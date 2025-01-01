DokümantasyonBölümler
BmpFile (Get Yöntemi)

Bmp Dosyasının ismini alır.

string  BmpFile() const

Dönüş değeri

Sınıf örneğine atanan nesnenin "Bmp Dosyası" özelliğinin değeri (dosya ismi). Hiçbir nesne atanmamışsa 'false' dönüşü yapar.

BmpFile (Set Yöntemi)

"Bmp Dosyası" için yeni isim ayarlar.

bool  BmpFile(
   string  name      // yeni dosya ismi
   )

Parametreler

name

[in]  "Bmp Dosyası" için yeni isim değeri.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', özellik değişmediyse 'false'.