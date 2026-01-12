皇冠同花顺优化（RFO）
概述
有多种方式可解决优化问题，其中遗传算法占据了特殊的地位，因其能够模拟自然演化过程，从而有效探索搜索空间。传统的遗传算法使用解的二进制编码，这需要将真实数字转换为二进制格式。这种变换不仅增加了复杂度，也显著拉低了算法的权重。在现代社会，最小化计算成本扮演着决定性角色，方法的生产率往往直接与其速度成正比。而为了解决这个问题，我迸发出一个思路，如何在保留遗传算子的同时，用更简单、更低能耗的运算替代最难的真实数字转换计算。
我的算法，皇冠同花顺优化（RFO），是一种新的优化问题解决方法，保留了遗传算法的主要优势，但采用了解的更直接表述方式。关键思路是将搜索空间的每个坐标划分为扇区，类似于一手扑克牌是由确定排位的单张卡牌组成。取代比特位字符串操作，算法管理排位映射（扇区编号），这令搜索空间的拓扑结构得以自然预留。
以我观点，该方式的主要优点在于实现简单、且直观明了（处置“映射”更直观，远超比特位字符串），并且无需真实数字编码和解码，同时保留遗传算法的组合属性。在本文中，我们将详细探讨该算法的实现，以及决策修改算子的特性。
扑克牌比喻不仅赋予了算法的名字，也很好地描述了其本质：正如在牌局中玩家努力收集最佳牌面组合，算法将不同解的扇区结合起来，逐渐形成最优的“牌面”。正如扑克牌中每张卡牌都有自己的排位和花色，算法中每个扇区也有其数值和搜索空间中的位置。在这种情况下，正如真实游戏一样，不仅单张卡牌的价值重要，还要看它们在整体组合中的互动。
值得注意的是，该方式能视作把离散优化思路推广到连续空间的情况，这为理论分析和实际应用开创出有趣的前景。正如扑克牌结合了机遇和策略元素，RFO 将随机搜索与有向优化结合起来，令其有效应对复杂的多变量问题。
算法的实现
皇冠同花顺优化（RFO）算法基于将搜索空间表示为离散扇区的理念，类似于扑克牌中如何排位。在传统的遗传算法中，所有坐标的数值（优化的参数）都被转换为二进制代码，并折叠成类似染色体的序列，这需要额外的计算成本。在 RFO 中，我们放弃了该方式，转而采用更简单、更直观的表述。
取代二进制编码，我们而是将搜索空间的每个坐标拆分为扇区，赋予类似扑克牌的数值 — 从 J 到 A（J、Q、K、A）。排位的数量（扇区数）在算法的外部参数中指定，可以是任意整数值。因此，搜索空间中的任意点都能表示为一组映射，每个映射根据坐标对应一个特定的扇区。该方式不仅简化了计算，还保留了遗传算法的组合属性。
在优化期间，算法遵照“牌型”工作 — 代表不同解的一组卡牌。交叉和突变算子直接应用于“牌型”（一组卡牌），每副牌型模拟一条染色体，允许探索搜索空间，而无需二进制来回转换。
下面的示意图（图例 1）清晰展示了这一原理。它展示了一个三维搜索空间，坐标为 X、Y 和 Z，每个坐标被划分到与排位映射对应的扇区。右侧是“牌型”的示例 — 算法在寻找最优解时形成的各种卡牌组合。
图例 1. RFO 算法及坐标分区到卡牌底牌排位
我们转至编写皇冠同花顺优化（RFO）算法的伪代码：
- 设定“牌桌”上的玩家人数（种群规模）
- 判定“底牌”的大小（每个维度的扇区数量）
- 设定“叫注”（突变）的概率
- 创建初始“牌型” — 随机生成每个坐标的卡牌排位
- 将排位变换为扇区内随机偏移的真实数值
- 对于牌桌上的每个位置：
- 使用二次选择法选择“对手”（较强的“牌型”拥有更高的选中机会）
- 复制当前的“牌型”（解）
- 执行三次换牌：
- 随机选择三个“切割”点
- 排序切割点
- 随机选择一个起始点（0 或 1）
- 当前牌型与对手牌型互换
- “叫注”（变异概率）是可能的 — 卡牌排位按给定概率随机变化
- 将获得的映射排位转换为真实坐标值
- 计算每副“牌型”（目标函数的值）的数值
- 记住发现的最佳组合（全局最佳解）
- 将当前牌型与之前的底牌合并
- 按它们的分值排序所有“牌型”
- 最好的“牌型”会传给下一代
接下来是编写算法代码。编写 S_RFO_Agent 结构，代表游戏过程中包含“牌型”信息的对象。
结构字段：
- card [] — 存储卡牌真实数值的数组。
- f — 牌型值（适应度函数值）。
- cardRanks [] — 表示“卡牌排位”（扇区编号）的整数数组。
init ()方法初始化结构，取单个“坐标”参数，指定“牌型”中的卡牌数量。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— // Structure for representing a single "hand" struct S_RFO_Agent { double card []; // cards double f; // value of the fitness function ("hand value") int cardRanks []; // sector numbers ("map ranks") void Init (int coords) { ArrayResize (cardRanks, coords); ArrayResize (card, coords); f = -DBL_MAX; // initialization with minimum value } }; //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
C_AO_RFO 类实现该算法，并继承来自 C_AO 基类的属性和方法。我们来更详细地考察。C_AO_RFO () 构造器为类变量设置数值，初始化参数：
- popSize — 种群规模（扑克牌桌）设置为 50。
- deckSize — 底牌（或扇区）中的卡牌数量 - 1000。
- dealerBluff — 叫注（突变）概率设定为 3%（0.03）。
- 'params' 数组存储参数，大小调整为 3，并填充对应于 popSize、deckSize 和 dealerBluff 的数值。
SetParams () 方法 — 该方法从 “params” 数组中提取数值，并将其分配给对应的类变量。
init () 方法设计用来按照传递的参数初始化类，譬如待优化参数的最小值和最大值、及其步长。
Moving() 和 Revision() 方法执行与洗牌和修改最佳组合相关的操作。类字段：
- deckSize — 维度中的扇区数量。
- dealerBluff — 突变概率。
- deck [], tempDeck [], hand [] — S_RFO_Agent 类型的数组，分别代表主要底牌、排序用的临时底牌、及当前牌型（后代）。
- cutPoints — 牌型中用来组合卡牌组变体的“切”点数量。
- tempCuts [] 和 finalCuts [] — 存储临时和最终“切”点索引的数组。
- 所用的方法包括 Evolution() — 负责执行卡牌排列的基本演化，以及 DealCard() — 负责将扇区转换为其真实数值。ShuffleRanks () 方法负责突变排位（从可用排排位中随机选择）。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— class C_AO_RFO : public C_AO { public: C_AO_RFO () { ao_name = "RFO"; ao_desc = "Royal Flush Optimization"; ao_link = "https://www.mql5.com/en/articles/17063"; popSize = 50; // "poker table" (population) size deckSize = 1000; // number of "cards" in the deck (sectors) dealerBluff = 0.03; // "bluff" (mutation) probability ArrayResize (params, 3); params [0].name = "popSize"; params [0].val = popSize; params [1].name = "deckSize"; params [1].val = deckSize; params [2].name = "dealerBluff"; params [2].val = dealerBluff; } void SetParams () { popSize = (int)params [0].val; deckSize = (int)params [1].val; dealerBluff = params [2].val; } bool Init (const double &rangeMinP [], // minimum values const double &rangeMaxP [], // maximum values const double &rangeStepP [], // step change const int epochsP = 0); // number of epochs void Moving (); void Revision (); //---------------------------------------------------------------------------- int deckSize; // number of sectors in the dimension double dealerBluff; // mutation probability S_RFO_Agent deck []; // main deck (population) S_RFO_Agent tempDeck []; // temporary deck for sorting S_RFO_Agent hand []; // current hand (descendants) private: //------------------------------------------------------------------- int cutPoints; // number of cutting points int tempCuts []; // temporary indices of cutting points int finalCuts []; // final indices taking the beginning and end into account void Evolution (); // main process of evolution double DealCard (int rank, int suit); // convert sector to real value void ShuffleRanks (int &ranks []); // rank mutation }; //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Init 方法旨在初始化 C_AO_RFO 类对象。
该方法首先调用一个函数，按给定参数执行标准初始化，如最小值和最大值、以及参数变化步长。如果初始化失败，方法终止，并返回 “false”。初始化参数成功之后，方法继续准备存储“牌型”和“底牌”信息的数据结构。这涉及调整存储“牌型”和“底牌”的数组大小，以便匹配种群规模。
该方法随后使用一种特殊方法初始化“牌型”数组中的每个元素，其基于指定的坐标进行配置。类似地，还会准备和初始化 “deck” 和 “temp deck” 数组。该方法设定交叉算法所需的切点数量。在该情况下，设定三个切点（这是实验后找到的最佳值）。然后，设置数组来存储临时和最终的切点。在结尾处，方法返回 “true” 值，确认初始化已成功完成。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— bool C_AO_RFO::Init (const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0) { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false; //---------------------------------------------------------------------------- // Initialize structures for storing "hands" and "decks" ArrayResize (hand, popSize); for (int i = 0; i < popSize; i++) hand [i].Init (coords); ArrayResize (deck, popSize * 2); ArrayResize (tempDeck, popSize * 2); for (int i = 0; i < popSize * 2; i++) { deck [i].Init (coords); tempDeck [i].Init (coords); } // Initialize arrays for cutting points cutPoints = 3; // three cutting points for a "three-card" crossover ArrayResize (tempCuts, cutPoints); ArrayResize (finalCuts, cutPoints + 2); return true; } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Moving 方法负责在 RFO 算法中“移动”、或更新种群状态的过程。
检查状态 — 方法首先执行条件检查，判定初始化“发牌”是否完成。如果情况并非如此（revision == false），该方法会执行初始化。
初始化初始分布 — 方法迭代遍历种群的所有元素，为种群的每个元素（每副"牌型"）创建一组卡牌。内环路会迭代遍历每个所需数量的卡牌，并执行以下动作：
- 从底牌随机抽取一张卡牌排位。
- 然后调用该方法，基于生成的排位发牌。
- 生成的映射由一个函数进行调整，其检查是否在给定范围内，并根据指定参数进行必要改变。
- 最后，接收到的映射值被设置到 “a” 数组。
更新状态 — 初始化完成后，“revision” 被设置为 “true”，表示初始分布已完成，无需再次初始化。
调用 Evolution () 方法 — 如果初始发牌已经完成，该方法将继续执行牌型的洗牌和发牌的演化过程。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_RFO::Moving () { //---------------------------------------------------------------------------- if (!revision) { // Initialize the initial "distribution" for (int i = 0; i < popSize; i++) { for (int c = 0; c < coords; c++) { hand [i].cardRanks [c] = u.RNDminusOne (deckSize); hand [i].card [c] = DealCard (hand [i].cardRanks [c], c); hand [i].card [c] = u.SeInDiSp (hand [i].card [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); a [i].c [c] = hand [i].card [c]; } } revision = true; return; } //---------------------------------------------------------------------------- Evolution (); } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Revision 方法负责寻找“牌型”的最佳“组合”，评估其适用性，并更新整体底牌。
寻找最佳组合：
- 该方法首先初始化 bestHand 变量，其存储所有种群成员的最佳牌型索引。
- 然后执行一个环路，迭代遍历种群中的所有元素（从 0 到 popSize）。在环路内，该方法取每副 “a” 牌型的适应度值，并与当前最佳 fB 值比较。
- 如果当前牌型的适应度值大于 fB，则会更新最佳值，并将该“牌型”的索引赋予 bestHand 变量。
如果找到最佳牌型，其卡牌会复制到 cB 数组之中，这样最佳组合状态（全局最佳解）就得以保存。该方法随后将 “hand” 数组中每副牌型的适应度值更新为等于 “a” 数组对应数值。这是确保每副牌型的适用性数据都会如期最新的必要步骤。更新适应度值之后，“hand” 数组中的当前牌型会从 popSize 位置（即种群的末端）开始添加普通 “deck” 数组。
最后，该方法用一个独立的 tempDeck 临时数组，为 “deck” 数组进行排序，以便按组合值布置底牌 。在据后续组合选择期间，选择有价值的卡牌组合来提升概率，这令我们能从中受益。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_RFO::Revision () { // Search for the best "combination" int bestHand = -1; for (int i = 0; i < popSize; i++) { if (a [i].f > fB) { fB = a [i].f; bestHand = i; } } if (bestHand != -1) ArrayCopy (cB, a [bestHand].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY); //---------------------------------------------------------------------------- // Update fitness values for (int i = 0; i < popSize; i++) { hand [i].f = a [i].f; } // Add current hands to the general deck for (int i = 0; i < popSize; i++) { deck [popSize + i] = hand [i]; } // Sort the deck by combination value u.Sorting (deck, tempDeck, popSize * 2); } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Evolution 方法负责该算法的主要逻辑，即在牌桌上玩家的“牌型”之间换牌，“叫注”取位，并更新卡牌的真实数值。
该方法从一个环路开始，迭代遍历种群中的所有元素。执行以下动作：
选择一名对手：
- 选择对手时，会生成一个随机数字，然后将其平方，以提升选择范围（选中对手的概率与其排名相交）。这令您更有可能选择最佳的牌型组合。
- 随机数由 u.Scale 函数进行缩放，以获得对手的索引。
当前的牌型（来自 “deck” 数组）会被复制到 “hand” 数组当中。该方法为牌型生成随机的“切”点。这些切点判定了两副牌型之间哪些卡牌要交换。切点会被排序，并为它们添加边界；第一个边界设置为 “0”，最后一个边界设置为 “coords - 1”。该方法选择一个随机起点，调用 u.RNDbool () 开始换牌。换牌之后，有机会“叫注”。将排位转换为真实数值：
- 在最后的环路中，调用 DealCard 方法将卡牌排位转换为其数值，并检查是否遵从既定界限。
- 之后，包含最终卡牌数值的 “a” 数组会被更新。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_RFO::Evolution () { // For each position at the table for (int i = 0; i < popSize; i++) { // Select an opponent based on their rating (probability squared to enhance selection) double rnd = u.RNDprobab (); rnd *= rnd; int opponent = (int)u.Scale (rnd, 0.0, 1.0, 0, popSize - 1); // Copy the current hand hand [i] = deck [i]; // Define cutting points for card exchange for (int j = 0; j < cutPoints; j++) { tempCuts [j] = u.RNDminusOne (coords); } // Sort cutting points and add borders ArraySort (tempCuts); ArrayCopy (finalCuts, tempCuts, 1, 0, WHOLE_ARRAY); finalCuts [0] = 0; finalCuts [cutPoints + 1] = coords - 1; // Random selection of a starting point for exchange int startPoint = u.RNDbool (); // Exchange cards between hands for (int j = startPoint; j < cutPoints + 2; j += 2) { if (j < cutPoints + 1) { for (int len = finalCuts [j]; len < finalCuts [j + 1]; len++) hand [i].cardRanks [len] = deck [opponent].cardRanks [len]; } } // Possibility of "bluffing" (mutation) ShuffleRanks (hand [i].cardRanks); // Convert ranks to real values for (int c = 0; c < coords; c++) { hand [i].card [c] = DealCard (hand [i].cardRanks [c], c); hand [i].card [c] = u.SeInDiSp (hand [i].card [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); a [i].c [c] = hand [i].card [c]; } } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
DealCard 方法是皇冠同花顺优化算法的关键元素，将搜索空间中的离散扇区变换为连续坐标值。该方法取两个参数作为输入：“rank” — 卡牌的排位，及 “suit” — 坐标索引（花色）。
变换由两个阶段组成。首先，计算一个扇区（suitRange）的大小，即整个搜索范围除以扇区数量。然后在所选扇区内生成特定值。u.RNDprobab() 随机偏移量确保每个扇区内空间的均匀探索，“rank” 定义搜索空间中的基准位置。
该方式能够把解的离散表示、与连续搜索空间的扇区结合，提供全局与局部搜索之间的平衡。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— double C_AO_RFO::DealCard (int rank, int suit) { // Convert the map rank to a real value with a random offset within the sector double suitRange = (rangeMax [suit] - rangeMin [suit]) / deckSize; return rangeMin [suit] + (u.RNDprobab () + rank) * suitRange; } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
ShuffleRanks方法实现了皇冠同花顺优化算法中的突变机制，权当处置卡牌排位时的“叫注”。给定一个排位数组的引用，方法迭代遍历每个坐标，并按 dealerBluff 概率，将当前排位替换为底牌中有效排位范围中的随机值。这一过程能够比作扑克牌中玩家意外更换了牌型中的卡牌，这为游戏引入了不可预测性。这种突变机制旨在帮助算法避免陷入局部最优，并在优化期间维持可能解的多样性。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_RFO::ShuffleRanks (int &ranks []) { // Rank shuffle (mutation) for (int i = 0; i < coords; i++) { if (u.RNDprobab () < dealerBluff) ranks [i] = (int)MathRand () % deckSize; } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
测试结果
RFO 算法测试结果：
RFO|Royal Flush Optimization|50.0|1000.0|0.03|
=============================
5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.8336125672709654
25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.7374210861383783
500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.34629436610445113
=============================
5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.8942431024645086
25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.7382367793268382
500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.24097956383750824
=============================
5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.6315384615384616
25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.5029230769230771
500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.16420769230769366
=============================
All score: 5.08946 (56.55%)
最终得分 56.55% 是一个非常值得尊敬的结果。在可视化中，算法并未表现出任何特殊行为；看起来像是独立点的散落。
Hilly 测试函数得出的 RFO
Forest 测试函数得出的 RFO
Megacity 测试函数得出的 RFO
基于测试结果，RFO 优化算法排位第 15，入选最强已知算法的行列。
|#
|AO
|说明
|Hilly
|Hilly 最终
|Forest
|Forest 最终
|Megacity (离散)
|Megacity 最终
|最终结果
|最大 %
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|1
|ANS
|跨邻域搜索
|0.94948
|0.84776
|0.43857
|2.23581
|1.00000
|0.92334
|0.39988
|2.32323
|0.70923
|0.63477
|0.23091
|1.57491
|6.134
|68.15
|2
|CLA
|密码锁算法（joo）
|0.95345
|0.87107
|0.37590
|2.20042
|0.98942
|0.91709
|0.31642
|2.22294
|0.79692
|0.69385
|0.19303
|1.68380
|6.107
|67.86
|3
|AMOm
|动物迁徙优化 M
|0.90358
|0.84317
|0.46284
|2.20959
|0.99001
|0.92436
|0.46598
|2.38034
|0.56769
|0.59132
|0.23773
|1.39675
|5.987
|66.52
|4
|(P+O)ES
|（P+O）进化策略
|0.92256
|0.88101
|0.40021
|2.20379
|0.97750
|0.87490
|0.31945
|2.17185
|0.67385
|0.62985
|0.18634
|1.49003
|5.866
|65.17
|5
|CTA
|彗尾算法（joo）
|0.95346
|0.86319
|0.27770
|2.09435
|0.99794
|0.85740
|0.33949
|2.19484
|0.88769
|0.56431
|0.10512
|1.55712
|5.846
|64.96
|6
|TETA
|时间演化旅行算法（joo）
|0.91362
|0.82349
|0.31990
|2.05701
|0.97096
|0.89532
|0.29324
|2.15952
|0.73462
|0.68569
|0.16021
|1.58052
|5.797
|64.41
|7
|SDSm
|随机扩散搜索 M
|0.93066
|0.85445
|0.39476
|2.17988
|0.99983
|0.89244
|0.19619
|2.08846
|0.72333
|0.61100
|0.10670
|1.44103
|5.709
|63.44
|8
|AAm
|射箭算法 M
|0.91744
|0.70876
|0.42160
|2.04780
|0.92527
|0.75802
|0.35328
|2.03657
|0.67385
|0.55200
|0.23738
|1.46323
|5.548
|61.64
|9
|ESG
|社会群体演变（joo）
|0.99906
|0.79654
|0.35056
|2.14616
|1.00000
|0.82863
|0.13102
|1.95965
|0.82333
|0.55300
|0.04725
|1.42358
|5.529
|61.44
|10
|SIA
|模拟各向同性退火（joo）
|0.95784
|0.84264
|0.41465
|2.21513
|0.98239
|0.79586
|0.20507
|1.98332
|0.68667
|0.49300
|0.09053
|1.27020
|5.469
|60.76
|11
|ACS
|人工协同搜索
|0.75547
|0.74744
|0.30407
|1.80698
|1.00000
|0.88861
|0.22413
|2.11274
|0.69077
|0.48185
|0.13322
|1.30583
|5.226
|58.06
|12
|DA
|辩证算法
|0.86183
|0.70033
|0.33724
|1.89940
|0.98163
|0.72772
|0.28718
|1.99653
|0.70308
|0.45292
|0.16367
|1.31967
|5.216
|57.95
|13
|BHAm
|黑洞算法 M
|0.75236
|0.76675
|0.34583
|1.86493
|0.93593
|0.80152
|0.27177
|2.00923
|0.65077
|0.51646
|0.15472
|1.32195
|5.196
|57.73
|14
|ASO
|无政府社会优化
|0.84872
|0.74646
|0.31465
|1.90983
|0.96148
|0.79150
|0.23803
|1.99101
|0.57077
|0.54062
|0.16614
|1.27752
|5.178
|57.54
|15
|RFO
|皇冠同花顺优化（joo）
|0.83361
|0.73742
|0.34629
|1.91733
|0.89424
|0.73824
|0.24098
|1.87346
|0.63154
|0.50292
|0.16421
|1.29867
|5.089
|56.55
|16
|AOSm
|原子轨道搜索 M
|0.80232
|0.70449
|0.31021
|1.81702
|0.85660
|0.69451
|0.21996
|1.77107
|0.74615
|0.52862
|0.14358
|1.41835
|5.006
|55.63
|17
|TSEA
|龟壳进化算法（joo）
|0.96798
|0.64480
|0.29672
|1.90949
|0.99449
|0.61981
|0.22708
|1.84139
|0.69077
|0.42646
|0.13598
|1.25322
|5.004
|55.60
|18
|DE
|差别演化
|0.95044
|0.61674
|0.30308
|1.87026
|0.95317
|0.78896
|0.16652
|1.90865
|0.78667
|0.36033
|0.02953
|1.17653
|4.955
|55.06
|19
|CRO
|化学反应优化
|0.94629
|0.66112
|0.29853
|1.90593
|0.87906
|0.58422
|0.21146
|1.67473
|0.75846
|0.42646
|0.12686
|1.31178
|4.892
|54.36
|20
|BSA
|鸟群算法
|0.89306
|0.64900
|0.26250
|1.80455
|0.92420
|0.71121
|0.24939
|1.88479
|0.69385
|0.32615
|0.10012
|1.12012
|4.809
|53.44
|21
|HS
|和声搜索
|0.86509
|0.68782
|0.32527
|1.87818
|0.99999
|0.68002
|0.09590
|1.77592
|0.62000
|0.42267
|0.05458
|1.09725
|4.751
|52.79
|22
|SSG
|树苗播种和生长
|0.77839
|0.64925
|0.39543
|1.82308
|0.85973
|0.62467
|0.17429
|1.65869
|0.64667
|0.44133
|0.10598
|1.19398
|4.676
|51.95
|23
|BCOm
|细菌趋化性优化 M
|0.75953
|0.62268
|0.31483
|1.69704
|0.89378
|0.61339
|0.22542
|1.73259
|0.65385
|0.42092
|0.14435
|1.21912
|4.649
|51.65
|24
|ABO
|非洲水牛优化
|0.83337
|0.62247
|0.29964
|1.75548
|0.92170
|0.58618
|0.19723
|1.70511
|0.61000
|0.43154
|0.13225
|1.17378
|4.634
|51.49
|25
|(PO)ES
|（PO）进化策略
|0.79025
|0.62647
|0.42935
|1.84606
|0.87616
|0.60943
|0.19591
|1.68151
|0.59000
|0.37933
|0.11322
|1.08255
|4.610
|51.22
|26
|TSm
|禁忌搜索 M
|0.87795
|0.61431
|0.29104
|1.78330
|0.92885
|0.51844
|0.19054
|1.63783
|0.61077
|0.38215
|0.12157
|1.11449
|4.536
|50.40
|27
|BSO
|头脑风暴优化
|0.93736
|0.57616
|0.29688
|1.81041
|0.93131
|0.55866
|0.23537
|1.72534
|0.55231
|0.29077
|0.11914
|0.96222
|4.498
|49.98
|28
|WOAm
|wale 优化算法 M
|0.84521
|0.56298
|0.26263
|1.67081
|0.93100
|0.52278
|0.16365
|1.61743
|0.66308
|0.41138
|0.11357
|1.18803
|4.476
|49.74
|29
|AEFA
|人工电场算法
|0.87700
|0.61753
|0.25235
|1.74688
|0.92729
|0.72698
|0.18064
|1.83490
|0.66615
|0.11631
|0.09508
|0.87754
|4.459
|49.55
|30
|AEO
|基于人工生态系统的优化算法
|0.91380
|0.46713
|0.26470
|1.64563
|0.90223
|0.43705
|0.21400
|1.55327
|0.66154
|0.30800
|0.28563
|1.25517
|4.454
|49.49
|31
|ACOm
|蚁群优化 M
|0.88190
|0.66127
|0.30377
|1.84693
|0.85873
|0.58680
|0.15051
|1.59604
|0.59667
|0.37333
|0.02472
|0.99472
|4.438
|49.31
|32
|BFO-GA
|细菌觅食优化 - ga
|0.89150
|0.55111
|0.31529
|1.75790
|0.96982
|0.39612
|0.06305
|1.42899
|0.72667
|0.27500
|0.03525
|1.03692
|4.224
|46.93
|33
|SOA
|简单优化算法
|0.91520
|0.46976
|0.27089
|1.65585
|0.89675
|0.37401
|0.16984
|1.44060
|0.69538
|0.28031
|0.10852
|1.08422
|4.181
|46.45
|34
|ABHA
|人工蜂巢算法
|0.84131
|0.54227
|0.26304
|1.64663
|0.87858
|0.47779
|0.17181
|1.52818
|0.50923
|0.33877
|0.10397
|0.95197
|4.127
|45.85
|35
|ACMO
|大气云团模型优化
|0.90321
|0.48546
|0.30403
|1.69270
|0.80268
|0.37857
|0.19178
|1.37303
|0.62308
|0.24400
|0.10795
|0.97503
|4.041
|44.90
|36
|ADAMm
|自适应动量估算 M
|0.88635
|0.44766
|0.26613
|1.60014
|0.84497
|0.38493
|0.16889
|1.39880
|0.66154
|0.27046
|0.10594
|1.03794
|4.037
|44.85
|37
|ATAm
|人工部落算法 M
|0.71771
|0.55304
|0.25235
|1.52310
|0.82491
|0.55904
|0.20473
|1.58867
|0.44000
|0.18615
|0.09411
|0.72026
|3.832
|42.58
|38
|ASHA
|人工洒水算法
|0.89686
|0.40433
|0.25617
|1.55737
|0.80360
|0.35526
|0.19160
|1.35046
|0.47692
|0.18123
|0.09774
|0.75589
|3.664
|40.71
|39
|ASBO
|自适应社会行为优化
|0.76331
|0.49253
|0.32619
|1.58202
|0.79546
|0.40035
|0.26097
|1.45677
|0.26462
|0.17169
|0.18200
|0.61831
|3.657
|40.63
|40
|MEC
|思维进化计算
|0.69533
|0.53376
|0.32661
|1.55569
|0.72464
|0.33036
|0.07198
|1.12698
|0.52500
|0.22000
|0.04198
|0.78698
|3.470
|38.55
|41
|IWO
|入侵性杂草优化
|0.72679
|0.52256
|0.33123
|1.58058
|0.70756
|0.33955
|0.07484
|1.12196
|0.42333
|0.23067
|0.04617
|0.70017
|3.403
|37.81
|42
|Micro-AIS
|微型人工免疫系统
|0.79547
|0.51922
|0.30861
|1.62330
|0.72956
|0.36879
|0.09398
|1.19233
|0.37667
|0.15867
|0.02802
|0.56335
|3.379
|37.54
|43
|COAm
|布谷鸟优化算法 M
|0.75820
|0.48652
|0.31369
|1.55841
|0.74054
|0.28051
|0.05599
|1.07704
|0.50500
|0.17467
|0.03380
|0.71347
|3.349
|37.21
|44
|SDOm
|螺旋动力学优化 M
|0.74601
|0.44623
|0.29687
|1.48912
|0.70204
|0.34678
|0.10944
|1.15826
|0.42833
|0.16767
|0.03663
|0.63263
|3.280
|36.44
|45
|NMm
|Nelder-Mead 方法 M
|0.73807
|0.50598
|0.31342
|1.55747
|0.63674
|0.28302
|0.08221
|1.00197
|0.44667
|0.18667
|0.04028
|0.67362
|3.233
|35.92
|RW
|随机游走
|0.48754
|0.32159
|0.25781
|1.06694
|0.37554
|0.21944
|0.15877
|0.75375
|0.27969
|0.14917
|0.09847
|0.52734
|2.348
|26.09
摘要
在研究和开发新的优化方法时，我们往往面临在效率与实现复度性之间寻求平衡的需求。皇冠同花顺优化（RFO）算法的研究成果亦引发了关于优化本质及改进方法的有趣问题。
通过观察算法的性能表现，其已达到理论最大值的 57%，我们见识到一个有趣的现象：有时简化比复杂化更有价值。RFO 证明，放弃复杂的二进制编码，转而采用更直接的基于扇区的方法，能够在维持足够高品质解的同时，显著提升算法性能。这令人联想到扑克牌中的状况，有时简单但更快的策略，比需要长时间计算的复杂策略更有效。
在思考 RFO 在优化算法家族中的地位时，可将其比作车辆的演变。正如节能城市车与强劲跑车的需求一样，优化算法领域同样存在专注不同优先级的方法空间。RFO 可被视为遗传算法的“低成本”变体，在性能与资源效率之间提供了合理的权衡。
总之，值得注意的是，RFO 的发展为进一步研究打开了有趣的前景。这或许只是基于扇区优化方法开发整一系列算法的第一步。该方法简洁优雅，结合其实用性，能成为创造平衡性能与计算效率新算法的灵感来源。
值得注意的是，扇区的划分是虚拟的，并未以数组形式分配内存。该 RFO 框架是进一步开发扑克牌算法改进版本的绝佳起点。
图例 2. 算法的颜色渐变根据相应测试
图例 3. 算法测试结果的直方图（从 0 到 100 刻度，越高越好，100 是理论上的最大可能结果，存档中有计算评分表的脚本）
RFO 优缺点：
优点：
- 外部参数很少，仅有两个，不包括种群规模。
- 简单的实现。
- 快速。
- 平衡良好，在多个维度的任务中表现出色。
缺点：
- 收敛准确率平均。
文章附有当前版本算法代码的存档。本文作者不对规范算法描述的绝对准确性负责。许多部分都进行了修改，以变提升搜索能力。文章中所给出的结论和判断基于实验结果。
文章中用到的程序
|#
|名称
|类型
|说明
|1
|#C_AO.mqh
|包含
|种群优化算法的父类
|2
|#C_AO_enum.mqh
|包含
|种群优化算法的枚举
|3
|TestFunctions.mqh
|包含
|测试函数库
|4
|TestStandFunctions.mqh
|包含
|测试台函数库
|5
|Utilities.mqh
|包含
|辅助函数库
|6
|CalculationTestResults.mqh
|包含
|比较表格中计算结果的脚本
|7
|Testing AOs.mq5
|脚本
|所有种群优化算法的统一测试台
|8
|Simple use of population optimization algorithms.mq5
|脚本
|一个简单的示例，用无可视化的群体优化算法
|9
|Test_AO_RFO.mq5
|脚本
|RFO 测试台
在所有情况下，都需要在众多可能的解决方案中找到最佳解决方案。例如，具有自我优化功能 的顾问。