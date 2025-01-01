DokümantasyonBölümler
Angle (Get Yöntemi)

"Açı" özelliğinin değerini alır.

double  Angle() const

Dönüş değeri

Sınıf örneğine atanan "Açı" özelliğinin değeri. Nesne atanmamışsa EMPTY_VALUE değerine dönüş yapar.

Angle (Set Yöntemi)

"Açı" özelliği için yeni değer ayarlar.

bool  Angle(
   double  angle      // Açı
   )

Parametreler

angle

[in] "Açı" özelliği için yeni değer.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', özellik değişmediyse 'false'.