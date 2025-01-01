MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriKanal NesneleriCChartObjectStdDevChannelDeviations CreateDeviationsSaveLoadType Deviation (Get Yöntemi) "Sapma" özelliğinin sayısal değerini alır. double Deviation() const Dönüş değeri Sınıf örneğine atanan "Sapma" özelliğinin sayısal değeri. Nesne atanmamışsa EMPTY_VALUE değerine dönüş yapar. "Sapma" özelliğinin sayısal değerini ayarlar. bool Deviation( double deviation // yeni sapma değeri ) Parametreler deviation [in] "Sapma" özelliği için yeni değer. Dönüş değeri Başarılı ise 'true', özellik değişmediyse 'false'. Create Save