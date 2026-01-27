内容





引言

在优化算法的世界里，数学的精确性与现实世界的灵感相交汇，往往诞生出令人惊叹的巧妙方法。台球优化算法（BOA）就是其中之一，它从经典台球运动的力学机制中汲取灵感，构建其搜索策略。



想象一张台球桌，每一个球袋都代表一个潜在的解，而台球则是在可能性空间中移动的搜寻者。正如技艺高超的台球选手计算球的轨迹以将其精准送入袋中，BOA通过搜索和细化的迭代过程，引导其决策趋向最优结果。该算法由研究员 Hadi Givi 和 Marie Hubálovská 于 2023 年提出，展示了一种有趣且非同寻常的解决优化问题的方法。

在本文中，我们将深入探讨 BOA 的概念基础，剖析其数学模型，并分析其在解决多模态问题中的效率。该算法将概念的简洁性与数学的精确性相结合，在计算优化领域开启了新的视野，并成为现代优化方法库中有价值的补充。





算法的实现

BOA 算法是一种受台球运动启发的优化方法。想象一下，你正在寻找某个问题的最佳解，用台球术语来说，这就好比试图将球打入袋中。一张台球桌上有 8 个球袋，以及许多台球。在算法开始时，会生成一组随机解（种群）。这些决策就像台球桌上的球。针对每个解，计算其目标函数值，以确定其优劣。

在算法的每一次迭代中，种群中最好的八个解会成为“球袋”（即努力追求的目标）其余的解则被视为台球，需要被引导朝向这些球袋移动。对于每一个球（解），随机选择一个球袋（最佳解）。然后计算球的新位置——即一个朝向所选球袋移动的新解。如果球的新位置能提供更好的目标函数值，那么球就会移动到新位置；如果不能，则停留在原地。

从数学上看，它表示如下：

X_new = X + rnd [0.0; 1.0] × (P - I × X)

其中：

X_new — 球的新位置，

— 球的新位置， X — 球的当前位置，

— 球的当前位置， P — 球袋的位置（或当前球应该击中的球），

— 球袋的位置（或当前球应该击中的球）， I — 随机选取数字 1 或 2。

该过程会重复多次，最终球（解）应当趋近于问题的最优解。

BOA 的一个优势可能在于，理论上它仅需在方程中使用一个系数，就能很好地平衡全局搜索和局部搜索。这是通过使用随机比率 I 实现的，它确保球产生“未达到”（在优秀解附近细化解）或“超出”（探索解空间的不同区域）的效果。

图例 1. BOA 算法流程图

图 1 展示了 BOA 算法的工作原理示意图。中心元素是一个标记为“X”的白球，代表智能体在解搜索空间中的当前位置。在这个球周围是标记为“P”的彩色球——这些是代表迄今为止找到的 8 个最佳解的“球袋”或“孔”。示意图展示了智能体（白球）如何通过向不同的球袋移动来更新其位置，即在每一步中，智能体随机选择八个球袋中的一个作为移动的目标方向。

带箭头的橙色线条显示了智能体移动到不同球袋（在此例中为红色和蓝色球袋）的可能轨迹。虚线圆圈代表智能体移动时可能采取的中间位置，具体取决于 I 的值（1 或 2）。I 的值改变了“击球力度”和移动的性质：当 I=1 时，位置向所选球袋的方向偏移；当 I=2 时，智能体可以进行更剧烈的移动，这有助于探索解空间的更大一部分。

既然我们已经完全理解了算法的工作原理，我们将开始编写 BOA 伪代码。

初始化

确定球（种群）的数量 和球袋 的数量。

创建球（智能体）种群。

设置具有最小和最大边界的搜索空间。



基本算法

第一阶段：初始初始化（仅执行一次）

对于种群中的每个球：

在搜索空间中随机放置球。

保存其初始位置。

将适应度函数的初始值设置为最小值。



第二阶段：移动球

对于种群中的每个球：

对于球的每个坐标：

随机选择一个球袋（numPockets 个最佳解之一）。

使用以下方程更新球的位置：X_new = X + rnd [0.0; 1.0] × (P - I × X)

检查新位置是否保持在可接受的范围内。



第三阶段：更新最佳解

对于每个球：

如果球的适应度函数值优于全局最优，则更新全局最优。

如果球的适应度函数值优于其自身最优，则更新其自身最优。

按最佳适应度函数值对球进行排序。

排序后的前 numPockets 个智能体成为下一次迭代的球袋。



重复球移动和最佳解更新步骤，直到满足停止条件（例如，达到最大迭代次数）。

让我们开始编写算法代码。C_AO_BOA 类派生自 C_AO 类（种群优化算法的基类），并实现了 BOA 优化算法。让我们看一下它的关键元素：

popSize 设置为 50，代表算法中球（智能体）的数量。

设置为 50，代表算法中球（智能体）的数量。 numPockets 设置为 8，它构成台球桌上球袋的数量。

设置为 8，它构成台球桌上球袋的数量。 params 数组的大小被改变，并且两个参数（popSize 和 numPockets）被添加到 params 数组中。

SetParams () — 该方法负责将参数从 ‘params’ 数组设置回局部 popSize 和 numPockets 变量中。

— 该方法负责将参数从 ‘params’ 数组设置回局部 popSize 和 numPockets 变量中。 Init () — 初始化方法配置搜索的最小值、最大值和步长，以及设置 epoch（迭代周期）的数量。

— 初始化方法配置搜索的最小值、最大值和步长，以及设置 epoch（迭代周期）的数量。 Moving () — 管理算法中球的移动。

— 管理算法中球的移动。 Revision () — 核实和修正智能体的位置/决策。

class C_AO_BOA : public C_AO { public : ~C_AO_BOA () { } C_AO_BOA () { ao_name = "BOA" ; ao_desc = "Billiards Optimization Algorithm" ; ao_link = "https://www.mql5.com/en/articles/17325" ; popSize = 50 ; numPockets = 8 ; ArrayResize ( params , 2 ); params [ 0 ].name = "popSize" ; params [ 0 ].val = popSize; params [ 1 ].name = "numPockets" ; params [ 1 ].val = numPockets; } void SetParams () { popSize = ( int ) params [ 0 ].val; numPockets = ( int ) params [ 1 ].val; } bool Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ); void Moving (); void Revision (); int numPockets; private : };

C_AO_BOA ()初始化实例变量的值：

C_AO_BOA 类中的 Init 方法负责初始化 BOA 算法。在方法开始时，会调用 StandardInit() 函数，并将最小值、最大值数组以及步长传递给它。该函数负责执行所有优化算法派生类必须执行的通用操作和初始化（包括初始范围的设置），以及准备算法中的底层搜索智能体。如果 StandardInit() 返回 ‘false’（初始化失败），Init 方法也会返回 ‘false’。如果一切顺利，该方法返回 ‘true’。

bool C_AO_BOA::Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ) { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false ; return true ; }

Moving 方法实现了 BOA 算法的主要步骤，并控制智能体（球）在解空间中的移动。首先，检查 if (!revision) 条件以确定该方法是否是首次被调用。如果 revision=false，则需要初始化智能体的位置。为此，会对定义为 popSize 的所有智能体执行循环，在其中对定义每个智能体决策参数的坐标执行嵌套循环。

在生成初始位置的阶段，会在给定范围内为每个智能体坐标选择一个随机值，u.SeInDiSp() 函数会结合步长（step）将该值调整为一个可接受的值。智能体的初始位置存储在 a[p].cB[c] 中，作为球的最佳个体解（在第一次迭代时，初始解等同于已知的最优解），在设置 revision=true 后，方法终止，以防止重新初始化数值。

在第二次及后续迭代中，启动循环以移动所有智能体。在更新坐标期间，会对所有智能体及其坐标执行嵌套循环，其中随机选择一个可用的最佳球袋来更新智能体的当前位置。位置的更新是基于先前位置，再加上基于所选球袋位置的随机变化量。u.RNDprobab() 函数返回 [0.0; 1.0] 范围内的随机数以添加随机噪声，而 u.RNDintInRange(1, 2) 函数则将随机值 1 或 2 与智能体的位置相乘。

更新位置后，会对其进行调整，结合最小值、最大值以及变化步长，将更新后的数值调整到指定范围内。

void C_AO_BOA::Moving () { if (!revision) { for ( int p = 0 ; p < popSize; p++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [p].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [p].c [c] = u.SeInDiSp (a [p].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); a [p].cB [c] = a [p].c [c]; } } revision = true ; return ; } for ( int p = 0 ; p < popSize; p++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { int pocketID = u.RNDminusOne (numPockets); a [p].c [c] = a [p].cB [c] + u.RNDprobab () * (a [pocketID].cB [c] - u.RNDintInRange ( 1 , 2 ) * a [p].cB [c]); a [p].c [c] = u.SeInDiSp (a [p].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } }

Revision 方法负责更新 BOA 算法中的最佳全局解，同时更新各球的最佳个体解。在方法结束时，球会根据其最佳个体解进行排序。

void C_AO_BOA::Revision () { int bestIND = - 1 ; for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { if (a [i].f > fB) { fB = a [i].f; bestIND = i; } if (a [i].f > a [i].fB) { a [i].fB = a [i].f; ArrayCopy (a [i].cB, a [i].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY); } } if (bestIND != - 1 ) ArrayCopy (cB, a [bestIND].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY); S_AO_Agent aT []; ArrayResize (aT, popSize); u.Sorting_fB (a, aT, popSize); }





测试结果

BOA|Billiards Optimization Algorithm|50.0|8.0|

=============================

5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.63960620766331

25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.3277725645995603

500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.2514878043770147

=============================

5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.3885662762060409

25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.1955657530616877

500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.15336230733273673

=============================

5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.5415384615384615

25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.19046153846153846

500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.10530769230769324

=============================

总得分： 2.79367 (31.04%)

现在让我们看看BOA算法的表现：

如你所见，该算法的性能相当弱，未能进入我们的排名表，因此我决定深入研究该算法，并提出了一些关于如何使其有效运作的想法。让我们再次看一下球的移动方程：

X_new = X + rnd [0.0; 1.0] × (P - I × X)

在该方程中，比率 I 被应用于球的当前坐标值，这具有不明确的物理含义，因为实际上缩放是应用于坐标的绝对值。更自然的做法是将该比率提取出来，以便允许针对球袋和球的坐标值之间的差值进行缩放。然后，得到的公式描述了一种真正的物理意义，即球要么无法到达球袋，要么会飞越它。变化性由 [0.0, 1.0] 范围内随机数的额外噪声因子提供。

因此，我们得到了球的移动方程：

X_new = X + rnd [0.0; 1.0] × (P -X) × I

所以，下面是 Moving () 方法修改版本的完整代码，其中显示了被注释掉的作者的方程，之后是我的版本。

void C_AO_BOA::Moving () { if (!revision) { for ( int p = 0 ; p < popSize; p++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [p].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [p].c [c] = u.SeInDiSp (a [p].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); a [p].cB [c] = a [p].c [c]; } } revision = true ; return ; } for ( int p = 0 ; p < popSize; p++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { int pocketID = u.RNDminusOne (numPockets); a [p].c [c] = a [p].cB [c] + u.RNDprobab () * (a [pocketID].cB [c] - a [p].cB [c]) * u.RNDintInRange ( 1 , 2 ); a [p].c [c] = u.SeInDiSp (a [p].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } }

现在，经过修改后，让我们看看算法在使用原版本表现最佳的参数时，其结果如何：

BOA|Billiards Optimization Algorithm|50.0|8.0|

=============================

5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.8727603657603271

25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.7117647027521633

500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.25339119302510993

=============================

5 Forest's；函数运行次数：10000；结果：0.9893902762645717

25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.7601448268715335

500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.3498925749480034

=============================

5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.6184615384615385

25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.45876923076923076

500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.14586153846153965

=============================

总得分：5.09389 (56.60%)

在进行了几次更多的实验后，我找到了能产生更好结果的参数：

BOA|Billiards Optimization Algorithm|50.0|25.0|

=============================

5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.957565927297626

25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.8259872884790693

500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.2523458952211869

=============================

5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.9999999999999929

25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.900362056289584

500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.305018130407844

=============================

5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.7353846153846153

25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.5252307692307692

500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.09563076923077005

=============================

总得分：5.59753 (62.19%)

让我们看一下 BOA 算法在测试函数上运行的可视化结果。在搜索空间中未观察到特定的特征行为；“球”的移动显得混乱无序。尤其值得注意的是，该算法能成功处理中小维度的难题，然而，在大维度问题上表现出收敛困难。在平滑的 Hilly 函数上这一点尤为明显，其表现甚至比离散的 Megacity 函数还要差，与其他基于种群的算法相比，这是一种极其罕见的现象。还值得注意的是，该算法在解决小维度问题时容易陷入局部最小值。

BOA在 Hilly 测试函数上

BOA on the Forest test function

BOA在 Megacity 测试函数上

让我们总结下测试结果并观察算法效率。尽管存在严重的缺陷，该算法还是表现出了相当高的效率，在最佳优化算法排名中占据了第 8 位。





总结

改进后的台球优化算法 (BOAm) 在测试函数上展现了有趣的结果。对所提供数据的分析表明，该算法在中小型问题上取得了最佳结果，在迭代达到 10,000 次时，在 Hilly (0.957)、Forest (0.999) 和 Megacity (0.735) 测试中获得了最高分。这证明了其在解决中等复杂度问题时寻找最优解的高效性。然而，随着问题规模的增加，性能显著下降，这在 1000 个变量的场景结果中显而易见，其得分分别降至 0.252、0.305 和 0.095。

尤其值得注意的是，该算法改进版本的性能有了显著提升，达到了最大可能结果的 62.19%，是原始版本 31.04% 的两倍。这种令人印象深刻的改进仅通过修改一行代码实现，而这行代码涉及球位置的更新方程。

算法的简洁性既是其优势也是其局限——它直观、易于实现，且基于优雅的台球概念——但可能需要额外的修改才能高效处理高维问题。总体而言，在排名表中位列前十的 BOAm 代表了一种有前景的元启发式方法，它在解空间的探索与开发之间取得了良好的平衡。

图例 2. 根据相应测试结果的算法颜色分级

图例 3. 算法测试结果直方图（比例从 0 到 100，越高越好，其中 100 是最大可能的理论结果，存档中有一个用于计算评级表的脚本）

BOA算法的优缺点：

优点：

外部参数非常少。 实现简单。

在中小型问题上表现良好。 在具有“陡峭”极值（如 Forest 函数）的问题上结果优异。



缺点：

在低维问题上会陷入局部极值。

在高维“平滑”问题（如 Hilly 函数）上的收敛速度和准确率非常低。

本文附带了一个文档，其中包含了算法代码的当前版本。文章作者不对典型算法描述的绝对准确性负责。对其中进行了多处修改，从而提升搜索能力。文章中表述的结论和论断是基于实验的结果。



文中所用程序