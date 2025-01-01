DokümantasyonBölümler
TextAlign (Get Yöntemi)

Kontrolün "TextAlign" özelliğinin (metin hizalama kipi) değerini alır.

ENUM_ALIGN_MODE  TextAlign() const

Dönüş değeri

Kontrolün "TextAlign" özelliğinin değeri.

 

TextAlign (Set Yöntemi)

Kontrolün "TextAlign" özelliğinin (metin hizalama kipi) değerini ayarlar.

bool  TextAlign(
   ENUM_ALIGN_MODE  align      // yeni değer
   )

Parametreler

align

[in]  "Metin Hizalama" özelliği için yeni değer.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', özellik değişmediyse 'false'.