Класс CEdit
Класс CEdit является классом простого элемента управления на основе объекта "Поле ввода".
Описание
Класс CEdit предназначен для создания редактируемых текстовых полей.
Декларация
class CEdit : public CWndObj
Заголовок
#include <Controls\Edit.mqh>
Результат работы представленного ниже кода:
Методы класса по группам
Создание
Создает элемент управления
Свойства
Получает/устанавливает значение свойства "ReadOnly" элемента управления
Получает/устанавливает значение свойства "TextAlign" элемента управления
Обработка событий объекта
Виртуальный обработчик события CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT объекта графика
Обработка изменения параметров
Обработчик события "SetText" элемента управления
Обработчик события "SetColor" элемента управления
Обработчик события "SetColorBackground" элемента управления
Обработчик события "SetColorBorder" элемента управления
Обработчик события "SetFont" элемента управления
Обработчик события "SetFontSize" элемента управления
Обработчик события "SetZOrder" элемента управления
Обработка внутренних событий
Обработчик внутреннего события "Create" элемента управления
Обработчик внутреннего события "Show" элемента управления
Обработчик внутреннего события "Hide" элемента управления
Обработчик внутреннего события "Move" элемента управления
Обработчик внутреннего события "Resize" элемента управления
Обработчик внутреннего события "Change" элемента управления
Обработчик внутреннего события "Click" элемента управления
Методы унаследованные от CObject
Методы унаследованные от CWnd
Destroy, OnMouseEvent, Name, ControlsTotal, Control, ControlFind, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Move, Move, Shift, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, Id, IsEnabled, Enable, Disable, IsVisible, Visible, Show, Hide, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
Методы унаследованные от CWndObj
Text, Text, Color, Color, ColorBackground, ColorBackground, ColorBorder, ColorBorder, Font, Font, FontSize, FontSize, ZOrder, ZOrder
Пример создания панели с редактируемым текстовым полем:
