MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計サブ関数MathBetaIncomplete 

MathBetaIncomplete

不完全ベータ関数の値を計算します。                    

double  MathBetaIncomplete(
  const double  x,      // 関数の引数
  const double  p,      // 関数の第1パラメータ
  const double  q       // 関数の第2パラメータ
  )

パラメータ

x

[in] 関数の引数

p

[in] ベータ関数の第1パラメータ（>0.0） 

q

[in] ベータ関数の第2パラメータ（>0.0） 

戻り値

関数の値