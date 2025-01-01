- Create
- ReadOnly
- TextAlign
- OnObjectEndEdit
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetColorBorder
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnResize
- OnChange
- OnClick
ReadOnly (Get Yöntemi)
Kontrolün "ReadOnly" (salt okunur) özelliğinin değerini alır.
|
bool ReadOnly()
Dönüş değeri
"ReadOnly" özelliğinin değeri.
ReadOnly (Set Yöntemi)
Kontrolün "ReadOnly" (salt okunur) özelliğinin değerini ayarlar.
|
bool ReadOnly(
Parametreler
flag
[in] "ReadOnly" özelliği için yeni değer.
Dönüş değeri
Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.