MQL5参考标准程序库数学统计子函数MathBetaIncomplete 

MathBetaIncomplete

计算不完整的beta函数值。                    

double  MathBetaIncomplete(
   const double  x,      // 函数的参数
   const double  p,      // 函数的第一参数
   const double  q       // 函数的第二参数
   )

参数

x

[in] 函数的参数。

p

[in] beta函数的第一参数，必须 >0.0。     

q

[in] beta函数的第二参数，必须 >0.0。     

返回值

函数值。