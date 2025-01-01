문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトオブジェクト制御CChartObjectText 

CChartObjectText

CChartObjectText는 "Text" 그래픽 개체 속성에 대한 단순 액세스를 위한 클래스입니다.

Description

CChartObjectText 클래스는 "Text" 개체 속성에 대한 액세스를 제공합니다.

Declaration

   class CChartObjectText : public CChartObject

Title

   #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

상속 계층

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

직계 하위

CChartObjectLabel

그룹별 클래스 메서드

Create

 

Create

"Text" 그래픽 객체를 생성합니다

Properties

 

Angle

"각도" 속성 가져오기/설정

Font

"Font" 속성 가져오기/설정

FontSize

"FontSize" 속성 가져오기/설정

Anchor

"고정" 속성 가져오기/설정

입/출력

 

virtual Save

파일에 쓰기 위한 가상 방법

virtual Load

파일에서 읽기 위한 가상 메서드

virtual Type

가상식별방법

Derived classes:

더보기

객체 유형, 객체 속성, 객체 바인딩 메서드, 그래픽 객체