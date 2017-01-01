- Create
- ReadOnly
- TextAlign
- OnObjectEndEdit
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetColorBorder
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnResize
- OnChange
- OnClick
Klasse CEdit
Klasse CEdit ist eine Klasse des einfachen Steuerelements basierend auf das grafischen Objekt "Eingabefeld".
Beschreibung
Klasse CEdit wird für die Erstellung von bearbeitbaren Textfeldern verwendet.
Deklaration
|
class CEdit : public CWndObj
Kopf
|
#include <Controls\Edit.mqh>
Das Ergebnis des unten angeführten Codes:
Gruppen der Klassenmethode
|
Erstellung
|
|
Erstellt ein Steuerelement
|
Eigenschaften
|
|
Erhält/setzt den Wert der Eigenschaft "ReadOnly" eines Steuerelements
|
Erhält/setzt den Wert der Eigenschaft "TextAlign" eines Steuerelements
|
Behandlung von Objekt-Ereignissen
|
|
Virtueller Handler des Ereignisses CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT des Chartobjekts
|
Parameteränderungenbehandlung
|
|
Handler des Ereignisses "SetText" eines Steuerelements
|
Handler des Ereignisses "SetColor" eines Steuerelements
|
Handler des Ereignisses "SetColorBackground" eines Steuerelements
|
Handler des Ereignisses "SetColorBorder" eines Steuerelements
|
Handler des Ereignisses "SetFont" eines Steuerelements
|
Handler des Ereignisses "SetFontSize" eines Steuerelements
|
Handler des Ereignisses "SetZOrder" eines Steuerelements
|
Behandlung von internen Ereignissen
|
|
Handler des internen Ereignisses "Create" eines Steuerelements
|
Handler des internen Ereignisses "Show" eines Steuerelements
|
Handler des internen Ereignisses "Hide" eines Steuerelements
|
Handler des internen Ereignisses "Move" eines Steuerelements
|
Handler des internen Ereignisses "Resize" eines Steuerelements
|
Handler des internen Ereignisses "Change" eines Steuerelements
|
Handler des internen Ereignisses "Click" eines Steuerelements
|
Métodos heredados de la clase CObject
|
Métodos heredados de la clase CWnd
Destroy, OnMouseEvent, Name, ControlsTotal, Control, ControlFind, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Move, Move, Shift, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, Id, IsEnabled, Enable, Disable, IsVisible, Visible, Show, Hide, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
|
Métodos heredados de la clase CWndObj
Text, Text, Color, Color, ColorBackground, ColorBackground, ColorBorder, ColorBorder, Font, Font, FontSize, FontSize, ZOrder, ZOrder
Ein Beispiel für die Erstellung eines Panels mit einem editierbaren Textfeld:
|
//+------------------------------------------------------------------+