- Create
- Deviations
- Save
- Load
- Type
Create
"Standart Sapma Kanalı" grafik nesnesini oluşturur
|
bool Create(
Parametreler
chart_id
[in] Çizelge tanımlayıcısı (0 değeri mevcut çizelgeyi temsil eder).
name
[in] Oluşturulacak nesnenin benzersiz ismi.
window
[in] Çizelge alt-pencere numarası (0 değeri ana pencereyi temsi eder).
time1
[in] Birinci tutturma noktasının zaman koordinatı.
time2
[in] İkinci tutturma noktasının zaman koordinatı.
deviation
[in] "Sapma" özelliği için sayısal değer.
Dönüş değeri
Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.