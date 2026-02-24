中心引力优化（CFO）算法
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概述
大自然经过数十亿年的进化，创造了许多高效的优化机制，激励研究人员创造新的算法。引力是这些令人叹为观止的自然现象之一 —— 它是支配宇宙天体运动的基本力。我们已经多次分析过类似的算法...
中心引力优化（CFO）算法是将重力运动学原理应用于数值优化领域的尝试。这种元启发式算法基于确定性运动定律，模拟了多维解空间中虚拟粒子的相互作用，其中每个粒子在重力模拟的影响下倾向于目标函数值更好的区域。
CFO 基于一个简单直观的比喻：想象一组分布在可能解决方案空间中的试验点（探测器）。每个探测器都有一个“质量”，该质量与其所代表的解决方案的质量成正比 —— 即目标函数的值。正如巨大的天体吸引质量较小的天体一样，具有最佳解决方案的探测器也会产生一个虚拟引力场，吸引其他探测器。
每个探测器的运动都遵循类似于牛顿定律的规律，加速度由其他探测器的总吸引力决定，位移则根据运动学方程发生。该算法的一个重要特点是其确定性 —— 与许多其他元启发式方法不同，CFO 在其核心运行循环中不使用随机变量。
算法的实现
CFO 算法的历史始于研究人员的思考：如果将物理定律应用于寻找最优解会怎样？想象一下，在一个广阔的丘陵地区，每个点的高度对应于解决方案的质量。山越高，解决方案越好。我们的目标是找到最高点，但问题是我们无法一次看到整个景观。相反，我们有一组研究人员（样本），能够在该区域内移动并报告其当前位置的海拔高度。
一开始，我们的探测器随机分布在整个区域。有些探测器最终流落到低地，另一些在山坡上，有些可能足够幸运，可以直接到达小山顶。每个探测器都有自己的“重量”，与它所在位置的高度成正比。点越高，探测器“越重”。现在最有趣的部分开始了 —— 我们的探测器并非随机游荡，而是遵循万有引力定律。想象一下，“较重的”探测器（找到最佳点的探测器）会吸引“较轻的”探测器（处于最差位置的探测器）。此外，这种吸引力是单向的：好的决策会吸引坏的决策，但反之则不然。
引力是根据类似于牛顿万有引力定律的规则计算的。这取决于探测器之间的“重量”差异（解决方案质量的差异）和它们之间的距离。具有高适应度函数值的探测器强烈吸引具有低值的附近探测器，但对远处样本的影响很小。在这些力的影响下，每个探测器都加速并开始移动。小的、“轻的”探测器像球从山坡上滚到山顶一样，迅速冲向“更重的”探测器。在算法的每一步中，探测器都会重新计算吸引力并调整其运动。如果探测器试图超出已确定的搜索区域边界，则会触发反射机制 —— 想象一下，区域边缘有一堵墙，探测器会从墙边反弹回允许的区域。
随着时间的推移，探测器开始聚集在地形的高地周围。它们大多集中在最有希望的区域周围，并且随着每一次迭代，它们都能更准确地确定峰值的位置。理想情况下，如果给算法足够的时间，所有探测结果都应该收敛到全局最大值附近 —— 即整个地形的最高点。
CFO 的特殊之处在于它本质上是一个确定性算法 —— 如果你用相同的初始探测器分布运行两次，它将给出相同的结果。这使其有别于许多其他依赖随机性的元启发式算法。
图1.中心引力优化算法的流程图
图 1 显示了中心引力优化 (CFO) 算法在搜索空间中的运行原理。图中显示了目标函数景观，颜色从蓝色（低值）到黄色（高值）渐变。全局最大值（最高点）和局部最大值（最低峰值）。三个探测器（搜索代理）分别被指定为探测器 1、探测器 2 和探测器 3。吸引力（红色箭头）显示了较高点如何吸引探测器。 这是 CFO 的核心概念 —— 最好的决策会吸引最差的决策，但反之则不然。虚线表示样本达到最大值的轨迹。该过程的数学方程式包括：引力计算：对于任意两个探测器 i 和 j，如果探测器 j 的函数值（质量）大于探测器 i 的函数值，则探测器 j 对探测器 i 施加的引力按以下公式计算：F = g × [(m_j - m_i)^α / d^β] × direction，其中：
- g — 万有引力常数
- m_j 和 m_i — j 和 i 探测器的函数值（质量）
- α — 质量指数（通常为 2）
- d — 探测器之间的距离
- β — 距离指数（通常为 2）
- direction 是从探测器 i 指向探测器 j 的单位向量。
位置更新：每个探测器的位置根据以下公式更新：x_new = x_old + 0.5 × a，其中：
- x_new — 新位置
- x_old — 当前位置
- a — 加速度
该算法迭代地将这些计算应用于所有样本，逐渐将它们移向搜索空间中的最优值。随着时间的推移，样本倾向于聚集在全局和局部最大值附近，通常在全局最优值附近观察到最高浓度。
CFO 的独特性在于其确定性和单向吸引机制，它将研究引向最佳解决方案，而不涉及其基本形式的随机性。CFO 算法的伪代码：
- 初始化：
- 定义搜索空间的边界。
- 我们设定了以下参数：样本数量、引力常数、质量和距离的指数、重新定位因子。
- 创建给定数量的样本，并将其随机放置在搜索空间中。
- 对于每个样本，计算目标函数的初始值。
- 主循环（重复指定的世代数）：
- 对于每个探测器：
- 将加速度矢量重置为零。
- 考虑其他探测器的影响：
- 如果另一个样本具有更好的目标函数值（更大的“质量”），就会产生吸引力。
- 计算探测器之间的距离。
- 吸引力与“质量”差的 α 次方成正比，与距离的 β 次方成反比。
- 力的方向是从当前探测器指向“较重”的探测器。
- 将所有具有最佳函数值的探测器的影响相加。
- 计算完所有加速度后，更新探测器的位置：
- 新位置 = 原位置 + 一半加速度。
- 如果探测器超出搜索空间，则进行重新定位：
- 当超出下边界时：我们将探测器反射到空间中，同时考虑重新定位因子。
- 当超过上限时：类似地，但方向相反。
- 重新计算所有探测器在新位置的目标函数值。
- 更新已找到的最佳解决方案信息。
- 对于每个探测器：
- 完成：
- 返回找到的最佳解决方案（目标函数值最大的探测器的坐标）。
接下来我们来编写算法代码，定义 S_CFO_Agent 结构，它继承自 S_AO_Agent，这意味着 S_CFO_Agent 接收 S_AO_Agent 中定义的所有属性和方法。
结构字段：a[] — 动态数组，用于存储加速度值。Init() 方法用于初始化结构体，根据传递的 coords 参数调整 c 数组的大小，并根据 coords 调整 a 加速度数组的大小。这样就可以根据坐标的数量动态设置数组大小，在使用加速度数组之前将其所有元素的值清除，并将 f 变量的值设置为 double 类型的最小可能值，以初始化适应度函数，确保计算出的任何其他值都大于当前值。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- CFO probe structure struct S_CFO_Agent : public S_AO_Agent { double a []; // acceleration vector void Init (int coords) { ArrayResize (c, coords); // coordinates ArrayResize (a, coords); // acceleration ArrayInitialize (a, 0.0); // reset accelerations f = -DBL_MAX; // fitness function value } }; //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
C_AO_CFO 类继承自 C_AO 类，并定义 CFO 算法。构造函数和析构函数。在这种情况下，析构函数不执行任何特定操作。C_AO_CFO() 是一个构造函数，用于初始化算法参数。它设置各种变量的值，例如：
- popSize、g、alpha、beta、initialFrep、finalFrep、noiseFactor 是与算法及其优化函数相关的参数。
- frep — 当前重定位因子，由 initialFrep 初始化。
- params 数组已初始化。它将包含算法参数。之后，它们的值会被复制到一个具有相应名称的数组中。
类方法：
- SetParams() 通过从参数数组中获取值来设置算法参数。它还将当前重新定位因子设置为 initialFrep。
- Init() 负责使用最小和最大参数值初始化算法，以及更改这些参数值的步骤。epochsP 参数指定算法执行的世代数。
- Moving() 负责在算法中移动探测器（代理）。
- Revision() 可用于审核或更新代理的状态。
类字段：
- S_CFO_Agent probe[] — 用于优化的探测器（代理）数组。
- epochs、epochNow — 私有字段，表示 世代总数和当前世代。
其他私有方法：
- InitialDistribution() — 初始化搜索空间中代理的分布。
- UpdateRepFactor() — 根据系统的当前状态更新重定位因子。
- CalculateAccelerations() — 根据代理的位置和交互计算代理的加速度。
- UpdatePositions() — 用于根据代理的加速度更新其位置。
- CalculateDistanceSquared() — 用于计算空间中两点之间的距离并评估代理之间交互的方法。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- Main class of the CFO algorithm class C_AO_CFO : public C_AO { public: //-------------------------------------------------------------------- ~C_AO_CFO () { } C_AO_CFO () { ao_name = "CFO"; ao_desc = "Central Force Optimization"; ao_link = "https://www.mql5.com/en/articles/17167"; popSize = 30; // number of probes g = 1.0; // gravitational constant alpha = 0.1; // mass power beta = 0.1; // degree for distance initialFrep = 0.9; // initial repositioning factor finalFrep = 0.1; // final repositioning factor noiseFactor = 1.0; // random noise factor frep = initialFrep; // current repositioning factor ArrayResize (params, 7); params [0].name = "popSize"; params [0].val = popSize; params [1].name = "g"; params [1].val = g; params [2].name = "alpha"; params [2].val = alpha; params [3].name = "beta"; params [3].val = beta; params [4].name = "initialFrep"; params [4].val = initialFrep; params [5].name = "finalFrep"; params [5].val = finalFrep; params [6].name = "noiseFactor"; params [6].val = noiseFactor; } void SetParams () { popSize = (int)MathMax (1, params [0].val); g = params [1].val; alpha = params [2].val; beta = params [3].val; initialFrep = params [4].val; finalFrep = params [5].val; noiseFactor = params [6].val; frep = initialFrep; } bool Init (const double &rangeMinP [], // minimum values const double &rangeMaxP [], // maximum values const double &rangeStepP [], // step change const int epochsP = 0); // number of epochs void Moving (); void Revision (); //---------------------------------------------------------------------------- double g; // gravitational constant double alpha; // power for mass double beta; // degree for distance double initialFrep; // initial repositioning factor double finalFrep; // final repositioning factor double noiseFactor; // random noise factor S_CFO_Agent probe []; // array of probes private: //------------------------------------------------------------------- int epochs; // total number of epochs int epochNow; // current epoch double frep; // repositioning factor void InitialDistribution (); void UpdateRepFactor (); void CalculateAccelerations (); void UpdatePositions (); double CalculateDistanceSquared (const double &x1 [], const double &x2 []); }; //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
C_AO_CFO 类的 Init() 方法负责初始化 CFO 算法，接受最小和最大参数值的数组、更改这些值的步长以及世代数（默认值为 0）。它调用 StandardInit 方法来检查传递的值范围的有效性。如果检查失败，该方法返回 “false”。它设置总轮数和当前世代数（0）。探测器（代理）数组的大小变为种群大小（popSize）。该方法通过调用 “probe” 数组中每个代理的 Init 方法并传递坐标来初始化每个代理。如果初始化成功，该方法返回 “true”。因此，Init 方法设置算法运行的初始参数和条件。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- Initialization bool C_AO_CFO::Init (const double &rangeMinP [], // minimum values const double &rangeMaxP [], // maximum values const double &rangeStepP [], // step change const int epochsP = 0) { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false; //---------------------------------------------------------------------------- epochs = epochsP; epochNow = 0; // Initialization of probes ArrayResize (probe, popSize); for (int i = 0; i < popSize; i++) probe [i].Init (coords); return true; } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
C_AO_CFO 类的 Moving() 方法负责 CFO 算法的主要步骤。该方法首先增加当前 epoch 计数器，指示算法的下一步。如果该方法是第一次被调用，且 “revision” 等于 “false”，则执行初始初始化，之后完成执行。这是设置初始值和状态所必需的。接下来，将适应度函数的值从代理数组复制到临时数组中，以保持它们与进一步计算的相关性。
该方法更新了负责在搜索空间中重新定位代理的参数，这对算法的适应性很重要，然后该方法根据当前状态计算代理的加速度并更新其位置，从而确保代理在搜索空间内的移动。最后，该方法将新的代理位置与主数组同步，记录变化并确保数据一致性。Moving() 方法根据算法执行期间的适应度函数和当前位置，对代理的状态进行系统更新。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- The main step of the algorithm void C_AO_CFO::Moving () { epochNow++; // Initial initialization if (!revision) { InitialDistribution (); revision = true; return; } //---------------------------------------------------------------------------- // Copy the fitness function values from the base class for (int p = 0; p < popSize; p++) { probe [p].f = a [p].f; } // Update the repositioning parameter UpdateRepFactor (); // Main CFO loop CalculateAccelerations (); UpdatePositions (); // Synchronize positions with the base class for (int p = 0; p < popSize; p++) { ArrayCopy (a [p].c, probe [p].c); } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
C_AO_CFO 类的 InitialDistribution 方法负责在搜索空间中初始分配探测器（代理）。该方法遍历 popSize 群体中的每个个体。对于每个代理，通过将数组 a 设置为 0 并将适应度函数 f 设置为最小值来初始化其值。对于每个代理坐标，在指定的边界（rangeMin 和 rangeMax）内执行值的随机分布。生成随机值后，使用 SeInDiSp 方法对其进行处理，将值调整到特定范围和 rangeStep 步长。最后，将代理坐标从临时数组 c 复制到主数组 a，从而固定每个代理的初始状态。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- Initial probe distribution void C_AO_CFO::InitialDistribution () { for (int p = 0; p < popSize; p++) { ArrayInitialize (probe [p].a, 0.0); probe [p].f = -DBL_MAX; // Random distribution for (int c = 0; c < coords; c++) { probe [p].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); probe [p].c [c] = u.SeInDiSp (probe [p].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } ArrayCopy (a [p].c, probe [p].c); } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
C_AO_CFO 类的 UpdateRepFactor 方法负责在算法运行期间更新重定位因子（或抑制因子）。该方法首先进行检查，如果 epoch 数大于 0，则通过从 initialFrep 线性递减到 finalFrep 来计算“frep”重新定位因子的新值。这是根据当前 epochNow 在总 epoch 数内的值来完成的。如果迭代次数为 0，则 frep 保持等于 initialFrep。如果算法处于初始阶段，这确保了因子的稳定性。在该方法结束时，使用 MathMax 和 MathMin 函数将 frep 限制在 0 到 1 的范围内。这确保了重新定位因子不会超出既定的限制，这对算法的稳定性和正确操作非常重要。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- Update the repositioning factor void C_AO_CFO::UpdateRepFactor () { // Linearly decrease frep from the initial to the final value if (epochs > 0) frep = initialFrep - (initialFrep - finalFrep) * epochNow / epochs; else frep = initialFrep; // Value constraint frep = MathMax (0.0, MathMin (1.0, frep)); } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
C_AO_CFO 类的 CalculateAccelerations 方法旨在根据所有其他代理的影响，计算总体中每个代理（或样本）的加速度。该方法的主要步骤和逻辑如下所述。对于群体中的每个代理（从 0 到 popSize），probe[p].a 加速度值重置为 0。这样做是为了从头开始计算，并根据与其他代理的交互来积累加速效果。对于每个代理，内部循环遍历所有其他代理（从 0 到 popSize）。如果当前 p 个代理的索引与另一个 k 个代理的索引匹配，则通过 “continue” 命令跳过该次迭代。计算两个代理适应度值的差异（massDiff = probe[k].f - probe[p].f）。该值用于确定一个代理比另一个代理 “更差”（或更好）多少。如果 massDiff 大于零，则表示索引为 k 的第二个代理比索引为 p 的当前代理具有更高的适应度。在这种情况下，将执行以下操作：
-
距离计算：使用 CalculateDistanceSquared 函数计算两个代理当前坐标之间距离的平方。如果该距离太小（小于最小正值），则跳过该次迭代。
-
确定引力的方向：如果距离大于 DBL_EPSILON，则计算实际距离。对于每个 c 坐标，确定从当前代理指向适应度更高的代理的力的方向。
-
加速度公式： 当前代理的加速度根据以下公式更新：probe [p].a [c] += g * MathPow (massDiff, alpha) * direction / MathPow (distance, beta)，该公式考虑了质量差异（适应度值）、探测器之间的距离以及影响交互强度的某些比率（g、alpha、beta） 。
该方法允许每个代理考虑其他代理对其加速的影响，这是优化中的关键因素。以这种方式计算的加速度稍后将用于更新解空间中代理的位置。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- Calculate accelerations void C_AO_CFO::CalculateAccelerations () { for (int p = 0; p < popSize; p++) { // Reset the acceleration for the current probe ArrayInitialize (probe [p].a, 0.0); // Summarize the influence of all other probes for (int k = 0; k < popSize; k++) { if (k == p) continue; // Difference in masses (fitness values) double massDiff = probe [k].f - probe [p].f; // Check the condition of the U(...) unit function if (massDiff > 0) // Strict condition for the unit function { // Calculate the distance between probes double distSquared = CalculateDistanceSquared (probe [k].c, probe [p].c); if (distSquared < DBL_EPSILON) continue; double distance = MathSqrt (distSquared); for (int c = 0; c < coords; c++) { // Force direction double direction = (probe [k].c [c] - probe [p].c [c]) / distance; // Acceleration equation probe [p].a [c] += g * MathPow (massDiff, alpha) * direction / MathPow (distance, beta); } } } } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
C_AO_CFO 类的 UpdatePositions 方法用于更新解空间中代理（或样本）的位置，同时考虑其加速度、随机因素和边界约束。该方法包含以下几个步骤：降低随机噪声因子：
- 分析当前随机噪声比 currentNoiseFactor 的当前值。该比率初始值等于 noiseFactor。
- 如果 epoch 数大于 0，则该比率与 epochNow 当前 epoch 成比例减小。这意味着随着迭代次数的增加，噪声会减少，从而使算法能够逐渐更准确地找到最优解。
该方法遍历群体中的所有个体（从 0 到 popSize），并且对于每个个体，该方法遍历其所有坐标（从 0 到 coords）。使用当前加速度 probe[p].a[c] 的公式更新代理位置。在这种情况下，可以使用一个简单的公式，其中新位置等于旧位置加上当前加速度的一半。
在更新后的位置上添加一个小的随机偏移量，该偏移量取决于当前的噪声因子、重力 g 值以及 -1 到 1 范围内的随机数。 原始算法是严格确定性的，所以我决定添加一个随机性元素，我将在下面讨论。这种偏移增加了随机性，有助于避免陷入局部最小值。如果新位置超出指定的限制（存储在 rangeMin 和 rangeMax 中的最小值和最大值），则调整位置，使其保持在允许的范围内；如果指定了采样步长，则使用 SeInDiSp 方法进一步调整代理的位置，使位置变为步长的最近倍数。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- Update positions void C_AO_CFO::UpdatePositions () { // Random noise ratio decreases with increasing epoch number double currentNoiseFactor = noiseFactor; if (epochs > 0) currentNoiseFactor *= (1.0 - (double)epochNow / epochs); for (int p = 0; p < popSize; p++) { for (int c = 0; c < coords; c++) { // Update the position by equation probe [p].c [c] += 0.5 * probe [p].a [c]; // Add a small random offset directly to the position probe [p].c [c] += currentNoiseFactor * g * u.RNDfromCI (-1.0, 1.0); // Reposition when going out of bounds if (probe [p].c [c] < rangeMin [c]) probe [p].c [c] = rangeMin [c]; if (probe [p].c [c] > rangeMax [c]) probe [p].c [c] = rangeMax [c]; // Discretization if step is specified probe [p].c [c] = u.SeInDiSp (probe [p].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
C_AO_CFO 类的 CalculateDistanceSquared 方法负责计算多维空间中两点之间距离的平方。该方法用于优化，因为返回平方距离值消除了计算平方根的需要，这大大降低了计算成本。该方法接受两个参数：x1 和 x2。它们是数组（const double &x1[] 和 const double &x2[]），表示空间中两个点的坐标，其维度等于 “coord” 坐标的数量。在方法开始时，创建一个名为 “sum” 的变量，并将其初始化为 0。该变量用于累加坐标平方差之和。该方法遍历所有坐标（从 0 到 coords-1），并对每个坐标执行以下操作：
- 计算数组 x1 和 x2 的对应元素之间的差（diff = x1[i] - x2[i]）。
- 计算差值的平方（diff * diff）。
- 将差值的平方加到 “sum” 变量中。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- Calculate distance (returns squared distance for optimization) double C_AO_CFO::CalculateDistanceSquared (const double &x1 [], const double &x2 []) { double sum = 0.0; for (int i = 0; i < coords; i++) { double diff = x1 [i] - x2 [i]; sum += diff * diff; } return sum; } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
C_AO_CFO 类的 Revision() 方法负责更新优化过程中找到的最佳解决方案。该方法遍历 popSize 群体中的所有个体（或样本）。对于每个代理，检查其 a[p].f 适应度函数是否大于当前最佳 fB 值。如果满足条件，则将 fB 的值更新为等于代理的适应度函数，然后如果代理的解是最佳的，则复制代理的 cB 坐标。因此，Revision 方法会找到并存储所有代理中的最佳解决方案，一旦发现代理改进了结果，就会更新全局参数。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- Update the best solution void C_AO_CFO::Revision () { for (int p = 0; p < popSize; p++) { if (a [p].f > fB) { fB = a [p].f; ArrayCopy (cB, a [p].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY); } } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
测试结果
原始的、严格确定性的算法在其基本版本中显示出以下结果：
CFO|Central Force Optimization|30.0|1.0|0.1|0.1|0.9|0.1|
=============================
5 Hilly's; Func runs:10000; result：0.34508431921321436
25 Hilly's；Func runs：10000; result：0.2826594689557952
500 Hilly's；Func runs：10000; result：0.25174636412054047
=============================
5 Forest's; Func runs：10000; result：0.26234538930351947
25 Forest's; Func runs：10000; result：0.1852230195779629
500 Forest's; Func runs：10000; result：0.15353213276989314
=============================
5 Megacity's; Func runs:10000; result：0.24923076923076923
25 Megacity's; Func runs:10000; result：0.1261538461538462
500 Megacity's；Func runs：10000; result：0.09492307692307768
=============================
All score:1.95090 (21.68%)
有了这样的结果，该算法就不能包含在我们的评级表中。我们需要改进。因此，正如我上面所说，这个字符串中添加了随机性元素。如果没有它，确定性搜索就缺乏多种解决方案。
// Add a small random offset directly to the position probe [p].c [c] += currentNoiseFactor * g * u.RNDfromCI (-1.0, 1.0);
加入一点随机性之后（在每个探测器的运动中加入少量随机偏差），该算法能够开始探索意想不到的方向。我们再进行一次测试。现在我们可以观察到完全不同的结果，这些结果已经记录在我们的评级表中。
CFO|Central Force Optimization|30.0|1.0|0.1|0.1|0.9|0.1|1.0|
=============================
5 Hilly's; Func runs:10000; result：0.6096110105488222
25 Hilly's；Func runs：10000; result：0.5495761567207647
500 Hilly's；Func runs：10000; result：0.27830861578120414
=============================
5 Forest's; Func runs：10000; result：0.6341793648294705
25 Forest's; Func runs：10000; result：0.4683296629644541
500 Forest's; Func runs：10000; result：0.22540930020804817
=============================
5 Megacity's; Func runs:10000; result：0.5723076923076923
25 Megacity's; Func runs:10000; result：0.2347692307692307
500 Megacity's；Func runs：10000; result：0.09586153846153929
=============================
All score:3.66835 (40.76%)
现在我们可以看一下算法运行的可视化过程。可以看出，该算法在中维函数上表现良好，但在低维和高维函数上效果不够好。
Hilly 测试函数上的 CFO
Forest 测试函数上的 CFO
Megacity 测试函数上的 CFO
根据测试结果，该算法是顶尖的群体优化算法之一，排名第 42 位。
|#
|算法
|描述
|Hilly
|Hilly 最终
|Forest
|Forest 最终
|Megacity (discrete)
|Megacity 最终
|最终结果
|最大值的百分比
|10 p（5 F）
|50 p（25 F）
|1000 p（500 F）
|10 p（5 F）
|50 p（25 F）
|1000 p（500 F）
|10 p（5 F）
|50 p（25 F）
|1000 p（500 F）
|1
|ANS
|跨邻里搜索（across neighbourhood search）
|0.94948
|0.84776
|0.43857
|2.23581
|1.00000
|0.92334
|0.39988
|2.32323
|0.70923
|0.63477
|0.23091
|1.57491
|6.134
|68.15
|2
|CLA
|密码锁算法（joo）
|0.95345
|0.87107
|0.37590
|2.20042
|0.98942
|0.91709
|0.31642
|2.22294
|0.79692
|0.69385
|0.19303
|1.68380
|6.107
|67.86
|3
|AMOm
|动物迁徙优化 M（animal migration optimization M）
|0.90358
|0.84317
|0.46284
|2.20959
|0.99001
|0.92436
|0.46598
|2.38034
|0.56769
|0.59132
|0.23773
|1.39675
|5.987
|66.52
|4
|(P+O)ES
|(P+O) 演进战略（(P+O) evolution strategies）
|0.92256
|0.88101
|0.40021
|2.20379
|0.97750
|0.87490
|0.31945
|2.17185
|0.67385
|0.62985
|0.18634
|1.49003
|5.866
|65.17
|5
|CTA
|彗尾算法（joo）
|0.95346
|0.86319
|0.27770
|2.09435
|0.99794
|0.85740
|0.33949
|2.19484
|0.88769
|0.56431
|0.10512
|1.55712
|5.846
|64.96
|6
|TETA
|时间演化旅行算法（joo）
|0.91362
|0.82349
|0.31990
|2.05701
|0.97096
|0.89532
|0.29324
|2.15952
|0.73462
|0.68569
|0.16021
|1.58052
|5.797
|64.41
|7
|SDSm
|随机扩散搜索 M（stochastic diffusion search M）
|0.93066
|0.85445
|0.39476
|2.17988
|0.99983
|0.89244
|0.19619
|2.08846
|0.72333
|0.61100
|0.10670
|1.44103
|5.709
|63.44
|8
|BOAm
|台球优化算法 M
|0.95757
|0.82599
|0.25235
|2.03590
|1.00000
|0.90036
|0.30502
|2.20538
|0.73538
|0.52523
|0.09563
|1.35625
|5.598
|62.19
|9
|AAm
|射箭算法 M（archery algorithm M）
|0.91744
|0.70876
|0.42160
|2.04780
|0.92527
|0.75802
|0.35328
|2.03657
|0.67385
|0.55200
|0.23738
|1.46323
|5.548
|61.64
|10
|ESG
|社会群体的进化（joo）
|0.99906
|0.79654
|0.35056
|2.14616
|1.00000
|0.82863
|0.13102
|1.95965
|0.82333
|0.55300
|0.04725
|1.42358
|5.529
|61.44
|11
|SIA
|模拟各向同性退火（joo）
|0.95784
|0.84264
|0.41465
|2.21513
|0.98239
|0.79586
|0.20507
|1.98332
|0.68667
|0.49300
|0.09053
|1.27020
|5.469
|60.76
|12
|ACS
|人工协同搜索（artificial cooperative search）
|0.75547
|0.74744
|0.30407
|1.80698
|1.00000
|0.88861
|0.22413
|2.11274
|0.69077
|0.48185
|0.13322
|1.30583
|5.226
|58.06
|13
|DA
|辩证算法
|0.86183
|0.70033
|0.33724
|1.89940
|0.98163
|0.72772
|0.28718
|1.99653
|0.70308
|0.45292
|0.16367
|1.31967
|5.216
|57.95
|14
|BHAm
|黑洞算法 M
|0.75236
|0.76675
|0.34583
|1.86493
|0.93593
|0.80152
|0.27177
|2.00923
|0.65077
|0.51646
|0.15472
|1.32195
|5.196
|57.73
|15
|ASO
|无政府社会优化（anarchy society optimization）
|0.84872
|0.74646
|0.31465
|1.90983
|0.96148
|0.79150
|0.23803
|1.99101
|0.57077
|0.54062
|0.16614
|1.27752
|5.178
|57.54
|16
|RFO
|皇家同花顺优化（joo）
|0.83361
|0.73742
|0.34629
|1.91733
|0.89424
|0.73824
|0.24098
|1.87346
|0.63154
|0.50292
|0.16421
|1.29867
|5.089
|56.55
|17
|AOSm
|原子轨道搜索 M
|0.80232
|0.70449
|0.31021
|1.81702
|0.85660
|0.69451
|0.21996
|1.77107
|0.74615
|0.52862
|0.14358
|1.41835
|5.006
|55.63
|18
|TSEA
|龟壳进化算法（joo）
|0.96798
|0.64480
|0.29672
|1.90949
|0.99449
|0.61981
|0.22708
|1.84139
|0.69077
|0.42646
|0.13598
|1.25322
|5.004
|55.60
|19
|DE
|差分进化（differential evolution）
|0.95044
|0.61674
|0.30308
|1.87026
|0.95317
|0.78896
|0.16652
|1.90865
|0.78667
|0.36033
|0.02953
|1.17653
|4.955
|55.06
|20
|SRA
|成功餐馆算法（joo）
|0.96883
|0.63455
|0.29217
|1.89555
|0.94637
|0.55506
|0.19124
|1.69267
|0.74923
|0.44031
|0.12526
|1.31480
|4.903
|54.48
|21
|CRO
|化学反应优化（chemical reaction optimization）
|0.94629
|0.66112
|0.29853
|1.90593
|0.87906
|0.58422
|0.21146
|1.67473
|0.75846
|0.42646
|0.12686
|1.31178
|4.892
|54.36
|22
|BIO
|血液遗传优化（joo）
|0.81568
|0.65336
|0.30877
|1.77781
|0.89937
|0.65319
|0.21760
|1.77016
|0.67846
|0.47631
|0.13902
|1.29378
|4.842
|53.80
|23
|BSA
|鸟群算法（bird swarm algorithm）
|0.89306
|0.64900
|0.26250
|1.80455
|0.92420
|0.71121
|0.24939
|1.88479
|0.69385
|0.32615
|0.10012
|1.12012
|4.809
|53.44
|24
|HS
|和声搜索（harmony search）
|0.86509
|0.68782
|0.32527
|1.87818
|0.99999
|0.68002
|0.09590
|1.77592
|0.62000
|0.42267
|0.05458
|1.09725
|4.751
|52.79
|25
|SSG
|树苗播种和生长（saplings sowing and growing）
|0.77839
|0.64925
|0.39543
|1.82308
|0.85973
|0.62467
|0.17429
|1.65869
|0.64667
|0.44133
|0.10598
|1.19398
|4.676
|51.95
|26
|BCOm
|细菌趋化性优化 M（bacterial chemotaxis optimization M）
|0.75953
|0.62268
|0.31483
|1.69704
|0.89378
|0.61339
|0.22542
|1.73259
|0.65385
|0.42092
|0.14435
|1.21912
|4.649
|51.65
|27
|ABO
|非洲水牛优化
|0.83337
|0.62247
|0.29964
|1.75548
|0.92170
|0.58618
|0.19723
|1.70511
|0.61000
|0.43154
|0.13225
|1.17378
|4.634
|51.49
|28
|(PO)ES
|(PO) 进化策略（(PO) evolution strategies）
|0.79025
|0.62647
|0.42935
|1.84606
|0.87616
|0.60943
|0.19591
|1.68151
|0.59000
|0.37933
|0.11322
|1.08255
|4.610
|51.22
|29
|TSm
|禁忌搜索 M（tabu search M）
|0.87795
|0.61431
|0.29104
|1.78330
|0.92885
|0.51844
|0.19054
|1.63783
|0.61077
|0.38215
|0.12157
|1.11449
|4.536
|50.40
|30
|BSO
|头脑风暴优化（brain storm optimization）
|0.93736
|0.57616
|0.29688
|1.81041
|0.93131
|0.55866
|0.23537
|1.72534
|0.55231
|0.29077
|0.11914
|0.96222
|4.498
|49.98
|31
|WOAm
|Wale 优化算法 M（wale optimization algorithm M）
|0.84521
|0.56298
|0.26263
|1.67081
|0.93100
|0.52278
|0.16365
|1.61743
|0.66308
|0.41138
|0.11357
|1.18803
|4.476
|49.74
|32
|AEFA
|人工电场算法（artificial electric field algorithm）
|0.87700
|0.61753
|0.25235
|1.74688
|0.92729
|0.72698
|0.18064
|1.83490
|0.66615
|0.11631
|0.09508
|0.87754
|4.459
|49.55
|33
|AEO
|基于人工生态系统的优化算法
|0.91380
|0.46713
|0.26470
|1.64563
|0.90223
|0.43705
|0.21400
|1.55327
|0.66154
|0.30800
|0.28563
|1.25517
|4.454
|49.49
|34
|ACOm
|蚁群优化M（ant colony optimization M）
|0.88190
|0.66127
|0.30377
|1.84693
|0.85873
|0.58680
|0.15051
|1.59604
|0.59667
|0.37333
|0.02472
|0.99472
|4.438
|49.31
|35
|BFO-GA
|细菌觅食优化 - ga（bacterial foraging optimization - ga）
|0.89150
|0.55111
|0.31529
|1.75790
|0.96982
|0.39612
|0.06305
|1.42899
|0.72667
|0.27500
|0.03525
|1.03692
|4.224
|46.93
|36
|SOA
|简单优化算法
|0.91520
|0.46976
|0.27089
|1.65585
|0.89675
|0.37401
|0.16984
|1.44060
|0.69538
|0.28031
|0.10852
|1.08422
|4.181
|46.45
|37
|ABHA
|人工蜂巢算法（artificial bee hive algorithm）
|0.84131
|0.54227
|0.26304
|1.64663
|0.87858
|0.47779
|0.17181
|1.52818
|0.50923
|0.33877
|0.10397
|0.95197
|4.127
|45.85
|38
|ACMO
|大气云模型优化（atmospheric cloud model optimization）
|0.90321
|0.48546
|0.30403
|1.69270
|0.80268
|0.37857
|0.19178
|1.37303
|0.62308
|0.24400
|0.10795
|0.97503
|4.041
|44.90
|39
|ADAMm
|自适应矩估计 M
|0.88635
|0.44766
|0.26613
|1.60014
|0.84497
|0.38493
|0.16889
|1.39880
|0.66154
|0.27046
|0.10594
|1.03794
|4.037
|44.85
|40
|CGO
|混沌博弈优化
|0.57256
|0.37158
|0.32018
|1.26432
|0.61176
|0.61931
|0.62161
|1.85267
|0.37538
|0.21923
|0.19028
|0.78490
|3.902
|43.35
|41
|ATAm
|人工部落算法 M
|0.71771
|0.55304
|0.25235
|1.52310
|0.82491
|0.55904
|0.20473
|1.58867
|0.44000
|0.18615
|0.09411
|0.72026
|3.832
|42.58
|42
|CFO
|中心引力优化
|0.60961
|0.54958
|0.27831
|1.43750
|0.63418
|0.46833
|0.22541
|1.32792
|0.57231
|0.23477
|0.09586
|0.90294
|3.668
|40.76
|43
|ASHA
|人工喷淋算法（artificial showering algorithm）
|0.89686
|0.40433
|0.25617
|1.55737
|0.80360
|0.35526
|0.19160
|1.35046
|0.47692
|0.18123
|0.09774
|0.75589
|3.664
|40.71
|44
|ASBO
|适应性社会行为优化（adaptive social behavior optimization）
|0.76331
|0.49253
|0.32619
|1.58202
|0.79546
|0.40035
|0.26097
|1.45677
|0.26462
|0.17169
|0.18200
|0.61831
|3.657
|40.63
|45
|MEC
|思维进化计算（mind evolutionary computation）
|0.69533
|0.53376
|0.32661
|1.55569
|0.72464
|0.33036
|0.07198
|1.12698
|0.52500
|0.22000
|0.04198
|0.78698
|3.470
|38.55
|RW
|随机游走
|0.48754
|0.32159
|0.25781
|1.06694
|0.37554
|0.21944
|0.15877
|0.75375
|0.27969
|0.14917
|0.09847
|0.52734
|2.348
|26.09
总结
CFO 算法基于物体间引力的原理，是一种将物理定律应用于解决复杂优化问题的有趣尝试。经过对我们的标准功能集的广泛测试，CFO 的效率达到了理论最大值的 40% 以上，在排名前 45 的基于群体的优化算法中排名第 42 位。应该指出的是，即使是这个适度的结果，也只能通过修改原始算法，在其最初的确定性中引入随机成分来实现。
尽管绩效指标相对较低，但 CFO 有许多吸引人的特点。首先，它有一个非常清晰的物理解释，这使它变得直观。基本概念的简单性（代表潜在解决方案的探测器会被更好的解决方案所吸引，就像物质物体会被质量更大的物体所吸引一样）保证了算法运行的透明性和易于实现性。
然而，测试也揭示了 CFO 存在一些重大局限性，需要进行修订或改进。过度依赖探测器的初始分布是关键问题之一 —— 由于确定性运动机制，探测器的初始位置在很大程度上预先决定了最终的搜索结果。
单向吸引机制，其中只有最好的解决方案会影响最差的解决方案，而不是相反，尽管它有逻辑依据，但会显著限制算法探索搜索空间的能力。引入一种自适应机制，允许较差解决方案的一些影响，特别是在搜索的早期阶段，可以增强算法检测解决方案空间中有前景区域的能力。
图2.根据相应测试的算法颜色分级
图 3.算法测试结果直方图（范围从 0 到 100，越高越好，其中 100 是可能的最大理论结果，存档中有一个用于计算评级表的脚本）
CFO 的优缺点：
优点：
- 对中等维函数效果很好。
缺点：
- 对于低维和高维函数，效果都不够理想。
- 对离散函数的搜索能力较弱。
这篇文章附有一个归档，其中包含当前版本的算法代码。文章作者不对规范算法描述的绝对准确性负责。为提高搜索能力，已对其中多项功能进行了修改。文章中提出的结论和判断都是基于实验结果。
本文中用到的程序
|#
|名称
|类型
|描述
|1
|#C_AO.mqh
|包含文件
|群体优化算法的父类
|2
|#C_AO_enum.mqh
|包含文件
|种群优化算法的枚举
|3
|TestFunctions.mqh
|包含文件
|测试函数库
|4
|TestStandFunctions.mqh
|包含文件
|试验台函数库
|5
|Utilities.mqh
|包含文件
|辅助函数库
|6
|CalculationTestResults.mqh
|包含文件
|用于计算比较表中结果的脚本
|7
|Testing AOs.mq5
|脚本
|所有种群优化算法的统一测试平台
|8
|Simple use of population optimization algorithms.mq5
|脚本
|使用不带可视化的种群优化算法的简单示例
|9
|Test_AO_CFO.mq5
|脚本
|CFO 测试台
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原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/17167
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