DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriKanal NesneleriCChartObjectStdDevChannelDeviations 

Deviation (Get Yöntemi)

"Sapma" özelliğinin sayısal değerini alır.

double  Deviation() const

Dönüş değeri

Sınıf örneğine atanan "Sapma" özelliğinin sayısal değeri. Nesne atanmamışsa EMPTY_VALUE değerine dönüş yapar.

"Sapma" özelliğinin sayısal değerini ayarlar.

bool  Deviation(
   double  deviation      // yeni sapma değeri
   )

Parametreler

deviation

[in]  "Sapma" özelliği için yeni değer.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', özellik değişmediyse 'false'.