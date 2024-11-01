种群优化算法：社群进化（ESG）

内容



1. 概述

2. 算法

3. 测试结果





1. 概述

在优化领域，有范围广阔的种群算法，旨在寻找各种问题中的最优解。然而，尽管它们很重要，但多种群和多群体算法在我以前的文章中并未得到充分的涵盖。有鉴于此，我觉得有必要针对这个迷人而有前景的话题进行更详细的研究。



多种群算法基于多个独立种群来求解优化问题的思路。种群在逻辑上并行运作，可以交流有关最优解的信息，这样就令同时探索参数空间的不同区域并、并找到不同的最优值成为可能。另一方面，多群体算法使用许多互动份子的社群（群落），其也可以彼此合作，并交流达成最佳解的信息。



在本文中，我们将研究本文专门创建的多种群 ESG 算法。我们将研究该类算法的基本原理。此外，我们将研究比较研究的结果，这将令我们能够评估这些算法相比单种群优化方法的有效性。





2. 算法

多种群算法可以基于以下原理进行各种组合：



1. 社群。该算法并非针对单份子运作，而是那些通过合作和经验交流而联合的社群。每个群都有自己的决策中枢，以及当作优化个体的份子集合。群间互动、分享经验，并用相关最优解的信息来改善它们的结果。



2. 集体运动。社群内份子在参数空间中交互，并一起移动。这允许群体探索参数空间的不同区域，并分享有关寻找最优解的信息。



3. 局部和全局经验。每个社群都存储有关其中最优解（本地经验）的信息。在所有群（全局经验）中还有一个总体最佳分数。群体保留最佳解，分享经验，并用它们来改进结果。



4. 进化和经验交流。该算法会经历迭代，在此期间，社群会更新和分享经验。这是改进解的迭代，并寻求最优结果。



5. 自适性和多样性。通过互动和经验交流，群体可以自适应不断变化的条件，并寻找到各种最优解。该算法具有自适属性，令其能够有效地响应优化问题不断变化的条件和要求。群体可以自适新的条件，改变它们在参数空间中移动的策略，并基于经验更新它们的决策。这允许算法有效地搜索最优解，尤其是在问题条件随时间变化的情况下。



上面我们谈论了多种群算法的基本原理。现在我们来看看 ESG 搜索策略的特性。

假设我们有一个份子社会，我们称之为 “社群”。在这个群体中，某个行为模型（“中枢”）占主导地位，且该群体的份子追随这个模型，但有一定的偏差，其可用一定的分布律来描述。大多数份子略微偏离中枢，但在群体的影响区域内有些偏差很大，其边界由分布决定。当份子中出现更自适的行为形态时，它将成为群体的新中枢。因此，该群转向寻找份子行为的最稳定模型。

可以有若干个这样的群体，而且它们是独立的，所以可以称为多种群算法，在低层次上模拟社群中个体成员的行为，且在高层次上模拟群体的普遍行为。

鉴于这个概念，这样的状况很可能会出现在一些单独的群、甚或所有群同时停止它们的拓展，并陷入局部极值之时。为免遭此景，我们引入了“扩展社群的影响方圆”的概念。如果每次迭代毫无寸进，则扩展群边界，从而允许开拓新的搜索区域，并令种群及群体多样化。如果该群找到一个优于前值的解，则群边界半径将再次缩减到默认最小值。这有助于算法免于陷入局部陷阱，并在必要时强化对新区域的探索。增加半径也有助于社群的多样性。不同的群将探索参数空间的不同区域。

这种用于社群进化的多种群算法的概念看起来很有前途。然而，并非一切都像初看那么简单。该群中枢的当前位置也许在相应的坐标上处于不幸的位置，甚至扩大影响区域也未必有效。在这种情况下，我们可以说发生了 “对角线扩展” （就像在 ACO 算法中，蚂蚁只沿着它们的路径奔跑，不会跑偏），而实际上需要 “直角扩展”，或者确实也可能出现相反的状况。

若要克服上述问题，重点是确保在群之间转移成功的经验。为此目的，可以允许一些份子从“盟友”群的中枢借用一些思路。因此，中枢行为形态将影响其它群的单个份子。顺便说一句，影响不可能、也没必要是积极的。社群的行为模型如图例 1 所示制程。









图例 1. 算法操作。分离群，在缺乏进展的情况下扩展，在改善解的情况下收窄，

按 “p0” 份子（份子位于群索引 0 处）从相邻的 “Bt”（最佳团队）群中借用 “最佳思路”（坐/标）



ESG 算法的伪代码可以如下表示：

在搜索空间中随机放置群的中枢。 将群的份子围绕给定分布 * 的相应中心放置。 计算份子的适应度值。 更新全局解。 更新每个群的中枢。 如果中枢的位置并未改善，则扩大群边界，如果我们设法改善了位置，则减小群边界。 将群的份子围绕给定分布的相应中心放置。 将来自“盟友群”中枢的信息添加到每个群的一个份子中（份子从随机选择的盟友群中接收一组坐标）。 计算份子的适应度值。

从步骤 4 开始重复，直到满足停止准则。

* — 在 ESG 中，我使用分布幂律来表示群份子相对于中枢的分布。不过，也可用其它分布律，包括它们的策略独立部分逻辑的组合。该主题是开放的，可供试验。



我们转到代码回顾。为了描述一个社群，我们将编写 S_Group 结构，其中包含几个成员变量：



“cB” - 存储 “center” 坐标的值数组。

“fB” - 以 “-DBL_MAX” 初始化的中枢适应度函数。

“sSize” - 群大小。

“sRadius” - 群半径。



结构中的 Init 方法取两个参数：“coords” - 坐标的数量，和 “groupSize” - 群的大小。



struct S_Group { void Init ( int coords, int groupSize) { ArrayResize (cB, coords); fB = - DBL_MAX ; sSize = groupSize; } double cB []; double fB; int sSize; double sRadius; };

所述搜索个体的简单结构也适用于 ESG 算法的逻辑。我决定在群描述字段中不包含个体份子的结构。每个群在访问其份子时都作为普通种群的一部分，这将允许保持从算法外部对个体的常规访问，同时避免不必要地复制群份子到个体。



S_Agent 结构的定义包含两个变量：



“c” - 个体坐标值的数组。

“f” - 以 “-DBL_MAX” 初始化的个体适应度值。



Init 方法取 “coords” 参数来调整 “c” 数组的大小。



struct S_Agent { void Init ( const int coords) { ArrayResize (c, coords); f = - DBL_MAX ; } double c []; double f; };

定义 C_AO_ESG 类，其中包含多个字段和方法：



1. 公开字段：



“cB” - 全局解的最佳坐标值数组。

“fB” — 最佳坐标的适应度值。

“a” - 表示个体的 S_Agent 类型对象数组。

“rangeMax” — 搜索数组范围的最大值。

"rangeMin" — 搜索数组范围的最小值。

“rangeStep” - 搜索数组的步长值。

2. 方法：



“Init” - 初始化类成员变量的函数。接受参数：坐标数量、种群规模、群数量、初始群半径、群扩展因子、和分布度。



“Moving” - 该方法负责个体的移动。

“Revision” - 该方法负责个体的修订。

“SeInDiSp” - 按给定步长计算范围内数值的方法。

“RNDfromCI” - 按给定间生成随机数的方法。

“Scale” - 将数值从一个范围缩放到另一个范围的方法。

“PowerDistribution” - 根据幂律分布生成数值的方法。

3. 私密字段：



“coords” - 坐标的数量。

“popSize” - 种群规模。

“gr” - 表示群的 S_Group 类型对象数组。

“groups” - 群数量。

“groupRadius” - 群半径。

“expansionRatio” - 扩展比率。

“power” - 幂。

“revision” - 指示需要修订的标志。

class C_AO_ESG { public : double cB []; public : double fB; public : S_Agent a []; public : double rangeMax []; public : double rangeMin []; public : double rangeStep []; public : void Init ( const int coordinatesNumberP, const int populationSizeP, const int groupsP, const double groupRadiusP, const double expansionRatioP, const double powerP); public : void Moving (); public : void Revision (); private : int coords; private : int popSize; private : S_Group gr []; private : int groups; private : double groupRadius; private : double expansionRatio; private : double power; private : bool revision; private : double SeInDiSp ( double In, double InMin, double InMax, double Step); private : double RNDfromCI ( double min, double max); private : double Scale ( double In, double InMIN, double InMAX, double OutMIN, double OutMAX, bool revers); private : double PowerDistribution ( const double In, const double outMin, const double outMax, const double power); };

类的 Init 方法基于所传递参数初始化类变量。除了变量的主要初始化和设置数组的大小之外，如果群数量不是种群规模的倍数，该方法还会计算每个群中的份子数量。



“partInSwarms” 数组的大小调整为 “groups”，其中 “groups” 是群的数量。然后，将变量 “particles” 设置为将 “popSize” 除以 “groups” 的结果，其中 “popSize” 是种群规模。“partInSwarms” 数组以数值 “particles” 填充，即没有余数的量。然后，通过从 “popSize” 中减去 “particles” 和 “groups” 的乘积来计算丢失元素的数量。如果有丢失的元素（“lost > 0”），那么在 'while' 循环中它们会在群中均匀分布。



void C_AO_ESG::Init ( const int coordinatesNumberP, const int populationSizeP, const int groupsP, const double groupRadiusP, const double expansionRatioP, const double powerP) { MathSrand (( int ) GetMicrosecondCount ()); fB = - DBL_MAX ; revision = false ; coords = coordinatesNumberP; popSize = populationSizeP; groups = groupsP; groupRadius = groupRadiusP; expansionRatio = expansionRatioP; power = powerP; int partInSwarms []; ArrayResize (partInSwarms, groups); int particles = popSize / groups; ArrayInitialize (partInSwarms, particles); int lost = popSize - particles * groups; if (lost > 0 ) { int pos = 0 ; while ( true ) { partInSwarms [pos]++; lost--; pos++; if (pos >= groups) pos = 0 ; if (lost == 0 ) break ; } } ArrayResize (rangeMax, coords); ArrayResize (rangeMin, coords); ArrayResize (rangeStep, coords); ArrayResize (cB, coords); ArrayResize (gr, groups); for ( int s = 0 ; s < groups; s++) gr [s].Init (coords, partInSwarms [s]); ArrayResize (a, popSize); for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) a [i].Init (coords); }

Moving 方法用于在优化开始时生成群的中枢和个体。该方法执行以下操作：

在外部 “for” 循环中为每个 “s” 群生成中枢。为此，嵌套的 “for” 循环为每个 “c” 坐标在给定范围内生成一个 “coordinate” 随机值。然后将 “coordinate” 值转换为所需的范围，并存储在 “gr[s].cB[c]” 数组之中。

在外部 “for” 循环中为每个 “s” 群生成个体，以及逐个 “p” 个体。“radius” 的值是基于给定的参数，在嵌套的 “for” 循环中按群的当前状态计算得出。然后，通过调整相对于范围边界的 “radius” 来计算 “min” 和 “max” 值。然后调用 “PowerDistribution” 函数在给定范围内生成随机 “coordinate” 值。生成的 “coordinate” 值被转换并存储在 “a[cnt].c[c]” 数组之中。

将 “revision” 标志设置为 “true”，从而指示正在生成中枢和个体。

void C_AO_ESG::Moving () { if (!revision) { int cnt = 0 ; double coordinate = 0.0 ; double radius = 0.0 ; double min = 0.0 ; double max = 0.0 ; ---- for ( int s = 0 ; s < groups; s++) { gr [s].sRadius = groupRadius; for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { coordinate = RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); gr [s].cB [c] = SeInDiSp (coordinate, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } for ( int s = 0 ; s < groups; s++) { for ( int p = 0 ; p < gr [s].sSize; p++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { radius = (rangeMax [c] - rangeMin [c]) * gr [s].sRadius; min = gr [s].cB [c] - radius; max = gr [s].cB [c] + radius; if (min < rangeMin [c]) min = rangeMin [c]; if (max > rangeMax [c]) max = rangeMax [c]; coordinate = PowerDistribution (gr [s].cB [c], min, max, power); a [cnt].c [c] = SeInDiSp (coordinate, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } cnt++; } } revision = true ; } }

生成新份子的主要动作发生在 “Revision” 方法中，其会更最佳全局解，生成新的群个体，并通过将信息从 “盟友 ”群的中枢转移到一个份子，完成在群之间交流经验。因此，一个群中只有一个份子被允许从其它群中借用经验。该方法执行以下操作：

更新全局解。在 “for” 循环中，遍历所有个体，并检查当前个体的适应度函数的值是否超过了当前最佳值。然后更新最佳值，并将当前个体的坐标数组复制到最佳解的坐标数组当中。

生成新的群个体。在 “for” 循环中，遍历所有群及其个体。半径以及每个群的最小和最大坐标值则在嵌套循环中计算。然后调用 “PowerDistribution” 函数生成随机坐标值，并将结果存储在个体坐标数组之中。

群之间的经验交流。在 “for” 循环中，遍历所有群。在嵌套的 “for” 循环中，会生成一个随机值，用于判定与哪个群交流经验。然后，取所选群的坐标值更新当前群中个体的坐标值。

void C_AO_ESG::Revision () { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { if (a [i].f > fB) { fB = a [i].f; ArrayCopy (cB, a [i].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); } } int cnt = 0 ; bool impr = false ; for ( int s = 0 ; s < groups; s++) { impr = false ; for ( int p = 0 ; p < gr [s].sSize; p++) { if (a [cnt].f > gr [s].fB) { gr [s].fB = a [cnt].f; ArrayCopy (gr [s].cB, a [cnt].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); impr = true ; } cnt++; } if (!impr) gr [s].sRadius *= expansionRatio; else gr [s].sRadius = groupRadius; if (gr [s].sRadius > 0.5 ) gr [s].sRadius = 0.5 ; } double coordinate = 0.0 ; double radius = 0.0 ; double min = 0.0 ; double max = 0.0 ; cnt = 0 ; for ( int s = 0 ; s < groups; s++) { for ( int p = 0 ; p < gr [s].sSize; p++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { if (RNDfromCI ( 0.0 , 1.0 ) < 1.0 ) { radius = (rangeMax [c] - rangeMin [c]) * gr [s].sRadius; min = gr [s].cB [c] - radius; max = gr [s].cB [c] + radius; if (min < rangeMin [c]) min = rangeMin [c]; if (max > rangeMax [c]) max = rangeMax [c]; coordinate = PowerDistribution (gr [s].cB [c], min, max, power); a [cnt].c [c] = SeInDiSp (coordinate, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } cnt++; } } cnt = 0 ; for ( int s = 0 ; s < groups; s++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { int posSw = ( int )RNDfromCI ( 0 , groups); if (posSw >= groups) posSw = groups - 1 ; { a [cnt].c [c] = gr [posSw].cB [c]; } } cnt += gr [s].sSize; } }

在编写了如上讲述的主要 ESG 算法之后，我决定进行更改，并允许不同群的份子交流信息，以便提高算法的组合品质。为此，我们必须对个体结构进行修改。我们需要额外的字段：“cMain” - 主坐标，和 “fMain” - 主经验。



struct S_Agent { void Init ( const int coords) { ArrayResize (c, coords); ArrayResize (cMain, coords); f = - DBL_MAX ; fMain = - DBL_MAX ; } double c []; double cMain []; double f; double fMain; };

两个选项之间的区别在于针对 “Revision” 方法所做的修改：



1. 在主版本中，个体之间的经验交流是在群层面运作的。在内部 “for” 循环中，选择一个随机群，并将当前个体的坐标值替换为所选群中的中枢坐标值。因此，群在交换经验时，把经验转移到相应群中的唯一份子。



2. 在第二种个选项中，个体之间的经验交流是在整个种群的层面上运作的，此即，在群的份子之间，如果所选份子具有更高的适应性，则才会交流。因此，在群之间，只有最佳份子才能将经验传递给最差的份子。在内部 “for” 循环中，选择一个随机个体，并以一定的概率（由 “copyProb” 值确定），将当前个体的坐标值替换为群中所选个体的坐标值。



此外，第二个选项还有一个额外的代码模块，用于更新个体。如果当前个体的适应度函数值大于其先前的最佳值（f > fMain），则当前个体的坐标值将更新为其当前最佳解（cMain）的值。这允许个体保存并在以后使用它们的最佳决策。

void C_AO_ESG::Revision () { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { if (a [i].f > fB) { fB = a [i].f; ArrayCopy (cB, a [i].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); } } for ( int p = 0 ; p < popSize; p++) { if (a [p].f > a [p].fMain) { a [p].fMain = a [p].f; ArrayCopy (a [p].cMain, a [p].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); } } int cnt = 0 ; bool impr = false ; for ( int s = 0 ; s < groups; s++) { impr = false ; for ( int p = 0 ; p < gr [s].sSize; p++) { if (a [cnt].f > gr [s].fB) { gr [s].fB = a [cnt].f; ArrayCopy (gr [s].cB, a [cnt].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); impr = true ; } cnt++; } if (!impr) gr [s].sRadius *= expansionRatio; else gr [s].sRadius = groupRadius; if (gr [s].sRadius > 0.5 ) gr [s].sRadius = 0.5 ; } double coordinate = 0.0 ; double radius = 0.0 ; double min = 0.0 ; double max = 0.0 ; cnt = 0 ; for ( int s = 0 ; s < groups; s++) { for ( int p = 0 ; p < gr [s].sSize; p++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { if (RNDfromCI ( 0.0 , 1.0 ) < 0.6 ) { radius = (rangeMax [c] - rangeMin [c]) * gr [s].sRadius; min = gr [s].cB [c] - radius; max = gr [s].cB [c] + radius; if (min < rangeMin [c]) min = rangeMin [c]; if (max > rangeMax [c]) max = rangeMax [c]; coordinate = PowerDistribution (gr [s].cB [c], min, max, power); a [cnt].c [c] = SeInDiSp (coordinate, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } cnt++; } } cnt = 0 ; for ( int p = 0 ; p < popSize; p++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { int pos = ( int )RNDfromCI ( 0 , popSize); if (pos >= popSize) pos = popSize - 1 ; if (RNDfromCI( 0.0 , 1.0 ) < copyProb) { if (a [pos].fMain > a [p].fMain) { a [p].c [c] = a [pos].cMain [c]; } } } } }

作为算法第二版的实验和测试结果，总体结果并没有带来预期的进展，并且略有恶化。这可以通过以下事实来解释：重点是将份子的经验保持在它们自己的群的边界内，且不允许群之间彻底混合思路。应保留每个群的独特经验，并且只应确保部分经验交流。



实验的失败不是最终的，并不意味着算法的改进是不可能的。这只是一次尝试，让我们了解哪些方面值得关注，以及哪些策略最适合应用。通过进一步的研究和开发，获得的知识可用于创建算法的新变体，从而显著改进搜索能力。重要的是，在实现既定目标时，保持乐观和坚定。测试结果如下所示。







3. 测试结果

ESG 主要版本测试台结果：



C_AO_ESG|200|100|0.1|2.0|10.0

=============================

5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.9990564816911227

25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.7965424362150277

500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.35055904999599663

=============================

5 Forest's; Func runs: 10000; result: 1.0

25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.8286255415345216

500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.13102081222227177

=============================

5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.8233333333333333

25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.5529999999999999

500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.04724999999999998

=============================

All score: 5.52939 (61.44%)



略微修改的 ESG 版本测试台结果：





C_AO_MPSO|200|100|0.1|1.1|10.0|1.0

=============================

5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.9986983861349696

25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.7971379560351051

500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.3351159723676586

=============================

5 Forest's; Func runs: 10000; result: 1.0

25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.8288612676775615

500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.11374411604788078

=============================

5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.8333333333333333

25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.5116666666666667

500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.049316666666666654

=============================

All score: 5.46787 (60.75%)



我们可以看到算法的主要版本具有良好的收敛性。在测试函数 Hilly 和 Forest 上，在收敛图上可以看到轨迹中的轻微散射。不过，在 Megacity 函数上，这种分散相当大，尽管据此测试函数的大多数算法也显示出广泛的收敛散射。与早前表述的大多数算法不同，该算法“首选”更大种群规模 - 200（一般只用 50），尽管实际上局次数量成比例减少。ESG 在局部极值下工作良好。此属性受多种群算法 “本性” 的影响。



ESG 依据 Hilly 测试函数



ESG 依据 Forest 测试函数







ESG 依据 Megacity 测试函数







ESG 算法展现出不错的结果，在排位表中名列前茅。可以注意到，具有 10 个参数的 Forest 函数收敛为 100%，并且几乎完全收敛；具有 10 个参数的 Hilly 函数收敛为 99.9%。该表包含算法主版本的结果，而实验版本位于 “variant2” 文件夹当中。







总结

综上所述，社群进化算法是一种基于群体间合作和经验分享的有效优化方法。它具有适应性强、多样性、等特性，能够在各种优化问题中找到最优解。

我可以推荐 ESG 算法用于需要优化参数的各个领域。例如，它可用于优化机器学习中的超参数、优化最优控制问题中的函数、解决组合优化问题、以及需要查找最优参数值的其它问题。



所表述的算法可以视作一种模板，可以辅以之前文章中讲述的各种独立技术和搜索策略。此外，每个群都可用单独的优化算法，例如 PSO、ABC、ACO、等等。因此，ESG 算法的架构令实现该类优化方法，以及配合使用变得容易，分别结合了每种算法的优点。

需要强调的是，ESG 是一个独立的解决方案，效果很好，是解决复杂问题的一种极其灵活的方式。它的全部潜力可以通过实验和发展核心思想来释放，而这种实验的机会向所有人开放。



图例 2. 算法颜色渐变是根据相关测试，而大于或等于 0.99 的结果，会以白色高亮显示



图例 3. 算法测试结果的直方图（标尺从 0 到 100，越多越好，

其中 100 是理论上的最大可能结果（存档提供了一个计算排位表格的脚本）。





ESG 的优点和缺点：



优势：

简单架构。

高收敛性。 对计算资源要求不高。

缺点：



在具有大量参数的函数上结果不佳。



本文附有一个存档，其中包含前几篇文章中讲述的算法代码的当前更新版本。文章作者不对规范算法讲述的绝对准确性负责。它们当中进行了多处修改，从而提升搜索能力。文章中表述的结论和论断是基于实验的结果。

