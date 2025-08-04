算术优化算法（AOA）：从AOA到SOA（简单优化算法）
内容
概述
算术优化算法（AOA）是一种基于简单算术运算（如加法、减法、乘法和除法）的原创方法。其核心在于利用这些基本的数学原理来为各种问题寻找最优解。AOA由包括Laith Abualigah在内的一组研究人员开发，并于2021年首次提出。该算法属于元启发式方法（高级算法）类别，旨在针对复杂优化问题（在这些问题上，基于准确性的方法可能无效或不可行）在合理时间内找到、生成并概率性地从多个启发式方法中选择出能提供高质量解的方法。
这种方法因其简单性且同时巧妙地运用了基础的算术运算符，从而引起了我的兴趣。这些基本数学运算与元启发式方法的结合产生了协同效应，使得能够解决复杂的优化问题。AOA中使用的元启发式方法包括几个关键原则：
1. 种群方法。AOA使用一个解种群，这使其能够覆盖更广泛的潜在解空间。这样有助于避免陷入局部最优解，并扩大了搜索范围。
2. 无序性和随机性。在搜索中引入随机性元素有助于算法避免陷入局部最优解，并提供对解空间的更全面探索，从而增加了找到全局最优解的概率。
3. 探索与利用之间的平衡。与许多其他元启发式算法一样，AOA力求在探索解空间的新区域和利用已知的有效解之间取得平衡。这是通过使用算术运算来更新解的位置来实现的。
因此，AOA是元启发式算法的一个典型的例子，它有效地利用了种群方法、随机性以及探索与利用之间的平衡原则来解决优化问题。然而，我们将在实现并测试该算法后，具体讨论其在复杂和多维空间中寻找最优解的效率。
算法实现
AOA的基本思想是利用算术运算符的分配行为来寻找最优解。该算法的特点是原理简单、参数数量不多且易于实现。该算法利用了数学中四种基本算术运算符的分布特性，即：乘法（Mε × ε）、除法（Dε ÷ ε）、减法（Sε − ε）和加法（Aε + ε）。在AOA中，初始种群在[U; L]范围内随机生成，其中目标函数的搜索空间的上限和下限分别用U和L表示，使用以下方程：
x = L + (U − L) × δ, 其中x表示种群解，δ是一个取值范围在[0, 1]内的随机变量。
在每次迭代中，探索与利用策略的选择，即选择两组运算符中的一组（除法；乘法）或（减法；加法），取决于MoA（数学优化器加速）函数的结果，该函数本质上是一个计算出的概率值，并随每次迭代而变化，其计算方程为：
MoA(t) = Min + t × (Max − Min) ÷ Maxt，其中MoA(t)是第t次迭代时的函数结果，t表示当前迭代次数，范围在1到最大迭代次数（Maxt）之间。MoA的最小可能值用Min表示，最大值用Max表示。这些是算法的外部参数。
所有四个算术运算符方程都使用MoP（数学优化器）因子，其计算如下：
MoP(t) = 1 − (t ÷ Maxt)^(1 ÷ θ)，其中MoP(t)表示第t次迭代时MoP函数的值。θ是一个控制迭代过程中利用性能的关键参数。在原始工作中，算法的作者将其设置为5。
下图1显示了MoA和MoP随当前迭代变化的图形。这些图形表明，随着每次迭代，MoA线性增加，这意味着选择（减法；加法）运算符组的概率增加，而选择（除法；乘法）运算符组的概率相应降低。反过来，MoP比率非线性降低，从而减少了种群中智能体当前位置的下一个增量，这意味着在优化过程中决策的细化程度增加。
图例1. 紫色表示MoA概率图形，绿色表示MoP比率图形。
如果满足MoA概率，AOA中的研究或全局搜索 将使用基于除法（D）和乘法（M）运算符的搜索策略进行，该策略表述如下，其中以下运算符以相等的概率执行：
xi,j(t+1) = best(xj) ÷ (MoPr + 𝜖) × ((Uj − Lj) × 𝜇 + Lj)，如果rand2 < 0.5；
否则：
xi,j(t+1) = best(xj) × (MoPr) × ((Uj − Lj) × 𝜇 + Lj)，其中xi(t+1)表示第(t+1)次迭代时的第i个解，x(i,j)(t)表示当前代中第i个个体的第j个位置，best(xj)表示当前最佳解的第j个位置，ε是一个小的正数，第j个位置值的上限和下限分别用Uj和Lj表示。控制参数μ设置为0.5。
如果不满足MoA概率，则在AOA中执行利用策略（解细化）。该策略是使用减法（S）或加法（A）运算符开发的。在这里，μ也是一个常数，根据作者的意图固定为0.5。
xi,j(t+1) = best(xj) − (MoPr) × ((Uj − Lj) × 𝜇 + Lj)，如果rand3 < 0.5
否则，xi,j(t+1) = best(xj) + (MoPr) × ((Uj − Lj) × 𝜇 + Lj)。
在AOA中，参数𝜇和θ非常重要，因为它们参与了探索与利用之间的权衡平衡。保持探索与利用的良好平衡通常是一项极具挑战性的任务。在原始AOA中，𝜇的值在探索和利用时均固定为0.5。然而，影响迭代过程中操作效率的θ参数设置为5。作者对𝜇和θ的不同值进行了实验，发现对于不同维度的单峰和多峰测试函数，𝜇 = 0.5和θ = 5通常能产生最佳结果。
现在，让我们来实现AOA算法的伪代码：
将迭代次数（epoch数量）增加1
// 开始初始化
如果是首次启动
对于种群中的每个个体：
对于每个坐标：
在允许范围内设置一个随机位置
将位置调整为离散值
标记初始化已完成
结束函数
结束条件判断
// 主优化过程
计算MoA = minMoA + EpochNumber * ((maxMoA - minMoА) / totalEpochs)
计算MoP = 1 - (EpochNumber / totalEpochs)^(1/θ)
// 解决方案空间探索阶段
对于种群中的每个个体：
对于每个坐标：
生成三个随机值（rand1、rand2、rand3）
获取该坐标的已知最佳值
如果rand1 < MoAc
如果rand2 > 0.5
使用除法更新位置
否则：
使用乘法更新位置
结束条件判断
除此之外：
如果rand3 > 0.5
使用减法更新位置
否则：
使用加法更新位置
结束条件判断
结束条件判断
将新位置调整为可接受的离散值
更新最优解
现在，我们继续编写代码。C_AO_AOA类是AOA算法的一种实现，旨在使用基于算术运算的方法解决优化问题。公有方法：
1. SetParams ()方法：从params数组中设置参数值。该方法允许在算法初始化后更改算法参数。
2. Init ()方法：
- 通过获取最小和最大搜索范围、搜索步长和迭代次数来初始化算法。
- 如果初始化成功，返回true，否则返回false。
3. Moving ()方法：在解决方案空间中移动个体。该方法根据给定参数和当前状态实现更新个体位置的逻辑。
4. Revision()方法：修改个体的当前位置，更新找到的函数最佳值以及对应个体的坐标。
私有字段，类参数：
- minT — MoA概率的最小值。
- maxT — MoA概率的最大值。
- θ — 影响平衡探索与利用的参数。
- μ — 用于控制个体位置变化（移动范围）的参数。
- ϵ — 用于防止除零的小数。
算法状态信息：
- epochs — 算法将经历的总迭代次数。
- epochNow — 当前迭代次数，用于跟踪算法进度，影响MoA概率和MoP比率。
C_AO_AOA类实现了AOA算法的主要组件，包括初始化、粒子移动和修改。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— class C_AO_AOA : public C_AO { public: //-------------------------------------------------------------------- ~C_AO_AOA () { } C_AO_AOA () { ao_name = "AOA"; ao_desc = "Arithmetic Optimization Algorithm"; ao_link = "https://www.mql5.com/en/articles/16364"; popSize = 50; // Population size minT = 0.1; // Minimum T value maxT = 0.9; // Maximum T value θ = 10; // θ parameter μ = 0.01; // μ parameter ArrayResize (params, 5); // Resize the parameter array // Initialize parameters params [0].name = "popSize"; params [0].val = popSize; params [1].name = "minT"; params [1].val = minT; params [2].name = "maxT"; params [2].val = maxT; params [3].name = "θ"; params [3].val = θ; params [4].name = "μ"; params [4].val = μ; } void SetParams () // Method for setting parameters { popSize = (int)params [0].val; // Set population size minT = params [1].val; // Set minimum T maxT = params [2].val; // Set maximum T θ = params [3].val; // Set θ μ = params [4].val; // Set μ } bool Init (const double &rangeMinP [], // Minimum search range const double &rangeMaxP [], // Maximum search range const double &rangeStepP [], // Search step const int epochsP = 0); // Number of epochs void Moving (); // Method of moving particles void Revision (); // Revision method //---------------------------------------------------------------------------- double minT; // Minimum T value double maxT; // Maximum T value double θ; // θ parameter double μ; // μ parameter double ϵ; // Parameter to prevent division by zero private: //------------------------------------------------------------------- int epochs; // Total number of epochs int epochNow; // Current epoch }; //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
C_AO_AOA类的Init方法负责通过设置搜索范围、步长以及将执行优化的迭代次数（epoch数）等参数，来初始化优化算法。方法逻辑：
1. 该方法首先调用StandardInit，对算法的标准参数进行初始化。如果此次初始化失败，Init方法将立即终止执行并返回false。
2. 参数设置界面
- 根据传入的epochsP参数设置总epochs（迭代次数）。
- 将当前epochNow（当前迭代次数）初始化为0。
- 将ϵ（用于防止除0的小数值）设置为DBL_EPSILON，这是双精度浮点类型所能表示的最小正数的标准值。
3. 如果所有步骤均成功完成，该方法将返回true，表示算法已成功初始化。
Init方法是准备算法执行的重要环节，因为它设置了优化过程中将使用的基本参数。调用此方法会将所有参数和变量重置为初始状态。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— bool C_AO_AOA::Init (const double &rangeMinP [], // Minimum search range const double &rangeMaxP [], // Maximum search range const double &rangeStepP [], // Search step const int epochsP = 0) // Number of epochs { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false; // Initialization of standard parameters //---------------------------------------------------------------------------- epochs = epochsP; // Set the total number of epochs epochNow = 0; // Initialize the current epoch ϵ = DBL_EPSILON; // Set ϵ return true; // Return 'true' if initialization was successful } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Moving方法负责在AOA（算术优化算法）中实现个体在解空间内的移动。基于当前状态和算法参数，实现了更新个体位置的基本逻辑。方法逻辑：
1. 将epochNow（当前迭代次数）加1，以表明已进入新的优化阶段。
2. 初始随机定位：如果尚未进行任何更新（修订），则为每个粒子在给定的rangeMin（最小范围）和rangeMax（最大范围）内生成的随机位置。然后，使用指定的步长，通过SeInDiSp方法对每个位置进行离散化处理。
3. 根据当前迭代次数和指定参数计算MoAc （算术优化控制参数）和MoPr （算术优化概率参数）。这些值决定了用于更新个体位置的概率。
4. 探索阶段。对于每个个体和每个坐标，根据随机值和计算出的参数更新位置。位置可以使用各种运算符（除法和乘法）以及概率条件进行更新。
5. 更新后，同样使用SeInDiSp方法将位置转换为离散值。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— // Particle displacement method void C_AO_AOA::Moving () { epochNow++; // Increase the current epoch number // Initial random positioning if (!revision) // If there has not been a revision yet { for (int i = 0; i < popSize; i++) // For each particle { for (int c = 0; c < coords; c++) // For each coordinate { a [i].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); // Generate random position a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); // Convert to discrete values } } revision = true; // Set revision flag return; // Exit the method } //---------------------------------------------------------------------------- double MoAc = minT + epochNow * ((maxT - minT) / epochs); // Calculate the MoAc value double MoPr = 1.0 - pow (epochNow / epochs, (1.0 / θ)); // Calculate the MoPr value double best = 0.0; // Variable to store the best value // Research phase using Division (D) and Multiplication (M) operators for (int i = 0; i < popSize; i++) // For each particle { for (int c = 0; c < coords; c++) // For each coordinate { double rand1 = u.RNDprobab (); // Generate a random value double rand2 = u.RNDprobab (); // Generate a random value double rand3 = u.RNDprobab (); // Generate a random value best = cB [c]; // Save the current best value if (rand1 < MoAc) // If random value is less than MoAc { if (rand2 > 0.5) // If random value is greater than 0.5 { a [i].c [c] = best / (MoPr + ϵ) * ((rangeMax [c] - rangeMin [c]) * μ + rangeMin [c]); // Update particle position } else { a [i].c [c] = best * (MoPr) * ((rangeMax [c] - rangeMin [c]) * μ + rangeMin [c]); // Update particle position } } else // If random value is greater than or equal to MoAc { if (rand3 > 0.5) // If random value is greater than 0.5 { a [i].c [c] = best - (MoPr) * ((rangeMax [c] - rangeMin [c]) * μ + rangeMin [c]); // Update particle position } else { a [i].c [c] = best + (MoPr) * ((rangeMax [c] - rangeMin [c]) * μ + rangeMin [c]); // Update particle position } } a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); // Convert to discrete values } } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
在C_AO_AOA类中，Revision方法用于更新种群中最优个体的相关信息。该方法遍历所有个体，将它们的函数值与当前最优值进行比较，若发现更优的值，则更新该最优值并保存对应个体的索引。随后，将最优个体的坐标复制到cB数组中。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_AOA::Revision () { int ind = -1; // Index to store the best particle for (int i = 0; i < popSize; i++) // For each particle { if (a [i].f > fB) // If the function value is better than the current best one { fB = a [i].f; // Update the best value of the function ind = i; // Save the index of the best particle } } if (ind != -1) ArrayCopy (cB, a [ind].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY); // Copy the coordinates of the best particle } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
C_AO_Utilities类的SeInDiSp方法用于将输入值In限制在指定步长Step的[InMin, InMax]范围内。
1. 若In小于或等于 InMin，则返回InMin。
2. 若In大于或等于InMax，则返回InMax。
3. 若Step等于0，则返回In的原始值。
4. 否则，将值四舍五入到(In - InMin) / Step，并返回考虑步长后调整至该范围内的值。
double C_AO_Utilities :: SeInDiSp (double In, double InMin, double InMax, double Step) { if (In <= InMin) return (InMin); if (In >= InMax) return (InMax); if (Step == 0.0) return (In); else return (InMin + Step * (double)MathRound ((In - InMin) / Step)); }
测试结果
AOA算法相当简单，让我们来看一下它在测试任务上的表现。
AOA|Arithmetic Optimization Algorithm|50.0|0.1|0.9|2.0|0.01|
=============================
5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.3914957505847635
25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.27733670012505607
500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.2514517003089684
=============================
5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.23495704012464264
25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.1853447250852242
500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.15382470751079919
=============================
5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.19846153846153847
25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.11815384615384619
500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.09475384615384692
=============================
总分：1.90578 (21.18%)
根据测试结果，该算法在满分100分的情况下仅获得21.18分。这一成绩非常不理想。遗憾的是，它在当前排名表中位列末尾。让我们尝试修改算法逻辑，以取得更好的结果。我们将逐步进行修改，并监测结果。
原始AOA算法的逻辑涉及随机搜索，其仅依赖于从四种数学运算符中做出概率性选择的随机性本质。让我们在μ位移比例中加入一个随机性元素，将其乘以一个0到1之间的随机数。
// Research phase using Division (D) and Multiplication (M) operators for (int i = 0; i < popSize; i++) // For each particle { for (int c = 0; c < coords; c++) // For each coordinate { double rand1 = u.RNDprobab (); // Generate a random value double rand2 = u.RNDprobab (); // Generate a random value double rand3 = u.RNDprobab (); // Generate a random value best = cB [c]; // Save the current best value μ *= u.RNDfromCI (0, 1); // Random change of μ if (rand1 < MoAc) // If random value is less than MoAc { if (rand2 > 0.5) // If random value is greater than 0.5 { a [i].c [c] = best / (MoPr + ϵ) * ((rangeMax [c] - rangeMin [c]) * μ + rangeMin [c]); // Update particle position } else { a [i].c [c] = best * (MoPr) * ((rangeMax [c] - rangeMin [c]) * μ + rangeMin [c]); // Update particle position } } else // If random value is greater than or equal to MoAc { if (rand3 > 0.5) // If random value is greater than 0.5 { a [i].c [c] = best - (MoPr) * ((rangeMax [c] - rangeMin [c]) * μ + rangeMin [c]); // Update particle position } else { a [i].c [c] = best + (MoPr) * ((rangeMax [c] - rangeMin [c]) * μ + rangeMin [c]); // Update particle position } } a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); // Convert to discrete values } }
让我们使用相同的参数测试算法：
AOA|Arithmetic Optimization Algorithm|50.0|0.1|0.9|2.0|0.01|
=============================
5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.3595591180258857
25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.2804913285516192
500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.25204298245610646
=============================
5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.24115834887873383
25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.18034196700384764
500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.15441446106797124
=============================
5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.18307692307692305
25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.12400000000000003
500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.09470769230769309
=============================
总分：1.86979 (20.78%)
遗憾的是，结果变得更糟了。需要采取更多措施。不过，在确定性表达式中加入随机性这一做法本身，理应能提升搜索策略的多样性。让我们仔细审视数学运算符的公式——每个公式都包含rangeMin [c]这一项。本质上，这些运算符所得出的表达式总是以待优化参数的最小边界为中心。这并无明显逻辑依据，因此，让我们将这一元素从所有公式中移除。
// Research phase using Division (D) and Multiplication (M) operators for (int i = 0; i < popSize; i++) // For each particle { for (int c = 0; c < coords; c++) // For each coordinate { double rand1 = u.RNDprobab (); // Generate a random value double rand2 = u.RNDprobab (); // Generate a random value double rand3 = u.RNDprobab (); // Generate a random value best = cB [c]; // Save the current best value μ *= u.RNDfromCI (0, 1); // Change μ if (rand1 < MoAc) // If random value is less than MoAc { if (rand2 > 0.5) // If random value is greater than 0.5 { a [i].c [c] = best / (MoPr + ϵ) * ((rangeMax [c] - rangeMin [c]) * μ);// + rangeMin [c]); // Update particle position } else { a [i].c [c] = best * (MoPr) * ((rangeMax [c] - rangeMin [c]) * μ);// + rangeMin [c]); // Update particle position } } else // If random value is greater than or equal to MoAc { if (rand3 > 0.5) // If random value is greater than 0.5 { a [i].c [c] = best - (MoPr) * ((rangeMax [c] - rangeMin [c]) * μ);// + rangeMin [c]); // Update particle position } else { a [i].c [c] = best + (MoPr) * ((rangeMax [c] - rangeMin [c]) * μ);// + rangeMin [c]); // Update particle position } } a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); // Convert to discrete values } }
让我们来进行测试。以下是所得结果：
AOA|Arithmetic Optimization Algorithm|50.0|0.1|0.9|2.0|0.01|
=============================
5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.36094646986361645
25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.28294095623218063
500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.2524581968477915
=============================
5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.2463208325927641
25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.1772140022690996
500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.15367993432040622
=============================
5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.1923076923076923
25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.11938461538461542
500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.09433846153846229
=============================
总分：1.87959 (20.88%)
我们所做的改动并未带来任何性能提升，考虑到我们已对搜索策略实施了重大调整，这一结果着实令人诧异。这或许表明，策略本身存在缺陷，而仅移除个别组件并不会对结果产生显著影响。
搜索策略中包含一个随每次迭代线性增加的MoA组件（见图1）。让我们尝试将该组件用于从最优解的坐标中做出概率性选择，并将其复制到当前工作解中。通过利用种群中最优解的信息交换（在原始版本中，智能体之间不存在信息交换），应该为搜索策略增添组合特性。
// Research phase using Division (D) and Multiplication (M) operators for (int i = 0; i < popSize; i++) // For each particle { for (int c = 0; c < coords; c++) // For each coordinate { double rand1 = u.RNDprobab (); // Generate a random value double rand2 = u.RNDprobab (); // Generate a random value double rand3 = u.RNDprobab (); // Generate a random value best = cB [c]; // Save the current best value μ *= u.RNDfromCI (0, 1); // Change μ if (rand1 < MoAc) // If random value is less than MoAc { if (rand2 > 0.5) // If random value is greater than 0.5 { a [i].c [c] = best / (MoPr + ϵ) * ((rangeMax [c] - rangeMin [c]) * μ); // Update particle position } else { a [i].c [c] = best * (MoPr) * ((rangeMax [c] - rangeMin [c]) * μ); // Update particle position } } else // If random value is greater than or equal to MoAc { if (rand3 > 0.5) // If random value is greater than 0.5 { a [i].c [c] = best - (MoPr) * ((rangeMax [c] - rangeMin [c]) * μ); // Update particle position } else { a [i].c [c] = best + (MoPr) * ((rangeMax [c] - rangeMin [c]) * μ); // Update particle position } } if (u.RNDbool () < MoAc) a [i].c [c] = cB [c]; // Set to the best value a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); // Convert to discrete values } }
在引入通过最优解进行信息交换的逻辑后，取得的结果如下：
AOA|Arithmetic Optimization Algorithm|50.0|0.1|0.9|2.0|0.01|
=============================
5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.360814744695913
25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.28724958448168375
500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.2523432997811412
=============================
5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.26319762212870146
25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.1796822846691542
500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.1546335398592898
=============================
5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.18
25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.12153846153846157
500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.09373846153846228
=============================
总分：1.89320 (21.04%)
我们观察到性能有所提升，但目前这种提升仍局限于解本身的范围内。现在，让我们在代码的同一部分添加一项功能：在优化参数的整个可接受范围内，为坐标生成随机值的概率（同时，该坐标会根据MoP方程以非线性方式递减）。
// Probabilistic update of particle position if (u.RNDbool () < MoAc) a [i].c [c] = cB [c]; // Set to the best value else if (u.RNDbool () < MoPr) a [i].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); // Generate new random position
让我们看看以下结果：
AOA|Arithmetic Optimization Algorithm|50.0|0.1|0.9|2.0|0.01|
=============================
5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.8354927331645667
25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.3963221867834875
500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.2526544322311671
=============================
5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.7689954585427405
25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.3144560745800252
500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.15495875390289315
=============================
5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.6076923076923076
25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.24646153846153843
500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.09816923076923163
=============================
总分：3.67520 (40.84%)
令人惊叹的是，效率得到了大幅提升！这意味着我们的改进方向是正确的。值得注意的是，我们究竟为AOA算法逻辑添加了什么：在优化初期，即第一个迭代周期（epoch）时，将全局最优解的坐标复制到当前解的概率极低。这十分合理，因为在优化初始阶段，策略才刚刚开始探索搜索空间。与此同时，在第一次迭代时，在整个搜索空间内生成随机解的概率达到最大。在所有迭代周期中，这些概率会发生变化：复制全局解坐标的概率逐渐增加，而生成随机解的概率则相反，逐渐降低（见图1）。
鉴于我所做的改动已使性能得到提升，且此前已指出对原始逻辑的改动并未带来显著改善，因此，完全摒弃所有算术运算符是合理的。让我们基于测试问题检验修改后的算法：
AOA|Arithmetic Optimization Algorithm|50.0|0.1|0.9|2.0|
=============================
5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.8751771961221438
25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.4645369071659114
500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.27170038319811357
=============================
5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.8369443889312367
25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.36483865328371257
500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.17097532914778202
=============================
5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.7046153846153846
25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.28892307692307695
500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.10847692307692398
=============================
总分：4.08619 (45.40%)
正如我们所见，效率又提升了近5%，这再次验证了我的推理是正确的。使用默认参数时，我们获得了有趣的结果，然而，逻辑改动如此之大，以至于现在有必要为算法选择最优的外部参数。效率提升带来的额外好处包括：
- 工作速度显著提升，因为我们摆脱了不必要的随机数生成过程
- 外部参数数量减少了一个
让我们来看看最终得到的算法结果：
AOA|Arithmetic Optimization Algorithm|50.0|0.1|0.5|10.0|
=============================
5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.9152036654779877
25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.46975580956945456
500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.27088799720164297
=============================
5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.8967497776673259
25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.3740125122006007
500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.16983896751516864
=============================
5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.6953846153846155
25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.2803076923076923
500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.10852307692307792
=============================
总分：4.18066 (46.45%)
所得结果已足以在排名表中占据一席之地，而最终版本的搜索策略已完全摒弃了原始逻辑的元素。因此，我决定为这个新算法赋予一个新名称——简单优化算法（Simple Optimization Algorithm，SOA）。让我们来看看完整的SOA算法最终代码。
#include "#C_AO.mqh" //—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— class C_AO_SOA : public C_AO { public: //-------------------------------------------------------------------- ~C_AO_SOA () { } C_AO_SOA () { ao_name = "SOA"; ao_desc = "Simple Optimization Algorithm"; ao_link = "https://www.mql5.com/en/articles/16364"; popSize = 50; // Population size minT = 0.1; // Minimum T value maxT = 0.9; // Maximum T value θ = 10; // θ parameter ArrayResize (params, 4); // Resize the parameter array // Initialize parameters params [0].name = "popSize"; params [0].val = popSize; params [1].name = "minT"; params [1].val = minT; params [2].name = "maxT"; params [2].val = maxT; params [3].name = "θ"; params [3].val = θ; } void SetParams () // Method for setting parameters { popSize = (int)params [0].val; // Set population size minT = params [1].val; // Set minimum T maxT = params [2].val; // Set maximum T θ = params [3].val; // Set θ } bool Init (const double &rangeMinP [], // Minimum search range const double &rangeMaxP [], // Maximum search range const double &rangeStepP [], // Search step const int epochsP = 0); // Number of epochs void Moving (); // Method of moving particles void Revision (); // Revision method //---------------------------------------------------------------------------- double minT; // Minimum T value double maxT; // Maximum T value double θ; // θ parameter private: //------------------------------------------------------------------- int epochs; // Total number of epochs int epochNow; // Current epoch double ϵ; // Parameter to prevent division by zero }; //—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— //—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— bool C_AO_SOA::Init (const double &rangeMinP [], // Minimum search range const double &rangeMaxP [], // Maximum search range const double &rangeStepP [], // Search step const int epochsP = 0) // Number of epochs { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false; // Initialization of standard parameters //---------------------------------------------------------------------------- epochs = epochsP; // Set the total number of epochs epochNow = 0; // Initialize the current epoch ϵ = DBL_EPSILON; // Set ϵ return true; // Return 'true' if initialization was successful } //—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— //—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— // Particle displacement method void C_AO_SOA::Moving () { epochNow++; // Increase the current epoch number // Initial random positioning if (!revision) // If there has not been a revision yet { for (int i = 0; i < popSize; i++) // For each particle { for (int c = 0; c < coords; c++) // For each coordinate { a [i].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); // Generate random position a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); // Convert to discrete values } } revision = true; // Set revision flag return; // Exit the method } //---------------------------------------------------------------------------- double MoAc = minT + epochNow * ((maxT - minT) / epochs); // Calculate the MoAc value double MoPr = 1.0 - pow (epochNow / epochs, (1.0 / θ)); // Calculate the MoPr value double best = 0.0; // Variable to store the best value // Research phase using Division (D) and Multiplication (M) operators for (int i = 0; i < popSize; i++) // For each particle { for (int c = 0; c < coords; c++) // For each coordinate { // Probabilistic update of particle position if (u.RNDbool () < MoAc) a [i].c [c] = cB [c]; // Set to the best value else if (u.RNDbool () < MoPr) a [i].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); // Generate new random position a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); // Convert to discrete values } } } //—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— //—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_SOA::Revision () { int ind = -1; // Index to store the best particle for (int i = 0; i < popSize; i++) // For each particle { if (a [i].f > fB) // If the function value is better than the current best one { fB = a [i].f; // Update the best value of the function ind = i; // Save the index of the best particle } } if (ind != -1) ArrayCopy (cB, a [ind].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY); // Copy the coordinates of the best particle } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
就代码而言，这是我们之前探讨过的最为简洁的优化算法之一。唯一比它更简短的代码是随机游走（Random Walk，RW）算法的代码，该算法将在后续的一篇文章中详细讨论。
在解空间中可视化搜索策略的性能，能直观展现诸多信息。我将AOA算法在三种函数上测试，将其在丘陵（Hilly）、森林（Forest）和超级城市（Megacity）中的表现整合成了一部动画，因为该算法在不同类型任务上的性能表现几乎毫无差异。以下是SOA算法在三个测试函数上分别运行的可视化效果。
值得注意的是，新的SOA算法在处理低维问题时表现突出——结果分布范围较小，这是一种相当罕见的优良特性。
AOA在Hilly, Forest, Megacity 测试函数上
SOA在Hilly测试函数上
SOA在Forest测试函数上
SOA在Megacity测试函数上
根据测试结果，原始的AOA算法未能跻身排名表，其成绩位列45名之后。而新的简单优化算法（SOA）则成功入榜，最终排名第29位。
|#
|AO
|描述
|Hilly值
|Hilly最终值
|Forest值
|Forest最终值
|Megacity (离散)
|Megacity最终值
|最终结果
|最大百分比
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|1
|ANS
|跨邻域搜索
|0.94948
|0.84776
|0.43857
|2.23581
|1.00000
|0.92334
|0.39988
|2.32323
|0.70923
|0.63477
|0.23091
|1.57491
|6.134
|68.15
|2
|CLA
|密码锁算法（joo）
|0.95345
|0.87107
|0.37590
|2.20042
|0.98942
|0.91709
|0.31642
|2.22294
|0.79692
|0.69385
|0.19303
|1.68380
|6.107
|67.86
|3
|AMOm
|动物迁徙优化M
|0.90358
|0.84317
|0.46284
|2.20959
|0.99001
|0.92436
|0.46598
|2.38034
|0.56769
|0.59132
|0.23773
|1.39675
|5.987
|66.52
|4
|(P+O)ES
|(P+O) 进化策略
|0.92256
|0.88101
|0.40021
|2.20379
|0.97750
|0.87490
|0.31945
|2.17185
|0.67385
|0.62985
|0.18634
|1.49003
|5.866
|65.17
|5
|CTA
|彗星尾算法（joo）
|0.95346
|0.86319
|0.27770
|2.09435
|0.99794
|0.85740
|0.33949
|2.19484
|0.88769
|0.56431
|0.10512
|1.55712
|5.846
|64.96
|6
|SDSm
|随机扩散搜索 M
|0.93066
|0.85445
|0.39476
|2.17988
|0.99983
|0.89244
|0.19619
|2.08846
|0.72333
|0.61100
|0.10670
|1.44103
|5.709
|63.44
|7
|AAm
|射箭算法M
|0.91744
|0.70876
|0.42160
|2.04780
|0.92527
|0.75802
|0.35328
|2.03657
|0.67385
|0.55200
|0.23738
|1.46323
|5.548
|61.64
|8
|ESG
|社会群体的进化（joo）
|0.99906
|0.79654
|0.35056
|2.14616
|1.00000
|0.82863
|0.13102
|1.95965
|0.82333
|0.55300
|0.04725
|1.42358
|5.529
|61.44
|9
|SIA
|模拟各向同性退火（joo）
|0.95784
|0.84264
|0.41465
|2.21513
|0.98239
|0.79586
|0.20507
|1.98332
|0.68667
|0.49300
|0.09053
|1.27020
|5.469
|60.76
|10
|ACS
|人工协同搜索
|0.75547
|0.74744
|0.30407
|1.80698
|1.00000
|0.88861
|0.22413
|2.11274
|0.69077
|0.48185
|0.13322
|1.30583
|5.226
|58.06
|11
|ASO
|无序社会优化
|0.84872
|0.74646
|0.31465
|1.90983
|0.96148
|0.79150
|0.23803
|1.99101
|0.57077
|0.54062
|0.16614
|1.27752
|5.178
|57.54
|12
|AOSm
|原子轨道搜索M
|0.80232
|0.70449
|0.31021
|1.81702
|0.85660
|0.69451
|0.21996
|1.77107
|0.74615
|0.52862
|0.14358
|1.41835
|5.006
|55.63
|13
|TSEA
|龟壳演化算法（joo）
|0.96798
|0.64480
|0.29672
|1.90949
|0.99449
|0.61981
|0.22708
|1.84139
|0.69077
|0.42646
|0.13598
|1.25322
|5.004
|55.60
|14
|DE
|差分进化
|0.95044
|0.61674
|0.30308
|1.87026
|0.95317
|0.78896
|0.16652
|1.90865
|0.78667
|0.36033
|0.02953
|1.17653
|4.955
|55.06
|15
|CRO
|化学反应优化
|0.94629
|0.66112
|0.29853
|1.90593
|0.87906
|0.58422
|0.21146
|1.67473
|0.75846
|0.42646
|0.12686
|1.31178
|4.892
|54.36
|16
|BSA
|鸟群算法
|0.89306
|0.64900
|0.26250
|1.80455
|0.92420
|0.71121
|0.24939
|1.88479
|0.69385
|0.32615
|0.10012
|1.12012
|4.809
|53.44
|17
|HS
|和声搜索
|0.86509
|0.68782
|0.32527
|1.87818
|0.99999
|0.68002
|0.09590
|1.77592
|0.62000
|0.42267
|0.05458
|1.09725
|4.751
|52.79
|18
|SSG
|树苗播种和生长
|0.77839
|0.64925
|0.39543
|1.82308
|0.85973
|0.62467
|0.17429
|1.65869
|0.64667
|0.44133
|0.10598
|1.19398
|4.676
|51.95
|19
|BCOm
|细菌趋化性优化算法M
|0.75953
|0.62268
|0.31483
|1.69704
|0.89378
|0.61339
|0.22542
|1.73259
|0.65385
|0.42092
|0.14435
|1.21912
|4.649
|51.65
|20
|ABO
|非洲水牛优化
|0.83337
|0.62247
|0.29964
|1.75548
|0.92170
|0.58618
|0.19723
|1.70511
|0.61000
|0.43154
|0.13225
|1.17378
|4.634
|51.49
|21
|(PO)ES
|(PO) 进化策略
|0.79025
|0.62647
|0.42935
|1.84606
|0.87616
|0.60943
|0.19591
|1.68151
|0.59000
|0.37933
|0.11322
|1.08255
|4.610
|51.22
|22
|TSm
|禁忌搜索M
|0.87795
|0.61431
|0.29104
|1.78330
|0.92885
|0.51844
|0.19054
|1.63783
|0.61077
|0.38215
|0.12157
|1.11449
|4.536
|50.40
|23
|BSO
|头脑风暴优化
|0.93736
|0.57616
|0.29688
|1.81041
|0.93131
|0.55866
|0.23537
|1.72534
|0.55231
|0.29077
|0.11914
|0.96222
|4.498
|49.98
|24
|WOAm
|鲸鱼优化算法M
|0.84521
|0.56298
|0.26263
|1.67081
|0.93100
|0.52278
|0.16365
|1.61743
|0.66308
|0.41138
|0.11357
|1.18803
|4.476
|49.74
|25
|AEFA
|人工电场算法
|0.87700
|0.61753
|0.25235
|1.74688
|0.92729
|0.72698
|0.18064
|1.83490
|0.66615
|0.11631
|0.09508
|0.87754
|4.459
|49.55
|26
|AEO
|基于人工生态系统的优化算法
|0.91380
|0.46713
|0.26470
|1.64563
|0.90223
|0.43705
|0.21400
|1.55327
|0.66154
|0.30800
|0.28563
|1.25517
|4.454
|49.49
|27
|ACOm
|蚁群优化 M
|0.88190
|0.66127
|0.30377
|1.84693
|0.85873
|0.58680
|0.15051
|1.59604
|0.59667
|0.37333
|0.02472
|0.99472
|4.438
|49.31
|28
|BFO-GA
|细菌觅食优化 - ga
|0.89150
|0.55111
|0.31529
|1.75790
|0.96982
|0.39612
|0.06305
|1.42899
|0.72667
|0.27500
|0.03525
|1.03692
|4.224
|46.93
|29
|SOA
|简单优化算法
|0.91520
|0.46976
|0.27089
|1.65585
|0.89675
|0.37401
|0.16984
|1.44060
|0.69538
|0.28031
|0.10852
|1.08422
|4.181
|46.45
|30
|ABHA
|人工蜂巢算法
|0.84131
|0.54227
|0.26304
|1.64663
|0.87858
|0.47779
|0.17181
|1.52818
|0.50923
|0.33877
|0.10397
|0.95197
|4.127
|45.85
|31
|ACMO
|大气云模型优化
|0.90321
|0.48546
|0.30403
|1.69270
|0.80268
|0.37857
|0.19178
|1.37303
|0.62308
|0.24400
|0.10795
|0.97503
|4.041
|44.90
|32
|ASHA
|人工淋浴算法
|0.89686
|0.40433
|0.25617
|1.55737
|0.80360
|0.35526
|0.19160
|1.35046
|0.47692
|0.18123
|0.09774
|0.75589
|3.664
|40.71
|33
|ASBO
|适应性社会行为优化
|0.76331
|0.49253
|0.32619
|1.58202
|0.79546
|0.40035
|0.26097
|1.45677
|0.26462
|0.17169
|0.18200
|0.61831
|3.657
|40.63
|34
|MEC
|思维进化计算
|0.69533
|0.53376
|0.32661
|1.55569
|0.72464
|0.33036
|0.07198
|1.12698
|0.52500
|0.22000
|0.04198
|0.78698
|3.470
|38.55
|35
|IWO
|入侵杂草优化
|0.72679
|0.52256
|0.33123
|1.58058
|0.70756
|0.33955
|0.07484
|1.12196
|0.42333
|0.23067
|0.04617
|0.70017
|3.403
|37.81
|36
|Micro-AIS
|微型人工免疫系统
|0.79547
|0.51922
|0.30861
|1.62330
|0.72956
|0.36879
|0.09398
|1.19233
|0.37667
|0.15867
|0.02802
|0.56335
|3.379
|37.54
|37
|COAm
|布谷鸟优化算法 M
|0.75820
|0.48652
|0.31369
|1.55841
|0.74054
|0.28051
|0.05599
|1.07704
|0.50500
|0.17467
|0.03380
|0.71347
|3.349
|37.21
|38
|SDOm
|螺旋动力学优化 M
|0.74601
|0.44623
|0.29687
|1.48912
|0.70204
|0.34678
|0.10944
|1.15826
|0.42833
|0.16767
|0.03663
|0.63263
|3.280
|36.44
|39
|NMm
|Nelder-Mead方法 M
|0.73807
|0.50598
|0.31342
|1.55747
|0.63674
|0.28302
|0.08221
|1.00197
|0.44667
|0.18667
|0.04028
|0.67362
|3.233
|35.92
|40
|FAm
|萤火虫算法 M
|0.58634
|0.47228
|0.32276
|1.38138
|0.68467
|0.37439
|0.10908
|1.16814
|0.28667
|0.16467
|0.04722
|0.49855
|3.048
|33.87
|41
|GSA
|引力搜索算法
|0.64757
|0.49197
|0.30062
|1.44016
|0.53962
|0.36353
|0.09945
|1.00260
|0.32667
|0.12200
|0.01917
|0.46783
|2.911
|32.34
|42
|BFO
|细菌觅食优化
|0.61171
|0.43270
|0.31318
|1.35759
|0.54410
|0.21511
|0.05676
|0.81597
|0.42167
|0.13800
|0.03195
|0.59162
|2.765
|30.72
|43
|ABC
|人工蜂群
|0.63377
|0.42402
|0.30892
|1.36671
|0.55103
|0.21874
|0.05623
|0.82600
|0.34000
|0.14200
|0.03102
|0.51302
|2.706
|30.06
|44
|BA
|蝙蝠算法
|0.59761
|0.45911
|0.35242
|1.40915
|0.40321
|0.19313
|0.07175
|0.66810
|0.21000
|0.10100
|0.03517
|0.34617
|2.423
|26.93
|45
|AAA
|人工藻类算法
|0.50007
|0.32040
|0.25525
|1.07572
|0.37021
|0.22284
|0.16785
|0.76089
|0.27846
|0.14800
|0.09755
|0.52402
|2.361
|26.23
总结
我们已经详细地探讨了算术优化算法，其实现过程确实极为简便。然而，正如有时会出现的情况那样，简单性并不总能保证取得优异成果。成功的真正秘诀在于极致的简单！当然，我这是在开玩笑。AOA算法的主要问题在于种群成员之间缺乏互动与信息交流，这进而导致该搜索策略完全缺乏组合特性。
该算法的另一缺点在于其搜索算子缺乏可变性。尽管每个坐标的算子选择是随机的，但这无法使算法有效地“捕捉”到搜索空间的多维特征。不过，AOA算法也包含了一些合理且逻辑清晰的方法，比如MoA和MoP元素会随每个迭代周期（epoch）而变化。这些方法成为重新构建算法的基础，推动其演变为一种基于概率方法的新型、有趣且极其简单的搜索策略，该策略通过从种群中的最优解复制信息，并在搜索空间中生成随机解来实现。
随着每个迭代周期的推进，种群决策中的随机性逐渐减少，而成功方向的集中度则逐渐增加。可以将其比作在河上建造一座优雅的桥梁：在工作的初始阶段，会使用各种可能并不适合最终结果的材料和设计。然而，随着项目逐渐接近完成，最优解决方案变得更加显而易见，不必要的材料也被摒弃。最终，这座桥梁变得愈发平衡稳固，以优雅而坚固的方式连接着两岸。
图例2. 根据相关测试，将算法的颜色等级大于或等于0.99的结果以白色突出显示。
图例3. 算法测试结果的直方图（标尺从 0 到 100，数字越大结果越好，
其中 100 是理论上的最大可能结果，将计算评级表格的脚本存档）
SOA pros and cons:
优点：
- 少量外部参数。
- 在低维问题上，尤其是离散型问题上表现优异。
- 快速。
- 在低维问题上，结果分布范围（或离散程度）较小。
- 实现简单。
缺点：
- 可扩展性低。
文章附有一个包含当前版本算法代码的归档文件。本文作者对标准算法描述的绝对准确性不承担责任。为提升搜索能力，已经对其中的许多算法进行了修改。文章中表述的结论和论断都是基于实验的结果。
文中所用的程序
|#
|名称
|类型
|描述
|1
|#C_AO.mqh
|库
|种群优化算法的基类
|2
|#C_AO_enum.mqh
|库
|种群优化算法的枚举说明
|3
|TestFunctions.mqh
|库
|测试函数库
|4
|TestStandFunctions.mqh
|库
|测试台函数库
|5
|Utilities.mqh
|库
|辅助函数库
|6
|CalculationTestResults.mqh
|库
|用于计算比较表结果的脚本
|7
|Testing AOs.mq5
|脚本
|面向所有种群优化算法的统一测试平台
|8
|Simple use of population optimization algorithms.mq5
|脚本
|种群优化算法非可视化简易使用案例
|9
|AO_AOA_ArithmeticOptimizationAlgorithm.mqh
|库
|AOA算法类
|10
|AO_SOA_SimpleOptimizationAlgorithm.mqh
|库
|SOA算法类
|11
|Test_AO_AOA.mq5
|脚本
|AOA测试
|12
|Test_AO_SOA.mq5
|脚本
|SOA测试
本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/16364
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