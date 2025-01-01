MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriÇizgi NesneleriCChartObjectTrendByAngleAngle CreateAngleType Angle (Get Yöntemi) "Açı" özelliğinin değerini alır. double Angle() const Dönüş değeri Sınıf örneğine atanan "Açı" özelliğinin değeri. Nesne atanmamışsa EMPTY_VALUE değerine dönüş yapar. Angle (Set Yöntemi) "Açı" özelliği için yeni değer ayarlar. bool Angle( double angle // Açı ) Parametreler angle [in] "Açı" özelliği için yeni değer. Dönüş değeri Başarılı ise 'true', özellik değişmediyse 'false'. Create Type