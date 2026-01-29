内容





概述

我始终执着于优化问题与现实场景之间的共通性。在探索元启发式算法的新路径时，我发现群体优化与餐饮业演进存在相似之处——这一灵感最终催生了我提出的“成功餐饮经营者算法”（SRA）。

想象一位餐厅经营者，始终致力于优化菜单以提升人气、吸引新客。他并未彻底淘汰冷门菜品，而是采取更微妙的方式：找出最不受欢迎的菜品，再将其与最畅销菜品的元素巧妙融合。有时仅做保守调整，有时则大胆引入全新食材。目标始终如一：让最弱势的菜品蜕变为顾客的新宠。

这一烹饪隐喻正是SRA的核心。与传统进化算法直接淘汰劣质解不同，SRA通过将劣质解与优质元素配对，实现“劣解改造”。该方法在保持解空间多样性的同时，稳步提升种群的整体质量。

本文将阐述SRA的基本机制，分析其实现方式，并探讨“温度”和“烹饪实验强度”等参数如何调控“利用”与“探索”的平衡。我还会分享SRA在多种测试函数上与其他知名算法的对比基准结果。

这个始于创意思想实验的构想，已发展为具有独特优势的优化方法。诚邀您一同探索：这款受餐饮业启发的算法，如何以“独门配方”为优化问题提供解决方案。





算法实现

让我们通过简单的类比来理解算法的工作原理。假设我是一家餐厅的老板。我的菜单上有不同菜品，其中一些非常受欢迎，而另一些几乎从未被顾客点过。我会怎么做呢？我不会立即从菜单中移除冷门菜品（从而减少可选菜品的数量），而是会找出最不受欢迎的菜品并尝试改进它。那么如何改进？我会观察餐厅的畅销菜品，并借鉴其中的创意或食材。例如，我的鱼类菜品销量不佳，但沙拉却非常受欢迎。我会从成功的沙拉中提取元素（比如某种特色酱汁或摆盘方式），并将其添加到鱼类菜品中。最终，成为一道全新的菜品。

有时我会进行小幅调整，有时则会尝试大胆的革新。在餐厅开业初期，我会更多地进行实验；但当发现几道真正成功的菜品后，我开始精细调整食材的搭配和用量。随着时间的推移，即使是最弱势的菜品也会逐渐改进。甚至会出现这种情况：曾经的冷门菜品经过调整后，成为新的畅销菜！因此，餐厅的整体人气因所有菜品都获得成功而不断提升。

我的算法正是如此运作：不直接丢弃劣质解，而是通过借鉴优质解的创意不断改进它们。随着迭代的深入，实验的幅度逐渐减小，我们更多地对已有发现进行优化。图例1展示了算法的运行流程图。





图例1. RA算法操作流程图

流程图从初始化模块开始，生成初始菜单。随后进入算法主循环，其核心是当前按菜品质量排序的餐厅菜单。菜单以颜色渐变呈现：绿色（优质菜品）至红色（劣质菜品）。下方依次展示四个步骤：第一步，选择待改进菜品，根据二次分布概率，优先选取最差菜品和最优“供体”菜品；第二步，通过组合菜谱和变异食材（温度越高，实验越大胆）生成新变体；第三步，通过计算适应度函数值评估新菜品；第四步，降低温度，从而减少实验激进程度。左侧虚线箭头表示该过程持续迭代直至收敛或满足终止条件。右侧标注说明：A（绿色圆圈）— 最优菜品，B（红色圆圈）— 最差菜品。整个流程图直观呈现了一位餐饮经营者通过借鉴畅销菜品元素，系统性改进弱势菜品的优化过程。

接下来，让我们着手编写SRA算法的伪代码。

//初始化

生成包含popSize个智能体（菜单项）的种群

对于每个智能体：

在允许的范围内随机初始化所有坐标

设置初始温度 = 1.0

设置冷却系数 = 0.98

设置烹饪实验强度 = 0.3



//算法的主循环

直到满足停止条件：

// 步骤1：评估所有智能体

对于每个智能体：

计算适应度函数值



// 合并当前种群与历史种群

创建由当前智能体和历史智能体组成的综合菜单

按适应度函数值从优到劣排序综合菜单



// 步骤2：生成新解

对于新种群中的每个智能体：

// 从排序后种群前半部分选取最差智能体

复制索引为（popSize-1）的智能体坐标



// 选择改进或实验策略

如果 (随机数 < (1.0 - menuInnovationRate * 温度))：

// 我们使用二次轮盘赌法选择“供体”

r = 生成 [0,1] 随机数

r = r²

donorIndex = 将r缩放至[0, popSize-1]范围



// 对于每个坐标：

对于每个c坐标：

// 以80%的概率采用供体坐标

如果(随机数 < 0.8)：

当前智能体.c = 供体.c



// 自适应变异

mutationRate = 0.1 + 0.4 * 温度 * (智能体索引 / popSize)

如果 (随机数 < mutationRate)：

// 选择变异类型

如果(随机数 < 0.5)：

当前智能体.c = 基于当前值的正态分布采样

否则：

当前个体.c = 范围内的随机值



// 确保值在有效范围内

当前个体.c = 四舍五入至最接近的有效值

否则：

// 创建全新“菜品”

对于每个c坐标：

如果(随机数 < 0.7)：

当前个体.c = 范围内的随机值

否则：

当前个体.c = 基于最优解的正态分布采样



// 确保值在有效范围内

当前个体.c = 四舍五入至最接近的有效值



// 精英策略 — 偶尔直接引入优质解特征

如果(随机数 < 0.1)：

numEliteCoords = 生成 [1, 坐标数*0.3] 随机整数

对于i从1到numEliteCoords：

c = 随机坐标索引

当前个体.c = 最优解.c



// 步骤3：更新最优解

对于每个智能体：

如果智能体适应度 > 最优解适应度：

最优解 = 智能体



// 步骤4：降温处理

温度 = 温度 * 冷却系数

如果温度 < 0.1：

温度 = 0.1



返回最优解

现在我们可以开始编写算法代码了。编写一个继承自C_AO主类的C_AO_SRA类，用于实现SRA算法。让我们来详细了解一下。

构造函数与析构函数：popSize（种群规模）、temperature（初始温度）、coolingRate（冷却速率）、menuInnovationRate（菜单创新率）——这些参数决定了算法的主要特性，例如智能体数量及搜索过程的控制参数。

SetParams方法：根据"params"数组中存储的值更新类参数，这些参数需在构造函数中预先初始化。



Init方法：用于初始化算法。该方法接收参数的最小值、最大值、步长以及迭代次数，并准备算法执行搜索任务。

Moving与Revision方法：执行算法的核心操作，前者负责更新智能体的状态（如位置移动）；后者负责参数的修订与自适应调整。



类成员：

temperature — 当前温度值，用于控制算法的搜索过程，并反映在算法的温度变化曲线中。

coolingRate — 冷却速率，用于控制温度下降的速度（即算法从探索阶段过渡到开发阶段的快慢）。

menuInnovationRate — 烹饪实验的强度，表示鼓励智能体探索新解（如全新菜品配方）的程度。

S_AO_Agent menu [] — 智能体数组，在SRA算法中代表一个“菜单”（即当前候选解的集合）。

S_AO_Agent menuT [] — 临时智能体数组，用于存储备选菜品选项。

class C_AO_SRA : public C_AO { public : ~C_AO_SRA () { } C_AO_SRA () { ao_name = "SRA" ; ao_desc = "Successful Restaurateur Algorithm (joo)" ; ao_link = "https://www.mql5.com/en/articles/17380" ; popSize = 50 ; temperature = 1.0 ; coolingRate = 0.98 ; menuInnovationRate = 0.3 ; ArrayResize ( params , 4 ); params [ 0 ].name = "popSize" ; params [ 0 ].val = popSize; params [ 1 ].name = "temperature" ; params [ 1 ].val = temperature; params [ 2 ].name = "coolingRate" ; params [ 2 ].val = coolingRate; params [ 3 ].name = "menuInnovationRate" ; params [ 3 ].val = menuInnovationRate; } void SetParams () { popSize = ( int ) params [ 0 ].val; temperature = params [ 1 ].val; coolingRate = params [ 2 ].val; menuInnovationRate = params [ 3 ].val; } bool Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ); void Moving (); void Revision (); double temperature; double coolingRate; double menuInnovationRate; private : S_AO_Agent menu []; S_AO_Agent menuT []; };

C_AO_SRA类的Init方法用于初始化算法，具体步骤如下：

检查初始化：该方法调用StandardInit函数，传入参数范围的最小值、最大值及步长。若初始化失败，则返回"false"。



初始化数组：

根据智能体数量，动态分配"menu"和"menuT"数组的容量。

对"menu"数组中的每个智能体进行初始化。

温度重置： 将算法的初始温度"temperature"设置为"1.0"。



成功完成：当所有初始化步骤均成功执行，则返回"true"。

bool C_AO_SRA::Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ) { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false ; ArrayResize (menu, popSize * 2 ); ArrayResize (menuT, popSize * 2 ); for ( int p = 0 ; p < popSize * 2 ; p++) menu [p].Init (coords); temperature = 1.0 ; return true ; }

使用C_AO_SRA类的Moving方法实现算法的主步骤。其功能分为两大模块：智能体初始化与通过变异和生成新解的适应性调整。

每个智能体的初始化参数在给定范围 [rangeMin, rangeMax] 内按步长（rangeStep）随机生成，其值存储于智能体的"c"（当前解）和"cB"（备用解）中。

将"revision"标识设置为"true"，表示已生成初始解，方法终止。

（如果“revision”为“false”）

降温操作：当前温度temperature乘以冷却系数（coolingRate），降低后续解变异的概率。



智能体主循环：对menu数组中的种群按适应度排序，选取前半部分中最差个体（即适应度最低的解）作为当前操作对象。

动作分类：根据当前温度动态调整行为策略，每个智能体：

修改当前解： （从当前最优解中提取“供体配方”），进行非均匀变异。

（从当前最优解中提取“供体配方”），进行非均匀变异。 生成全新解：（随机值）。

精英保留：以一定的概率从历史最优解中选取部分元素，添加至新解中。

void C_AO_SRA::Moving () { if (!revision) { for ( int p = 0 ; p < popSize; p++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [p].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [p].c [c] = u.SeInDiSp (a [p].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); a [p].cB [c] = a [p].c [c]; } } revision = true ; return ; } temperature *= coolingRate; for ( int p = 0 ; p < popSize; p++) { ArrayCopy (a [p].c, menu [popSize - 1 ].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY); if (u.RNDprobab () < ( 1.0 - menuInnovationRate * temperature)) { double r = u.RNDprobab (); r = pow (r, 2 ); int menuIND = ( int )u.Scale (r, 0 , 1.0 , 0 , popSize - 1 ); for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { if (u.RNDprobab () < 0.8 ) { a [p].c [c] = menu [menuIND].c [c]; } double mutationRate = 0.1 + 0.4 * temperature * ( double )(p) / popSize; if (u.RNDprobab () < mutationRate) { if (u.RNDprobab () < 0.5 ) a [p].c [c] = u.GaussDistribution (a [p].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], 2 ); else a [p].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [p].c [c] = u.SeInDiSp (a [p].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } } else { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { if (u.RNDprobab () < 0.7 ) { a [p].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); } else { a [p].c [c] = u.GaussDistribution (cB [c], rangeMin [c], rangeMax [c], 1 ); } a [p].c [c] = u.SeInDiSp (a [p].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } if (u.RNDprobab () < 0.1 ) { int numEliteCoords = u.RNDintInRange ( 1 , coords / 3 ); for ( int i = 0 ; i < numEliteCoords; i++) { int c = u.RNDminusOne (coords); a [p].c [c] = cB [c]; } } } }

C_AO_SRA类的Revision方法负责更新最优解并管理算法运行期间的解集合（“menu”）

寻找最优智能体：：检查当前所有智能体的适应度值（f），通过比较选出适应度最高者。如果发现新最优智能体，则更新全局最优适应度值fB，并记录其索引bestIND。



更新全局最优解：当存在更优解（即bestIND不等于-1）时，将最优智能体的决策参数c复制到cB（全局最优解存储变量）中。

更新解集合（“menu”）：将当前所有智能体的参数添加到全局解集合"menu"中，形成完整的实验记录库。



解集合排序：对"menu"数组中的解根据适应度从高到低排序，确保最优解位于数组前半部分。这样便于算法后续迭代。

void C_AO_SRA::Revision () { int bestIND = - 1 ; for ( int p = 0 ; p < popSize; p++) { if (a [p].f > fB) { fB = a [p].f; bestIND = p; } } if (bestIND != - 1 ) ArrayCopy (cB, a [bestIND].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY); for ( int p = 0 ; p < popSize; p++) { menu [popSize + p] = a [p]; } u.Sorting (menu, menuT, popSize * 2 ); if (temperature < 0.1 ) temperature = 0.1 ; }

如果当前温度低于预设阈值"0.1"，则强制将其重置为0.1，避免算法过早收敛。





测试结果

现在，让我们看一下SRA算法的工作成果。测试结果如下：



SRA|Successful Restaurateur Algorithm|50.0|1.0|0.98|0.3|

=============================

5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.9688326305968623

25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.6345483084017249

500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.292167027537253

=============================

5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.946368863880973

25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.5550607959254661

500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.19124225531141872

=============================

5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.7492307692307693

25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.4403076923076923

500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.12526153846153956

=============================

总分：4.90302 (54.48%)

可视化SRA算法在测试平台上的运行结果，以便我们能够总结其搜索策略的特征。在此情况下，我们观察到其广泛的空间探索能力：智能体在整个空间中均匀分布，甚至能覆盖到最偏远的区域。同时，在局部极值处无明显的聚集迹象；其移动轨迹呈现出明显的随机性（看似混沌）。

尽管算法具备优秀的全局探索能力，但在优化解的精细调整方面存在缺陷，导致最终收敛精度相对较低。请注意，多次实验的测试结果存在小幅差异。

SRA在Hilly测试函数上

SRA在Forest测试函数上

SRA在Megacity测试函数上

基于测试结果，该算法在最强群体优化算法排行榜中位列第20名。目前，排行榜中收录了9种专有优化算法（JOO），其中包括新的SRA算法。





总结

在开发并测试了SRA后，我可以自信地说，已经证明了SRA的成功。目前，该算法在排行榜中位列第20名——对于一个全新概念而言，这一成绩已相当可观。在分析结果时，我注意到其运行存在一些特殊现象。针对低维问题，测试结果呈现分散性。尤其在离散的Megacity函数中表现尤为显著。该函数对算法极具挑战性，陷入局部极值是常态而非例外。

针对高维问题，SRA的表现略低于预期。这可能是由于在高维空间中，改进最差解的策略需要对温度和冷却速率参数进行更精细的调优。

尽管如此，我认为SRA是一个具有潜力的优质算法。其“餐饮隐喻”不仅使算法逻辑易于理解，还为直观改进开辟了道路，例如优化自适应变异机制，或尝试不同的“招牌菜”（donor dishes）选择方案。

在开发SRA时，我的目标并非超越现有优化方法，而是通过原创的生活化隐喻揭示新的概念水平。研究结果有力证明，这一方法值得在元启发式算法生态中占据一席之地。

聚焦种群中最差解并将其作为实验基础——这一乍看疯狂的理念，却意外地展现出强大生产力。正是这种“逆袭者重塑”原则，释放了惊人的优化潜力。如同技艺精湛的餐饮经营者将冷门菜品改造成未来爆款，SRA利用领先解的“食材”，将弱势解转化为优质解。

这一实践印证了科研中的一条宝贵法则：即使是最非传统的理念，只要实现得当，也能带来实际价值。非常规方法往往能揭示传统范式下被忽视的问题本质。

图例2. 算法在相应测试中的颜色渐变表示

图例3. 算法测试结果的直方图（评分范围为0到100，越高越好，其中100为理论上的最高可能得分，档案中附有计算排名表的脚本）

SRA的优缺点：

优点：

实现简单。

结果表现不错。

缺点：

没有明显缺点。



文章附有一个包含当前版本算法代码的归档文件。本文作者对标准算法描述的绝对准确性不承担责任。为提升搜索能力，已经对其中的许多算法进行了修改。文章中表述的结论和论断都是基于实验的结果。



文中所用的程序