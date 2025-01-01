문서화섹션
MathBetaIncomplete

불완전한 베타 함수의 값을 계산합니다.                    

double  MathBetaIncomplete(
   const double  x,      // 함수의 인수
   const double  p,      // 함수의 첫 번째 매개변수
   const double  q       // 함수의 두 번째 매개변수
   )

매개변수

x

[in] 함수의 인수. 

p

[in] 베타 함수의 첫 번째 매개변수는 0.0보다 커야 합니다.       

q

[in] 베타 함수의 두 번째 매개변수는 0.0보다 커야 합니다.     

값 반환

함수의 값.