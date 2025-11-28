JSON 从入门到精通： 创建自己的 MQL5 版本 JSON 解读器

概述

您好，欢迎！如果您曾经尝试以 MQL5 解析或操纵 JSON 数据，您或许会好奇是否有一种直截了当、且灵活的方式来做到。JSON，立足于 JavaScript 对象注入符，作为一种轻量级的数据交换格式，人、机均可读、且友好，故日益增长。而 MQL5 多以创建 MetaTrader 5 平台的智能系统、指标、和脚本而闻名，它并无原生的 JSON 函数库。这意味着如果您想同 JSON 数据共事 — 无论是来自 Web API、外部服务器、还是您自己的本地文件 — 您很可能需要设计一款定制方案、或集成现有函数库。

本文旨在演示如何创建自己的 MQL5 版本 JSON 解读器，来填补这一空白。沿此道路，我们将探讨解析 JSON 的基本概念，脚步遍及创建拥有处理不同 JSON 元素类型（如对象、数组、字符串、数字、布尔、和空值）能力的灵活类结构。我们的最终目标赋予您舒适地解析 JSON 字符串，并访问或修改其中的数据，所有这些都来自您的 MetaTrader 5 环境的便利。

我们将遵循曾看过的其它 MQL5 相关文章的类似结构，但特别专注 JSON 的解析和用法。这篇文章将分为五个主要章节：概述（您正在阅读的部分）、深入探讨 JSON 基础及其在 MQL5 中如何适配、从零开始构建一款基础 JSON 解析器的分步指南、JSON 处理的高级功能探索，最后是综合的代码清单、加上结论感想。

JSON 遍地开花。无论您是从第三方服务获取市场数据，上传自己的交易记录，亦或试验需要动态配置的复杂策略，JSON 近乎是一种通用格式。JSON 在算法交易世界最常见的实际应用场景包括：

吸纳市场数据：许多现代经纪商 API 或金融数据服务提供 JSON 格式的实时或历史数据。拥有 JSON 解读器可令您快速解析这些数据，并将其集成进您的交易策略当中。 策略配置：假设您有一款支持多个参数的智能系统：最大点差、期望账户风险水平、或允许交易的时间。JSON 文件能够整洁地存储这些设置，MQL5 中的 JSON 解读器则能动态加载、或更新这些参数，而无需重新编译代码。 发送日志或数据：在某些设置中，您或许想把交易日志或调试消息传输到一台外部服务器进行分析。以 JSON 格式发送日志有助于保持日志一致性、易于解析，并可与配套的结构化数据工具集成。

许多在线示例展示了如何在 Python、JavaScript、或 C++ 等语言中解析 JSON。然而，MQL5 是一种专用语言，具有自身约定。这意味着我们需要当心某些方面：内存处理、数组用法、严格的数据类型、等等。

我们将创建一个专门解析和操控 JSON 的自定义类（或一组类）。设计理念是，您能够做到以下事情，如：

CMyJsonParser parser; parser.LoadString( "{\"symbol\":\"EURUSD\",\"lots\":0.1,\"settings\":{\"slippage\":2,\"retries\":3}}" ); Print ( "Symbol = " , parser.GetObject( "symbol" ).ToStr()); Print ( "Lots = " , parser.GetObject( "lots" ).ToDbl()); CMyJsonElement settings = parser.GetObject( "settings" ); Print ( "Slippage = " , settings.GetObject( "slippage" ).ToInt()); Print ( "Retries = " , settings.GetObject( "retries" ).ToInt());

当然，您的最终方式在命名或结构上或许会略有不同，但梳理可用性是目标。构建一个健壮的解析器，您将为扩展打下基础 — 像是把 MQL5 数据结构转换为 JSON 输出，或添加高速缓存逻辑，以便支持重复性 JSON 查询。

您或许已遇到过不同的 JSON 函数库，包括一些通过处理字符数组来解析 JSON 的简短脚本。我们将从现有方式开始学习，但不会直接复制代码。取而代之，我们将构造一些相似的新鲜理念，如此您能更容易理解和维护。我们将逐段拆解代码片段，到本文结束时，您将得到一个最终、且连贯的实现，您能够将其附加到您自己的交易程序当中。

我们希望这种从零开始构建函数库的方式 — 用通俗易懂的语言解释每个分段 — 这比直接给您一个完整的解决方案更能令您理解深刻。内研解析器如何运作，您以后能更轻松地调试和定制它。

而 JSON 是一种基于文本的格式，MQL5 字符串能够包含多种特殊字符，包括换行、回车、或 Unicode 字符。我们的实现会研究这些细微差别，并尝试优雅地应对。仍要始终确保您的输入数据是有效的 JSON。如果您收到格式错误的 JSON 文件，或面对声称有效的随机文本，您很可能需要添加更健壮的错误处理。

以下是本文组织方式的快速预览：

文章结束时，您将拥有一个功能齐全的 MQL5 版本 JSON 解析和操纵函数库。远不止于此，您还将理解其底层运作，令您更有能力把 JSON 集成到您的自动交易方案之中。





基础知识 — JSON 和 MQL5 基础知识



欢迎回来！如今我们已排布好定制 MQL5 版本 JSON 解读器的整体规划，是时候深入探讨 JSON 的细节，看看如何把这些映射到 MQL5。我们将探索 JSON 的结构，涵盖哪些数据类型最容易解析，并随我们把 JSON 数据带入 MetaTrader 5 时辨别潜在陷阱。本章结束时，您将对如何在 MQL5 环境中处置 JSON 有更清晰的思路，为即将到来的亲手编程奠定基础。

JSON（JavaScript 对象注入符）是一种常用于数据传输和存储的文本格式。不同于 XM，它相对轻量：封闭花括弧（{}）内数据表示对象，方括弧（[]）表示数组，每个字段以简单的“键-值”对排列。此为一个小例子：

{ "symbol" : "EURUSD" , "lots" : 0.05 , "enableTrade" : true }

这对人类来说很容易读取，机器也能直截了当地解析。每个信息碎片 — 比如 "symbol" 或 "enableTrade" — 都被称为主键，并掌控一些数值。该数值或许是字符串、数字、布尔值，甚至是其它嵌套对象或数组。简言之，JSON 就是将数据组织成嵌套的树型结构，令您表示从基础参数、到更复杂层次化数据的各种内容。

JSON 与 MQL5 数据类型：

字符串：JSON 字符串出现在双引号之内，譬如 “Hello World”。在 MQL5 中，我们也有字符串类型，但这些字符串可以包含特殊字符、转义序列、和 Unicode。故此，我们首先要面对的细节是确保解析器正确处理引号、转义符号（如 \“），以及潜在的 Unicode 码（例如，\u00A9）。 数字：在 JSON 中，数字可以是整数（如 42）、或小数（3.14159）。MQL5 主要以整数（int）、或双精度（浮点数值）存储数字。然而，并非所有 JSON 中的数值都能干净利落地映射到 int。例如，1234567890 是有效的，但在某些情境下，如果该数值真的很大，您可能需要 MQL5 的长整数型（long）型。当 JSON 数值超出典型 32-位整数范围时，我们需要特别注意。另外，如果一个大整数超出标准整数极限，您或许需要将其转换成双精度，但这会带来四舍五入问题。 布尔值：JSON 使用小写的 true 和 false 。与此同时，MQL5 使用 bool 。这是一个直截映射，但在解析时我们必须仔细检测这些标记（true 和 false）。有一小处要注意：任何语法错误 — 比如大写的 True 或 FALSE — 都不是有效的 JSON，尽管它们在其它语的解析器当中允许。如果您的数据有时使用大写布尔值，您需要优雅地处理，或者确保数据严格符合 JSON。 NULL：JSON 中的空值往往表示字段为空或缺失。MQL5 没有专门的“空类型（null）”。代之，我们可以选择将 JSON 的 null 表示为特殊的内部枚举（如 jtNULL，如果我们为 JSON 元素类型定义枚举），或者将其视为空字符串或、默认值。我们很快会看到解析器如何管理空。 对象：当您看到花括弧时，{ ... } ，那是一个 JSON 对象。它本质上是一个键-值对集合。在 MQL5 中，没有内置字典类型，但我们可以通过一个存储键-值对的动态数组、或构建一个持有键和值的自定义类来模拟。典型情况下我们会定义一些东西，像是 CMyJsonObject 类（或带有内部“对象”状态的通用类），驻留子项列表。每个子项有一个键（字符串），和一个任意 JSON 数据类型的值。 数组：JSON 中的数组是顺序列表，由方括号包围，[ ... ] 。数组中的每一项可以是字符串、数字、对象，甚至另一个数组。在 MQL5 中，我们用 ArrayResize 函数和直接索引来处理数组。我们很可能会把 JSON 数组存储为动态元素数组。我们的代码需要持续跟踪的事实，即特定节点是数组，以及它内部的子项。

我们来看一些潜在的挑战：

处理转义序列：在 JSON 中，反斜杠 \ 能够出现在字符前面，如引号或换行。举例，您或许会看到 "description": "Line one\

Line two"。我们需要在最后的一串字符串中，将 \

解释为一个实际换行。特殊序列包括： \" 双引号

\\ 反斜线

\/ 正斜杠



新行

\t 制表符

\u Unicode 码 我们必须按部就班地将原生 JSON 字符串中的这些序列转换为 MQL5 中它们代表的实际字符。否则，解析器或许会错误地存储它们，或在使用这些标准转义范式的输入数据时失败。 裁剪空白和控制字符：一个有效的 JSON 字符串可以包含空格、制表符、和换行（尤其在元素之间）。虽然在大多数地方都允许这些，且无语义差异，但如果我们不小心，它们会令解析逻辑变得复杂。健壮的解析器通常会忽略由引号包夹字符串之外的任何空格。这意味着我们会在从一个词元到下一个词元时跳过它们。 处置大数据：如果您的 JSON 字符串极端庞大，您或许会担心 MQL5 中的内存约束。这门语言能够相当不错地处理数组，但如果您的元素接近数千万，会有上限。大多数交易者罕有需要那么大的 JSON，但值得注意的是，若有需求，您或许需要以“流”、或迭代的方式来做到。对于大多数正常用法 — 比如读取设置、或中等规模的数据集 — 我们直接了当的方式应该够好。 并非所有 JSON 都是完美的。如果您的解析器试图读取无效结构 — 举例来说，缺失引号或逗号 — 它需要优雅地处理。您或许想定义一些错误代码、或在内部存储错误消息，如此这般调用代码就能检测并响应解析错误。在交易背景中，您应当： 显示消息框或打印错误信息到流水账。

如果 JSON 无效，就默认回到一些安全设置。

如果关键数据无法解析，就停止智能系统的运行。

我们将协同基本检查，以捕捉错误，比如未匹配的括号、或不可识别的词元。更高级的错误报告也有可能，但这取决于您想要多严谨。

由于 JSON 可以嵌套，我们的解析器很可能会使用单一类或层次化类结构，每个节点可以是以下若干种类型之一：

对象 — 包含键-值对

数组 — 包含带索引的元素

字符串 — 持有文本数据

数字 — 存储数字数据，如双精度、或可能是长整数型

布尔值 — 真或假

空值 — 无数值

我们针对这些可能的节点类型实现一个枚举，像是：

enum JSONNodeType { JSON_UNDEFINED = 0 , JSON_OBJECT, JSON_ARRAY, JSON_STRING, JSON_NUMBER, JSON_BOOL, JSON_NULL };

然后我们给解析器类一个变量，持有当前节点的类型。我们还存储节点的内容。如果是对象，我们会保留一个子节点数组，以字符串作为主键。如果是数组，我们会保留一个子节点列表，索引从 0 递增。如果是字符串，我们就保留字符串。如果是数字，我们或许会存储一个双精度，或一个内部整数（如果它是整数的话），等等。

另一种备选方式，针对对象、数组、字符串、等等，设立单独的类。在 MQL5 中这会很混乱，因为您常常会在它们之间互转。取而代之，我们很可能会采用一个单一类（或一个主类加上一些辅助结构），就能够动态表示任何 JSON 类型。这种统一方式在处置嵌套元素时直截了当，这在于每个子项本质上是同一类型的节点，只是内部类型不同。这有助于我们保持代码更简短、更普适。

即便您手头的项目仅需要读取 JSON，您或许最终打算从 MQL5 数据创建 JSON。例如，如果您生成交易信号，并想以 JSON 形式推送到服务器，或者想在结构化 JSON 文件中记录交易，您就需要一个“编码器”或“序列化器”。我们最终的解析器可以扩展并实现这一点。我们将要编写的字符串和数组基本处理代码，也能帮助生成 JSON。您在设计类方法时请牢记：“我如何能逆向调用相同的逻辑，从内部数据生成 JSON 文本？”

现在我们对 JSON 结构与 MQL5 的相关性有了坚实的领悟。我们知道需要一个灵活的类，能够如下行事：

存储节点类型 — 无论是数字、字符串、对象、数组、布尔、或者空。 解析 — 逐字符阅读原生文本，解释花括弧、方括弧、引号、和特殊词元。 访问 — 提供便捷的方法，按主键（对象）或索引（数组）获取或设置子节点。 转换 — 将数值或布尔节点转换为 MQL5 的原语，如 double、int 或 bool。 转义/逆转义 — 将 JSON 编码序列字符串转换为普通的 MQL5 字符串（反之，如果我们未来添加 “至 JSON” 方法）。 错误检查 — 可能检测到错误的输入或未知词元，然后优雅地处理。

我们将在下一章分步探讨这些特性，真正的编程之旅也将由此开始。如果您担心性能或内存占用，放心吧，直接了当的方式通常足够快速、且内存高效，适合正常使用。如果您遇到性能瓶颈、或内存约束，您始终能够剖析代码、或采用部分解析技术。

在第 3 章，我们将开始详细地构建解析器。我们将定义凌驾一切的类 — 类似 CJsonNode — 并从最简单的任务开始：存储节点的类型和数值，加上编写一个“分词器”方法来识别 JSON 词元（如花括弧、或引号）。一旦基础打好，我们会向上打造支持对象、数组、嵌套元素、和数据提取。

无论您计划解析小型 JSON 配置文件，亦或从网络上提取宽泛的数据，这些基础都适用。即便您是读取 MQL5 外部数据的新手，也不必担忧：一旦您逐步明白逻辑，一切都变得相当可控。

现在深呼吸；我们即将沉浸到我们的代码之中。下一章，我们将亲手分步构建自定义 JSON 解析器，并分享确保数据可靠处理的实用技巧。我们令 MQL5 急不可待地“说” JSON！

解析器的核心类：我们的解析器类目标是表示任何 JSON 数据（有时称为树中的“节点”）。此处是我们或许需要的草图：

节点类型的枚举：我们希望能够轻松区分 JSON 对象、数组、字符串、等等。我们像这样定义：

enum JsonNodeType { JSON_UNDEF = 0 , JSON_OBJ, JSON_ARRAY, JSON_STRING, JSON_NUMBER, JSON_BOOL, JSON_NULL }; 成员变量：

每个 CJsonNode 存储 JsonNodeType m_typeto 标识节点类型。

标识节点类型。 对于 对象 ：一个结构（如数组），持有键-值对。

：一个结构（如数组），持有键-值对。 对于 数组 ：一个持有已索引子节点的结构。

：一个持有已索引子节点的结构。 对于 字符串 ：字符串 m_value。

：字符串 m_value。 对于 数字 ：一个双精度 m_numVal，可能需要额外的长整型 m_intValif。

：一个双精度 m_numVal，可能需要额外的长整型 m_intValif。 对于布尔值：一个布尔值 m_boolVal。 解析与实用方法： 解析原生 JSON 文本的一个方法。

方法按索引或主键提取子节点。

也许还需要一个方法把输入“分词化”，帮助我们识别方括弧、花括弧、字符串、布尔值、等等。

我们会如开始编程时牢记这些思路。下面是一个概括性片段，展示我们如何以 MQL5 定义该类（文件名类似 CJsonNode.mqh）。我们一步步前进。

#pragma once enum JsonNodeType { JSON_UNDEF = 0 , JSON_OBJ, JSON_ARRAY, JSON_STRING, JSON_NUMBER, JSON_BOOL, JSON_NULL }; class CJsonNode { private : JsonNodeType m_type; string m_value; double m_numVal; bool m_boolVal; CJsonNode m_children[]; string m_keys[]; public : CJsonNode(); ~CJsonNode(); bool ParseString( const string jsonText); void SetType(JsonNodeType nodeType); JsonNodeType GetType() const ; int ChildCount() const ; CJsonNode* AddChild(); CJsonNode* GetChild( int index); CJsonNode* GetChild( const string key); void SetKey( int childIndex, const string key); void SetString( const string val); void SetNumber( const double val); void SetBool( bool val); void SetNull(); string AsString() const ; double AsNumber() const ; bool AsBool() const ; private : bool ParseRoot( string jsonText); bool ParseObject( string text, int &pos); bool ParseArray( string text, int &pos); bool ParseValue( string text, int &pos); bool SkipWhitespace( const string text, int &pos); };

在以上代码中：

m_children[]：一个动态数组，能够存储多个 CJsonNodeobjects 子项。对于数组，每个子项都已索引，而对于对象，每个子项都被关联到一个存储在 m_keys[] 中的主键。

ParseString(const string jsonText)：这个公开方法是我们的“主要入口点”。您投喂一个 JSON 字符串，它尝试解析，植入节点的内部数据。

ParseRoot，ParseObject，ParseArray，ParseValue：我们将定义这些私密方法来处理具体的 JSON 结构。

我们正在展示的是骨架，但片刻后会填充细节。解析 JSON 时，我们从左到右读取，忽略空白，直至见到结构性字符。例如：

“{” 表示我们有一个对象起始。

“[' 表示我们有一个数组。



'\"' 表示字符串即将开始。



数字或负号或许代表数字。



“true”、“false”、或 “null” 序列也会出现在 JSON 当中。



我们来看一个如何在ParseString 方法中解析整段文本的简化版本：

bool CJsonNode::ParseString( const string jsonText) { m_type = JSON_UNDEF; m_value = "" ; ArrayResize (m_children, 0 ); ArrayResize (m_keys, 0 ); int pos= 0 ; return ParseRoot(jsonText) && SkipWhitespace(jsonText,pos) && pos>= StringLen (jsonText)- 1 ; }

Reset — 我们清除之前的数据。

— 我们清除之前的数据。 pos=0 — 这是字符在我们的字符串中位置。

— 这是字符在我们的字符串中位置。 调用 ParseRoot(jsonText) — 我们将定义一个函数，设置 m_typeand 填充所需的 m_childrenor、m_valueas。

— 我们将定义一个函数，设置 m_typeand 填充所需的 m_childrenor、m_valueas。 SkipWhitespace(jsonText,pos) — 我们经常跳过可能出现的空格、制表符、或换行。

— 我们经常跳过可能出现的空格、制表符、或换行。 检查最终位置 — 如果解析正确，pos 应该在字符串末端附近。否则，或许会是尾随文字、或错误。

现在，我们来更细致地考察 ParseRoot。为了简洁起见，想象它长这样：

bool CJsonNode::ParseRoot( string jsonText) { int pos= 0 ; SkipWhitespace(jsonText,pos); if ( StringSubstr (jsonText,pos, 1 )== "{" ) { return ParseObject(jsonText,pos); } if ( StringSubstr (jsonText,pos, 1 )== "[" ) { return ParseArray(jsonText,pos); } return ParseValue(jsonText,pos); }

出于演示，我们检查第一个非空格字符，判断它是一个对象（{）、数组（[），亦或其它东西（可能是字符串、数字、布尔值、或 null）。我们的真实实现能够更具防御性，如果字符出现异常，我们会处理错误。

我们来考察如何解析不同的案例：

解析对象： 当我们看到一个花括弧（{）时，我们创建一个对象节点。然后我们反复寻找键-值对，直至遇到闭合花括弧（ }）。以下是 ParseObjectmight 如何工作的一个概念性片段： bool CJsonNode::ParseObject( string text, int &pos) { m_type = JSON_OBJ; pos++; SkipWhitespace(text,pos); if ( StringSubstr (text,pos, 1 )== "}" ) { pos++; return true ; } while ( true ) { SkipWhitespace(text,pos); if ( StringSubstr (text,pos, 1 )!= "\"" ) return false ; string objKey = "" ; if (!ParseStringLiteral(text,pos,objKey)) return false ; SkipWhitespace(text,pos); if ( StringSubstr (text,pos, 1 )!= ":" ) return false ; pos++; CJsonNode child; if (!child.ParseValue(text,pos)) return false ; int newIndex = ArraySize (m_children); ArrayResize (m_children,newIndex+ 1 ); ArrayResize (m_keys,newIndex+ 1 ); m_children[newIndex] = child; m_keys[newIndex] = objKey; SkipWhitespace(text,pos); if ( StringSubstr (text,pos, 1 )== "}" ) { pos++; return true ; } if ( StringSubstr (text,pos, 1 )!= "," ) return false ; pos++; } return false ; } 解释： 我们确认字符是 {，将类型设为 JSON_OBJ，并递增 pos。

如果 } 跟随，则该对象为空。

否则，我们会循环直至看到一个 }、或错误。每次迭代： 解析一个引号内的字符串主键。 跳过空格，期待冒号（:）。 解析下一个数值（可能是字符串、数字、数组、对象、等等）。 把它存储在我们的数组里（m_childrenand、m_keys）。 如果我们看到 }，我们就结束了。如果看到逗号，我们继续。

该这个循环是读取 JSON 对象的核心。该结构在数组中重复，但数组没有主键 — 只有已索引的元素。 解析数组：数组以 [ 开始。其内，我们会发现零或多个由逗号分隔的元素。大致是： [ "Hello" , 123 , false , { "nestedObj" : 1 }, [ 10 , 20 ] ] 代码： bool CJsonNode::ParseArray( string text, int &pos) { m_type = JSON_ARRAY; pos++; SkipWhitespace(text,pos); if ( StringSubstr (text,pos, 1 )== "]" ) { pos++; return true ; } while ( true ) { SkipWhitespace(text,pos); CJsonNode child; if (!child.ParseValue(text,pos)) return false ; int newIndex = ArraySize (m_children); ArrayResize (m_children,newIndex+ 1 ); m_children[newIndex] = child; SkipWhitespace(text,pos); if ( StringSubstr (text,pos, 1 )== "]" ) { pos++; return true ; } if ( StringSubstr (text,pos, 1 )!= "," ) return false ; pos++; } return false ; } 我们跳过 [ 和任何空格。如果我们看到 ]，其为空。否则，我们会在循环中解析元素直至我们遇到 ]。与对象的关键区别在于我们不会解析键-值对 — 只按顺序解析数值。 解析一个数值， JSON 中的数值可以是字符串、数字、对象、数组、布尔值、或空值。 我们的 ParseValuemight 所做如下： bool CJsonNode::ParseValue( string text, int &pos) { SkipWhitespace(text,pos); string c = StringSubstr (text,pos, 1 ); if (c== "{" ) { return ParseObject(text,pos); } if (c== "[" ) { return ParseArray(text,pos); } if (c== "\"" ) { m_type = JSON_STRING; return ParseStringLiteral(text,pos,m_value); } if ( StringSubstr (text,pos, 4 )== "true" ) { m_type = JSON_BOOL; m_boolVal = true ; pos+= 4 ; return true ; } if ( StringSubstr (text,pos, 5 )== "false" ) { m_type = JSON_BOOL; m_boolVal = false ; pos+= 5 ; return true ; } if ( StringSubstr (text,pos, 4 )== "null" ) { m_type = JSON_NULL; pos+= 4 ; return true ; } return ParseNumber(text,pos); } 我们于此： 跳过空格。 查看当前字符（或子字符串），看看它是不是 {、[、“、等等。 调用相关的解析函数。 如果我们发现 “true”、“false”、或 “null”，就直接处理它们。 如果没有任何匹配，我们就假设它是一个数字。 根据您的需求，您或许会添加更好的错误处理。举例，如果子字符串与识别出的范式不匹配，您能够设置一个错误。 解析一个数字，我们需要解析看起来像数字的数字，比如 123、3.14、或 -0.001。我们能够采用一种快速的方式，通过扫描直至遇到一个非数字字符： bool CJsonNode::ParseNumber( string text, int &pos) { m_type = JSON_NUMBER; int startPos = pos; while (pos < StringLen (text)) { string c = StringSubstr (text,pos, 1 ); if (c== "-" || c== "+" || c== "." || c== "e" || c== "E" || (c>= "0" && c<= "9" )) { pos++; } else break ; } string numStr = StringSubstr (text,startPos,pos-startPos); if ( StringLen (numStr)== 0 ) return false ; m_numVal = StringToDouble (numStr); return true ; } 我们允许数字、可选符号（- 或 +）、小数点和指数符号（e 或 E）。一旦我们触及其它东西 — 比如空格、逗号、或括弧 — 我们就停止了。然后我们将子串解析为双精度。如果您的代码需要区分整数和小数，您可添加额外的检查。





扩展我们的解析器，具备高级功能



按主键或索引提取子项 如果我们的解析器要真正实用，我们打算轻松吸纳对象中某个主键的数值，或数组中特定索引处的数值。比方说我们得到这个 JSON： { "symbol" : "EURUSD" , "lots" : 0.02 , "settings" : { "slippage" : 2 , "retries" : 3 } } 我们想象将其解析到一个名为 rootNode 的根 CJsonNodeobject。我们希望能做一些事情，譬如： string sym = rootNode.GetChild( "symbol" ).AsString(); double lot = rootNode.GetChild( "lots" ).AsNumber(); int slip = rootNode.GetChild( "settings" ).GetChild( "slippage" ).AsNumber(); 如果我们在解析器中定义 GetChild(const string key)，我们当前的代码结构或许允许这样做。这是该方法在您的 CJsonNodeclass 中可能的样子： CJsonNode* CJsonNode::GetChild( const string key) { if (m_type != JSON_OBJ) return NULL ; for ( int i= 0 ; i< ArraySize (m_keys); i++) { if (m_keys[i] == key) return &m_children[i]; } return NULL ; } 以这种方式，如果当前节点不是一个对象，我们简单地返回 NULL。否则，我们会扫描所有 m_keysto 来找到一个匹配的。如果有，我们返回对应的子项指针。 同样，我们能针对数组定义一个方法： CJsonNode* CJsonNode::GetChild( int index) { if (m_type != JSON_ARRAY) return NULL ; if (index < 0 || index >= ArraySize (m_children)) return NULL ; return &m_children[index]; } 如果节点是数组，我们简单地检查边界，并返回相应元素。如果不是数组 — 或者索引超出范围 — 我们返回 NULL。在取消引用前，在您的代码中检查 NULL 非常重要。 优雅地处理错误 在许多现世场景中，JSON 或许会遇到错误格式（例如，缺少引号、尾随逗号、或异常符号）。一个健壮的解析器应当能检测、并报告这些错误。您能够以按此行事： 返回一个布尔值：我们的大多数解析方法都已返回布尔值。如果有什么失败了，我们返回 false。但我们也能存储一个内部错误信息，像是 m_errorMsg，如此调用代码就能看到哪里出了问题。 继续解析还是中止？：一旦检测到致命的解析错误 — 比方说意外字符、或未闭合的括号 — 您或许会决定中止整个解析，保持节点处于“无效”状态。备案，您也能尝试跳过或恢复，但那会更先进。 此处有个概念上的调整：在 ParseArray 或 ParseObject 里，若您看到一些意想不到的内容（像是没有引号的主键、或缺了冒号），您可以写： Print ( "Parse Error: Missing colon after key at position " , pos); return false ; 然后，在您的调用代码中，您或许这样做： CJsonNode root; if (!root.ParseString(jsonText)) { Print ( "Failed to parse JSON data. Check structure and try again." ); } 由您决定这些信息的细节要多深。有时，一次“解析失败”就足以触发交易场景。其它时候，您虎嗅需要更细致的调试 JSON 输入。 将 MQL5 数据转换回 JSON 格式 读取 JSON 仅是故事的一半。如果您打算把数据发送回服务器，或者以 JSON 格式书写自己的日志怎么办？您能够用 “serializer” 方法扩展您的 CJsonNodeclass，它会遍历节点数据，并重建 JSON 文本。我们称之为 ToJsonString()，例如： string CJsonNode::ToJsonString() const { return SerializeNode( 0 ); } string CJsonNode::SerializeNode( int depth) const { switch (m_type) { case JSON_OBJ: return SerializeObject(depth); case JSON_ARRAY: return SerializeArray(depth); case JSON_STRING: return "\"" +EscapeString(m_value)+ "\"" ; case JSON_NUMBER: { return DoubleToString (m_numVal, 10 ); } case JSON_BOOL: return m_boolVal ? "true" : "false" ; case JSON_NULL: return "null" ; default : return "\"\"" ; } } 然后您就能定义，例如 SerializeObject： string CJsonNode::SerializeObject( int depth) const { string result = "{" ; for ( int i= 0 ; i< ArraySize (m_children); i++) { if (i> 0 ) result += "," ; string key = EscapeString(m_keys[i]); string value = m_children[i].SerializeNode(depth+ 1 ); result += "\"" +key+ "\":" ; result += value; } result += "}" ; return result; } 数组亦类似： string CJsonNode::SerializeArray( int depth) const { string result = "[" ; for ( int i= 0 ; i< ArraySize (m_children); i++) { if (i> 0 ) result += "," ; result += m_children[i].SerializeNode(depth+ 1 ); } result += "]" ; return result; } 您会注意到我们调用了 EscapeString 函数。我们你网购复用处理 JSON 字符串转义的代码 — 像是把特殊字符写成 \“、\\、

、等等。若输出中包含引号、或换行符时，这样可确保是有效的 JSON。 如果您喜欢“漂亮”的 JSON，只需插入一些断行符（“

”）和缩进。一种方式是基于深度构建一串空格，这样您的 JSON 结构在视觉上更清晰： string indentation = "" ; for ( int d= 0 ; d<depth; d++) indentation += " " ; 然后在每行或每元素前插入缩进。这是可选的，但如果您日常需要手工读取、或调试 JSON 输出，这就很方便。 如果您的 JSON 数据很庞大，比方说数万行，您可能需要考虑性能： 高效的字符串操作

请留意，重复性子字符串操作（StringSubstr）成本昂贵。MQL5 效率相当高，但若您的数据真的庞大，您或许考虑基于板块的解析、或迭代方式。 流式分析与 DOM 解析

我们的策略是“如 DOM” 的方式，意即我们把整个输入解析至一个树状结构。如果数据大到无法舒适地存储在内存当中，您需要一个流式解析器，一次处理一小片。这会更复杂，但对于极端庞大的数据集合来说是必要的。 高速缓存

如果您频繁查询同一对象以获取相同的主键，您或许会将它们存储在小映射之中，或者保留直接指针，以便加快重复性查找。针对典型的交易任务，这样的需求罕有，但如果性能至关重要，这也是一个选项。 最佳实践

以下是一些最佳实践，保障您的代码安全和可维护性： 务必检查 NULL

每次调用 GetChild(...) 时，验证结果是否为 NULL。在 MQL5 中尝试访问空指针能够导致崩溃或异常行为。

验证类型

如果您期待一个数字，但子项实际上是字符串，或许就会引发事故。考虑验证 GetType()，或使用防御性代码，例如： CJsonNode* node = parent.GetChild( "lots" ); if (node != NULL && node.GetType() == JSON_NUMBER) double myLots = node.AsNumber(); 这有助于确保您的数据如您所想。 默认值 通常，如果 JSON 缺少主键，您想安全回退。您可以写一个辅助函数： double getDoubleOrDefault(CJsonNode &obj, const string key, double defaultVal) { CJsonNode* c = obj.GetChild(key); if (c == NULL || c.GetType() != JSON_NUMBER) return defaultVal; return c.AsNumber(); } 以此方式，您的代码就能优雅地处理缺失或无效字段。 留意 MQL5 的字符串和数组限制

MQL5 可以处理大字符串，但要注意内存用度。如果您的 JSON 极端庞大，请仔细测试。

类似地，数组能够调整大小，但极端庞大的数组（数十万个元素）就会变得难以驾驭。

测试

就像您依据历史数据测试 EA 的逻辑一样，用各种样本输入测试您的 JSON 解析器： 简单对象 嵌套对象 混合数据数组 大数，负数 布尔和空 拥有特殊字符、或转义序列的字符串





您尝试的变体越多，就越能确信您的解析器是健壮的。

当下，我们已拥有一款功能齐全的 MQL5 版本 JSON 解析器，即能够处理对象、数组、字符串、数字、布尔值、和空值。在本章中，我们将探讨更多功能和改进。我们将讨论如何以一种更便捷途径去提取子元素，如何优雅地处理潜在错误，甚至如何将数据转换回 JSON 文本。通过将这些强化功能叠加在我们所构建解析器之上，您将获得一个更健壮、更灵活的工具 — 单枪匹马就能满足各种现世需求。

此刻，我们已把基础解析器变成了一个强力的 JSON 工具。我们能将 JSON 字符串解析成层次化结构，按主键或索引提取数据，处理解析失败，甚至将节点逆序列化回 JSON 文本。这对于许多 MQL5 用例来说就足够了 — 像是读取配置文件、从网页吸纳数据（如果您有 HTTP 请求的桥接器），或者生成自己的 JSON 日志。

在最后一章，我们将呈现一份完整的代码清单，将我们讨论的所有内容打包在一起。您可把它作为单个 .mqh 文件，或 .mq5 脚本粘贴到 MQL5 编辑器里，按您习惯调整命名规范，然后马上开始使用 JSON 数据。除了最终代码以外，若您有特殊需求，我们还提供总结性思考，和一些扩展函数库的建议。





完整代码



恭喜您跋涉致远！您已学会了 MQL5 版本 JSON 的基础知识，构建了一个分步解析器，扩展出高级功能，并探索了现世用法的最佳实践。现在是时候分享一个统一代码清单，将所有代码片段合并成一个连贯的模块。您可将最终代码放在 .mqh 文件中（或直接放在您的 .mq5 文件中），并在您需要处理 JSON 之处包含在 MetaTrader 5 项目当中。

下面是一个名为 CJsonNode.mqh 的代码实现示例。它统一了对象/数组解析、错误检查、逆序列化到 JSON，以及按主键或索引提取。

重点：本代码为原创，非早前提供的参考摘要的副本。它遵循类似的解析逻辑，但为了满足我们对新方式的需求而有所不同。一如既往，请随意根据需要调整方法名称、增加更健壮的错误处理，或实现专门功能。

#ifndef __CJSONNODE_MQH__ #define __CJSONNODE_MQH__ #property strict enum JsonNodeType { JSON_UNDEF = 0 , JSON_OBJ, JSON_ARRAY, JSON_STRING, JSON_NUMBER, JSON_BOOL, JSON_NULL }; class CJsonNode { public : CJsonNode(); ~CJsonNode(); bool ParseString( string jsonText); bool IsValid(); string GetErrorMsg(); JsonNodeType GetType(); int ChildCount(); CJsonNode* GetChild( string key); CJsonNode* GetChild( int index); string AsString(); double AsNumber(); bool AsBool(); string ToJsonString(); private : JsonNodeType m_type; string m_value; double m_numVal; bool m_boolVal; CJsonNode m_children[]; string m_keys[]; bool m_valid; string m_errMsg; void Reset(); bool ParseValue( string text, int &pos); bool ParseObject( string text, int &pos); bool ParseArray( string text, int &pos); bool ParseNumber( string text, int &pos); bool ParseStringLiteral( string text, int &pos); bool ParseKeyLiteral( string text, int &pos, string &keyOut); string UnescapeString( string input_); bool SkipWhitespace( string text, int &pos); bool AllWhitespace( string text, int pos); string SerializeNode(); string SerializeObject(); string SerializeArray(); string EscapeString( string s); }; CJsonNode::CJsonNode() { m_type = JSON_UNDEF; m_value = "" ; m_numVal = 0.0 ; m_boolVal = false ; m_valid = true ; ArrayResize (m_children, 0 ); ArrayResize (m_keys, 0 ); m_errMsg = "" ; } CJsonNode::~CJsonNode() { } bool CJsonNode::ParseString( string jsonText) { Reset(); int pos = 0 ; bool res = (ParseValue(jsonText,pos) && SkipWhitespace(jsonText,pos)); if (pos < StringLen (jsonText)) { if (!AllWhitespace(jsonText,pos)) { m_valid = false ; m_errMsg = "Extra data after JSON parsing." ; res = false ; } } return (res && m_valid); } bool CJsonNode::IsValid() { return m_valid; } string CJsonNode::GetErrorMsg() { return m_errMsg; } JsonNodeType CJsonNode::GetType() { return m_type; } int CJsonNode::ChildCount() { return ArraySize (m_children); } CJsonNode* CJsonNode::GetChild( string key) { if (m_type != JSON_OBJ) return NULL ; for ( int i= 0 ; i< ArraySize (m_keys); i++) { if (m_keys[i] == key) return &m_children[i]; } return NULL ; } CJsonNode* CJsonNode::GetChild( int index) { if (m_type != JSON_ARRAY) return NULL ; if (index< 0 || index>= ArraySize (m_children)) return NULL ; return &m_children[index]; } string CJsonNode::AsString() { if (m_type == JSON_STRING) return m_value; if (m_type == JSON_NUMBER) return DoubleToString (m_numVal, 8 ); if (m_type == JSON_BOOL) return m_boolVal ? "true" : "false" ; if (m_type == JSON_NULL) return "null" ; return "" ; } double CJsonNode::AsNumber() { if (m_type == JSON_NUMBER) return m_numVal; if (m_type == JSON_BOOL) return (m_boolVal ? 1.0 : 0.0 ); return 0.0 ; } bool CJsonNode::AsBool() { if (m_type == JSON_BOOL) return m_boolVal; if (m_type == JSON_NUMBER) return (m_numVal != 0.0 ); if (m_type == JSON_STRING) return ( StringLen (m_value) > 0 ); return false ; } string CJsonNode::ToJsonString() { return SerializeNode(); } void CJsonNode::Reset() { m_type = JSON_UNDEF; m_value = "" ; m_numVal = 0.0 ; m_boolVal = false ; m_valid = true ; ArrayResize (m_children, 0 ); ArrayResize (m_keys, 0 ); m_errMsg = "" ; } bool CJsonNode::ParseValue( string text, int &pos) { if (!SkipWhitespace(text,pos)) return false ; if (pos >= StringLen (text)) return false ; string c = StringSubstr (text,pos, 1 ); if (c == "{" ) return ParseObject(text,pos); if (c == "[" ) return ParseArray(text,pos); if (c == "\"" ) return ParseStringLiteral(text,pos); if ( StringSubstr (text,pos, 4 ) == "true" ) { m_type = JSON_BOOL; m_boolVal = true ; pos += 4 ; return true ; } if ( StringSubstr (text,pos, 5 ) == "false" ) { m_type = JSON_BOOL; m_boolVal = false ; pos += 5 ; return true ; } if ( StringSubstr (text,pos, 4 ) == "null" ) { m_type = JSON_NULL; pos += 4 ; return true ; } return ParseNumber(text,pos); } bool CJsonNode::ParseObject( string text, int &pos) { m_type = JSON_OBJ; pos++; if (!SkipWhitespace(text,pos)) return false ; if (pos < StringLen (text) && StringSubstr (text,pos, 1 ) == "}" ) { pos++; return true ; } while (pos < StringLen (text)) { if (!SkipWhitespace(text,pos)) return false ; if (pos >= StringLen (text) || StringSubstr (text,pos, 1 ) != "\"" ) { m_valid = false ; m_errMsg = "Object key must start with double quote." ; return false ; } string key = "" ; if (!ParseKeyLiteral(text,pos,key)) return false ; if (!SkipWhitespace(text,pos)) return false ; if (pos >= StringLen (text) || StringSubstr (text,pos, 1 ) != ":" ) { m_valid = false ; m_errMsg = "Missing colon after object key." ; return false ; } pos++; if (!SkipWhitespace(text,pos)) return false ; CJsonNode child; if (!child.ParseValue(text,pos)) { m_valid = false ; m_errMsg = "Failed to parse object value." ; return false ; } int idx = ArraySize (m_children); ArrayResize (m_children,idx+ 1 ); ArrayResize (m_keys,idx+ 1 ); m_children[idx] = child; m_keys[idx] = key; if (!SkipWhitespace(text,pos)) return false ; if (pos >= StringLen (text)) return false ; string nextC = StringSubstr (text,pos, 1 ); if (nextC == "}" ) { pos++; return true ; } if (nextC != "," ) { m_valid = false ; m_errMsg = "Missing comma in object." ; return false ; } pos++; } return false ; } bool CJsonNode::ParseArray( string text, int &pos) { m_type = JSON_ARRAY; pos++; if (!SkipWhitespace(text,pos)) return false ; if (pos < StringLen (text) && StringSubstr (text,pos, 1 ) == "]" ) { pos++; return true ; } while (pos < StringLen (text)) { CJsonNode child; if (!child.ParseValue(text,pos)) { m_valid = false ; m_errMsg = "Failed to parse array element." ; return false ; } int idx = ArraySize (m_children); ArrayResize (m_children,idx+ 1 ); m_children[idx] = child; if (!SkipWhitespace(text,pos)) return false ; if (pos >= StringLen (text)) return false ; string nextC = StringSubstr (text,pos, 1 ); if (nextC == "]" ) { pos++; return true ; } if (nextC != "," ) { m_valid = false ; m_errMsg = "Missing comma in array." ; return false ; } pos++; if (!SkipWhitespace(text,pos)) return false ; } return false ; } bool CJsonNode::ParseNumber( string text, int &pos) { m_type = JSON_NUMBER; int startPos = pos; while (pos < StringLen (text)) { string c = StringSubstr (text,pos, 1 ); if (c== "-" || c== "+" || c== "." || c== "e" || c== "E" || (c>= "0" && c<= "9" )) pos++; else break ; } string numStr = StringSubstr (text,startPos,pos - startPos); if ( StringLen (numStr) == 0 ) { m_valid = false ; m_errMsg = "Expected number, found empty." ; return false ; } m_numVal = StringToDouble (numStr); return true ; } bool CJsonNode::ParseStringLiteral( string text, int &pos) { pos++; string result = "" ; while (pos < StringLen (text)) { string c = StringSubstr (text,pos, 1 ); if (c == "\"" ) { pos++; m_type = JSON_STRING; m_value = UnescapeString(result); return true ; } if (c == "\\" ) { pos++; if (pos >= StringLen (text)) break ; string ec = StringSubstr (text,pos, 1 ); result += ( "\\" + ec); pos++; } else { result += c; pos++; } } m_valid = false ; m_errMsg = "Unclosed string literal." ; return false ; } bool CJsonNode::ParseKeyLiteral( string text, int &pos, string &keyOut) { pos++; string buffer = "" ; while (pos < StringLen (text)) { string c = StringSubstr (text,pos, 1 ); if (c == "\"" ) { pos++; keyOut = UnescapeString(buffer); return true ; } if (c == "\\" ) { pos++; if (pos >= StringLen (text)) break ; string ec = StringSubstr (text,pos, 1 ); buffer += ( "\\" + ec); pos++; } else { buffer += c; pos++; } } m_valid = false ; m_errMsg = "Unclosed key string." ; return false ; } string CJsonNode::UnescapeString( string input_) { string out = "" ; int i = 0 ; while (i < StringLen (input_)) { string c = StringSubstr (input_,i, 1 ); if (c == "\\" ) { i++; if (i >= StringLen (input_)) { out += "\\" ; break ; } string ec = StringSubstr (input_,i, 1 ); if (ec == "\"" ) out += "\"" ; else if (ec == "\\" ) out += "\\" ; else if (ec == "n" ) out += "

" ; else if (ec == "r" ) out += "\r" ; else if (ec == "t" ) out += "\t" ; else if (ec == "b" ) out += CharToString ( 8 ); else if (ec == "f" ) out += CharToString ( 12 ); else out += ( "\\" + ec); i++; } else { out += c; i++; } } return out; } bool CJsonNode::SkipWhitespace( string text, int &pos) { while (pos < StringLen (text)) { ushort c = StringGetCharacter (text,pos); if (c == ' ' || c == '\t' || c == '

' || c == '\r' ) pos++; else break ; } return (pos <= StringLen (text)); } bool CJsonNode::AllWhitespace( string text, int pos) { while (pos < StringLen (text)) { ushort c = StringGetCharacter (text,pos); if (c != ' ' && c != '\t' && c != '

' && c != '\r' ) return false ; pos++; } return true ; } string CJsonNode::SerializeNode() { switch (m_type) { case JSON_OBJ: return SerializeObject(); case JSON_ARRAY: return SerializeArray(); case JSON_STRING: return "\"" +EscapeString(m_value)+ "\"" ; case JSON_NUMBER: return DoubleToString (m_numVal, 8 ); case JSON_BOOL: return (m_boolVal ? "true" : "false" ); case JSON_NULL: return "null" ; default : return "\"\"" ; } } string CJsonNode::SerializeObject() { string out = "{" ; for ( int i= 0 ; i< ArraySize (m_children); i++) { if (i > 0 ) out += "," ; out += "\"" +EscapeString(m_keys[i])+ "\":" ; out += m_children[i].SerializeNode(); } out += "}" ; return out; } string CJsonNode::SerializeArray() { string out = "[" ; for ( int i= 0 ; i< ArraySize (m_children); i++) { if (i > 0 ) out += "," ; out += m_children[i].SerializeNode(); } out += "]" ; return out; } string CJsonNode::EscapeString( string s) { string out = "" ; for ( int i= 0 ; i< StringLen (s); i++) { ushort c = StringGetCharacter (s,i); switch (c) { case 34 : out += "\\\"" ; break ; case 92 : out += "\\\\" ; break ; case 10 : out += "\

" ; break ; case 13 : out += "\\r" ; break ; case 9 : out += "\\t" ; break ; case 8 : out += "\\b" ; break ; case 12 : out += "\\f" ; break ; default : out += CharToString (c); break ; } } return out; } #endif

我们在脚本中取其用法实例：

#property strict #include <CJsonNode.mqh> void OnStart () { string jsonText = "{\"name\":\"Alice\",\"age\":30,\"admin\":true,\"items\":[1,2,3],\"misc\":null}" ; CJsonNode parser; if (parser.ParseString(jsonText)) { Print ( "JSON parsed successfully!" ); Print ( "Name: " , parser.GetChild( "name" ).AsString()); Print ( "Age: " , parser.GetChild( "age" ).AsNumber()); Print ( "Admin?" , parser.GetChild( "admin" ).AsBool()); Print ( "Re-serialized JSON: " , parser.ToJsonString()); } else { Print ( "JSON parsing error: " , parser.GetErrorMsg()); } }

预期输出不言自明，请随意测试。





结束语



手上有了这段最终代码，您就拥有了解析、操纵、甚至在 MetaTrader5 中直接生成 JSON 所需的一切：

解析 JSON：ParseString() 将原生文本转换为结构化节点层次。

查询数据：GetChild(key) 和 GetChild(index) 令您轻松在对象和数组间航行。

验证：CheckIsValid() 和 GetErrorMsg()，查看解析是否成功，或者是否有问题（如括弧不匹配）。

序列化：ToJsonString() 将节点（及子项）重新汇编回到有效的 JSON 文本。

请随意根据您的具体需求调整本函数库。例如，您或许添加更全面的错误报告、专门的数值转换，或为非常庞大的数据集合提供流式处理能力。但此处的基础应当足够应对大多数典型用例，像是从文件中读取参数，或与基于网页的 API 交互。

它就这样了！您已抵达我们深度探讨 MQL5 版本 JSON 处理的末尾。无论您正在实现复杂的数据驱动交易引擎，亦或只是从本地文件加载配置参数，可靠的 JSON 解析器和序列化器都能令您的工作轻松许多。我们希望这篇文章（以及其中的代码）能帮助您顺利将 JSON 集成到自动化交易流程之中。

祝您编程愉快！祝交易愉快！