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台球优化算法(BOA)

台球优化算法(BOA)

MetaTrader 5测试者 |
414 0
Andrey Dik
Andrey Dik

内容

  1. 引言
  2. 算法的实现
  3. 测试结果


引言

在优化算法的世界里，数学的精确性与现实世界的灵感相交汇，往往诞生出令人惊叹的巧妙方法。台球优化算法（BOA）就是其中之一，它从经典台球运动的力学机制中汲取灵感，构建其搜索策略。

想象一张台球桌，每一个球袋都代表一个潜在的解，而台球则是在可能性空间中移动的搜寻者。正如技艺高超的台球选手计算球的轨迹以将其精准送入袋中，BOA通过搜索和细化的迭代过程，引导其决策趋向最优结果。该算法由研究员 Hadi Givi 和 Marie Hubálovská 于 2023 年提出，展示了一种有趣且非同寻常的解决优化问题的方法。

在本文中，我们将深入探讨 BOA 的概念基础，剖析其数学模型，并分析其在解决多模态问题中的效率。该算法将概念的简洁性与数学的精确性相结合，在计算优化领域开启了新的视野，并成为现代优化方法库中有价值的补充。


算法的实现

BOA 算法是一种受台球运动启发的优化方法。想象一下，你正在寻找某个问题的最佳解，用台球术语来说，这就好比试图将球打入袋中。一张台球桌上有 8 个球袋，以及许多台球。在算法开始时，会生成一组随机解（种群）。这些决策就像台球桌上的球。针对每个解，计算其目标函数值，以确定其优劣。

在算法的每一次迭代中，种群中最好的八个解会成为“球袋”（即努力追求的目标）其余的解则被视为台球，需要被引导朝向这些球袋移动。对于每一个球（解），随机选择一个球袋（最佳解）。然后计算球的新位置——即一个朝向所选球袋移动的新解。如果球的新位置能提供更好的目标函数值，那么球就会移动到新位置；如果不能，则停留在原地。

从数学上看，它表示如下：

X_new = X + rnd [0.0; 1.0] × (P - I × X)

其中：

  • X_new — 球的新位置，
  • X — 球的当前位置，
  • P — 球袋的位置（或当前球应该击中的球），
  • I — 随机选取数字 1 或 2。

该过程会重复多次，最终球（解）应当趋近于问题的最优解。

BOA 的一个优势可能在于，理论上它仅需在方程中使用一个系数，就能很好地平衡全局搜索和局部搜索。这是通过使用随机比率 I 实现的，它确保球产生“未达到”（在优秀解附近细化解）或“超出”（探索解空间的不同区域）的效果。

boa-algorithm-diagram

图例 1. BOA 算法流程图

图 1 展示了 BOA 算法的工作原理示意图。中心元素是一个标记为“X”的白球，代表智能体在解搜索空间中的当前位置。在这个球周围是标记为“P”的彩色球——这些是代表迄今为止找到的 8 个最佳解的“球袋”或“孔”。示意图展示了智能体（白球）如何通过向不同的球袋移动来更新其位置，即在每一步中，智能体随机选择八个球袋中的一个作为移动的目标方向。

带箭头的橙色线条显示了智能体移动到不同球袋（在此例中为红色和蓝色球袋）的可能轨迹。虚线圆圈代表智能体移动时可能采取的中间位置，具体取决于 I 的值（1 或 2）。I 的值改变了“击球力度”和移动的性质：当 I=1 时，位置向所选球袋的方向偏移；当 I=2 时，智能体可以进行更剧烈的移动，这有助于探索解空间的更大一部分。

既然我们已经完全理解了算法的工作原理，我们将开始编写 BOA 伪代码。

初始化
确定球（种群）的数量 和球袋 的数量。
创建球（智能体）种群。
设置具有最小和最大边界的搜索空间。

基本算法
第一阶段：初始初始化（仅执行一次）
对于种群中的每个球：
在搜索空间中随机放置球。
保存其初始位置。
将适应度函数的初始值设置为最小值。

第二阶段：移动球
对于种群中的每个球：
对于球的每个坐标：
随机选择一个球袋（numPockets 个最佳解之一）。
使用以下方程更新球的位置：X_new = X + rnd [0.0; 1.0] × (P - I × X)
检查新位置是否保持在可接受的范围内。

第三阶段：更新最佳解
对于每个球：
如果球的适应度函数值优于全局最优，则更新全局最优。
如果球的适应度函数值优于其自身最优，则更新其自身最优。
按最佳适应度函数值对球进行排序。
排序后的前 numPockets 个智能体成为下一次迭代的球袋。

重复球移动最佳解更新步骤，直到满足停止条件（例如，达到最大迭代次数）。

让我们开始编写算法代码。C_AO_BOA 类派生自 C_AO 类（种群优化算法的基类），并实现了 BOA 优化算法。让我们看一下它的关键元素：

    C_AO_BOA () 构造函数初始化实例变量的值：
    • popSize 设置为 50，代表算法中球（智能体）的数量。
    • numPockets 设置为 8，它构成台球桌上球袋的数量。
    • params 数组的大小被改变，并且两个参数（popSizenumPockets）被添加到 params 数组中。
    方法
    • SetParams () — 该方法负责将参数从 ‘params’ 数组设置回局部 popSize 和 numPockets 变量中。
    • Init () — 初始化方法配置搜索的最小值、最大值和步长，以及设置 epoch（迭代周期）的数量。
    • Moving () — 管理算法中球的移动。
    • Revision () — 核实和修正智能体的位置/决策。
    //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
class C_AO_BOA : public C_AO
{
  public: //--------------------------------------------------------------------
  ~C_AO_BOA () { }
  C_AO_BOA ()
  {
    ao_name = "BOA";
    ao_desc = "Billiards Optimization Algorithm";
    ao_link = "https://www.mql5.com/en/articles/17325";

    popSize    = 50;  // number of balls (agents)
    numPockets = 8;   // number of pockets on a billiard table

    ArrayResize (params, 2);

    params [0].name = "popSize";    params [0].val = popSize;
    params [1].name = "numPockets"; params [1].val = numPockets;
  }

  void SetParams ()
  {
    popSize    = (int)params [0].val;
    numPockets = (int)params [1].val;
  }

  bool Init (const double &rangeMinP  [],  // minimum values
             const double &rangeMaxP  [],  // maximum values
             const double &rangeStepP [],  // step change
             const int     epochsP = 0);   // number of epochs

  void Moving   ();
  void Revision ();

  //----------------------------------------------------------------------------
  int numPockets;       // number of pockets (best solutions)

  private: //-------------------------------------------------------------------
};
//——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

    C_AO_BOA 类中的 Init 方法负责初始化 BOA 算法。在方法开始时，会调用 StandardInit() 函数，并将最小值、最大值数组以及步长传递给它。该函数负责执行所有优化算法派生类必须执行的通用操作和初始化（包括初始范围的设置），以及准备算法中的底层搜索智能体。如果 StandardInit() 返回 ‘false’（初始化失败），Init 方法也会返回 ‘false’。如果一切顺利，该方法返回 ‘true’。

    //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
//--- Initialization
bool C_AO_BOA::Init (const double &rangeMinP  [],
                     const double &rangeMaxP  [],
                     const double &rangeStepP [],
                     const int epochsP = 0)
{
  if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false;

  //----------------------------------------------------------------------------
  return true;
}
//——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

    Moving 方法实现了 BOA 算法的主要步骤，并控制智能体（球）在解空间中的移动。首先，检查 if (!revision) 条件以确定该方法是否是首次被调用。如果 revision=false，则需要初始化智能体的位置。为此，会对定义为 popSize 的所有智能体执行循环，在其中对定义每个智能体决策参数的坐标执行嵌套循环。

    在生成初始位置的阶段，会在给定范围内为每个智能体坐标选择一个随机值，u.SeInDiSp() 函数会结合步长（step）将该值调整为一个可接受的值。智能体的初始位置存储在 a[p].cB[c] 中，作为球的最佳个体解（在第一次迭代时，初始解等同于已知的最优解），在设置 revision=true 后，方法终止，以防止重新初始化数值。

    在第二次及后续迭代中，启动循环以移动所有智能体。在更新坐标期间，会对所有智能体及其坐标执行嵌套循环，其中随机选择一个可用的最佳球袋来更新智能体的当前位置。位置的更新是基于先前位置，再加上基于所选球袋位置的随机变化量。u.RNDprobab() 函数返回 [0.0; 1.0] 范围内的随机数以添加随机噪声，而 u.RNDintInRange(1, 2) 函数则将随机值 1 或 2 与智能体的位置相乘。

    更新位置后，会对其进行调整，结合最小值、最大值以及变化步长，将更新后的数值调整到指定范围内。 

    //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
//--- The main step of the algorithm
void C_AO_BOA::Moving ()
{
  //----------------------------------------------------------------------------
  // Initial initialization
  if (!revision)
  {
    for (int p = 0; p < popSize; p++)
    {
      for (int c = 0; c < coords; c++)
      {
        a [p].c  [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]);
        a [p].c  [c] = u.SeInDiSp (a [p].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]);
        a [p].cB [c] = a [p].c [c];  // Save the initial position
      }
    }

    revision = true;
    return;
  }

  //----------------------------------------------------------------------------
  for (int p = 0; p < popSize; p++)
  {
    for (int c = 0; c < coords; c++)
    {
      int pocketID = u.RNDminusOne (numPockets);

      a [p].c [c] = a [p].cB [c] + u.RNDprobab () * (a [pocketID].cB [c] - u.RNDintInRange (1, 2) * a [p].cB [c]);
      a [p].c [c] = u.SeInDiSp (a [p].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]);
    }
  }
}
//——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
    Revision 方法负责更新 BOA 算法中的最佳全局解，同时更新各球的最佳个体解。在方法结束时，球会根据其最佳个体解进行排序。

    //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
//--- Update the best solution taking into account greedy selection and the probability of making worse decisions
void C_AO_BOA::Revision ()
{
  int bestIND = -1;

  for (int i = 0; i < popSize; i++)
  {
    if (a [i].f > fB)
    {
      fB = a [i].f;
      bestIND = i;
    }

    if (a [i].f > a [i].fB)
    {
      a [i].fB = a [i].f;
      ArrayCopy (a [i].cB, a [i].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY);
    }
  }

  if (bestIND != -1) ArrayCopy (cB, a [bestIND].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY);

  S_AO_Agent aT []; ArrayResize (aT, popSize);
  u.Sorting_fB (a, aT, popSize);
}
//——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


    测试结果

    现在让我们看看BOA算法的表现：
    BOA|Billiards Optimization Algorithm|50.0|8.0|
    =============================
    5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.63960620766331
    25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.3277725645995603
    500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.2514878043770147
    =============================
    5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.3885662762060409
    25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.1955657530616877
    500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.15336230733273673
    =============================
    5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.5415384615384615
    25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.19046153846153846
    500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.10530769230769324
    =============================
    总得分： 2.79367 (31.04%)

    如你所见，该算法的性能相当弱，未能进入我们的排名表，因此我决定深入研究该算法，并提出了一些关于如何使其有效运作的想法。让我们再次看一下球的移动方程：

    X_new = X + rnd [0.0; 1.0] × (P - I × X)

    在该方程中，比率 I 被应用于球的当前坐标值，这具有不明确的物理含义，因为实际上缩放是应用于坐标的绝对值。更自然的做法是将该比率提取出来，以便允许针对球袋和球的坐标值之间的差值进行缩放。然后，得到的公式描述了一种真正的物理意义，即球要么无法到达球袋，要么会飞越它。变化性由 [0.0, 1.0] 范围内随机数的额外噪声因子提供。

    因此，我们得到了球的移动方程：

    X_new = X + rnd [0.0; 1.0] × (P -X) × I

    所以，下面是 Moving () 方法修改版本的完整代码，其中显示了被注释掉的作者的方程，之后是我的版本

    //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
//--- The main step of the algorithm
void C_AO_BOA::Moving ()
{
  //----------------------------------------------------------------------------
  // Initial initialization
  if (!revision)
  {
    for (int p = 0; p < popSize; p++)
    {
      for (int c = 0; c < coords; c++)
      {
        a [p].c  [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]);
        a [p].c  [c] = u.SeInDiSp (a [p].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]);
        a [p].cB [c] = a [p].c [c];  // Save the initial position as the best individual solution 
      }
    }

    revision = true;
    return;
  }

  //----------------------------------------------------------------------------
  for (int p = 0; p < popSize; p++)
  {
    for (int c = 0; c < coords; c++)
    {
      int pocketID = u.RNDminusOne (numPockets);

      //a [p].c [c] = a [p].cB [c] + u.RNDprobab () * (a [pocketID].cB [c] - u.RNDintInRange (1, 2) * a [p].cB [c]);
      a [p].c [c] = a [p].cB [c] + u.RNDprobab () * (a [pocketID].cB [c] - a [p].cB [c]) * u.RNDintInRange (1, 2);
      a [p].c [c] = u.SeInDiSp (a [p].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]);
    }
  }
}
//——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

    现在，经过修改后，让我们看看算法在使用原版本表现最佳的参数时，其结果如何：

    BOA|Billiards Optimization Algorithm|50.0|8.0|
    =============================
    5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.8727603657603271
    25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.7117647027521633
    500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.25339119302510993
    =============================
    5 Forest's；函数运行次数：10000；结果：0.9893902762645717
    25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.7601448268715335
    500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.3498925749480034
    =============================
    5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.6184615384615385
    25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.45876923076923076
    500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.14586153846153965
    =============================
    总得分：5.09389 (56.60%)

    在进行了几次更多的实验后，我找到了能产生更好结果的参数：

    BOA|Billiards Optimization Algorithm|50.0|25.0|
    =============================
    5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.957565927297626
    25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.8259872884790693
    500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.2523458952211869
    =============================
    5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.9999999999999929
    25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.900362056289584
    500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.305018130407844
    =============================
    5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.7353846153846153
    25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.5252307692307692
    500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.09563076923077005
    =============================
    总得分：5.59753 (62.19%)

    让我们看一下 BOA 算法在测试函数上运行的可视化结果。在搜索空间中未观察到特定的特征行为；“球”的移动显得混乱无序。尤其值得注意的是，该算法能成功处理中小维度的难题，然而，在大维度问题上表现出收敛困难。在平滑的 Hilly 函数上这一点尤为明显，其表现甚至比离散的 Megacity 函数还要差，与其他基于种群的算法相比，这是一种极其罕见的现象。还值得注意的是，该算法在解决小维度问题时容易陷入局部最小值。

    Hilly

    BOA在 Hilly 测试函数上

    Forest

    BOA on the Forest test function

    Megacity

    BOA在 Megacity 测试函数上

    让我们总结下测试结果并观察算法效率。尽管存在严重的缺陷，该算法还是表现出了相当高的效率，在最佳优化算法排名中占据了第 8 位。

    # 算法 说明 Hilly Hilly 最终结果 Forest Forest 最终结果 Megacity (离散) Megacity 最终结果 最终结果 最大 %
    10 p (5 F) 50 p (25 F) 1000 p (500 F) 10 p (5 F) 50 p (25 F) 1000 p (500 F) 10 p (5 F) 50 p (25 F) 1000 p (500 F)
    1 ANS 交叉邻近搜索 0.94948 0.84776 0.43857 2.23581 1.00000 0.92334 0.39988 2.32323 0.70923 0.63477 0.23091 1.57491 6.134 68.15
    2 CLA 代码锁定算法（JOO） 0.95345 0.87107 0.37590 2.20042 0.98942 0.91709 0.31642 2.22294 0.79692 0.69385 0.19303 1.68380 6.107 67.86
    3 AMOm 动物迁徙优化M 0.90358 0.84317 0.46284 2.20959 0.99001 0.92436 0.46598 2.38034 0.56769 0.59132 0.23773 1.39675 5.987 66.52
    4 (P+O)ES (P+O) 进化策略 0.92256 0.88101 0.40021 2.20379 0.97750 0.87490 0.31945 2.17185 0.67385 0.62985 0.18634 1.49003 5.866 65.17
    5 CTA 彗尾算法（JOO） 0.95346 0.86319 0.27770 2.09435 0.99794 0.85740 0.33949 2.19484 0.88769 0.56431 0.10512 1.55712 5.846 64.96
    6 TETA 时间演化旅行算法（JOO） 0.91362 0.82349 0.31990 2.05701 0.97096 0.89532 0.29324 2.15952 0.73462 0.68569 0.16021 1.58052 5.797 64.41
    7 SDSm 随机扩散搜索 M 0.93066 0.85445 0.39476 2.17988 0.99983 0.89244 0.19619 2.08846 0.72333 0.61100 0.10670 1.44103 5.709 63.44
    8 BOAm 台球优化算法 M 0.95757 0.82599 0.25235 2.03590 1.00000 0.90036 0.30502 2.20538 0.73538 0.52523 0.09563 1.35625 5.598 62.19
    9 AAm 射箭算法 M 0.91744 0.70876 0.42160 2.04780 0.92527 0.75802 0.35328 2.03657 0.67385 0.55200 0.23738 1.46323 5.548 61.64
    10 ESG 社会群体的进化（JOO） 0.99906 0.79654 0.35056 2.14616 1.00000 0.82863 0.13102 1.95965 0.82333 0.55300 0.04725 1.42358 5.529 61.44
    11 SIA 模拟各向同性退火（JOO） 0.95784 0.84264 0.41465 2.21513 0.98239 0.79586 0.20507 1.98332 0.68667 0.49300 0.09053 1.27020 5.469 60.76
    12 ACS 人工协同搜索 0.75547 0.74744 0.30407 1.80698 1.00000 0.88861 0.22413 2.11274 0.69077 0.48185 0.13322 1.30583 5.226 58.06
    13 DA 辩证算法 0.86183 0.70033 0.33724 1.89940 0.98163 0.72772 0.28718 1.99653 0.70308 0.45292 0.16367 1.31967 5.216 57.95
    14 BHAm 黑洞算法 M 0.75236 0.76675 0.34583 1.86493 0.93593 0.80152 0.27177 2.00923 0.65077 0.51646 0.15472 1.32195 5.196 57.73
    15 ASO 无政府社会优化 0.84872 0.74646 0.31465 1.90983 0.96148 0.79150 0.23803 1.99101 0.57077 0.54062 0.16614 1.27752 5.178 57.54
    16 RFO 皇家同花顺优化算法 (JOO) 0.83361 0.73742 0.34629 1.91733 0.89424 0.73824 0.24098 1.87346 0.63154 0.50292 0.16421 1.29867 5.089 56.55
    17 AOSm 原子环路搜索 M 0.80232 0.70449 0.31021 1.81702 0.85660 0.69451 0.21996 1.77107 0.74615 0.52862 0.14358 1.41835 5.006 55.63
    18 TSEA 龟壳进化算法（JOO） 0.96798 0.64480 0.29672 1.90949 0.99449 0.61981 0.22708 1.84139 0.69077 0.42646 0.13598 1.25322 5.004 55.60
    19 DE 差分进化 0.95044 0.61674 0.30308 1.87026 0.95317 0.78896 0.16652 1.90865 0.78667 0.36033 0.02953 1.17653 4.955 55.06
    20 CRO 化学反应优化 0.94629 0.66112 0.29853 1.90593 0.87906 0.58422 0.21146 1.67473 0.75846 0.42646 0.12686 1.31178 4.892 54.36
    21 BIO 血缘遗传优化算法 (JOO) 0.81568 0.65336 0.30877 1.77781 0.89937 0.65319 0.21760 1.77016 0.67846 0.47631 0.13902 1.29378 4.842 53.80
    22 BSA 鸟群算法 0.89306 0.64900 0.26250 1.80455 0.92420 0.71121 0.24939 1.88479 0.69385 0.32615 0.10012 1.12012 4.809 53.44
    23 HS 和声搜索算法 0.86509 0.68782 0.32527 1.87818 0.99999 0.68002 0.09590 1.77592 0.62000 0.42267 0.05458 1.09725 4.751 52.79
    24 SSG 树苗播种和生长算法 0.77839 0.64925 0.39543 1.82308 0.85973 0.62467 0.17429 1.65869 0.64667 0.44133 0.10598 1.19398 4.676 51.95
    25 BCOm 细菌趋化优化算法M 0.75953 0.62268 0.31483 1.69704 0.89378 0.61339 0.22542 1.73259 0.65385 0.42092 0.14435 1.21912 4.649 51.65
    26 ABO 非洲水牛优化 0.83337 0.62247 0.29964 1.75548 0.92170 0.58618 0.19723 1.70511 0.61000 0.43154 0.13225 1.17378 4.634 51.49
    27 (PO)ES (PO) 进化策略 0.79025 0.62647 0.42935 1.84606 0.87616 0.60943 0.19591 1.68151 0.59000 0.37933 0.11322 1.08255 4.610 51.22
    28 TSm 禁忌搜索优化算法 0.87795 0.61431 0.29104 1.78330 0.92885 0.51844 0.19054 1.63783 0.61077 0.38215 0.12157 1.11449 4.536 50.40
    29 BSO 头脑风暴优化 0.93736 0.57616 0.29688 1.81041 0.93131 0.55866 0.23537 1.72534 0.55231 0.29077 0.11914 0.96222 4.498 49.98
    30 WOAm 鲸鱼优化算法M 0.84521 0.56298 0.26263 1.67081 0.93100 0.52278 0.16365 1.61743 0.66308 0.41138 0.11357 1.18803 4.476 49.74
    31 AEFA 人工电场算法 0.87700 0.61753 0.25235 1.74688 0.92729 0.72698 0.18064 1.83490 0.66615 0.11631 0.09508 0.87754 4.459 49.55
    32 AEO 基于人工生态系统的优化算法 0.91380 0.46713 0.26470 1.64563 0.90223 0.43705 0.21400 1.55327 0.66154 0.30800 0.28563 1.25517 4.454 49.49
    33 ACOm 蚁群优化 M 0.88190 0.66127 0.30377 1.84693 0.85873 0.58680 0.15051 1.59604 0.59667 0.37333 0.02472 0.99472 4.438 49.31
    34 BFO-GA 细菌觅食优化 - ga 0.89150 0.55111 0.31529 1.75790 0.96982 0.39612 0.06305 1.42899 0.72667 0.27500 0.03525 1.03692 4.224 46.93
    35 SOA 简单优化算法 0.91520 0.46976 0.27089 1.65585 0.89675 0.37401 0.16984 1.44060 0.69538 0.28031 0.10852 1.08422 4.181 46.45
    36 ABHA 人工蜂巢算法 0.84131 0.54227 0.26304 1.64663 0.87858 0.47779 0.17181 1.52818 0.50923 0.33877 0.10397 0.95197 4.127 45.85
    37 ACMO 大气云层模型优化 0.90321 0.48546 0.30403 1.69270 0.80268 0.37857 0.19178 1.37303 0.62308 0.24400 0.10795 0.97503 4.041 44.90
    38 ADAMm 自适应动量评估 M 0.88635 0.44766 0.26613 1.60014 0.84497 0.38493 0.16889 1.39880 0.66154 0.27046 0.10594 1.03794 4.037 44.85
    39 CGO 混沌博弈优化算法 0.57256 0.37158 0.32018 1.26432 0.61176 0.61931 0.62161 1.85267 0.37538 0.21923 0.19028 0.78490 3.902 43.35
    40 ATAm 人工部落算法 M 0.71771 0.55304 0.25235 1.52310 0.82491 0.55904 0.20473 1.58867 0.44000 0.18615 0.09411 0.72026 3.832 42.58
    41 ASHA 人工淋浴算法 0.89686 0.40433 0.25617 1.55737 0.80360 0.35526 0.19160 1.35046 0.47692 0.18123 0.09774 0.75589 3.664 40.71
    42 ASBO 适应性社会行为优化 0.76331 0.49253 0.32619 1.58202 0.79546 0.40035 0.26097 1.45677 0.26462 0.17169 0.18200 0.61831 3.657 40.63
    43 MEC 思维进化计算 0.69533 0.53376 0.32661 1.55569 0.72464 0.33036 0.07198 1.12698 0.52500 0.22000 0.04198 0.78698 3.470 38.55
    44 CSA 圆搜索算法 0.66560 0.45317 0.29126 1.41003 0.68797 0.41397 0.20525 1.30719 0.37538 0.23631 0.10646 0.71815 3.435 38.17
    45 IWO 入侵性杂草优化 0.72679 0.52256 0.33123 1.58058 0.70756 0.33955 0.07484 1.12196 0.42333 0.23067 0.04617 0.70017 3.403 37.81
    RW 随机游走 0.48754 0.32159 0.25781 1.06694 0.37554 0.21944 0.15877 0.75375 0.27969 0.14917 0.09847 0.52734 2.348 26.09


    总结

    改进后的台球优化算法 (BOAm) 在测试函数上展现了有趣的结果。对所提供数据的分析表明，该算法在中小型问题上取得了最佳结果，在迭代达到 10,000 次时，在 Hilly (0.957)、Forest (0.999) 和 Megacity (0.735) 测试中获得了最高分。这证明了其在解决中等复杂度问题时寻找最优解的高效性。然而，随着问题规模的增加，性能显著下降，这在 1000 个变量的场景结果中显而易见，其得分分别降至 0.252、0.305 和 0.095。

    尤其值得注意的是，该算法改进版本的性能有了显著提升，达到了最大可能结果的 62.19%，是原始版本 31.04% 的两倍。这种令人印象深刻的改进仅通过修改一行代码实现，而这行代码涉及球位置的更新方程。

    算法的简洁性既是其优势也是其局限——它直观、易于实现，且基于优雅的台球概念——但可能需要额外的修改才能高效处理高维问题。总体而言，在排名表中位列前十的 BOAm 代表了一种有前景的元启发式方法，它在解空间的探索与开发之间取得了良好的平衡。

    Таблица

    图例 2. 根据相应测试结果的算法颜色分级

    График

    图例 3. 算法测试结果直方图（比例从 0 到 100，越高越好，其中 100 是最大可能的理论结果，存档中有一个用于计算评级表的脚本）

    BOA算法的优缺点：

    优点：

    1. 外部参数非常少。
    2. 实现简单。
    3. 在中小型问题上表现良好。
    4. 在具有“陡峭”极值（如 Forest 函数）的问题上结果优异。

    缺点：

    1. 在低维问题上会陷入局部极值。
    2. 在高维“平滑”问题（如 Hilly 函数）上的收敛速度和准确率非常低。

    本文附带了一个文档，其中包含了算法代码的当前版本。文章作者不对典型算法描述的绝对准确性负责。对其中进行了多处修改，从而提升搜索能力。文章中表述的结论和论断是基于实验的结果。


    文中所用程序

    # 名称 类型 说明
    1 #C_AO.mqh
    		种群算法的父类
    算法
    2 #C_AO_enum.mqh
    		群体优化算法枚举
    3 TestFunctions.mqh
    		测试函数函数库
    4
    		 TestStandFunctions.mqh
    		测试台函数库
    5
    		 Utilities.mqh
    		辅助函数库
    6
    		 CalculationTestResults.mqh
    		用于计算对比表中结果的脚本
    7
    		 Testing AOs.mq5
    		 脚本 所有种群优化算法的统一测试平台
    8
    		 Simple use of population optimization algorithms.mq5
    		 脚本
    		 一个不包含可视化功能的种群优化算法使用示例
    9
    		 Test_AO_BOAm.mq5
    		 脚本 BOAm test stand

    本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
    原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/17325

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    Andrey Dik
    Andrey Dik
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