Y_Offset (Get Yöntemi)

"Y-Konumu" özelliğinin değerini alır (grafik nesnesindeki görünür dikdörtgen alanın sol üst köşesinin Y koordinatı).

int  Y_Offset() const

Dönüş değeri

Sınıf örneğine atanan nesnenin "Y-Konumu" özelliğinin değeri. Tutturulmuş hiçbir nesne yoksa 0 dönüşü yapar.

Y_Offset (Set Yöntemi)

"Y-Konumu" özelliğinin değerini ayarlar (grafik nesnesindeki görünür dikdörtgen alanın sol üst köşesinin Y koordinatı). Değer, orjinal resmin sol üst köşesine göre, piksel bazında ayarlanır.

bool  Y_Offset(
   int  Y      // yeni değer
   )

Parametreler

Y

[in]  "Y-Konumu" özelliği için yeni değer.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', özellik değişmediyse 'false'.