文章 "圆搜索算法（CSA）"

新评论
 

新文章 圆搜索算法（CSA）已发布：

本文提出一种基于圆几何特性的新型元启发式优化算法——圆搜索算法（CSA）。该算法通过模拟切线方向上的点移动机制，在解空间中实现全局探索与局部开发的协同优化。

CSA旨在通过随机圆寻找最优解，以扩大搜索区域。它以圆心为目标点。其过程始于切线与圆夹角逐渐减小，使切线逼近圆心（图例1）。

为增加搜索多样性、避免陷入局部最优，切线接触角亦随机变化。在该算法中，Xt切点充当搜索智能体，Xc圆心代表迄今找到的最优解。

圆几何学


作者：Andrey Dik

新评论