台球优化算法(BOA)
内容
引言
在优化算法的世界里，数学的精确性与现实世界的灵感相交汇，往往诞生出令人惊叹的巧妙方法。台球优化算法（BOA）就是其中之一，它从经典台球运动的力学机制中汲取灵感，构建其搜索策略。
想象一张台球桌，每一个球袋都代表一个潜在的解，而台球则是在可能性空间中移动的搜寻者。正如技艺高超的台球选手计算球的轨迹以将其精准送入袋中，BOA通过搜索和细化的迭代过程，引导其决策趋向最优结果。该算法由研究员 Hadi Givi 和 Marie Hubálovská 于 2023 年提出，展示了一种有趣且非同寻常的解决优化问题的方法。
在本文中，我们将深入探讨 BOA 的概念基础，剖析其数学模型，并分析其在解决多模态问题中的效率。该算法将概念的简洁性与数学的精确性相结合，在计算优化领域开启了新的视野，并成为现代优化方法库中有价值的补充。
算法的实现
BOA 算法是一种受台球运动启发的优化方法。想象一下，你正在寻找某个问题的最佳解，用台球术语来说，这就好比试图将球打入袋中。一张台球桌上有 8 个球袋，以及许多台球。在算法开始时，会生成一组随机解（种群）。这些决策就像台球桌上的球。针对每个解，计算其目标函数值，以确定其优劣。
在算法的每一次迭代中，种群中最好的八个解会成为“球袋”（即努力追求的目标）其余的解则被视为台球，需要被引导朝向这些球袋移动。对于每一个球（解），随机选择一个球袋（最佳解）。然后计算球的新位置——即一个朝向所选球袋移动的新解。如果球的新位置能提供更好的目标函数值，那么球就会移动到新位置；如果不能，则停留在原地。
从数学上看，它表示如下：
X_new = X + rnd [0.0; 1.0] × (P - I × X)
其中：
- X_new — 球的新位置，
- X — 球的当前位置，
- P — 球袋的位置（或当前球应该击中的球），
- I — 随机选取数字 1 或 2。
该过程会重复多次，最终球（解）应当趋近于问题的最优解。
BOA 的一个优势可能在于，理论上它仅需在方程中使用一个系数，就能很好地平衡全局搜索和局部搜索。这是通过使用随机比率 I 实现的，它确保球产生“未达到”（在优秀解附近细化解）或“超出”（探索解空间的不同区域）的效果。
图例 1. BOA 算法流程图
图 1 展示了 BOA 算法的工作原理示意图。中心元素是一个标记为“X”的白球，代表智能体在解搜索空间中的当前位置。在这个球周围是标记为“P”的彩色球——这些是代表迄今为止找到的 8 个最佳解的“球袋”或“孔”。示意图展示了智能体（白球）如何通过向不同的球袋移动来更新其位置，即在每一步中，智能体随机选择八个球袋中的一个作为移动的目标方向。
带箭头的橙色线条显示了智能体移动到不同球袋（在此例中为红色和蓝色球袋）的可能轨迹。虚线圆圈代表智能体移动时可能采取的中间位置，具体取决于 I 的值（1 或 2）。I 的值改变了“击球力度”和移动的性质：当 I=1 时，位置向所选球袋的方向偏移；当 I=2 时，智能体可以进行更剧烈的移动，这有助于探索解空间的更大一部分。
既然我们已经完全理解了算法的工作原理，我们将开始编写 BOA 伪代码。
初始化
确定球（种群）的数量 和球袋 的数量。
创建球（智能体）种群。
设置具有最小和最大边界的搜索空间。
基本算法
第一阶段：初始初始化（仅执行一次）
对于种群中的每个球：
在搜索空间中随机放置球。
保存其初始位置。
将适应度函数的初始值设置为最小值。
第二阶段：移动球
对于种群中的每个球：
对于球的每个坐标：
随机选择一个球袋（numPockets 个最佳解之一）。
使用以下方程更新球的位置：X_new = X + rnd [0.0; 1.0] × (P - I × X)
检查新位置是否保持在可接受的范围内。
第三阶段：更新最佳解
对于每个球：
如果球的适应度函数值优于全局最优，则更新全局最优。
如果球的适应度函数值优于其自身最优，则更新其自身最优。
按最佳适应度函数值对球进行排序。
排序后的前 numPockets 个智能体成为下一次迭代的球袋。
重复球移动和最佳解更新步骤，直到满足停止条件（例如，达到最大迭代次数）。
让我们开始编写算法代码。C_AO_BOA 类派生自 C_AO 类（种群优化算法的基类），并实现了 BOA 优化算法。让我们看一下它的关键元素：
- popSize 设置为 50，代表算法中球（智能体）的数量。
- numPockets 设置为 8，它构成台球桌上球袋的数量。
- params 数组的大小被改变，并且两个参数（popSize 和 numPockets）被添加到 params 数组中。
- SetParams () — 该方法负责将参数从 ‘params’ 数组设置回局部 popSize 和 numPockets 变量中。
- Init () — 初始化方法配置搜索的最小值、最大值和步长，以及设置 epoch（迭代周期）的数量。
- Moving () — 管理算法中球的移动。
- Revision () — 核实和修正智能体的位置/决策。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— class C_AO_BOA : public C_AO { public: //-------------------------------------------------------------------- ~C_AO_BOA () { } C_AO_BOA () { ao_name = "BOA"; ao_desc = "Billiards Optimization Algorithm"; ao_link = "https://www.mql5.com/en/articles/17325"; popSize = 50; // number of balls (agents) numPockets = 8; // number of pockets on a billiard table ArrayResize (params, 2); params [0].name = "popSize"; params [0].val = popSize; params [1].name = "numPockets"; params [1].val = numPockets; } void SetParams () { popSize = (int)params [0].val; numPockets = (int)params [1].val; } bool Init (const double &rangeMinP [], // minimum values const double &rangeMaxP [], // maximum values const double &rangeStepP [], // step change const int epochsP = 0); // number of epochs void Moving (); void Revision (); //---------------------------------------------------------------------------- int numPockets; // number of pockets (best solutions) private: //------------------------------------------------------------------- }; //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
C_AO_BOA 类中的 Init 方法负责初始化 BOA 算法。在方法开始时，会调用 StandardInit() 函数，并将最小值、最大值数组以及步长传递给它。该函数负责执行所有优化算法派生类必须执行的通用操作和初始化（包括初始范围的设置），以及准备算法中的底层搜索智能体。如果 StandardInit() 返回 ‘false’（初始化失败），Init 方法也会返回 ‘false’。如果一切顺利，该方法返回 ‘true’。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- Initialization bool C_AO_BOA::Init (const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0) { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false; //---------------------------------------------------------------------------- return true; } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Moving 方法实现了 BOA 算法的主要步骤，并控制智能体（球）在解空间中的移动。首先，检查 if (!revision) 条件以确定该方法是否是首次被调用。如果 revision=false，则需要初始化智能体的位置。为此，会对定义为 popSize 的所有智能体执行循环，在其中对定义每个智能体决策参数的坐标执行嵌套循环。
在生成初始位置的阶段，会在给定范围内为每个智能体坐标选择一个随机值，u.SeInDiSp() 函数会结合步长（step）将该值调整为一个可接受的值。智能体的初始位置存储在 a[p].cB[c] 中，作为球的最佳个体解（在第一次迭代时，初始解等同于已知的最优解），在设置 revision=true 后，方法终止，以防止重新初始化数值。
在第二次及后续迭代中，启动循环以移动所有智能体。在更新坐标期间，会对所有智能体及其坐标执行嵌套循环，其中随机选择一个可用的最佳球袋来更新智能体的当前位置。位置的更新是基于先前位置，再加上基于所选球袋位置的随机变化量。u.RNDprobab() 函数返回 [0.0; 1.0] 范围内的随机数以添加随机噪声，而 u.RNDintInRange(1, 2) 函数则将随机值 1 或 2 与智能体的位置相乘。
更新位置后，会对其进行调整，结合最小值、最大值以及变化步长，将更新后的数值调整到指定范围内。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- The main step of the algorithm void C_AO_BOA::Moving () { //---------------------------------------------------------------------------- // Initial initialization if (!revision) { for (int p = 0; p < popSize; p++) { for (int c = 0; c < coords; c++) { a [p].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [p].c [c] = u.SeInDiSp (a [p].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); a [p].cB [c] = a [p].c [c]; // Save the initial position } } revision = true; return; } //---------------------------------------------------------------------------- for (int p = 0; p < popSize; p++) { for (int c = 0; c < coords; c++) { int pocketID = u.RNDminusOne (numPockets); a [p].c [c] = a [p].cB [c] + u.RNDprobab () * (a [pocketID].cB [c] - u.RNDintInRange (1, 2) * a [p].cB [c]); a [p].c [c] = u.SeInDiSp (a [p].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Revision 方法负责更新 BOA 算法中的最佳全局解，同时更新各球的最佳个体解。在方法结束时，球会根据其最佳个体解进行排序。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- Update the best solution taking into account greedy selection and the probability of making worse decisions void C_AO_BOA::Revision () { int bestIND = -1; for (int i = 0; i < popSize; i++) { if (a [i].f > fB) { fB = a [i].f; bestIND = i; } if (a [i].f > a [i].fB) { a [i].fB = a [i].f; ArrayCopy (a [i].cB, a [i].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY); } } if (bestIND != -1) ArrayCopy (cB, a [bestIND].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY); S_AO_Agent aT []; ArrayResize (aT, popSize); u.Sorting_fB (a, aT, popSize); } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
测试结果现在让我们看看BOA算法的表现：
=============================
5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.63960620766331
25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.3277725645995603
500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.2514878043770147
=============================
5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.3885662762060409
25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.1955657530616877
500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.15336230733273673
=============================
5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.5415384615384615
25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.19046153846153846
500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.10530769230769324
=============================
总得分： 2.79367 (31.04%)
如你所见，该算法的性能相当弱，未能进入我们的排名表，因此我决定深入研究该算法，并提出了一些关于如何使其有效运作的想法。让我们再次看一下球的移动方程：
X_new = X + rnd [0.0; 1.0] × (P - I × X)
在该方程中，比率 I 被应用于球的当前坐标值，这具有不明确的物理含义，因为实际上缩放是应用于坐标的绝对值。更自然的做法是将该比率提取出来，以便允许针对球袋和球的坐标值之间的差值进行缩放。然后，得到的公式描述了一种真正的物理意义，即球要么无法到达球袋，要么会飞越它。变化性由 [0.0, 1.0] 范围内随机数的额外噪声因子提供。
因此，我们得到了球的移动方程：
X_new = X + rnd [0.0; 1.0] × (P -X) × I
所以，下面是 Moving () 方法修改版本的完整代码，其中显示了被注释掉的作者的方程，之后是我的版本。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- The main step of the algorithm void C_AO_BOA::Moving () { //---------------------------------------------------------------------------- // Initial initialization if (!revision) { for (int p = 0; p < popSize; p++) { for (int c = 0; c < coords; c++) { a [p].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [p].c [c] = u.SeInDiSp (a [p].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); a [p].cB [c] = a [p].c [c]; // Save the initial position as the best individual solution } } revision = true; return; } //---------------------------------------------------------------------------- for (int p = 0; p < popSize; p++) { for (int c = 0; c < coords; c++) { int pocketID = u.RNDminusOne (numPockets); //a [p].c [c] = a [p].cB [c] + u.RNDprobab () * (a [pocketID].cB [c] - u.RNDintInRange (1, 2) * a [p].cB [c]); a [p].c [c] = a [p].cB [c] + u.RNDprobab () * (a [pocketID].cB [c] - a [p].cB [c]) * u.RNDintInRange (1, 2); a [p].c [c] = u.SeInDiSp (a [p].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
现在，经过修改后，让我们看看算法在使用原版本表现最佳的参数时，其结果如何：
BOA|Billiards Optimization Algorithm|50.0|8.0|
=============================
5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.8727603657603271
25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.7117647027521633
500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.25339119302510993
=============================
5 Forest's；函数运行次数：10000；结果：0.9893902762645717
25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.7601448268715335
500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.3498925749480034
=============================
5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.6184615384615385
25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.45876923076923076
500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.14586153846153965
=============================
总得分：5.09389 (56.60%)
在进行了几次更多的实验后，我找到了能产生更好结果的参数：
BOA|Billiards Optimization Algorithm|50.0|25.0|
=============================
5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.957565927297626
25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.8259872884790693
500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.2523458952211869
=============================
5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.9999999999999929
25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.900362056289584
500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.305018130407844
=============================
5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.7353846153846153
25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.5252307692307692
500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.09563076923077005
=============================
总得分：5.59753 (62.19%)
让我们看一下 BOA 算法在测试函数上运行的可视化结果。在搜索空间中未观察到特定的特征行为；“球”的移动显得混乱无序。尤其值得注意的是，该算法能成功处理中小维度的难题，然而，在大维度问题上表现出收敛困难。在平滑的 Hilly 函数上这一点尤为明显，其表现甚至比离散的 Megacity 函数还要差，与其他基于种群的算法相比，这是一种极其罕见的现象。还值得注意的是，该算法在解决小维度问题时容易陷入局部最小值。
BOA在 Hilly 测试函数上
BOA on the Forest test function
BOA在 Megacity 测试函数上
让我们总结下测试结果并观察算法效率。尽管存在严重的缺陷，该算法还是表现出了相当高的效率，在最佳优化算法排名中占据了第 8 位。
|#
|算法
|说明
|Hilly
|Hilly 最终结果
|Forest
|Forest 最终结果
|Megacity (离散)
|Megacity 最终结果
|最终结果
|最大 %
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|1
|ANS
|交叉邻近搜索
|0.94948
|0.84776
|0.43857
|2.23581
|1.00000
|0.92334
|0.39988
|2.32323
|0.70923
|0.63477
|0.23091
|1.57491
|6.134
|68.15
|2
|CLA
|代码锁定算法（JOO）
|0.95345
|0.87107
|0.37590
|2.20042
|0.98942
|0.91709
|0.31642
|2.22294
|0.79692
|0.69385
|0.19303
|1.68380
|6.107
|67.86
|3
|AMOm
|动物迁徙优化M
|0.90358
|0.84317
|0.46284
|2.20959
|0.99001
|0.92436
|0.46598
|2.38034
|0.56769
|0.59132
|0.23773
|1.39675
|5.987
|66.52
|4
|(P+O)ES
|(P+O) 进化策略
|0.92256
|0.88101
|0.40021
|2.20379
|0.97750
|0.87490
|0.31945
|2.17185
|0.67385
|0.62985
|0.18634
|1.49003
|5.866
|65.17
|5
|CTA
|彗尾算法（JOO）
|0.95346
|0.86319
|0.27770
|2.09435
|0.99794
|0.85740
|0.33949
|2.19484
|0.88769
|0.56431
|0.10512
|1.55712
|5.846
|64.96
|6
|TETA
|时间演化旅行算法（JOO）
|0.91362
|0.82349
|0.31990
|2.05701
|0.97096
|0.89532
|0.29324
|2.15952
|0.73462
|0.68569
|0.16021
|1.58052
|5.797
|64.41
|7
|SDSm
|随机扩散搜索 M
|0.93066
|0.85445
|0.39476
|2.17988
|0.99983
|0.89244
|0.19619
|2.08846
|0.72333
|0.61100
|0.10670
|1.44103
|5.709
|63.44
|8
|BOAm
|台球优化算法 M
|0.95757
|0.82599
|0.25235
|2.03590
|1.00000
|0.90036
|0.30502
|2.20538
|0.73538
|0.52523
|0.09563
|1.35625
|5.598
|62.19
|9
|AAm
|射箭算法 M
|0.91744
|0.70876
|0.42160
|2.04780
|0.92527
|0.75802
|0.35328
|2.03657
|0.67385
|0.55200
|0.23738
|1.46323
|5.548
|61.64
|10
|ESG
|社会群体的进化（JOO）
|0.99906
|0.79654
|0.35056
|2.14616
|1.00000
|0.82863
|0.13102
|1.95965
|0.82333
|0.55300
|0.04725
|1.42358
|5.529
|61.44
|11
|SIA
|模拟各向同性退火（JOO）
|0.95784
|0.84264
|0.41465
|2.21513
|0.98239
|0.79586
|0.20507
|1.98332
|0.68667
|0.49300
|0.09053
|1.27020
|5.469
|60.76
|12
|ACS
|人工协同搜索
|0.75547
|0.74744
|0.30407
|1.80698
|1.00000
|0.88861
|0.22413
|2.11274
|0.69077
|0.48185
|0.13322
|1.30583
|5.226
|58.06
|13
|DA
|辩证算法
|0.86183
|0.70033
|0.33724
|1.89940
|0.98163
|0.72772
|0.28718
|1.99653
|0.70308
|0.45292
|0.16367
|1.31967
|5.216
|57.95
|14
|BHAm
|黑洞算法 M
|0.75236
|0.76675
|0.34583
|1.86493
|0.93593
|0.80152
|0.27177
|2.00923
|0.65077
|0.51646
|0.15472
|1.32195
|5.196
|57.73
|15
|ASO
|无政府社会优化
|0.84872
|0.74646
|0.31465
|1.90983
|0.96148
|0.79150
|0.23803
|1.99101
|0.57077
|0.54062
|0.16614
|1.27752
|5.178
|57.54
|16
|RFO
|皇家同花顺优化算法 (JOO)
|0.83361
|0.73742
|0.34629
|1.91733
|0.89424
|0.73824
|0.24098
|1.87346
|0.63154
|0.50292
|0.16421
|1.29867
|5.089
|56.55
|17
|AOSm
|原子环路搜索 M
|0.80232
|0.70449
|0.31021
|1.81702
|0.85660
|0.69451
|0.21996
|1.77107
|0.74615
|0.52862
|0.14358
|1.41835
|5.006
|55.63
|18
|TSEA
|龟壳进化算法（JOO）
|0.96798
|0.64480
|0.29672
|1.90949
|0.99449
|0.61981
|0.22708
|1.84139
|0.69077
|0.42646
|0.13598
|1.25322
|5.004
|55.60
|19
|DE
|差分进化
|0.95044
|0.61674
|0.30308
|1.87026
|0.95317
|0.78896
|0.16652
|1.90865
|0.78667
|0.36033
|0.02953
|1.17653
|4.955
|55.06
|20
|CRO
|化学反应优化
|0.94629
|0.66112
|0.29853
|1.90593
|0.87906
|0.58422
|0.21146
|1.67473
|0.75846
|0.42646
|0.12686
|1.31178
|4.892
|54.36
|21
|BIO
|血缘遗传优化算法 (JOO)
|0.81568
|0.65336
|0.30877
|1.77781
|0.89937
|0.65319
|0.21760
|1.77016
|0.67846
|0.47631
|0.13902
|1.29378
|4.842
|53.80
|22
|BSA
|鸟群算法
|0.89306
|0.64900
|0.26250
|1.80455
|0.92420
|0.71121
|0.24939
|1.88479
|0.69385
|0.32615
|0.10012
|1.12012
|4.809
|53.44
|23
|HS
|和声搜索算法
|0.86509
|0.68782
|0.32527
|1.87818
|0.99999
|0.68002
|0.09590
|1.77592
|0.62000
|0.42267
|0.05458
|1.09725
|4.751
|52.79
|24
|SSG
|树苗播种和生长算法
|0.77839
|0.64925
|0.39543
|1.82308
|0.85973
|0.62467
|0.17429
|1.65869
|0.64667
|0.44133
|0.10598
|1.19398
|4.676
|51.95
|25
|BCOm
|细菌趋化优化算法M
|0.75953
|0.62268
|0.31483
|1.69704
|0.89378
|0.61339
|0.22542
|1.73259
|0.65385
|0.42092
|0.14435
|1.21912
|4.649
|51.65
|26
|ABO
|非洲水牛优化
|0.83337
|0.62247
|0.29964
|1.75548
|0.92170
|0.58618
|0.19723
|1.70511
|0.61000
|0.43154
|0.13225
|1.17378
|4.634
|51.49
|27
|(PO)ES
|(PO) 进化策略
|0.79025
|0.62647
|0.42935
|1.84606
|0.87616
|0.60943
|0.19591
|1.68151
|0.59000
|0.37933
|0.11322
|1.08255
|4.610
|51.22
|28
|TSm
|禁忌搜索优化算法
|0.87795
|0.61431
|0.29104
|1.78330
|0.92885
|0.51844
|0.19054
|1.63783
|0.61077
|0.38215
|0.12157
|1.11449
|4.536
|50.40
|29
|BSO
|头脑风暴优化
|0.93736
|0.57616
|0.29688
|1.81041
|0.93131
|0.55866
|0.23537
|1.72534
|0.55231
|0.29077
|0.11914
|0.96222
|4.498
|49.98
|30
|WOAm
|鲸鱼优化算法M
|0.84521
|0.56298
|0.26263
|1.67081
|0.93100
|0.52278
|0.16365
|1.61743
|0.66308
|0.41138
|0.11357
|1.18803
|4.476
|49.74
|31
|AEFA
|人工电场算法
|0.87700
|0.61753
|0.25235
|1.74688
|0.92729
|0.72698
|0.18064
|1.83490
|0.66615
|0.11631
|0.09508
|0.87754
|4.459
|49.55
|32
|AEO
|基于人工生态系统的优化算法
|0.91380
|0.46713
|0.26470
|1.64563
|0.90223
|0.43705
|0.21400
|1.55327
|0.66154
|0.30800
|0.28563
|1.25517
|4.454
|49.49
|33
|ACOm
|蚁群优化 M
|0.88190
|0.66127
|0.30377
|1.84693
|0.85873
|0.58680
|0.15051
|1.59604
|0.59667
|0.37333
|0.02472
|0.99472
|4.438
|49.31
|34
|BFO-GA
|细菌觅食优化 - ga
|0.89150
|0.55111
|0.31529
|1.75790
|0.96982
|0.39612
|0.06305
|1.42899
|0.72667
|0.27500
|0.03525
|1.03692
|4.224
|46.93
|35
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|简单优化算法
|0.91520
|0.46976
|0.27089
|1.65585
|0.89675
|0.37401
|0.16984
|1.44060
|0.69538
|0.28031
|0.10852
|1.08422
|4.181
|46.45
|36
|ABHA
|人工蜂巢算法
|0.84131
|0.54227
|0.26304
|1.64663
|0.87858
|0.47779
|0.17181
|1.52818
|0.50923
|0.33877
|0.10397
|0.95197
|4.127
|45.85
|37
|ACMO
|大气云层模型优化
|0.90321
|0.48546
|0.30403
|1.69270
|0.80268
|0.37857
|0.19178
|1.37303
|0.62308
|0.24400
|0.10795
|0.97503
|4.041
|44.90
|38
|ADAMm
|自适应动量评估 M
|0.88635
|0.44766
|0.26613
|1.60014
|0.84497
|0.38493
|0.16889
|1.39880
|0.66154
|0.27046
|0.10594
|1.03794
|4.037
|44.85
|39
|CGO
|混沌博弈优化算法
|0.57256
|0.37158
|0.32018
|1.26432
|0.61176
|0.61931
|0.62161
|1.85267
|0.37538
|0.21923
|0.19028
|0.78490
|3.902
|43.35
|40
|ATAm
|人工部落算法 M
|0.71771
|0.55304
|0.25235
|1.52310
|0.82491
|0.55904
|0.20473
|1.58867
|0.44000
|0.18615
|0.09411
|0.72026
|3.832
|42.58
|41
|ASHA
|人工淋浴算法
|0.89686
|0.40433
|0.25617
|1.55737
|0.80360
|0.35526
|0.19160
|1.35046
|0.47692
|0.18123
|0.09774
|0.75589
|3.664
|40.71
|42
|ASBO
|适应性社会行为优化
|0.76331
|0.49253
|0.32619
|1.58202
|0.79546
|0.40035
|0.26097
|1.45677
|0.26462
|0.17169
|0.18200
|0.61831
|3.657
|40.63
|43
|MEC
|思维进化计算
|0.69533
|0.53376
|0.32661
|1.55569
|0.72464
|0.33036
|0.07198
|1.12698
|0.52500
|0.22000
|0.04198
|0.78698
|3.470
|38.55
|44
|CSA
|圆搜索算法
|0.66560
|0.45317
|0.29126
|1.41003
|0.68797
|0.41397
|0.20525
|1.30719
|0.37538
|0.23631
|0.10646
|0.71815
|3.435
|38.17
|45
|IWO
|入侵性杂草优化
|0.72679
|0.52256
|0.33123
|1.58058
|0.70756
|0.33955
|0.07484
|1.12196
|0.42333
|0.23067
|0.04617
|0.70017
|3.403
|37.81
|RW
|随机游走
|0.48754
|0.32159
|0.25781
|1.06694
|0.37554
|0.21944
|0.15877
|0.75375
|0.27969
|0.14917
|0.09847
|0.52734
|2.348
|26.09
总结
改进后的台球优化算法 (BOAm) 在测试函数上展现了有趣的结果。对所提供数据的分析表明，该算法在中小型问题上取得了最佳结果，在迭代达到 10,000 次时，在 Hilly (0.957)、Forest (0.999) 和 Megacity (0.735) 测试中获得了最高分。这证明了其在解决中等复杂度问题时寻找最优解的高效性。然而，随着问题规模的增加，性能显著下降，这在 1000 个变量的场景结果中显而易见，其得分分别降至 0.252、0.305 和 0.095。
尤其值得注意的是，该算法改进版本的性能有了显著提升，达到了最大可能结果的 62.19%，是原始版本 31.04% 的两倍。这种令人印象深刻的改进仅通过修改一行代码实现，而这行代码涉及球位置的更新方程。
算法的简洁性既是其优势也是其局限——它直观、易于实现，且基于优雅的台球概念——但可能需要额外的修改才能高效处理高维问题。总体而言，在排名表中位列前十的 BOAm 代表了一种有前景的元启发式方法，它在解空间的探索与开发之间取得了良好的平衡。
图例 2. 根据相应测试结果的算法颜色分级
图例 3. 算法测试结果直方图（比例从 0 到 100，越高越好，其中 100 是最大可能的理论结果，存档中有一个用于计算评级表的脚本）
BOA算法的优缺点：
优点：
- 外部参数非常少。
- 实现简单。
- 在中小型问题上表现良好。
- 在具有“陡峭”极值（如 Forest 函数）的问题上结果优异。
缺点：
- 在低维问题上会陷入局部极值。
- 在高维“平滑”问题（如 Hilly 函数）上的收敛速度和准确率非常低。
本文附带了一个文档，其中包含了算法代码的当前版本。文章作者不对典型算法描述的绝对准确性负责。对其中进行了多处修改，从而提升搜索能力。文章中表述的结论和论断是基于实验的结果。
文中所用程序
|#
|名称
|类型
|说明
|1
|#C_AO.mqh
|库
|种群算法的父类
算法
|2
|#C_AO_enum.mqh
|库
|群体优化算法枚举
|3
|TestFunctions.mqh
|库
|测试函数函数库
|4
|TestStandFunctions.mqh
|库
|测试台函数库
|5
|Utilities.mqh
|库
|辅助函数库
|6
|CalculationTestResults.mqh
|库
|用于计算对比表中结果的脚本
|7
|Testing AOs.mq5
|脚本
|所有种群优化算法的统一测试平台
|8
|Simple use of population optimization algorithms.mq5
|脚本
|一个不包含可视化功能的种群优化算法使用示例
|9
|Test_AO_BOAm.mq5
|脚本
|BOAm test stand
本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/17325
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