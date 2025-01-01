X_Offset (Get Yöntemi)
"X-Konumu" özelliğinin değerini alır (grafik nesnesindeki görünür dikdörtgen alanın sol üst köşesinin X koordinatı).
|
int X_Offset() const
Dönüş değeri
Sınıf örneğine atanan nesnenin "X-Konumu" özelliğinin değeri. Tutturulmuş hiçbir nesne yoksa 0 dönüşü yapar.
X_Offset (Set Yöntemi)
"X-Konumu" özelliğinin değerini ayarlar (grafik nesnesindeki görünür dikdörtgen alanın sol üst köşesinin X koordinatı). Değer, orjinal resmin sol üst köşesine göre, piksel bazında ayarlanır.
|
bool X_Offset(
Parametreler
X
[in] "X-Konumu" özelliği için yeni değer.
Dönüş değeri
Başarılı ise 'true', özellik değişmediyse 'false'.