文档部分
MQL5参考标准程序库图形对象Objects ControlsCChartObjectText 

CChartObjectText

CChartObjectText 类用于简便地访问 "文本" 图形对象属性。

描述

CChartObjectText 类可供访问 "文本" 对象属性。

声明

   class CChartObjectText : public CChartObject

标称库文件

   #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

继承体系

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

直接分支

CChartObjectLabel

类方法

创建

 

创建

创建图形对象 "文本"。

属性

 

Angle

获取/设置 属性 "角度"

Font

获取/设置 属性 "字体"

FontSize

获取/设置 属性 "字号"

Anchor

获取/设置 "锚点" 属性

输入/输出

 

virtual Save

写文件的虚方法

virtual Load

从文件读取的虚方法

virtual Type

标识的虚方法

派生类:

参阅

对象类型, 对象属性, 对象绑定方法, 图形对象