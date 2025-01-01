문서화섹션
CChartObjectStdDevChannel

CChartObjectStdDevChannel은 "표준 편차 채널" 그래픽 개체 속성에 대한 단순 액세스를 위한 클래스입니다.

Description

CChartObjectStdDevChannel 클래스는 "표준 편차 채널" 개체 속성에 대한 액세스를 제공합니다.

Declaration

   class CChartObjectStdDevChannel : public CChartObjectTrend

Title

   #include <ChartObjects\ChartObjectsChannels.mqh>

상속 계층

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectStdDevChannel

그룹별 클래스 메서드

Create

 

Create

"표준 편차 채널" 그래픽 객체를 생성합니다

Properties

 

Deviations

"편차" 속성 가져오기/설정

입/출력

 

virtual Save

파일에 쓰기 위한 가상 방법

virtual Load

파일에서 읽기 위한 가상 메서드

virtual Type

가상식별방법

클래스 CObject 에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Compare

CChartObject 클래스에서 상속된 메서드

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

CChartObjectTrend 클래스로부터 상속된 메서드

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create

