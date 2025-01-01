DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCEditReadOnly 

ReadOnly (Get Yöntemi)

Kontrolün "ReadOnly" (salt okunur) özelliğinin değerini alır.

bool  ReadOnly()

Dönüş değeri

"ReadOnly" özelliğinin değeri.

ReadOnly (Set Yöntemi)

Kontrolün "ReadOnly" (salt okunur) özelliğinin değerini ayarlar.

bool  ReadOnly(
   const bool  flag      // yeni bayrak değeri
   )

Parametreler

flag

[in] "ReadOnly" özelliği için yeni değer.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.