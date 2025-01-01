DokümantasyonBölümler
OnSetColorBorder 

OnSetColorBorder

Kontrolün, "SetColorBorder" (OBJPROP_BORDER_COLOR özelliğinin değişimi) olayı için sanal olay işleyici

virtual bool  OnSetColorBackground()

Dönüş değeri

Olay işlenmişse 'true', aksi durumda 'false'.