5286153846153846

500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.1435846153846167

=============================

总分: 5.00645 (55.63%)

如您所见，改进版算法的结果较原始版本（整体得分3.00488，对应33.39%）有显著提升。通过可视化分析可以更直观地验证这一改进：不仅收敛速度加快，关键极值区域的探索也更为精细。

值得关注的关键现象之一是解在各个坐标维度上的"聚集效应"。这一特性在原始版与改进版中均有体现，恰恰印证了AOS算法的典型特征。解的聚集性可能表明算法能有效定位潜在最优解所在区域。

AOSm在Hilly测试函数上

AOSm在Forest测试函数上

AOSm在Megacity测试函数上

改进后的原子轨道搜索（AOS）算法性能较原始版本显著提升，现已达到最大可能值的55%以上。这一成果令人惊喜！在评分表中，该算法位列第12名，充分彰显了其优异表现。





总结

本文提出了改进版原子轨道搜索算法（AOSm），其核心修改在于：摒弃原子层中电子的BSk平均位置，转而采用每个电子的个体最优位置。这一改进使电子能基于个体表现而非平均值，更高效地向本层最优解迁移。此外，移除了βᵢ和γᵢ两个随机分量，在保持算法物理意义的前提下，将随机数生成时间缩短至原来的三分之一。

在UpdateElectrons方法中，我们移除了冗余变量，并取消了电子向全局解迁移时按层数分割增量的操作。尽管原始版本作者可能希望通过可变迁移幅度提升性能，但实验表明此方式收益甚微。

对C_AO_AOSm类中的UpdateElectrons方法还做了另一项关键改进：将电子随机散射替换为以一定概率向核心中心移动。这增强了算法的组合优化能力，使电子能更精准地定位全局最优解。同时，将对数正态分布改为正态分布，显著提升了全局解细化阶段的收敛精度。

改进版AOSm的测试结果表现卓越，整体得分超过最大可能值的55%，充分体现了算法的高效性与竞争力。在排名表中，AOSm位列第12名，彰显了其在众多优化方法中的突出成就。

AOSm最显著的特性之一是收敛性能的提升，这在结果可视化中尤为明显：算法能更细致地探索关键极值区域，展现出在复杂多维空间中高效搜索最优解的能力。原版本与改进版均观察到的解"聚集效应"，印证了算法定位潜在最优区域并聚焦搜索的特性，这对高维复杂问题尤为适用。

改进版的另一优势是减少了外部参数数量，简化了使用与配置流程。不过，对于前文提及的所有算法，我已经预先优化了外部参数配置，以便通过各类复杂的测试任务，确保算法开箱即用，无需额外的配置调整。本文证明：优化算法的微小改动可能彻底改变其搜索特性，而搜索策略的重大逻辑调整未必会带来显著的效果提升。当然，在我的文章中，仅分享经实证能有效提升优化效率的方法。

图例2. 根据相关测试，将算法的颜色等级大于或等于0.99的结果以白色突出显示。

图例 3. 算法测试结果的直方图（标尺从 0 到 100，数字越大结果越好，

其中 100 是理论上的最大可能结果，将计算评级表格的脚本存档）





AOSm优缺点：

优点：

在各项任务中表现出色。 少量外部参数。 良好的扩展性。 兼顾局部与全局极值的均衡搜索。



缺点：

实现过程相当复杂。 相较于其他算法，在平滑函数上只达到平均收敛精度水平。

文章附有一个包含当前版本算法代码的归档文件。本文作者对标准算法描述的绝对准确性不承担责任。为提升搜索能力，已经对其中的许多算法进行了修改。文章中表述的结论和论断都是基于实验的结果。

文中所用的程序