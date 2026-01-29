成功餐饮经营者算法（SRA）
内容
概述
我始终执着于优化问题与现实场景之间的共通性。在探索元启发式算法的新路径时，我发现群体优化与餐饮业演进存在相似之处——这一灵感最终催生了我提出的“成功餐饮经营者算法”（SRA）。
想象一位餐厅经营者，始终致力于优化菜单以提升人气、吸引新客。他并未彻底淘汰冷门菜品，而是采取更微妙的方式：找出最不受欢迎的菜品，再将其与最畅销菜品的元素巧妙融合。有时仅做保守调整，有时则大胆引入全新食材。目标始终如一：让最弱势的菜品蜕变为顾客的新宠。
这一烹饪隐喻正是SRA的核心。与传统进化算法直接淘汰劣质解不同，SRA通过将劣质解与优质元素配对，实现“劣解改造”。该方法在保持解空间多样性的同时，稳步提升种群的整体质量。
本文将阐述SRA的基本机制，分析其实现方式，并探讨“温度”和“烹饪实验强度”等参数如何调控“利用”与“探索”的平衡。我还会分享SRA在多种测试函数上与其他知名算法的对比基准结果。
这个始于创意思想实验的构想，已发展为具有独特优势的优化方法。诚邀您一同探索：这款受餐饮业启发的算法，如何以“独门配方”为优化问题提供解决方案。
算法实现
让我们通过简单的类比来理解算法的工作原理。假设我是一家餐厅的老板。我的菜单上有不同菜品，其中一些非常受欢迎，而另一些几乎从未被顾客点过。我会怎么做呢？我不会立即从菜单中移除冷门菜品（从而减少可选菜品的数量），而是会找出最不受欢迎的菜品并尝试改进它。那么如何改进？我会观察餐厅的畅销菜品，并借鉴其中的创意或食材。例如，我的鱼类菜品销量不佳，但沙拉却非常受欢迎。我会从成功的沙拉中提取元素（比如某种特色酱汁或摆盘方式），并将其添加到鱼类菜品中。最终，成为一道全新的菜品。
有时我会进行小幅调整，有时则会尝试大胆的革新。在餐厅开业初期，我会更多地进行实验；但当发现几道真正成功的菜品后，我开始精细调整食材的搭配和用量。随着时间的推移，即使是最弱势的菜品也会逐渐改进。甚至会出现这种情况：曾经的冷门菜品经过调整后，成为新的畅销菜！因此，餐厅的整体人气因所有菜品都获得成功而不断提升。
我的算法正是如此运作：不直接丢弃劣质解，而是通过借鉴优质解的创意不断改进它们。随着迭代的深入，实验的幅度逐渐减小，我们更多地对已有发现进行优化。图例1展示了算法的运行流程图。
图例1. RA算法操作流程图
流程图从初始化模块开始，生成初始菜单。随后进入算法主循环，其核心是当前按菜品质量排序的餐厅菜单。菜单以颜色渐变呈现：绿色（优质菜品）至红色（劣质菜品）。下方依次展示四个步骤：第一步，选择待改进菜品，根据二次分布概率，优先选取最差菜品和最优“供体”菜品；第二步，通过组合菜谱和变异食材（温度越高，实验越大胆）生成新变体；第三步，通过计算适应度函数值评估新菜品；第四步，降低温度，从而减少实验激进程度。左侧虚线箭头表示该过程持续迭代直至收敛或满足终止条件。右侧标注说明：A（绿色圆圈）— 最优菜品，B（红色圆圈）— 最差菜品。整个流程图直观呈现了一位餐饮经营者通过借鉴畅销菜品元素，系统性改进弱势菜品的优化过程。
接下来，让我们着手编写SRA算法的伪代码。
//初始化
生成包含popSize个智能体（菜单项）的种群
对于每个智能体：
在允许的范围内随机初始化所有坐标
设置初始温度 = 1.0
设置冷却系数 = 0.98
设置烹饪实验强度 = 0.3
//算法的主循环
直到满足停止条件：
// 步骤1：评估所有智能体
对于每个智能体：
计算适应度函数值
// 合并当前种群与历史种群
创建由当前智能体和历史智能体组成的综合菜单
按适应度函数值从优到劣排序综合菜单
// 步骤2：生成新解
对于新种群中的每个智能体：
// 从排序后种群前半部分选取最差智能体
复制索引为（popSize-1）的智能体坐标
// 选择改进或实验策略
如果 (随机数 < (1.0 - menuInnovationRate * 温度))：
// 我们使用二次轮盘赌法选择“供体”
r = 生成 [0,1] 随机数
r = r²
donorIndex = 将r缩放至[0, popSize-1]范围
// 对于每个坐标：
对于每个c坐标：
// 以80%的概率采用供体坐标
如果(随机数 < 0.8)：
当前智能体.c = 供体.c
// 自适应变异
mutationRate = 0.1 + 0.4 * 温度 * (智能体索引 / popSize)
如果 (随机数 < mutationRate)：
// 选择变异类型
如果(随机数 < 0.5)：
当前智能体.c = 基于当前值的正态分布采样
否则：
当前个体.c = 范围内的随机值
// 确保值在有效范围内
当前个体.c = 四舍五入至最接近的有效值
否则：
// 创建全新“菜品”
对于每个c坐标：
如果(随机数 < 0.7)：
当前个体.c = 范围内的随机值
否则：
当前个体.c = 基于最优解的正态分布采样
// 确保值在有效范围内
当前个体.c = 四舍五入至最接近的有效值
// 精英策略 — 偶尔直接引入优质解特征
如果(随机数 < 0.1)：
numEliteCoords = 生成 [1, 坐标数*0.3] 随机整数
对于i从1到numEliteCoords：
c = 随机坐标索引
当前个体.c = 最优解.c
// 步骤3：更新最优解
对于每个智能体：
如果智能体适应度 > 最优解适应度：
最优解 = 智能体
// 步骤4：降温处理
温度 = 温度 * 冷却系数
如果温度 < 0.1：
温度 = 0.1
返回最优解
现在我们可以开始编写算法代码了。编写一个继承自C_AO主类的C_AO_SRA类，用于实现SRA算法。让我们来详细了解一下。
构造函数与析构函数：popSize（种群规模）、temperature（初始温度）、coolingRate（冷却速率）、menuInnovationRate（菜单创新率）——这些参数决定了算法的主要特性，例如智能体数量及搜索过程的控制参数。
SetParams方法：根据"params"数组中存储的值更新类参数，这些参数需在构造函数中预先初始化。
Init方法：用于初始化算法。该方法接收参数的最小值、最大值、步长以及迭代次数，并准备算法执行搜索任务。
Moving与Revision方法：执行算法的核心操作，前者负责更新智能体的状态（如位置移动）；后者负责参数的修订与自适应调整。
类成员：
- temperature — 当前温度值，用于控制算法的搜索过程，并反映在算法的温度变化曲线中。
- coolingRate — 冷却速率，用于控制温度下降的速度（即算法从探索阶段过渡到开发阶段的快慢）。
- menuInnovationRate — 烹饪实验的强度，表示鼓励智能体探索新解（如全新菜品配方）的程度。
- S_AO_Agent menu [] — 智能体数组，在SRA算法中代表一个“菜单”（即当前候选解的集合）。
- S_AO_Agent menuT [] — 临时智能体数组，用于存储备选菜品选项。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— class C_AO_SRA : public C_AO { public: //-------------------------------------------------------------------- ~C_AO_SRA () { } C_AO_SRA () { ao_name = "SRA"; ao_desc = "Successful Restaurateur Algorithm (joo)"; ao_link = "https://www.mql5.com/en/articles/17380"; popSize = 50; // number of agents (size of the "menu") temperature = 1.0; // initial "temperature" for research control coolingRate = 0.98; // cooling rate menuInnovationRate = 0.3; // intensity of culinary experiments ArrayResize (params, 4); params [0].name = "popSize"; params [0].val = popSize; params [1].name = "temperature"; params [1].val = temperature; params [2].name = "coolingRate"; params [2].val = coolingRate; params [3].name = "menuInnovationRate"; params [3].val = menuInnovationRate; } void SetParams () { popSize = (int)params [0].val; temperature = params [1].val; coolingRate = params [2].val; menuInnovationRate = params [3].val; } bool Init (const double &rangeMinP [], // minimum values const double &rangeMaxP [], // maximum values const double &rangeStepP [], // step change const int epochsP = 0); // number of epochs void Moving (); void Revision (); //---------------------------------------------------------------------------- double temperature; // current "temperature" double coolingRate; // cooling rate double menuInnovationRate; // intensity of culinary experiments private: //------------------------------------------------------------------- S_AO_Agent menu []; S_AO_Agent menuT []; }; //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
C_AO_SRA类的Init方法用于初始化算法，具体步骤如下：
检查初始化：该方法调用StandardInit函数，传入参数范围的最小值、最大值及步长。若初始化失败，则返回"false"。
初始化数组：
- 根据智能体数量，动态分配"menu"和"menuT"数组的容量。
- 对"menu"数组中的每个智能体进行初始化。
温度重置： 将算法的初始温度"temperature"设置为"1.0"。
成功完成：当所有初始化步骤均成功执行，则返回"true"。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- Initialization bool C_AO_SRA::Init (const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0) { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false; //---------------------------------------------------------------------------- ArrayResize (menu, popSize * 2); ArrayResize (menuT, popSize * 2); for (int p = 0; p < popSize * 2; p++) menu [p].Init (coords); temperature = 1.0; // reset temperature during initialization return true; } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
使用C_AO_SRA类的Moving方法实现算法的主步骤。其功能分为两大模块：智能体初始化与通过变异和生成新解的适应性调整。初始初始化（如果“revision”为“false”）
- 每个智能体的初始化参数在给定范围 [rangeMin, rangeMax] 内按步长（rangeStep）随机生成，其值存储于智能体的"c"（当前解）和"cB"（备用解）中。
- 将"revision"标识设置为"true"，表示已生成初始解，方法终止。
降温操作：当前温度temperature乘以冷却系数（coolingRate），降低后续解变异的概率。
智能体主循环：对menu数组中的种群按适应度排序，选取前半部分中最差个体（即适应度最低的解）作为当前操作对象。
动作分类：根据当前温度动态调整行为策略，每个智能体：
- 修改当前解：（从当前最优解中提取“供体配方”），进行非均匀变异。
- 生成全新解：（随机值）。
精英保留：以一定的概率从历史最优解中选取部分元素，添加至新解中。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- The main step of the algorithm void C_AO_SRA::Moving () { //---------------------------------------------------------------------------- // Initial initialization if (!revision) { for (int p = 0; p < popSize; p++) { for (int c = 0; c < coords; c++) { a [p].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [p].c [c] = u.SeInDiSp (a [p].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); a [p].cB [c] = a [p].c [c]; } } revision = true; return; } //---------------------------------------------------------------------------- // Lower the temperature temperature *= coolingRate; // Main loop on population agents for (int p = 0; p < popSize; p++) { // Take the worst element from the first half of the sorted population (with index popSize-1) // Remember that items are sorted from best to worst in the menu ArrayCopy (a [p].c, menu [popSize - 1].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY); // Decide whether to create a hybrid or experiment with a new "dish" // The probability of an experiment depends on the temperature - there are more experiments at the beginning if (u.RNDprobab () < (1.0 - menuInnovationRate * temperature)) { // Select a "donor-recipe" with a probability proportional to the success of the dish double r = u.RNDprobab (); r = pow (r, 2); // Increased preference for better dishes int menuIND = (int)u.Scale (r, 0, 1.0, 0, popSize - 1); // The best ones are at the beginning of the array // For each coordinate for (int c = 0; c < coords; c++) { // Take the parameter from a successful dish with the probability depending on the temperature if (u.RNDprobab () < 0.8) { a [p].c [c] = menu [menuIND].c [c]; } // Mutation with adaptive probability - the further from the best solution and the higher the temperature, the more mutations double mutationRate = 0.1 + 0.4 * temperature * (double)(p) / popSize; if (u.RNDprobab () < mutationRate) { // Combination of different types of mutations if (u.RNDprobab () < 0.5) a [p].c [c] = u.GaussDistribution (a [p].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], 2); else a [p].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); // Sometimes a completely new value // Make sure the value is within acceptable limits a [p].c [c] = u.SeInDiSp (a [p].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } } else // Create a completely new "dish" { for (int c = 0; c < coords; c++) { // Variation 1: Completely random value if (u.RNDprobab () < 0.7) { a [p].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); } // Variation 2: based on the best solution found with a large deviation else { a [p].c [c] = u.GaussDistribution (cB [c], rangeMin [c], rangeMax [c], 1); } a [p].c [c] = u.SeInDiSp (a [p].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } // Sometimes we add elements from the best solution directly (elitism) if (u.RNDprobab () < 0.1) { int numEliteCoords = u.RNDintInRange (1, coords / 3); // Take from 1 to 30% of the coordinates for (int i = 0; i < numEliteCoords; i++) { int c = u.RNDminusOne (coords); a [p].c [c] = cB [c]; // Take the value from the best solution } } } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
C_AO_SRA类的Revision方法负责更新最优解并管理算法运行期间的解集合（“menu”）
寻找最优智能体：：检查当前所有智能体的适应度值（f），通过比较选出适应度最高者。如果发现新最优智能体，则更新全局最优适应度值fB，并记录其索引bestIND。
更新全局最优解：当存在更优解（即bestIND不等于-1）时，将最优智能体的决策参数c复制到cB（全局最优解存储变量）中。
更新解集合（“menu”）：将当前所有智能体的参数添加到全局解集合"menu"中，形成完整的实验记录库。
解集合排序：对"menu"数组中的解根据适应度从高到低排序，确保最优解位于数组前半部分。这样便于算法后续迭代。温度控制：如果当前温度低于预设阈值"0.1"，则强制将其重置为0.1，避免算法过早收敛。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- Update the best solution taking into account greedy selection and the probability of making worse decisions void C_AO_SRA::Revision () { int bestIND = -1; // Find the best agent in the current population for (int p = 0; p < popSize; p++) { if (a [p].f > fB) { fB = a [p].f; bestIND = p; } } // If we find a better solution, update cB if (bestIND != -1) ArrayCopy (cB, a [bestIND].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY); // Add the current set of dishes to the general "menu" for (int p = 0; p < popSize; p++) { menu [popSize + p] = a [p]; } // Sort the entire "menu" from best to worst solutions // After sorting, the first half of the menu will contain the best solutions, // which will be used in the next iteration u.Sorting (menu, menuT, popSize * 2); // Prevent the temperature from falling below a certain threshold if (temperature < 0.1) temperature = 0.1; } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
测试结果
现在，让我们看一下SRA算法的工作成果。测试结果如下：
SRA|Successful Restaurateur Algorithm|50.0|1.0|0.98|0.3|
=============================
5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.9688326305968623
25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.6345483084017249
500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.292167027537253
=============================
5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.946368863880973
25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.5550607959254661
500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.19124225531141872
=============================
5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.7492307692307693
25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.4403076923076923
500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.12526153846153956
=============================
总分：4.90302 (54.48%)
可视化SRA算法在测试平台上的运行结果，以便我们能够总结其搜索策略的特征。在此情况下，我们观察到其广泛的空间探索能力：智能体在整个空间中均匀分布，甚至能覆盖到最偏远的区域。同时，在局部极值处无明显的聚集迹象；其移动轨迹呈现出明显的随机性（看似混沌）。
尽管算法具备优秀的全局探索能力，但在优化解的精细调整方面存在缺陷，导致最终收敛精度相对较低。请注意，多次实验的测试结果存在小幅差异。
SRA在Hilly测试函数上
SRA在Forest测试函数上
SRA在Megacity测试函数上
基于测试结果，该算法在最强群体优化算法排行榜中位列第20名。目前，排行榜中收录了9种专有优化算法（JOO），其中包括新的SRA算法。
|#
|AO
|描述
|Hilly值
|Hilly最终值
|Forest值
|Forest最终值
|Megacity (离散)
|Megacity最终值
|最终结果
|最大百分比
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|1
|ANS
|跨邻域搜索
|0.94948
|0.84776
|0.43857
|2.23581
|1.00000
|0.92334
|0.39988
|2.32323
|0.70923
|0.63477
|0.23091
|1.57491
|6.134
|68.15
|2
|CLA
|密码锁算法（joo）
|0.95345
|0.87107
|0.37590
|2.20042
|0.98942
|0.91709
|0.31642
|2.22294
|0.79692
|0.69385
|0.19303
|1.68380
|6.107
|67.86
|3
|AMOm
|动物迁徙优化M
|0.90358
|0.84317
|0.46284
|2.20959
|0.99001
|0.92436
|0.46598
|2.38034
|0.56769
|0.59132
|0.23773
|1.39675
|5.987
|66.52
|4
|(P+O)ES
|(P+O) 进化策略
|0.92256
|0.88101
|0.40021
|2.20379
|0.97750
|0.87490
|0.31945
|2.17185
|0.67385
|0.62985
|0.18634
|1.49003
|5.866
|65.17
|5
|CTA
|彗星尾算法（joo）
|0.95346
|0.86319
|0.27770
|2.09435
|0.99794
|0.85740
|0.33949
|2.19484
|0.88769
|0.56431
|0.10512
|1.55712
|5.846
|64.96
|6
|TETA
|时间演化旅行算法（joo）
|0.91362
|0.82349
|0.31990
|2.05701
|0.97096
|0.89532
|0.29324
|2.15952
|0.73462
|0.68569
|0.16021
|1.58052
|5.797
|64.41
|7
|SDSm
|随机扩散搜索 M
|0.93066
|0.85445
|0.39476
|2.17988
|0.99983
|0.89244
|0.19619
|2.08846
|0.72333
|0.61100
|0.10670
|1.44103
|5.709
|63.44
|8
|BOAm
|台球优化算法M
|0.95757
|0.82599
|0.25235
|2.03590
|1.00000
|0.90036
|0.30502
|2.20538
|0.73538
|0.52523
|0.09563
|1.35625
|5.598
|62.19
|9
|AAm
|射箭算法M
|0.91744
|0.70876
|0.42160
|2.04780
|0.92527
|0.75802
|0.35328
|2.03657
|0.67385
|0.55200
|0.23738
|1.46323
|5.548
|61.64
|10
|ESG
|社会群体的进化（joo）
|0.99906
|0.79654
|0.35056
|2.14616
|1.00000
|0.82863
|0.13102
|1.95965
|0.82333
|0.55300
|0.04725
|1.42358
|5.529
|61.44
|11
|SIA
|模拟各向同性退火（joo）
|0.95784
|0.84264
|0.41465
|2.21513
|0.98239
|0.79586
|0.20507
|1.98332
|0.68667
|0.49300
|0.09053
|1.27020
|5.469
|60.76
|12
|ACS
|人工协同搜索
|0.75547
|0.74744
|0.30407
|1.80698
|1.00000
|0.88861
|0.22413
|2.11274
|0.69077
|0.48185
|0.13322
|1.30583
|5.226
|58.06
|13
|DA
|辩证算法
|0.86183
|0.70033
|0.33724
|1.89940
|0.98163
|0.72772
|0.28718
|1.99653
|0.70308
|0.45292
|0.16367
|1.31967
|5.216
|57.95
|14
|BHAm
|黑洞算法M
|0.75236
|0.76675
|0.34583
|1.86493
|0.93593
|0.80152
|0.27177
|2.00923
|0.65077
|0.51646
|0.15472
|1.32195
|5.196
|57.73
|15
|ASO
|无序社会优化
|0.84872
|0.74646
|0.31465
|1.90983
|0.96148
|0.79150
|0.23803
|1.99101
|0.57077
|0.54062
|0.16614
|1.27752
|5.178
|57.54
|16
|RFO
|皇家同花顺优化（joo）
|0.83361
|0.73742
|0.34629
|1.91733
|0.89424
|0.73824
|0.24098
|1.87346
|0.63154
|0.50292
|0.16421
|1.29867
|5.089
|56.55
|17
|AOSm
|原子轨道搜索M
|0.80232
|0.70449
|0.31021
|1.81702
|0.85660
|0.69451
|0.21996
|1.77107
|0.74615
|0.52862
|0.14358
|1.41835
|5.006
|55.63
|18
|TSEA
|龟壳演化算法（joo）
|0.96798
|0.64480
|0.29672
|1.90949
|0.99449
|0.61981
|0.22708
|1.84139
|0.69077
|0.42646
|0.13598
|1.25322
|5.004
|55.60
|19
|DE
|差分进化
|0.95044
|0.61674
|0.30308
|1.87026
|0.95317
|0.78896
|0.16652
|1.90865
|0.78667
|0.36033
|0.02953
|1.17653
|4.955
|55.06
|20
|SRA
|成功餐饮经营者算法 (joo)
|0.96883
|0.63455
|0.29217
|1.89555
|0.94637
|0.55506
|0.19124
|1.69267
|0.74923
|0.44031
|0.12526
|1.31480
|4.903
|54.48
|21
|CRO
|化学反应优化
|0.94629
|0.66112
|0.29853
|1.90593
|0.87906
|0.58422
|0.21146
|1.67473
|0.75846
|0.42646
|0.12686
|1.31178
|4.892
|54.36
|22
|BIO
|血液遗传优化算法（joo）
|0.81568
|0.65336
|0.30877
|1.77781
|0.89937
|0.65319
|0.21760
|1.77016
|0.67846
|0.47631
|0.13902
|1.29378
|4.842
|53.80
|23
|BSA
|鸟群算法
|0.89306
|0.64900
|0.26250
|1.80455
|0.92420
|0.71121
|0.24939
|1.88479
|0.69385
|0.32615
|0.10012
|1.12012
|4.809
|53.44
|24
|HS
|和声搜索
|0.86509
|0.68782
|0.32527
|1.87818
|0.99999
|0.68002
|0.09590
|1.77592
|0.62000
|0.42267
|0.05458
|1.09725
|4.751
|52.79
|25
|SSG
|树苗播种和生长
|0.77839
|0.64925
|0.39543
|1.82308
|0.85973
|0.62467
|0.17429
|1.65869
|0.64667
|0.44133
|0.10598
|1.19398
|4.676
|51.95
|26
|BCOm
|细菌趋化性优化算法M
|0.75953
|0.62268
|0.31483
|1.69704
|0.89378
|0.61339
|0.22542
|1.73259
|0.65385
|0.42092
|0.14435
|1.21912
|4.649
|51.65
|27
|ABO
|非洲水牛优化
|0.83337
|0.62247
|0.29964
|1.75548
|0.92170
|0.58618
|0.19723
|1.70511
|0.61000
|0.43154
|0.13225
|1.17378
|4.634
|51.49
|28
|(PO)ES
|(PO) 进化策略
|0.79025
|0.62647
|0.42935
|1.84606
|0.87616
|0.60943
|0.19591
|1.68151
|0.59000
|0.37933
|0.11322
|1.08255
|4.610
|51.22
|29
|TSm
|禁忌搜索M
|0.87795
|0.61431
|0.29104
|1.78330
|0.92885
|0.51844
|0.19054
|1.63783
|0.61077
|0.38215
|0.12157
|1.11449
|4.536
|50.40
|30
|BSO
|头脑风暴优化
|0.93736
|0.57616
|0.29688
|1.81041
|0.93131
|0.55866
|0.23537
|1.72534
|0.55231
|0.29077
|0.11914
|0.96222
|4.498
|49.98
|31
|WOAm
|鲸鱼优化算法M
|0.84521
|0.56298
|0.26263
|1.67081
|0.93100
|0.52278
|0.16365
|1.61743
|0.66308
|0.41138
|0.11357
|1.18803
|4.476
|49.74
|32
|AEFA
|人工电场算法
|0.87700
|0.61753
|0.25235
|1.74688
|0.92729
|0.72698
|0.18064
|1.83490
|0.66615
|0.11631
|0.09508
|0.87754
|4.459
|49.55
|33
|AEO
|基于人工生态系统的优化算法
|0.91380
|0.46713
|0.26470
|1.64563
|0.90223
|0.43705
|0.21400
|1.55327
|0.66154
|0.30800
|0.28563
|1.25517
|4.454
|49.49
|34
|ACOm
|蚁群优化 M
|0.88190
|0.66127
|0.30377
|1.84693
|0.85873
|0.58680
|0.15051
|1.59604
|0.59667
|0.37333
|0.02472
|0.99472
|4.438
|49.31
|35
|BFO-GA
|细菌觅食优化 - ga
|0.89150
|0.55111
|0.31529
|1.75790
|0.96982
|0.39612
|0.06305
|1.42899
|0.72667
|0.27500
|0.03525
|1.03692
|4.224
|46.93
|36
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|简单优化算法
|0.91520
|0.46976
|0.27089
|1.65585
|0.89675
|0.37401
|0.16984
|1.44060
|0.69538
|0.28031
|0.10852
|1.08422
|4.181
|46.45
|37
|ABHA
|人工蜂巢算法
|0.84131
|0.54227
|0.26304
|1.64663
|0.87858
|0.47779
|0.17181
|1.52818
|0.50923
|0.33877
|0.10397
|0.95197
|4.127
|45.85
|38
|ACMO
|大气云模型优化
|0.90321
|0.48546
|0.30403
|1.69270
|0.80268
|0.37857
|0.19178
|1.37303
|0.62308
|0.24400
|0.10795
|0.97503
|4.041
|44.90
|39
|ADAMm
|群体自适应矩估计M
|0.88635
|0.44766
|0.26613
|1.60014
|0.84497
|0.38493
|0.16889
|1.39880
|0.66154
|0.27046
|0.10594
|1.03794
|4.037
|44.85
|40
|CGO
|混沌博弈优化
|0.57256
|0.37158
|0.32018
|1.26432
|0.61176
|0.61931
|0.62161
|1.85267
|0.37538
|0.21923
|0.19028
|0.78490
|3.902
|43.35
|41
|ATAm
|人工部落算法M
|0.71771
|0.55304
|0.25235
|1.52310
|0.82491
|0.55904
|0.20473
|1.58867
|0.44000
|0.18615
|0.09411
|0.72026
|3.832
|42.58
|42
|ASHA
|人工淋浴算法
|0.89686
|0.40433
|0.25617
|1.55737
|0.80360
|0.35526
|0.19160
|1.35046
|0.47692
|0.18123
|0.09774
|0.75589
|3.664
|40.71
|43
|ASBO
|适应性社会行为优化
|0.76331
|0.49253
|0.32619
|1.58202
|0.79546
|0.40035
|0.26097
|1.45677
|0.26462
|0.17169
|0.18200
|0.61831
|3.657
|40.63
|44
|MEC
|思维进化计算
|0.69533
|0.53376
|0.32661
|1.55569
|0.72464
|0.33036
|0.07198
|1.12698
|0.52500
|0.22000
|0.04198
|0.78698
|3.470
|38.55
|45
|CSA
|圆搜索算法
|0.66560
|0.45317
|0.29126
|1.41003
|0.68797
|0.41397
|0.20525
|1.30719
|0.37538
|0.23631
|0.10646
|0.71815
|3.435
|38.17
|RW
|随机游走
|0.48754
|0.32159
|0.25781
|1.06694
|0.37554
|0.21944
|0.15877
|0.75375
|0.27969
|0.14917
|0.09847
|0.52734
|2.348
|26.09
总结
在开发并测试了SRA后，我可以自信地说，已经证明了SRA的成功。目前，该算法在排行榜中位列第20名——对于一个全新概念而言，这一成绩已相当可观。在分析结果时，我注意到其运行存在一些特殊现象。针对低维问题，测试结果呈现分散性。尤其在离散的Megacity函数中表现尤为显著。该函数对算法极具挑战性，陷入局部极值是常态而非例外。
针对高维问题，SRA的表现略低于预期。这可能是由于在高维空间中，改进最差解的策略需要对温度和冷却速率参数进行更精细的调优。
尽管如此，我认为SRA是一个具有潜力的优质算法。其“餐饮隐喻”不仅使算法逻辑易于理解，还为直观改进开辟了道路，例如优化自适应变异机制，或尝试不同的“招牌菜”（donor dishes）选择方案。
在开发SRA时，我的目标并非超越现有优化方法，而是通过原创的生活化隐喻揭示新的概念水平。研究结果有力证明，这一方法值得在元启发式算法生态中占据一席之地。
聚焦种群中最差解并将其作为实验基础——这一乍看疯狂的理念，却意外地展现出强大生产力。正是这种“逆袭者重塑”原则，释放了惊人的优化潜力。如同技艺精湛的餐饮经营者将冷门菜品改造成未来爆款，SRA利用领先解的“食材”，将弱势解转化为优质解。
这一实践印证了科研中的一条宝贵法则：即使是最非传统的理念，只要实现得当，也能带来实际价值。非常规方法往往能揭示传统范式下被忽视的问题本质。
图例2. 算法在相应测试中的颜色渐变表示
图例3. 算法测试结果的直方图（评分范围为0到100，越高越好，其中100为理论上的最高可能得分，档案中附有计算排名表的脚本）
SRA的优缺点：
优点：
- 实现简单。
- 结果表现不错。
缺点：
- 没有明显缺点。
文章附有一个包含当前版本算法代码的归档文件。本文作者对标准算法描述的绝对准确性不承担责任。为提升搜索能力，已经对其中的许多算法进行了修改。文章中表述的结论和论断都是基于实验的结果。
文中所用的程序
|#
|名称
|类型
|描述
|1
|#C_AO.mqh
|库
|种群优化父类
算法
|2
|#C_AO_enum.mqh
|库
|种群优化算法的枚举说明
|3
|TestFunctions.mqh
|库
|测试函数库
|4
|TestStandFunctions.mqh
|库
|测试台函数库
|5
|Utilities.mqh
|库
|辅助函数库
|6
|CalculationTestResults.mqh
|库
|用于计算比较表结果的脚本
|7
|Testing AOs.mq5
|脚本
|面向所有种群优化算法的统一测试平台
|8
|Simple use of population optimization algorithms.mq5
|脚本
|种群优化算法非可视化简易使用案例
|9
|Test_AO_SRA.mq5
|脚本
|SRA测试
本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
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