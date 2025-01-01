MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCEditOnSetColorBorder CreateReadOnlyTextAlignOnObjectEndEditOnSetTextOnSetColorOnSetColorBackgroundOnSetColorBorderOnSetFontOnSetFontSizeOnSetZOrderOnCreateOnShowOnHideOnMoveOnResizeOnChangeOnClick OnSetColorBorder Kontrolün, "SetColorBorder" (OBJPROP_BORDER_COLOR özelliğinin değişimi) olayı için sanal olay işleyici virtual bool OnSetColorBackground() Dönüş değeri Olay işlenmişse 'true', aksi durumda 'false'. OnSetColorBackground OnSetFont