CChartObjectGannLine sınıfı, "Gann Çizgisi" grafik nesnesinin özelliklerine kolay erişim sağlamak için geliştirilmiştir.

Açıklama

CChartObjectGannLine sınıfı, "Gann Çizgisi" grafik nesnesinin özelliklerine erişim sağlar.

Bildirim

   class CChartObjectGannLine : public CChartObjectTrendByAngle

Başlık

   #include <ChartObjects\ChartObjectsGann.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectTrendByAngle

                  CChartObjectGannLine

Sınıf Yöntemleri

Create

 

Create

"Gann Çizgisi" grafik nesnesini oluşturur

Özellikler

 

PipsPerBar

"Ölçek" özelliğinin değerini alır/atarlar

Girdi/çıktı

 

virtual Save

Sanal dosya yazım yöntemi

virtual Load

Sanal dosya okuma yöntemi

virtual Type

Sanal tanımlama yöntemi

Prev, Prev, Next, Next, Compare

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create

Angle, Angle, Create

Ayrıca bakınız

Nesne tipleri, Grafik nesneleri