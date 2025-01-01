- Create
- ReadOnly
- TextAlign
- OnObjectEndEdit
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetColorBorder
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnResize
- OnChange
- OnClick
TextAlign (Get Yöntemi)
Kontrolün "TextAlign" özelliğinin (metin hizalama kipi) değerini alır.
|
ENUM_ALIGN_MODE TextAlign() const
Dönüş değeri
Kontrolün "TextAlign" özelliğinin değeri.
TextAlign (Set Yöntemi)
Kontrolün "TextAlign" özelliğinin (metin hizalama kipi) değerini ayarlar.
|
bool TextAlign(
Parametreler
align
[in] "Metin Hizalama" özelliği için yeni değer.
Dönüş değeri
Başarılı ise 'true', özellik değişmediyse 'false'.