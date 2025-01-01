DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriKanal NesneleriCChartObjectStdDevChannelCreate 

Create

"Standart Sapma Kanalı" grafik nesnesini oluşturur

bool  Create(
   long      chart_id,      // Çizelge tanımlayıcısı
   string    name,          // Nesne ismi
   int       window,        // Çizelge alt-penceresi
   datetime  time1,         // Birinci zaman koordinatı
   datetime  time2,         // İkinci zaman koordinatı
   double    deviation      // Sapma
   )

Parametreler

chart_id

[in]  Çizelge tanımlayıcısı (0 değeri mevcut çizelgeyi temsil eder).

name

[in]  Oluşturulacak nesnenin benzersiz ismi.

window

[in]  Çizelge alt-pencere numarası (0 değeri ana pencereyi temsi eder).

time1

[in]  Birinci tutturma noktasının zaman koordinatı.

time2

[in]  İkinci tutturma noktasının zaman koordinatı.

deviation

[in]  "Sapma" özelliği için sayısal değer.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.