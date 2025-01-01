- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
CTerminalInfo
CTerminalInfo sınıfı, mql5 program ortamının özelliklerine kolay erişim sağlamak için tasarlanmıştır.
Açıklama
CTerminalInfo sınıfı, mql5 program ortamının özelliklerine erişim sağlar.
Bildirim
class CTerminalInfo : public CObject
Başlık
#include <Trade\TerminalInfo.mqh>
Kalıtım hiyerarşisi
CTerminalInfo
Gruplarına göre sınıf yöntemleri
Tamsayı tipli özelliklere erişmek için kullanılan yöntemler
Müşteri terminalinin kurulum numarasını alır
Alım-satım sunucusuyla kurulan bağlantı hakkında bilgi alır
DLL kullanım izni hakkında bilgi alır
Alım-satım işlemi izni hakkında bilgi alır
Terminal ayarlarında belirtilen "STMP-sunucusuna e-posta gönderme" ve "oturum-açma" izinleri hakkında bilgi alır
Terminal ayarlarında belirtilen "FTP-sunucusuna rapor gönderme" ve "oturum-açma" izinleri hakkında bilgi alır
Çizelgede kullanılan maksimum çubuk sayısı hakkında bilgi alır
Müşteri terminalindeki dilin kod sayfası hakkında bilgi alır
CPU çekirdekleri hakkında bilgi alır
Fiziksel bellek hakkında (Mb cinsinden) bilgi alır
Terminal/temsilci işlemleri için ayrılmış toplam bellek miktarı hakkında (Mb cinsinden) bilgi alır.
Terminal/temsilci işlemleri için kullanılabilir olan serbest bellek miktarı hakkında (Mb cinsinden) bilgi alır.
Terminal/temsilci işlemleri tarafından kullanılan bellek miktarı hakkında (Mb cinsinden) bilgi alır.
Müşteri terminalinin tipi hakkında (32/64 bit) bilgi alır
Grafik kartı tarafından desteklenen OpenCL sürümü hakkında bilgi alır
Serbest disk alanı hakkında (Mb cinsinden) bilgi alır
string tipli özelliklere erişmek için kullanılan yöntemler
Müşteri terminalinin dili hakkında bilgi alır
Müşteri terminalinin ismini alır
müşteri terminalinin şirket ismini alır
Müşteri terminali klasörünü alır
Müşteri terminalinin veri klasörünün adresini alır
Bilgisayara yüklenmiş tüm müşteri terminalleri için kullanılan ortak veri klasörünün adresini alır
MQL5 API fonksiyonlarına erişim
Tamsayı tipli parametrenin değerini alır
string tipli parametrenin değerini alır