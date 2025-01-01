DokümantasyonBölümler
CTerminalInfo sınıfı, mql5 program ortamının özelliklerine kolay erişim sağlamak için tasarlanmıştır.

Açıklama

CTerminalInfo sınıfı, mql5 program ortamının özelliklerine erişim sağlar.

Bildirim

   class CTerminalInfo : public CObject

Başlık

   #include <Trade\TerminalInfo.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CTerminalInfo

Gruplarına göre sınıf yöntemleri

Tamsayı tipli özelliklere erişmek için kullanılan yöntemler

 

Build

Müşteri terminalinin kurulum numarasını alır

IsConnected

Alım-satım sunucusuyla kurulan bağlantı hakkında bilgi alır

IsDLLsAllowed

DLL kullanım izni hakkında bilgi alır

IsTradeAllowed

Alım-satım işlemi izni hakkında bilgi alır

IsEmailEnabled

Terminal ayarlarında belirtilen "STMP-sunucusuna e-posta gönderme" ve "oturum-açma" izinleri hakkında bilgi alır

IsFtpEnabled

Terminal ayarlarında belirtilen "FTP-sunucusuna rapor gönderme" ve "oturum-açma" izinleri hakkında bilgi alır

MaxBars

Çizelgede kullanılan maksimum çubuk sayısı hakkında bilgi alır

CodePage

Müşteri terminalindeki dilin kod sayfası hakkında bilgi alır

CPUCores

CPU çekirdekleri hakkında bilgi alır

MemoryPhysical

Fiziksel bellek hakkında (Mb cinsinden) bilgi alır

MemoryTotal

Terminal/temsilci işlemleri için ayrılmış toplam bellek miktarı hakkında (Mb cinsinden) bilgi alır.

MemoryAvailable

Terminal/temsilci işlemleri için kullanılabilir olan serbest bellek miktarı hakkında (Mb cinsinden) bilgi alır.

MemoryUsed

Terminal/temsilci işlemleri tarafından kullanılan bellek miktarı hakkında (Mb cinsinden) bilgi alır.

IsX64

Müşteri terminalinin tipi hakkında (32/64 bit) bilgi alır

OpenCLSupport

Grafik kartı tarafından desteklenen OpenCL sürümü hakkında bilgi alır

DiskSpace

Serbest disk alanı hakkında (Mb cinsinden) bilgi alır

string tipli özelliklere erişmek için kullanılan yöntemler

 

Language

Müşteri terminalinin dili hakkında bilgi alır

Name

Müşteri terminalinin ismini alır

Company

müşteri terminalinin şirket ismini alır

Path

Müşteri terminali klasörünü alır

DataPath

Müşteri terminalinin veri klasörünün adresini alır

CommonDataPath

Bilgisayara yüklenmiş tüm müşteri terminalleri için kullanılan ortak veri klasörünün adresini alır

MQL5 API fonksiyonlarına erişim

 

InfoInteger

Tamsayı tipli parametrenin değerini alır

InfoString

string tipli parametrenin değerini alır

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare