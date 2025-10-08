内容





概述

黑洞算法（BHA）为优化问题提供了独特的视角。该算法由 A. Hatamlou 于 2013 年创建，灵感汲取自宇宙中最神秘、最强大的天体：黑洞。就如同黑洞靠引力场吸引周围的一切，该算法寻求“吸引”最佳解到自己身上，切除不太成功的那些。

想象一个广阔的空间里充满了许多决定，每个都在这个恶劣的环境中挣扎求生。在这种混乱的中心是黑洞 — 重力具有最高质量等级的解。黑洞算法在每一步都会决定哪些星辰将被黑洞吞噬，哪些星辰将寻找更有利的条件来继续它们的行程。

搭配随机性元素，BHA 算法会探索未知领域，尝试避免局部最小陷阱。这令其成为解决复杂问题的强大工具，从函数优化到组合问题，甚至机器学习中的超参数调整。在本文中，我们将详细考察黑洞算法、它如何工作、及其优缺点，打开一个优化科学与艺术交织在一起的世界。





算法的实现

BHA 算法采用的思路，是有关星辰如何与黑洞相互作用，以便在给定的搜索空间中寻找最优解。算法操作从初始化开始，其中创建随机“星辰”的初始群体，每颗星辰代表优化问题的一个潜在解。这些星辰位于由上限和下限限制的搜索空间之中。在算法的迭代期间，每一步都会选择最佳解，其被指定为“黑洞”。其余星辰倾向于遵循以下方程向黑洞靠拢：

Xi(t+1) = Xi(t) + rand × (XBH - Xi(t))

其中：

Xi(t) — 索引 i 星辰的当前位置

XBH — 黑洞位置

rand — 从 0 到 1 的随机数

该算法的一个重要元素是按以下公式计算的事件视界：

R = fitBH / Σfiti

穿过这个视界的星辰被黑洞“吞噬”，并由新的随机星辰所取代。这种机制维护了群体多样性，并促进了对空间的进一步探索。

黑洞算法有几个关键特征。它结构简单，且除了群体大小外，没有任何参数，故易于使用。它不需要调谐，这在其它优化算法中几乎闻所未闻。

BHA 算法与其它基于群体的算法类似，这意味着优化的第一步是按随机解创建一个初始群体（初始星辰），并计算意向函数来估算解的数值。每次迭代中的最佳解都被选出，像是一个黑洞，然后其开始吸引周围的其它候选解。它们被称为星辰。如果其它候选解接近获得的最佳解，它们将被最佳解“吸引”。

下图显示的是 BHA 算法搜索策略的动作演示。黑洞事件视界之外的所有星辰都朝着其中心移动，穿过视界的星辰被吸收 — 本质上，星辰物质将被传送到搜索空间的新区域。

图例 1. BHA 搜索策略。绿色和蓝色的星辰朝向黑洞中心移动，红色的星辰传送到“新星”点。

我们为黑洞算法（BHA）编写一段伪代码

// 输入:

N - 星辰数量（群体大小）

tmax - 最大迭代次数



// 初始化

1. 为 N 颗星辰创建初始位置：

For i = 1 to N:

Xi = LB + rand × (UB - LB)



2. t = 1



// 主循环

3. While t ≤ tmax:



// 计算每颗星辰的意向函数

4. For each Xi calculate fiti



// 定义一个黑洞

5. 判定 XBH 为具有最佳 fiti 值的星辰

fitBH = best fiti value



// 更新恒星位置

6. For each Xi star:

Xi(t+1) = Xi(t) + rand × (XBH - Xi(t))



// 计算事件视界的半径

7. R = fitBH / ∑(i=1 to N) fiti



// 检查星吸收率

8. For each Xi star:

如果 Xi 和 XBH 之间的距离 < R:

为 Xi 随机生成一个新位置

Xi = LB + rand × (UB - LB)



9. t = t + 1



// 返回找到的最佳解

Return XBH

图例 2. BHA 算法运算的逻辑结构

C_AO_BHA（黑洞算法）类的定义，它是 C_AO 基类的后代，类结构：

构造函数和析构函数：

构造函数初始化算法的基本参数。

SetParams () - 自参数数组设置群体大小

- 自参数数组设置群体大小 Init () - 按给定的边界和步骤初始化搜索空间

- 按给定的边界和步骤初始化搜索空间 Moving () - 实现星辰朝向黑洞的运动

- 实现星辰朝向黑洞的运动 Revision () - 更新找到的最佳解（黑洞）

blackHoleIndex - 存储群体中最佳解的索引

rangeMinP [] - 每个坐标的最小值

- 每个坐标的最小值 rangeMaxP [] - 每个坐标的最大值

- 每个坐标的最大值 rangeStepP [] - 每个坐标的离散化步骤

- 每个坐标的离散化步骤 epochsP - 算法迭代次数

公开方法：私密成员：优化参数通过数组传递：

这是实现黑洞算法的基本框架，其中主要逻辑将在 Moving() 和 Revision() 方法中实现。

class C_AO_BHA : public C_AO { public : ~C_AO_BHA () { } C_AO_BHA () { ao_name = "BHA" ; ao_desc = "Black Hole Algorithm" ; ao_link = "https://www.mql5.com/en/articles/16655" ; popSize = 50 ; ArrayResize (params, 1 ); params [ 0 ].name = "popSize" ; params [ 0 ].val = popSize; } void SetParams () { popSize = ( int )params [ 0 ].val; } bool Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ); void Moving (); void Revision (); private : int blackHoleIndex; };

方法很简单，其任务如下：

初始化算法

调用 StandardInit 设置搜索范围和步骤

将黑洞的初始索引设置为 0

初始化成功时返回 “true”，出错时返回 “false”。

bool C_AO_BHA::Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ) { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false ; blackHoleIndex = 0 ; return true ; }

Moving 方法由若干主要模块组成：

a）主要初始化（如果 revision = false）：

按随机位置创建星辰的初始群体

在给定范围内生成位置，并降至离散网格

将 revision 标志设置为 true

b）基本算法（如果 revision = true）：

计算所有星辰的适应度函数值之和

计算事件视界的半径：R = fitBH / Σfiti

c）更新星辰位置：

对于每颗星辰（黑洞除外）： 计算到黑洞的欧几里得距离 如果距离小于视界半径： 创建新的随机星辰 否则： 遵循以下公式更新位置：Xi(t+1) = Xi(t) + rand × (XBH - Xi(t)) 将新位置带入可接受的范围和离散网格



所有执行的计算都参考搜索空间和离散化步骤的限制。

void C_AO_BHA::Moving () { if (!revision) { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [i].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } revision = true ; return ; } double sumFitness = 0.0 ; for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { sumFitness += a [i].f; } double eventHorizonRadius = a [blackHoleIndex].f / sumFitness; for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { if (i == blackHoleIndex) continue ; double distance = 0.0 ; for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { double diff = a [blackHoleIndex].c [c] - a [i].c [c]; distance += diff * diff; } distance = sqrt (distance); if (distance < eventHorizonRadius) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [i].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } else { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { double rnd = u.RNDfromCI ( 0.0 , 1.0 ); double newPosition = a [i].c [c] + rnd * (a [blackHoleIndex].c [c] - a [i].c [c]); newPosition = u.SeInDiSp (newPosition, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); a [i].c [c] = newPosition; } } } }

Revision 方法执行以下功能：

查找最佳解：

遍历群体中的所有星辰

将每颗星辰的适应度值 (a[i].f) 与当前最佳值 (fB) 进行比较

在寻找最佳解时： 更新最佳适应度函数值 (fB) 存储黑洞索引（blackHoleIndex） 将最佳解的坐标复制到 cB 数组



该方法的主要目标是在优化过程中跟踪并保存找到的最佳解（黑洞）。

void C_AO_BHA::Revision () { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { if (a [i].f > fB) { fB = a [i].f; blackHoleIndex = i; ArrayCopy (cB, a [i].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); } } }

测试 BHA 算法显示以下结果：

BHA|Black Hole Algorithm|50.0|

=============================

5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.6833993073000924

25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.47275633991339616

500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.2782882943201518

=============================

5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.6821776337288085

25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.3878950941651221

500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.20702263338385946

=============================

5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.39461538461538465

25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.20076923076923076

500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.1076846153846164

=============================

All score: 3.41461 (37.94%)

根据表格，结果低于平均水平。然而，该算法的明显优势是它除了群体大小之外没有其它参数，这令我们能够认定结果相当令人满意。在它运行期间，我立即注意到，由于群体决策缺乏多样性，它陷入了局部最优。此外，对于每颗星辰到黑洞的欧几里得距离，都需要进行资源密集型计算。这种境况促使人们反思纠正现有缺陷的可能途径。

在原版算法中，当迭代发生时，星辰会移动，而黑洞会保持在原位，即便空间中的所有物体其实都在运动。我决定进行一些修改，并实现黑洞按高斯分布相对于其中心的距离移动，并尝试幂律分布。这种适配旨在提升收敛精度，同时保持探索解空间新区域的能力。然而，尽管有这些变化，结果并没有显示出改善。这可能表明黑洞的稳定位置（特别是对于给定的搜索策略）对于算法的效率很重要，确保星辰专注于最有前景的区域。或许值得研究其它方式、或方法的组合，以达成更大的结果改进。

故此，我们想到的是放弃计算欧几里得距离，而是使用黑洞的事件视界作为概率吸引的量值，而非实际的视界穿越。替代将运动应用于整个星辰，而是将该概率分别应用到每个坐标。

然后，基于上述研究，我们将编写一个新版本的 Moving 方法。这些变化影响了事件视界的计算方法，其中群体的平均适应度值现在被归一化为群体的最小适应度、和最大适应度之间的距离。现在事件视界是在星辰的各个坐标处被吸引的概率；如果没有发生吸引，那么我们根据作者的方程朝向河系黑怪的中心进行通常的运动。

void C_AO_BHAm::Moving () { if (!revision) { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [i].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } revision = true ; return ; } double aveFit = 0.0 ; double maxFit = fB; double minFit = a [ 0 ].f; for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { aveFit += a [i].f; if (a [i].f < minFit) minFit = a [i].f; } aveFit /= popSize; double eventHorizonRadius = (aveFit - minFit) / (maxFit - minFit); for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { if (i == blackHoleIndex) continue ; for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { if (u.RNDprobab () < eventHorizonRadius * 0.01 ) { a [i].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } else { double rnd = u.RNDfromCI ( 0.0 , 1.0 ); double newPosition = a [i].c [c] + rnd * (a [blackHoleIndex].c [c] - a [i].c [c]); newPosition = u.SeInDiSp (newPosition, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); a [i].c [c] = newPosition; } } } }

我们来分析两个算法版本之间的主要区别，从事件视界半径的计算开始。在第一个版本（BHA）中，半径被定义为最佳解与所有解之和的比率，这导致对于大型群体，半径变得非常小，并且强烈依赖于适应度函数的绝对值。在第二个版本（BHAm）中，半径在 [0,1] 范围内归一化，这令它能够展现在最小值和最大值之间的相对平均位置，同时保持与群体大小、和适应度函数的绝对值的独立性。

现在我们看看星辰吸引的机制。该算法的第一个版本检查到黑洞的欧几里得距离，当它被吸引时，星辰会被随机位置的新恒星完全取代，这导致群体发生更剧烈的变化。第二个版本分别对每个坐标使用概率吸引，从而提供更平滑的群体变化。此处 0.01 的比率降低了发生根本变化的概率。

就后果而言，第一个版本展现出更积极的利用搜索空间，这导致局部区域的快速收敛，但也增加了过早收敛的风险，并且或许会因完全替换解，而错过有前景的区域。相比之下，第二个版本提供了更宽松的探索策略，在探索和利用之间提供了更好的平衡，陷入局部最优的风险更小，虽慢但更可靠的收敛潜力，以及更好的群体多样化能力。

总之，第一个版本更适合具有明确定义的最优问题，当需要快速收敛、及搜索空间的维度较小时，而第二个版本更适用于复杂的多极问题，其中搜索全局最优的可靠性很重要，以及需要对搜索空间进行更彻底探索的高维问题。

我想分享一下我对可视化算法工作的想法。可视化提供了一个独特的机会来更深入地了解算法中发生的内部过程，并揭示其隐藏的机制。按照某些设置，我们能够观察到混沌图像如何逐渐转变为结构化形态。该过程不仅展示了算法操作的技术层面，而且还为优化算法开辟了新思路和方式。

BHAm算法在 [0.0;0.1] 范围内生成星辰运动随机分量的示例

重点要注意，可视化不仅令我们能够评估算法的效率，还可识别传统数据分析或许无法观察到的形态。这有助于更深入地理解他们的工作，并能激发新的解决方案和创新。因此，可视化成为一种强大的工具，有助于连结科学和创造力，为探索和理解复杂过程开辟新视野。





测试结果

BHAm 算法修改版的结果：

BHAm|Black Hole Algorithm M|50.0|

=============================

5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.752359491007831

25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.7667459889455067

500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.34582657277589457

=============================

5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.9359337849703726

25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.801524710041611

500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.2717683112397725

=============================

5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.6507692307692307

25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.5164615384615385

500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.154715384615386

=============================

All score: 5.19611 (57.73%)

根据测试结果，BHAm 算法展现出令人印象深刻的结果，不仅与原始版本相比，而且在整个表格中也是如此。可视化表明，带有 “m” 后缀的新版本确实免除了原始版本的特征缺点：几乎消除了卡顿的倾向，收敛的准确性提高可观，结果的分散性降低。同时，保留了原始算法的“家族特征”：在空间中形成奇特的星辰团，并在解空间中对某个吸引物产生吸引力。

BHAm 在 Hilly 上的测试

BHAm 在 Forest 上的测试

BHAm 在 Megacity 上的测试

基于测试结果，BHAm 算法荣获第 11 名，考虑到其竞争对手是已知存在的最强大算法，这是一个非常好的结果。





总结

黑洞算法（BHA）是如何将自然基本定律转化为高效优化工具的一个优雅示例。该算法基于简单直观的思路，即潜在解对于充当黑洞的中心最佳解的吸引力。在算法的演化过程中，我们观察到一个惊人的现象：星辰解朝着它们的河系中心移动，可以发现新的、更强大的吸引力中心 -- 更好的解，这导致搜索空间结构的动态变化。这清楚地展示了如何在算法优化中有效地利用自发的自组织机制。

实践显示出一种非凡的形态：通常是对基本思路的简化和重新思考，而非它们的复杂性，导致了意想不到的令人印象深刻的结果。在算法优化领域，增加搜索逻辑复杂性，却导致性能显著提升的状况很罕见。

这个示例清晰地说明了一个重要原则：算法创建者的权威、或方法的流行不应被视为其效率的最终保证。任何方法，即使是最成功的方法，都能在计算效率和所获结果的品质方面加以改进。算法的修改版本（BHAm）就是这种改进的一个很好的示例。在保持原版方法概念简单性、和没有外部调谐参数的同时，它在性能和收敛速度方面表现出可观的改进。

这种经历令我们得出了一个基本结论：创新和实验必须成为任何专业活动不可或缺的一部分。无论是开发机器学习算法，还是制定交易策略，探索新方法的勇气和重新思考现有方法的意愿，往往是取得突破性成果的关键。

最终，与任何其它领域一样，优化的进步不是盲目遵守权威，而是基于对基本原理的深刻理解，和创造性实验的意愿，不断寻找新的、更有效的解决方案。

图例 3. 颜色渐变根据相关算法测试，大于或等于 0.99 的结果以白色高亮显示

图例 4. 算法测试结果直方图（从 0 到 100，越高越好，其中 100 是最大可能的理论结果，存档中有一个用于计算评级表的脚本）





BHAm 的优点和缺点：

优点：

唯一的外部参数是群体规模。

实现简单。 非常快的 EA。 适用于大规模问题。



缺点：

维都较小问题的结果分散很大。

有陷入低维问题的倾向。



本文附有一个存档，其中包含当前版本的算法代码。文章作者不对规范算法描述的绝对准确性负责。其中许多都进行了改动，以便提高搜索能力。文章中提出的结论和判断是基于实验结果。

文章中用到的程序