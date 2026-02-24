中心引力优化（CFO）算法



目录





概述

大自然经过数十亿年的进化，创造了许多高效的优化机制，激励研究人员创造新的算法。引力是这些令人叹为观止的自然现象之一 —— 它是支配宇宙天体运动的基本力。我们已经多次分析过类似的算法...

中心引力优化（CFO）算法是将重力运动学原理应用于数值优化领域的尝试。这种元启发式算法基于确定性运动定律，模拟了多维解空间中虚拟粒子的相互作用，其中每个粒子在重力模拟的影响下倾向于目标函数值更好的区域。

CFO 基于一个简单直观的比喻：想象一组分布在可能解决方案空间中的试验点（探测器）。每个探测器都有一个“质量”，该质量与其所代表的解决方案的质量成正比 —— 即目标函数的值。正如巨大的天体吸引质量较小的天体一样，具有最佳解决方案的探测器也会产生一个虚拟引力场，吸引其他探测器。

每个探测器的运动都遵循类似于牛顿定律的规律，加速度由其他探测器的总吸引力决定，位移则根据运动学方程发生。该算法的一个重要特点是其确定性 —— 与许多其他元启发式方法不同，CFO 在其核心运行循环中不使用随机变量。





算法的实现

CFO 算法的历史始于研究人员的思考：如果将物理定律应用于寻找最优解会怎样？想象一下，在一个广阔的丘陵地区，每个点的高度对应于解决方案的质量。山越高，解决方案越好。我们的目标是找到最高点，但问题是我们无法一次看到整个景观。相反，我们有一组研究人员（样本），能够在该区域内移动并报告其当前位置的海拔高度。

一开始，我们的探测器随机分布在整个区域。有些探测器最终流落到低地，另一些在山坡上，有些可能足够幸运，可以直接到达小山顶。每个探测器都有自己的“重量”，与它所在位置的高度成正比。点越高，探测器“越重”。现在最有趣的部分开始了 —— 我们的探测器并非随机游荡，而是遵循万有引力定律。想象一下，“较重的”探测器（找到最佳点的探测器）会吸引“较轻的”探测器（处于最差位置的探测器）。此外，这种吸引力是单向的：好的决策会吸引坏的决策，但反之则不然。

引力是根据类似于牛顿万有引力定律的规则计算的。这取决于探测器之间的“重量”差异（解决方案质量的差异）和它们之间的距离。具有高适应度函数值的探测器强烈吸引具有低值的附近探测器，但对远处样本的影响很小。在这些力的影响下，每个探测器都加速并开始移动。小的、“轻的”探测器像球从山坡上滚到山顶一样，迅速冲向“更重的”探测器。在算法的每一步中，探测器都会重新计算吸引力并调整其运动。如果探测器试图超出已确定的搜索区域边界，则会触发反射机制 —— 想象一下，区域边缘有一堵墙，探测器会从墙边反弹回允许的区域。

随着时间的推移，探测器开始聚集在地形的高地周围。它们大多集中在最有希望的区域周围，并且随着每一次迭代，它们都能更准确地确定峰值的位置。理想情况下，如果给算法足够的时间，所有探测结果都应该收敛到全局最大值附近 —— 即整个地形的最高点。

CFO 的特殊之处在于它本质上是一个确定性算法 —— 如果你用相同的初始探测器分布运行两次，它将给出相同的结果。这使其有别于许多其他依赖随机性的元启发式算法。

图1.中心引力优化算法的流程图

图 1 显示了中心引力优化 (CFO) 算法在搜索空间中的运行原理。图中显示了目标函数景观，颜色从蓝色（低值）到黄色（高值）渐变。全局最大值（最高点）和局部最大值（最低峰值）。三个探测器（搜索代理）分别被指定为探测器 1、探测器 2 和探测器 3。吸引力（红色箭头）显示了较高点如何吸引探测器。 这是 CFO 的核心概念 —— 最好的决策会吸引最差的决策，但反之则不然。虚线表示样本达到最大值的轨迹。该过程的数学方程式包括：

g — 万有引力常数

m_j 和 m_i — j 和 i 探测器的函数值（质量）

α — 质量指数（通常为 2）

d — 探测器之间的距离

β — 距离指数（通常为 2）

direction 是从探测器 i 指向探测器 j 的单位向量。

x_new — 新位置

x_old — 当前位置

a — 加速度

：对于任意两个探测器 i 和 j，如果探测器 j 的函数值（质量）大于探测器 i 的函数值，则探测器 j 对探测器 i 施加的引力按以下公式计算：F = g × [(m_j - m_i)^α / d^β] × direction，其中：：探测器 i 的加速度计算为作用在其上的所有力的总和。：每个探测器的位置根据以下公式更新：x_new = x_old + 0.5 × a，其中：：如果样本超出搜索范围，则会将其退回。

该算法迭代地将这些计算应用于所有样本，逐渐将它们移向搜索空间中的最优值。随着时间的推移，样本倾向于聚集在全局和局部最大值附近，通常在全局最优值附近观察到最高浓度。

CFO 的独特性在于其确定性和单向吸引机制，它将研究引向最佳解决方案，而不涉及其基本形式的随机性。CFO 算法的伪代码：

初始化： 定义搜索空间的边界。

我们设定了以下参数：样本数量、引力常数、质量和距离的指数、重新定位因子。

创建给定数量的样本，并将其随机放置在搜索空间中。

对于每个样本，计算目标函数的初始值。 主循环（重复指定的世代数）： 对于每个探测器： 将加速度矢量重置为零。 考虑其他探测器的影响： 如果另一个样本具有更好的目标函数值（更大的“质量”），就会产生吸引力。 计算探测器之间的距离。 吸引力与“质量”差的 α 次方成正比，与距离的 β 次方成反比。 力的方向是从当前探测器指向“较重”的探测器。 将所有具有最佳函数值的探测器的影响相加。

计算完所有加速度后，更新探测器的位置： 新位置 = 原位置 + 一半加速度。 如果探测器超出搜索空间，则进行重新定位： 当超出下边界时：我们将探测器反射到空间中，同时考虑重新定位因子。 当超过上限时：类似地，但方向相反。

重新计算所有探测器在新位置的目标函数值。

更新已找到的最佳解决方案信息。 完成： 返回找到的最佳解决方案（目标函数值最大的探测器的坐标）。

接下来我们来编写算法代码，定义 S_CFO_Agent 结构，它继承自 S_AO_Agent，这意味着 S_CFO_Agent 接收 S_AO_Agent 中定义的所有属性和方法。

结构字段：a[] — 动态数组，用于存储加速度值。Init() 方法用于初始化结构体，根据传递的 coords 参数调整 c 数组的大小，并根据 coords 调整 a 加速度数组的大小。这样就可以根据坐标的数量动态设置数组大小，在使用加速度数组之前将其所有元素的值清除，并将 f 变量的值设置为 double 类型的最小可能值，以初始化适应度函数，确保计算出的任何其他值都大于当前值。

struct S_CFO_Agent : public S_AO_Agent { double a []; void Init ( int coords) { ArrayResize (c, coords); ArrayResize (a, coords); ArrayInitialize (a, 0.0 ); f = -DBL_MAX; } };

C_AO_CFO 类继承自 C_AO 类，并定义 CFO 算法。构造函数和析构函数。在这种情况下，析构函数不执行任何特定操作。C_AO_CFO() 是一个构造函数，用于初始化算法参数。它设置各种变量的值，例如：

popSize、g、alpha、beta、initialFrep、finalFrep、noiseFactor 是与算法及其优化函数相关的参数。

frep — 当前重定位因子，由 initialFrep 初始化。

当前重定位因子，由 initialFrep 初始化。 params 数组已初始化。它将包含算法参数。之后，它们的值会被复制到一个具有相应名称的数组中。

类方法：

SetParams() 通过从参数数组中获取值来设置算法参数。它还将当前重新定位因子设置为 initialFrep。

通过从参数数组中获取值来设置算法参数。它还将当前重新定位因子设置为 initialFrep。 Init() 负责使用最小和最大参数值初始化算法，以及更改这些参数值的步骤。epochsP 参数指定算法执行的世代数。

负责使用最小和最大参数值初始化算法，以及更改这些参数值的步骤。epochsP 参数指定算法执行的世代数。 Moving() 负责在算法中移动探测器（代理）。

负责在算法中移动探测器（代理）。 Revision() 可用于审核或更新代理的状态。

类字段：

S_CFO_Agent probe[] — 用于优化的探测器（代理）数组。

用于优化的探测器（代理）数组。 epochs、epochNow — 私有字段，表示 世代总数和当前世代。

其他私有方法：

InitialDistribution() — 初始化搜索空间中代理的分布。

— 初始化搜索空间中代理的分布。 UpdateRepFactor() — 根据系统的当前状态更新重定位因子。

根据系统的当前状态更新重定位因子。 CalculateAccelerations() — 根据代理的位置和交互计算代理的加速度。

根据代理的位置和交互计算代理的加速度。 UpdatePositions() — 用于根据代理的加速度更新其位置。

用于根据代理的加速度更新其位置。 CalculateDistanceSquared() — 用于计算空间中两点之间的距离并评估代理之间交互的方法。

class C_AO_CFO : public C_AO { public : ~C_AO_CFO () { } C_AO_CFO () { ao_name = "CFO" ; ao_desc = "Central Force Optimization" ; ao_link = "https://www.mql5.com/en/articles/17167" ; popSize = 30 ; g = 1.0 ; alpha = 0.1 ; beta = 0.1 ; initialFrep = 0.9 ; finalFrep = 0.1 ; noiseFactor = 1.0 ; frep = initialFrep; ArrayResize ( params , 7 ); params [ 0 ].name = "popSize" ; params [ 0 ].val = popSize; params [ 1 ].name = "g" ; params [ 1 ].val = g; params [ 2 ].name = "alpha" ; params [ 2 ].val = alpha; params [ 3 ].name = "beta" ; params [ 3 ].val = beta; params [ 4 ].name = "initialFrep" ; params [ 4 ].val = initialFrep; params [ 5 ].name = "finalFrep" ; params [ 5 ].val = finalFrep; params [ 6 ].name = "noiseFactor" ; params [ 6 ].val = noiseFactor; } void SetParams () { popSize = ( int )MathMax ( 1 , params [ 0 ].val); g = params [ 1 ].val; alpha = params [ 2 ].val; beta = params [ 3 ].val; initialFrep = params [ 4 ].val; finalFrep = params [ 5 ].val; noiseFactor = params [ 6 ].val; frep = initialFrep; } bool Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ); void Moving (); void Revision (); double g; double alpha; double beta; double initialFrep; double finalFrep; double noiseFactor; S_CFO_Agent probe []; private : int epochs; int epochNow; double frep; void InitialDistribution (); void UpdateRepFactor (); void CalculateAccelerations (); void UpdatePositions (); double CalculateDistanceSquared ( const double &x1 [], const double &x2 []); };

C_AO_CFO 类的 Init() 方法负责初始化 CFO 算法，接受最小和最大参数值的数组、更改这些值的步长以及世代数（默认值为 0）。它调用 StandardInit 方法来检查传递的值范围的有效性。如果检查失败，该方法返回 “false”。它设置总轮数和当前世代数（0）。探测器（代理）数组的大小变为种群大小（popSize）。该方法通过调用 “probe” 数组中每个代理的 Init 方法并传递坐标来初始化每个代理。如果初始化成功，该方法返回 “true”。因此，Init 方法设置算法运行的初始参数和条件。

bool C_AO_CFO::Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ) { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false ; epochs = epochsP; epochNow = 0 ; ArrayResize (probe, popSize); for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) probe [i].Init (coords); return true ; }

C_AO_CFO 类的 Moving() 方法负责 CFO 算法的主要步骤。该方法首先增加当前 epoch 计数器，指示算法的下一步。如果该方法是第一次被调用，且 “revision” 等于 “false”，则执行初始初始化，之后完成执行。这是设置初始值和状态所必需的。接下来，将适应度函数的值从代理数组复制到临时数组中，以保持它们与进一步计算的相关性。

该方法更新了负责在搜索空间中重新定位代理的参数，这对算法的适应性很重要，然后该方法根据当前状态计算代理的加速度并更新其位置，从而确保代理在搜索空间内的移动。最后，该方法将新的代理位置与主数组同步，记录变化并确保数据一致性。Moving() 方法根据算法执行期间的适应度函数和当前位置，对代理的状态进行系统更新。

void C_AO_CFO::Moving () { epochNow++; if (!revision) { InitialDistribution (); revision = true ; return ; } for ( int p = 0 ; p < popSize; p++) { probe [p].f = a [p].f; } UpdateRepFactor (); CalculateAccelerations (); UpdatePositions (); for ( int p = 0 ; p < popSize; p++) { ArrayCopy (a [p].c, probe [p].c); } }

C_AO_CFO 类的 InitialDistribution 方法负责在搜索空间中初始分配探测器（代理）。该方法遍历 popSize 群体中的每个个体。对于每个代理，通过将数组 a 设置为 0 并将适应度函数 f 设置为最小值来初始化其值。对于每个代理坐标，在指定的边界（rangeMin 和 rangeMax）内执行值的随机分布。生成随机值后，使用 SeInDiSp 方法对其进行处理，将值调整到特定范围和 rangeStep 步长。最后，将代理坐标从临时数组 c 复制到主数组 a，从而固定每个代理的初始状态。

void C_AO_CFO::InitialDistribution () { for ( int p = 0 ; p < popSize; p++) { ArrayInitialize (probe [p].a, 0.0 ); probe [p].f = -DBL_MAX; for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { probe [p].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); probe [p].c [c] = u.SeInDiSp (probe [p].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } ArrayCopy (a [p].c, probe [p].c); } }

C_AO_CFO 类的 UpdateRepFactor 方法负责在算法运行期间更新重定位因子（或抑制因子）。该方法首先进行检查，如果 epoch 数大于 0，则通过从 initialFrep 线性递减到 finalFrep 来计算“frep”重新定位因子的新值。这是根据当前 epochNow 在总 epoch 数内的值来完成的。如果迭代次数为 0，则 frep 保持等于 initialFrep。如果算法处于初始阶段，这确保了因子的稳定性。在该方法结束时，使用 MathMax 和 MathMin 函数将 frep 限制在 0 到 1 的范围内。这确保了重新定位因子不会超出既定的限制，这对算法的稳定性和正确操作非常重要。

void C_AO_CFO::UpdateRepFactor () { if (epochs > 0 ) frep = initialFrep - (initialFrep - finalFrep) * epochNow / epochs; else frep = initialFrep; frep = MathMax ( 0.0 , MathMin ( 1.0 , frep)); }

C_AO_CFO 类的 CalculateAccelerations 方法旨在根据所有其他代理的影响，计算总体中每个代理（或样本）的加速度。该方法的主要步骤和逻辑如下所述。对于群体中的每个代理（从 0 到 popSize），probe[p].a 加速度值重置为 0。这样做是为了从头开始计算，并根据与其他代理的交互来积累加速效果。对于每个代理，内部循环遍历所有其他代理（从 0 到 popSize）。如果当前 p 个代理的索引与另一个 k 个代理的索引匹配，则通过 “continue” 命令跳过该次迭代。计算两个代理适应度值的差异（massDiff = probe[k].f - probe[p].f）。该值用于确定一个代理比另一个代理 “更差”（或更好）多少。如果 massDiff 大于零，则表示索引为 k 的第二个代理比索引为 p 的当前代理具有更高的适应度。在这种情况下，将执行以下操作：

距离计算：使用 CalculateDistanceSquared 函数计算两个代理当前坐标之间距离的平方。如果该距离太小（小于最小正值），则跳过该次迭代。 确定引力的方向：如果距离大于 DBL_EPSILON，则计算实际距离。对于每个 c 坐标，确定从当前代理指向适应度更高的代理的力的方向。 加速度公式： 当前代理的加速度根据以下公式更新：probe [p].a [c] += g * MathPow (massDiff, alpha) * direction / MathPow (distance, beta)，该公式考虑了质量差异（适应度值）、探测器之间的距离以及影响交互强度的某些比率（g、alpha、beta） 。

该方法允许每个代理考虑其他代理对其加速的影响，这是优化中的关键因素。以这种方式计算的加速度稍后将用于更新解空间中代理的位置。

void C_AO_CFO::CalculateAccelerations () { for ( int p = 0 ; p < popSize; p++) { ArrayInitialize (probe [p].a, 0.0 ); for ( int k = 0 ; k < popSize; k++) { if (k == p) continue ; double massDiff = probe [k].f - probe [p].f; if (massDiff > 0 ) { double distSquared = CalculateDistanceSquared (probe [k].c, probe [p].c); if (distSquared < DBL_EPSILON) continue ; double distance = MathSqrt (distSquared); for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { double direction = (probe [k].c [c] - probe [p].c [c]) / distance; probe [p].a [c] += g * MathPow (massDiff, alpha) * direction / MathPow (distance, beta); } } } } }

C_AO_CFO 类的 UpdatePositions 方法用于更新解空间中代理（或样本）的位置，同时考虑其加速度、随机因素和边界约束。该方法包含以下几个步骤：

分析当前随机噪声比 currentNoiseFactor 的当前值。该比率初始值等于 noiseFactor。

如果 epoch 数大于 0，则该比率与 epochNow 当前 epoch 成比例减小。这意味着随着迭代次数的增加，噪声会减少，从而使算法能够逐渐更准确地找到最优解。

该方法遍历群体中的所有个体（从 0 到 popSize），并且对于每个个体，该方法遍历其所有坐标（从 0 到 coords）。使用当前加速度 probe[p].a[c] 的公式更新代理位置。在这种情况下，可以使用一个简单的公式，其中新位置等于旧位置加上当前加速度的一半。

在更新后的位置上添加一个小的随机偏移量，该偏移量取决于当前的噪声因子、重力 g 值以及 -1 到 1 范围内的随机数。 原始算法是严格确定性的，所以我决定添加一个随机性元素，我将在下面讨论。这种偏移增加了随机性，有助于避免陷入局部最小值。如果新位置超出指定的限制（存储在 rangeMin 和 rangeMax 中的最小值和最大值），则调整位置，使其保持在允许的范围内；如果指定了采样步长，则使用 SeInDiSp 方法进一步调整代理的位置，使位置变为步长的最近倍数。

void C_AO_CFO::UpdatePositions () { double currentNoiseFactor = noiseFactor; if (epochs > 0 ) currentNoiseFactor *= ( 1.0 - ( double )epochNow / epochs); for ( int p = 0 ; p < popSize; p++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { probe [p].c [c] += 0.5 * probe [p].a [c]; probe [p].c [c] += currentNoiseFactor * g * u.RNDfromCI (- 1.0 , 1.0 ) ; if (probe [p].c [c] < rangeMin [c]) probe [p].c [c] = rangeMin [c]; if (probe [p].c [c] > rangeMax [c]) probe [p].c [c] = rangeMax [c]; probe [p].c [c] = u.SeInDiSp (probe [p].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } }

C_AO_CFO 类的 CalculateDistanceSquared 方法负责计算多维空间中两点之间距离的平方。该方法用于优化，因为返回平方距离值消除了计算平方根的需要，这大大降低了计算成本。该方法接受两个参数：x1 和 x2。它们是数组（const double &x1[] 和 const double &x2[]），表示空间中两个点的坐标，其维度等于 “coord” 坐标的数量。在方法开始时，创建一个名为 “sum” 的变量，并将其初始化为 0。该变量用于累加坐标平方差之和。该方法遍历所有坐标（从 0 到 coords-1），并对每个坐标执行以下操作：

计算数组 x1 和 x2 的对应元素之间的差（diff = x1[i] - x2[i]）。

计算差值的平方（diff * diff）。

将差值的平方加到 “sum” 变量中。

double C_AO_CFO::CalculateDistanceSquared ( const double &x1 [], const double &x2 []) { double sum = 0.0 ; for ( int i = 0 ; i < coords; i++) { double diff = x1 [i] - x2 [i]; sum += diff * diff; } return sum; }

循环结束后，该方法返回 “sum” 差值的平方和，即两点之间距离的平方。

C_AO_CFO 类的 Revision() 方法负责更新优化过程中找到的最佳解决方案。该方法遍历 popSize 群体中的所有个体（或样本）。对于每个代理，检查其 a[p].f 适应度函数是否大于当前最佳 fB 值。如果满足条件，则将 fB 的值更新为等于代理的适应度函数，然后如果代理的解是最佳的，则复制代理的 cB 坐标。因此，Revision 方法会找到并存储所有代理中的最佳解决方案，一旦发现代理改进了结果，就会更新全局参数。

void C_AO_CFO::Revision () { for ( int p = 0 ; p < popSize; p++) { if (a [p].f > fB) { fB = a [p].f; ArrayCopy (cB, a [p].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY); } } }





测试结果

原始的、严格确定性的算法在其基本版本中显示出以下结果：

CFO|Central Force Optimization|30.0|1.0|0.1|0.1|0.9|0.1|

=============================

5 Hilly's; Func runs:10000; result：0.34508431921321436

25 Hilly's；Func runs：10000; result：0.2826594689557952

500 Hilly's；Func runs：10000; result：0.25174636412054047

=============================

5 Forest's; Func runs：10000; result：0.26234538930351947

25 Forest's; Func runs：10000; result：0.1852230195779629

500 Forest's; Func runs：10000; result：0.15353213276989314

=============================

5 Megacity's; Func runs:10000; result：0.24923076923076923

25 Megacity's; Func runs:10000; result：0.1261538461538462

500 Megacity's；Func runs：10000; result：0.09492307692307768

=============================

All score:1.95090 (21.68%)

有了这样的结果，该算法就不能包含在我们的评级表中。我们需要改进。因此，正如我上面所说，这个字符串中添加了随机性元素。如果没有它，确定性搜索就缺乏多种解决方案。

probe [p].c [c] += currentNoiseFactor * g * u.RNDfromCI (- 1.0 , 1.0 ) ;

加入一点随机性之后（在每个探测器的运动中加入少量随机偏差），该算法能够开始探索意想不到的方向。我们再进行一次测试。现在我们可以观察到完全不同的结果，这些结果已经记录在我们的评级表中。

CFO|Central Force Optimization|30.0|1.0|0.1|0.1|0.9|0.1|1.0|

=============================

5 Hilly's; Func runs:10000; result：0.6096110105488222

25 Hilly's；Func runs：10000; result：0.5495761567207647

500 Hilly's；Func runs：10000; result：0.27830861578120414

=============================

5 Forest's; Func runs：10000; result：0.6341793648294705

25 Forest's; Func runs：10000; result：0.4683296629644541

500 Forest's; Func runs：10000; result：0.22540930020804817

=============================

5 Megacity's; Func runs:10000; result：0.5723076923076923

25 Megacity's; Func runs:10000; result：0.2347692307692307

500 Megacity's；Func runs：10000; result：0.09586153846153929

=============================

All score:3.66835 (40.76%)

现在我们可以看一下算法运行的可视化过程。可以看出，该算法在中维函数上表现良好，但在低维和高维函数上效果不够好。

Hilly 测试函数上的 CFO

Forest 测试函数上的 CFO

Megacity 测试函数上的 CFO

根据测试结果，该算法是顶尖的群体优化算法之一，排名第 42 位。





总结

CFO 算法基于物体间引力的原理，是一种将物理定律应用于解决复杂优化问题的有趣尝试。经过对我们的标准功能集的广泛测试，CFO 的效率达到了理论最大值的 40% 以上，在排名前 45 的基于群体的优化算法中排名第 42 位。应该指出的是，即使是这个适度的结果，也只能通过修改原始算法，在其最初的确定性中引入随机成分来实现。

尽管绩效指标相对较低，但 CFO 有许多吸引人的特点。首先，它有一个非常清晰的物理解释，这使它变得直观。基本概念的简单性（代表潜在解决方案的探测器会被更好的解决方案所吸引，就像物质物体会被质量更大的物体所吸引一样）保证了算法运行的透明性和易于实现性。

然而，测试也揭示了 CFO 存在一些重大局限性，需要进行修订或改进。过度依赖探测器的初始分布是关键问题之一 —— 由于确定性运动机制，探测器的初始位置在很大程度上预先决定了最终的搜索结果。

单向吸引机制，其中只有最好的解决方案会影响最差的解决方案，而不是相反，尽管它有逻辑依据，但会显著限制算法探索搜索空间的能力。引入一种自适应机制，允许较差解决方案的一些影响，特别是在搜索的早期阶段，可以增强算法检测解决方案空间中有前景区域的能力。

图2.根据相应测试的算法颜色分级

图 3.算法测试结果直方图（范围从 0 到 100，越高越好，其中 100 是可能的最大理论结果，存档中有一个用于计算评级表的脚本）

CFO 的优缺点：

优点：

对中等维函数效果很好。

缺点：

对于低维和高维函数，效果都不够理想。

对离散函数的搜索能力较弱。

这篇文章附有一个归档，其中包含当前版本的算法代码。文章作者不对规范算法描述的绝对准确性负责。为提高搜索能力，已对其中多项功能进行了修改。文章中提出的结论和判断都是基于实验结果。



本文中用到的程序